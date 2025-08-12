Юань и рупия: друг против друга или вместе с рублем – против доллара? - Виктор Малышев

02:03 12.08.2025 Юань и рупия: друг против друга или вместе с рублем – против доллара?

12.08.2025 | Виктор МАЛЫШЕВ



После распада СССР и экономических реформ, едва не превративших рубль в тривиальный суррогат доллара, Москва очень долго готовила разворот на Восток. Пришлось вспоминать, что она по сути – столица Большой Евразии, по Гумилеву. Однако в настоящий момент еще слишком рано радоваться китайской альтернативе, которая вообще-то не слишком сильно маскирует сомнительную перспективу сохранения за Россией роли сырьевого придатка, только теперь уже не для Запада. Тем более что в очереди за недорогой русской нефтью сразу за Китаем стоит Индия, чьи "мягкие" инфляционные рупии, увы, не идут ни в какое сравнение с крепким юанем.



Впрочем, ставка на юань тоже может фактически оказаться только сменой декораций, поскольку Народный банк Китая, примерно, как и российский ЦБ, располагает лишь весьма ограниченным суверенитетом и вряд ли реально способен в сколько-нибудь обозримом будущем эффективно функционировать без плотного взаимодействия с ФРС США.



В связи с этим нельзя не признать, что Россия вправе использовать не без выгоды для себя тот факт, что пресловутый "восточный вектор" в сфере финансов отнюдь не ограничивается Китаем и его юанем. В целом же свободу как политического, так и экономического маневра между Пекином и Нью-Дели для России мало что ограничивает даже с учетом всех особенностей экономики и финансов таких старых и многократно проверенных партнеров.



И если в Китае в качестве главного средства противодействия такому оппоненту по целому ряду направлений выбрали в первую очередь финансы, то в Нью-Дели делают ставку на дипломатию. Оценивая при этом даже собственные финансы как нечто вторичное, не более чем что-то вроде инструмента, только помогающего, но не определяющего условия функционирования национальной экономики.



Характерно, что официальный Пекин на каждую попытку своей прессы или компаний и банков как-то досадить индийскому соседу реагирует внутри страны сугубо позитивно, принося, однако, обязательные извинения или же принимая декоративные меры в качестве наказания. И при этом СМИ, вне зависимости от того, из какой они страны, особо отмечают, что "китайцы с завидным упорством продолжают делать все возможные и невозможные шаги навстречу Нью-Дели по линии интеграционных структур, таких как БРИКС и ШОС.



Насколько Китай и Индия реально заинтересованы в отказе от доллара, особенно с учетом роста торговли обеих стран с Россией, можно хотя бы поверхностно судить по масштабам внешнеэкономических отношений всех четырех стран. Так, Россия вправе и вовсе не считать США сколько-нибудь значимым партнером для себя, имея торговые обороты с ним на уровне 3,5 млрд долларов. Это самый низкий показатель с 1993 года, и такие цифры отмечены статистикой при отчетливой тенденции к снижению – в пределах 11-12% за год. Характерно, что американский экспорт в Россию с объемом всего в 526 млн долларов снижается быстрее российского, упавшего до 3,02 млрд долларов.



В то же время экспорт из Китая в США в 2024 году составил 524,656 млрд долларов и вырос в годовом выражении на 4,9%. Со своей стороны, США ввезли в Китай товаров только на 163,624 млрд долларов, и падение по сравнению с 2023 годом на 0,1%, отмеченное экспертами МВФ, вряд ли можно считать действительно существенным. Экспорт из Индии в США в том же 2024 году оценивается в МВФ в 79,44 млрд долларов, при этом Индия также имеет профицит торговли с заокеанским партнером в размере 45,7 млрд долларов. Американский экспорт в Индию в минувшем году не превысил по объемам отметку в 33,75 млрд долларов.



Если же речь идет о торговле Китая и Индии с Россией, то наша страна достигла значительного преимущества перед партнером из-за океана только по темпам роста, но пока отнюдь не по объемам. Так, товарооборот у России с Китаем вырос на 1,9% и достиг рекордной отметки в 244,8 млрд долларов. В этой сумме 129,32 млрд долларов составляет экспорт из России в Китай, а импорт из Китая в Россию – 115,5 млрд долларов. Индия еще не так активна во взаимной торговле с нашей страной, но товарооборот с ней в 2024 году вырос сразу на 9,2% и составил тоже рекордные 70,6 млрд долларов, из которых 65,7 млрд долларов пришлись на импорт из России, а 4,9 млрд долларов – на экспорт в РФ.



