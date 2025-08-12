 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 12.08.2025
03:35  В Таджикистане назвали самый коррумпированный город Согда
02:03  Юань и рупия: друг против друга или вместе с рублем – против доллара? - Виктор Малышев
01:59  Президент Киргизии отказался отменять уголовную ответственность за многоженство
01:47  Взгляд: Индия приблизилась к статусу сверхдержавы
00:05  ВС РФ освободили село Предтечино на Константиновском направлении – итоговая сводка Readovka за 11 августа
Понедельник, 11.08.2025
21:10  Иран. Что скрывается за желанием перенести столицу из Тегерана? - Валерий Бурт
18:33  Do Rzeczy: Трамп начал процесс демонтажа проекта "Евросоюз"
17:42  "Ультиматум Путина". В армии и обществе сложился консенсус: Киев капут, - Александр Храмчихин
13:30  О торгах на туркменской товарно-сырьевой бирже
11:44  Ветераны футбола Узбекистана и России сыграют товарищеский матч памяти "Пахтакор-79 "
11:41  Талибы* обвинили Таджикистан и Иран в поставках некачественного бензина
11:19  В Пекине состоялась первая репетиция парада, посвященного 80-летию Победы
11:17  США придумали способ украсть Луну
11:00  На концерт Дженнифер Лопес в Ташкенте треть билетов купили россияне
04:05  На встрече Путина и Трампа будет третий, от кого зависят все условия мира, - Кирилл Стрельников
02:22  Маньчжурская стратегическая наступательная операция – принуждение Японии к миру, - Валерий Полесский
01:12  КТЖ напоминает правила: Что запрещено делать в поезде
00:05  ВС РФ в 30 км от Харькова – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 10.08.2025
20:01  Война с фейками: О продаже Аляски Соединенным Штатам
18:52  Путин информировал Жапарова о планируемой встрече с Трампом на Аляске
17:02  В Узбекистане организаторов поездок в умру начнут проверять "тайные клиенты"
16:33  Генпрокуратура Таджикистана о местонахождении главарей терорганизаций
16:20  Камчатский урок: Цунами от подрыва "Посейдонов" смоет врагов России в океан, - Сергей Аксенов
12:59  Forsal: Россия становится новым направлением бегства людей с Запада. Три группы новых мигрантов
12:49  Сомнительная сделка: как углубляются противоречия США с ЕС, - Олег Сергеев
11:11  Путин поделился с Рахмоном результатами переговорного процесса с США
00:05  Readovka: Лицом к лицу и третий лишний – как Трамп добивался встречи с Путиным
Суббота, 09.08.2025
20:12  НАТО хочет встать между Ираном и Россией, как гадюка, - советник Хаменеи о Зангезурском коридоре
15:15  Podrobno.uz: Президент Узбекистана поручил ускорить строительство АЭС
14:09  Темные дела Белого дома. Трамп - президент миллиардеров, - Сергей Кожемякин
12:44  Премьер Бектенов обсудил с главой "Росатома" нюансы строительства АЭС в Казахстане
12:35  ГКНБ Кыргызстана стал координатором и владельцем системы идентификации мобильных телефонов
12:31  Минпром Таджикистана сообщил о беспрецедентном росте экспорта угля
12:27  Синьхуа: Энергетическое оборудование Китая способствует зеленой трансформации в странах Центральной Азии
03:17  Встреча Президентов России и США пройдет 15 августа на Аляске
01:22  Трамп: Зеленский "получает все" для продвижения переговоров по Украине
00:41  В России обсуждается введении безопасных сим-карт для детей
00:05  ВС РФ приступили к ликвидации последней возможности ВСУ снабжать Покровско-Мирноградскую агломерацию
Пятница, 08.08.2025
21:01  Readovka: Зачем Путин лично объяснил союзникам позицию России перед переговорами с Вашингтоном?
20:01  Зачем Гарри Трумэн дал команду сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки? - Валентин Катасонов
16:15  НГ: В Киргизии приняли новый закон о СМИ
13:10  Путин поделился с Мирзиеевым и Токаевым оценками своей встречи с посланником Трампа
13:04  S&P Global: Рейтинги узбекистанского АКБ "Туронбанк" подтверждены на уровне "B/B" ввиду вливания капитала
13:00  Прайм: Трамп нацелился не на Россию. Но в его плане оказалась "дыра"
12:37  Смертоносные связи: поможет ли Индия Тайваню, - Дмитрий Косырев
12:00  Сколько в христианстве было апостолов? - Павел Густерин
02:40  Nature: Планетарная катастрофа из-за изменения климата отменяется. Прогноз был основан на ошибочных данных ...по Узбекистану
01:54  Российский фонд мира выдвинул лидеров Таджикистана, Узбекистана и Киргизии на премию Льва Толстого
01:02  Катехон: Анализ доклада Шайо "Разрушение власти России" и возможные ответы на угрозы
00:05  ВС РФ приступили к окружению ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 7 августа
Четверг, 07.08.2025
20:13  Люди Запада голосуют за Россию ногами, - Сергей Худиев
19:04  Большая американская криптореволюция, - Михаил Делягин
17:10  Встречный курс: Путин и Трамп договорились о встрече
13:33  GENIUS Act. Америка запускает "гениальную" финансовую хитрость. Последствия непредсказуемы, - Валентин Катасонов
11:35  МВД Таджикистана изучает опыт Казахстана по цифровизации госуслуг
03:52  Узбекистан. Вслед за столицей в Андижане появятся круглосуточные гастрономические улицы
02:56  В России появился сайт с данными на всех пленных ВСУ, от которых отказался Киев
02:34  Взгляд: Кому достанется отобранный у французов в Африке уран
01:29  Азербайджан – Армения: зангезурский "Мост Трампа" – новое Гуантанамо? - Дмитрий Нефедов
00:15  Сигнал не потерян: РФ и США готовы продолжать диалог, - Известия
00:05  ВС РФ полностью окружили ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 6 августа
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Юань и рупия: друг против друга или вместе с рублем – против доллара? - Виктор Малышев
02:03 12.08.2025

