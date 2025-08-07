 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Вторник, 12.08.2025
03:35  В Таджикистане назвали самый коррумпированный город Согда
02:03  Юань и рупия: друг против друга или вместе с рублем – против доллара? - Виктор Малышев
01:59  Президент Киргизии отказался отменять уголовную ответственность за многоженство
01:47  Взгляд: Индия приблизилась к статусу сверхдержавы
00:05  ВС РФ освободили село Предтечино на Константиновском направлении – итоговая сводка Readovka за 11 августа
Понедельник, 11.08.2025
21:10  Иран. Что скрывается за желанием перенести столицу из Тегерана? - Валерий Бурт
18:33  Do Rzeczy: Трамп начал процесс демонтажа проекта "Евросоюз"
17:42  "Ультиматум Путина". В армии и обществе сложился консенсус: Киев капут, - Александр Храмчихин
13:30  О торгах на туркменской товарно-сырьевой бирже
11:44  Ветераны футбола Узбекистана и России сыграют товарищеский матч памяти "Пахтакор-79 "
11:41  Талибы* обвинили Таджикистан и Иран в поставках некачественного бензина
11:19  В Пекине состоялась первая репетиция парада, посвященного 80-летию Победы
11:17  США придумали способ украсть Луну
11:00  На концерт Дженнифер Лопес в Ташкенте треть билетов купили россияне
04:05  На встрече Путина и Трампа будет третий, от кого зависят все условия мира, - Кирилл Стрельников
02:22  Маньчжурская стратегическая наступательная операция – принуждение Японии к миру, - Валерий Полесский
01:12  КТЖ напоминает правила: Что запрещено делать в поезде
00:05  ВС РФ в 30 км от Харькова – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 10.08.2025
20:01  Война с фейками: О продаже Аляски Соединенным Штатам
18:52  Путин информировал Жапарова о планируемой встрече с Трампом на Аляске
17:02  В Узбекистане организаторов поездок в умру начнут проверять "тайные клиенты"
16:33  Генпрокуратура Таджикистана о местонахождении главарей терорганизаций
16:20  Камчатский урок: Цунами от подрыва "Посейдонов" смоет врагов России в океан, - Сергей Аксенов
12:59  Forsal: Россия становится новым направлением бегства людей с Запада. Три группы новых мигрантов
12:49  Сомнительная сделка: как углубляются противоречия США с ЕС, - Олег Сергеев
11:11  Путин поделился с Рахмоном результатами переговорного процесса с США
00:05  Readovka: Лицом к лицу и третий лишний – как Трамп добивался встречи с Путиным
Суббота, 09.08.2025
20:12  НАТО хочет встать между Ираном и Россией, как гадюка, - советник Хаменеи о Зангезурском коридоре
15:15  Podrobno.uz: Президент Узбекистана поручил ускорить строительство АЭС
14:09  Темные дела Белого дома. Трамп - президент миллиардеров, - Сергей Кожемякин
12:44  Премьер Бектенов обсудил с главой "Росатома" нюансы строительства АЭС в Казахстане
12:35  ГКНБ Кыргызстана стал координатором и владельцем системы идентификации мобильных телефонов
12:31  Минпром Таджикистана сообщил о беспрецедентном росте экспорта угля
12:27  Синьхуа: Энергетическое оборудование Китая способствует зеленой трансформации в странах Центральной Азии
03:17  Встреча Президентов России и США пройдет 15 августа на Аляске
01:22  Трамп: Зеленский "получает все" для продвижения переговоров по Украине
00:41  В России обсуждается введении безопасных сим-карт для детей
00:05  ВС РФ приступили к ликвидации последней возможности ВСУ снабжать Покровско-Мирноградскую агломерацию
Пятница, 08.08.2025
21:01  Readovka: Зачем Путин лично объяснил союзникам позицию России перед переговорами с Вашингтоном?
20:01  Зачем Гарри Трумэн дал команду сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки? - Валентин Катасонов
16:15  НГ: В Киргизии приняли новый закон о СМИ
13:10  Путин поделился с Мирзиеевым и Токаевым оценками своей встречи с посланником Трампа
13:04  S&P Global: Рейтинги узбекистанского АКБ "Туронбанк" подтверждены на уровне "B/B" ввиду вливания капитала
13:00  Прайм: Трамп нацелился не на Россию. Но в его плане оказалась "дыра"
12:37  Смертоносные связи: поможет ли Индия Тайваню, - Дмитрий Косырев
12:00  Сколько в христианстве было апостолов? - Павел Густерин
02:40  Nature: Планетарная катастрофа из-за изменения климата отменяется. Прогноз был основан на ошибочных данных ...по Узбекистану
01:54  Российский фонд мира выдвинул лидеров Таджикистана, Узбекистана и Киргизии на премию Льва Толстого
01:02  Катехон: Анализ доклада Шайо "Разрушение власти России" и возможные ответы на угрозы
00:05  ВС РФ приступили к окружению ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 7 августа
Четверг, 07.08.2025
20:13  Люди Запада голосуют за Россию ногами, - Сергей Худиев
19:04  Большая американская криптореволюция, - Михаил Делягин
17:10  Встречный курс: Путин и Трамп договорились о встрече
13:33  GENIUS Act. Америка запускает "гениальную" финансовую хитрость. Последствия непредсказуемы, - Валентин Катасонов
11:35  МВД Таджикистана изучает опыт Казахстана по цифровизации госуслуг
03:52  Узбекистан. Вслед за столицей в Андижане появятся круглосуточные гастрономические улицы
02:56  В России появился сайт с данными на всех пленных ВСУ, от которых отказался Киев
02:34  Взгляд: Кому достанется отобранный у французов в Африке уран
01:29  Азербайджан – Армения: зангезурский "Мост Трампа" – новое Гуантанамо? - Дмитрий Нефедов
00:15  Сигнал не потерян: РФ и США готовы продолжать диалог, - Известия
00:05  ВС РФ полностью окружили ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 6 августа
В Таджикистане назвали самый коррумпированный город Согда
03:35 12.08.2025

В результате 238 коррупционных преступлений в Согдийской области государству нанесен ущерб на сумму около 8 млн сомони

ДУШАНБЕ, 10 авг - Sputnik. Власти Согдийской области опубликовали список самых коррумпированных городов и районов региона.

Первое место в антирейтинге занял город Канибадам, на пресс-конференции сообщили сотрудники Агентства по борьбе с коррупцией в Согдийской области.

Так, по данным Агентства, общее количество коррупционных преступлений, совершенных в регионе в первые 6 месяцев 2025-го, составило 238, что меньше, чем за аналогичный период прошлого года (258).

Однако в некоторых районах области число преступлений возросло.

В частности, в городах и районах Канибадам зарегистрировано 63 (2024-й - 8), Бободжон-Гафуровском районе 38 (2024 - 24), Мастча 21 (2024 - 6), Ашт 8 (2024 - 6), Зафарабад 2 (2024 - 1).

Кроме того, Айни и Шахристон, районы, в которых в прошлом году не было зафиксировано коррупционный преступлений, теперь попали в список - соответственно здесь 1 и 7 случаев.

В следующих городах и районах количество коррупционных преступлений снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: Худжанд, Джаббор Расулов, Бустон, Истиклол, Деваштич, Спитамен, Пенджикент, Истаравшан, Исфара, Гулистон.

Между тем, в результате 238 коррупционных преступлений в Согдийской области государству нанесен ущерб на сумму около 8 млн сомони.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1754958900