Завершая этот предельно краткий статистический обзор, отметим, что между собой Индия и Китай торгуют несколько менее активно, чем с США или Россией, хотя на отсутствие в стране китайских товаров Индия сетовать никак не может. Показательным с точки зрения перспективы отказа от торговли в долларах надо считать уже тот факт, что КНР вытеснила США с лидирующих позиций в торговле с Индией, причем добилась этого прежде всего за счет экспорта, который вырос на 3,24% до 101,7 млрд долларов. Индия продала товаров в Китай всего на 16,67 млрд долларов, что свидетельствует о росте сразу на 8,7%. При этом в МВФ по не совсем понятным причинам сообщили о почти 100-миллиардном торговом дефиците Индии с Китаем, что не соответствует данным как из одной, так и из другой страны.



К развитию связей в рамках пока еще довольно молодого и отнюдь не всемогущего, вопреки пропагандистской трескотне, объединения БРИКС фактически подталкивает крайне асимметричный характер внешней торговли его участников с так называемыми развитыми странами. Россия, сменив вектор, по сути, способствует тому, чтобы наращивать как сырьевую независимость развивающихся стран, так и товарную, особенно в сфере высоких технологий. Попытка Вашингтона с помощью привязки к доллару, а также тарифных войн и санкций оставить Россию, Индию и Китай во втором эшелоне передовых отраслей – это по своей сути лишь слегка завуалированная недобросовестная конкуренция.



Ответом на нее, скорее вынужденным, чем ожидаемым и естественным, как раз и становится переход на расчеты в своих валютах. Этот переход, однако, из-за серьезных различий национальных валют и необходимости по поводу и без него прибегать к использованию доллара и небезызвестной системы SWIFT оказывается очень сложным. Опыт показывает, что преодолевать долларовые барьеры, как естественные, так и искусственные, – дело нужное и к тому же для многих участников внешнеэкономической деятельности весьма прибыльное. И отнюдь не случайно по части "преодолевать" у России на индийском направлении успехов намного больше, чем на китайском. Во многом это связано как раз с тем, что индийская рупия, повторим, вполне может быть отнесена к разряду так называемых "мягких" валют с отчетливой склонностью к перманентной девальвации, выгодной в первую очередь для эмитента.



При этом, не делая однозначного выбора в пользу юаня или рупии, Россия просто обязана использовать их традиционные противоречия, как и многолетние, даже вековые традиции противостояния Индии и Китая, чтобы укрепить свои позиции в глобальном противостоянии со Штатами и коллективным Западом. Да, Китаю Россия тоже нужна как своеобразный тыл или даже северный фланг с полным комплектом стратегических вооружений. О таком, что бы нам ни твердили про военную мощь Поднебесной, Пекин по-прежнему может только мечтать. С Индией все несколько проще: там традиции позитивного взаимного интереса во многом глубже и закреплены они по всем признакам намного надежнее.



При этом нельзя упускать из виду, что Китай и Индия, очень активно торгуя с США, отнюдь не планируют нарываться на реальные торговые войны, хотя невыгодны они в первую очередь как раз для американского бизнеса. Для Вашингтона давить на всех, на кого можно и на кого нельзя, – дело привычное, а вот позиции Китая и Индии понять непросто. Конечно, ни Пекину, ни Нью-Дели не очень хочется ссориться с глобальным оппонентом, чей рынок обеспечивает сбыт весьма значительной доли их товаров. Заметьте, куда более качественных, чем те, что привозят из Китая и Индии в Россию. Но важнее сейчас не это. Китай и Индия в любом случаем не стали бы за спиной России в нынешних условиях, если бы они сами не проигрывали от давления на нашу страну.



Однако предлагать те же юань и рупию чуть ли взамен российского рубля никто не станет – партнеры по БРИКС отнюдь не сумасшедшие. При этом как Индии, так и Китаю вообще-то очень выгодно, что США очень серьезно вляпались с украинским проектом, получив вместо разогрева экономики на военном заказе только головную боль и неконтролируемые расходы. А с "разогревом" и военным заказом на будущее для штатовских суперкомпаний получается и вовсе как-то не очень. Опять же искать немедленную выгоду в переводе всех возможных и невозможных сделок на юани и рупии ни в Пекине, ни в Нью-Дели не станут. Но сделать все для того, чтобы такая перспектива стала реальной, сделают – рано или поздно.



Что же до нашего противостояния с киевским режимом, то в Пекине, как и в Нью-Дели, могут сколько угодно твердить, что якобы заинтересованы в сохранении границ еще 1991 года, однако до бесконечности раздражать этим Москву и там, и там не станут. Практически любые договоренности только в Европе никогда, кажется, не примут как данность, поскольку, даже если горячая фаза закончится, большие проблемы России и Украины никуда не уйдут. Источник - Ритм Евразии

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1754953380