Юань и рупия: друг против друга или вместе с рублем – против доллара?
12.08.2025 | Виктор МАЛЫШЕВ

После распада СССР и экономических реформ, едва не превративших рубль в тривиальный суррогат доллара, Москва очень долго готовила разворот на Восток. Пришлось вспоминать, что она по сути – столица Большой Евразии, по Гумилеву. Однако в настоящий момент еще слишком рано радоваться китайской альтернативе, которая вообще-то не слишком сильно маскирует сомнительную перспективу сохранения за Россией роли сырьевого придатка, только теперь уже не для Запада. Тем более что в очереди за недорогой русской нефтью сразу за Китаем стоит Индия, чьи "мягкие" инфляционные рупии, увы, не идут ни в какое сравнение с крепким юанем.

Впрочем, ставка на юань тоже может фактически оказаться только сменой декораций, поскольку Народный банк Китая, примерно, как и российский ЦБ, располагает лишь весьма ограниченным суверенитетом и вряд ли реально способен в сколько-нибудь обозримом будущем эффективно функционировать без плотного взаимодействия с ФРС США.

В связи с этим нельзя не признать, что Россия вправе использовать не без выгоды для себя тот факт, что пресловутый "восточный вектор" в сфере финансов отнюдь не ограничивается Китаем и его юанем. В целом же свободу как политического, так и экономического маневра между Пекином и Нью-Дели для России мало что ограничивает даже с учетом всех особенностей экономики и финансов таких старых и многократно проверенных партнеров.

И если в Китае в качестве главного средства противодействия такому оппоненту по целому ряду направлений выбрали в первую очередь финансы, то в Нью-Дели делают ставку на дипломатию. Оценивая при этом даже собственные финансы как нечто вторичное, не более чем что-то вроде инструмента, только помогающего, но не определяющего условия функционирования национальной экономики.

Характерно, что официальный Пекин на каждую попытку своей прессы или компаний и банков как-то досадить индийскому соседу реагирует внутри страны сугубо позитивно, принося, однако, обязательные извинения или же принимая декоративные меры в качестве наказания. И при этом СМИ, вне зависимости от того, из какой они страны, особо отмечают, что "китайцы с завидным упорством продолжают делать все возможные и невозможные шаги навстречу Нью-Дели по линии интеграционных структур, таких как БРИКС и ШОС.

Насколько Китай и Индия реально заинтересованы в отказе от доллара, особенно с учетом роста торговли обеих стран с Россией, можно хотя бы поверхностно судить по масштабам внешнеэкономических отношений всех четырех стран. Так, Россия вправе и вовсе не считать США сколько-нибудь значимым партнером для себя, имея торговые обороты с ним на уровне 3,5 млрд долларов. Это самый низкий показатель с 1993 года, и такие цифры отмечены статистикой при отчетливой тенденции к снижению – в пределах 11-12% за год. Характерно, что американский экспорт в Россию с объемом всего в 526 млн долларов снижается быстрее российского, упавшего до 3,02 млрд долларов.

В то же время экспорт из Китая в США в 2024 году составил 524,656 млрд долларов и вырос в годовом выражении на 4,9%. Со своей стороны, США ввезли в Китай товаров только на 163,624 млрд долларов, и падение по сравнению с 2023 годом на 0,1%, отмеченное экспертами МВФ, вряд ли можно считать действительно существенным. Экспорт из Индии в США в том же 2024 году оценивается в МВФ в 79,44 млрд долларов, при этом Индия также имеет профицит торговли с заокеанским партнером в размере 45,7 млрд долларов. Американский экспорт в Индию в минувшем году не превысил по объемам отметку в 33,75 млрд долларов.

Если же речь идет о торговле Китая и Индии с Россией, то наша страна достигла значительного преимущества перед партнером из-за океана только по темпам роста, но пока отнюдь не по объемам. Так, товарооборот у России с Китаем вырос на 1,9% и достиг рекордной отметки в 244,8 млрд долларов. В этой сумме 129,32 млрд долларов составляет экспорт из России в Китай, а импорт из Китая в Россию – 115,5 млрд долларов. Индия еще не так активна во взаимной торговле с нашей страной, но товарооборот с ней в 2024 году вырос сразу на 9,2% и составил тоже рекордные 70,6 млрд долларов, из которых 65,7 млрд долларов пришлись на импорт из России, а 4,9 млрд долларов – на экспорт в РФ.

Завершая этот предельно краткий статистический обзор, отметим, что между собой Индия и Китай торгуют несколько менее активно, чем с США или Россией, хотя на отсутствие в стране китайских товаров Индия сетовать никак не может. Показательным с точки зрения перспективы отказа от торговли в долларах надо считать уже тот факт, что КНР вытеснила США с лидирующих позиций в торговле с Индией, причем добилась этого прежде всего за счет экспорта, который вырос на 3,24% до 101,7 млрд долларов. Индия продала товаров в Китай всего на 16,67 млрд долларов, что свидетельствует о росте сразу на 8,7%. При этом в МВФ по не совсем понятным причинам сообщили о почти 100-миллиардном торговом дефиците Индии с Китаем, что не соответствует данным как из одной, так и из другой страны.

К развитию связей в рамках пока еще довольно молодого и отнюдь не всемогущего, вопреки пропагандистской трескотне, объединения БРИКС фактически подталкивает крайне асимметричный характер внешней торговли его участников с так называемыми развитыми странами. Россия, сменив вектор, по сути, способствует тому, чтобы наращивать как сырьевую независимость развивающихся стран, так и товарную, особенно в сфере высоких технологий. Попытка Вашингтона с помощью привязки к доллару, а также тарифных войн и санкций оставить Россию, Индию и Китай во втором эшелоне передовых отраслей – это по своей сути лишь слегка завуалированная недобросовестная конкуренция.

Ответом на нее, скорее вынужденным, чем ожидаемым и естественным, как раз и становится переход на расчеты в своих валютах. Этот переход, однако, из-за серьезных различий национальных валют и необходимости по поводу и без него прибегать к использованию доллара и небезызвестной системы SWIFT оказывается очень сложным. Опыт показывает, что преодолевать долларовые барьеры, как естественные, так и искусственные, – дело нужное и к тому же для многих участников внешнеэкономической деятельности весьма прибыльное. И отнюдь не случайно по части "преодолевать" у России на индийском направлении успехов намного больше, чем на китайском. Во многом это связано как раз с тем, что индийская рупия, повторим, вполне может быть отнесена к разряду так называемых "мягких" валют с отчетливой склонностью к перманентной девальвации, выгодной в первую очередь для эмитента.

При этом, не делая однозначного выбора в пользу юаня или рупии, Россия просто обязана использовать их традиционные противоречия, как и многолетние, даже вековые традиции противостояния Индии и Китая, чтобы укрепить свои позиции в глобальном противостоянии со Штатами и коллективным Западом. Да, Китаю Россия тоже нужна как своеобразный тыл или даже северный фланг с полным комплектом стратегических вооружений. О таком, что бы нам ни твердили про военную мощь Поднебесной, Пекин по-прежнему может только мечтать. С Индией все несколько проще: там традиции позитивного взаимного интереса во многом глубже и закреплены они по всем признакам намного надежнее.

При этом нельзя упускать из виду, что Китай и Индия, очень активно торгуя с США, отнюдь не планируют нарываться на реальные торговые войны, хотя невыгодны они в первую очередь как раз для американского бизнеса. Для Вашингтона давить на всех, на кого можно и на кого нельзя, – дело привычное, а вот позиции Китая и Индии понять непросто. Конечно, ни Пекину, ни Нью-Дели не очень хочется ссориться с глобальным оппонентом, чей рынок обеспечивает сбыт весьма значительной доли их товаров. Заметьте, куда более качественных, чем те, что привозят из Китая и Индии в Россию. Но важнее сейчас не это. Китай и Индия в любом случаем не стали бы за спиной России в нынешних условиях, если бы они сами не проигрывали от давления на нашу страну.

Однако предлагать те же юань и рупию чуть ли взамен российского рубля никто не станет – партнеры по БРИКС отнюдь не сумасшедшие. При этом как Индии, так и Китаю вообще-то очень выгодно, что США очень серьезно вляпались с украинским проектом, получив вместо разогрева экономики на военном заказе только головную боль и неконтролируемые расходы. А с "разогревом" и военным заказом на будущее для штатовских суперкомпаний получается и вовсе как-то не очень. Опять же искать немедленную выгоду в переводе всех возможных и невозможных сделок на юани и рупии ни в Пекине, ни в Нью-Дели не станут. Но сделать все для того, чтобы такая перспектива стала реальной, сделают – рано или поздно.

Что же до нашего противостояния с киевским режимом, то в Пекине, как и в Нью-Дели, могут сколько угодно твердить, что якобы заинтересованы в сохранении границ еще 1991 года, однако до бесконечности раздражать этим Москву и там, и там не станут. Практически любые договоренности только в Европе никогда, кажется, не примут как данность, поскольку, даже если горячая фаза закончится, большие проблемы России и Украины никуда не уйдут.

Источник - Ритм Евразии
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1754953380


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- "Абай – личность мирового значения": поздравление Президента Казахстана со 180-летием великого мыслителя зачитал Спикер Сената
- От имени Главы государства Премьер-министр Олжас Бектенов вручил награды работникам строительной отрасли
- Олжас Бектенов провел встречу с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым
- Государственный советник провел совещание по вопросам укрепления межконфессионального согласия
- Кадровые перестановки
- Текущее состояние и перспективы развития казахстанско-таджикского сотрудничества рассмотрены в ходе очередного 19-ого заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству
- Роман Скляр проверил ход подготовки объектов энергетической инфраструктуры Астаны к отопительному периоду
- Хоргос станет центром новых инвестиционных проектов
- Казахстан и Сербия обсудили расширение торговли в сельском хозяйстве и сотрудничество в сфере туризма
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  