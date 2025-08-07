В Таджикистане назвали самый коррумпированный город Согда

03:35 12.08.2025

В результате 238 коррупционных преступлений в Согдийской области государству нанесен ущерб на сумму около 8 млн сомони



ДУШАНБЕ, 10 авг - Sputnik. Власти Согдийской области опубликовали список самых коррумпированных городов и районов региона.



Первое место в антирейтинге занял город Канибадам, на пресс-конференции сообщили сотрудники Агентства по борьбе с коррупцией в Согдийской области.



Так, по данным Агентства, общее количество коррупционных преступлений, совершенных в регионе в первые 6 месяцев 2025-го, составило 238, что меньше, чем за аналогичный период прошлого года (258).



Однако в некоторых районах области число преступлений возросло.



В частности, в городах и районах Канибадам зарегистрировано 63 (2024-й - 8), Бободжон-Гафуровском районе 38 (2024 - 24), Мастча 21 (2024 - 6), Ашт 8 (2024 - 6), Зафарабад 2 (2024 - 1).



Кроме того, Айни и Шахристон, районы, в которых в прошлом году не было зафиксировано коррупционный преступлений, теперь попали в список - соответственно здесь 1 и 7 случаев.



В следующих городах и районах количество коррупционных преступлений снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: Худжанд, Джаббор Расулов, Бустон, Истиклол, Деваштич, Спитамен, Пенджикент, Истаравшан, Исфара, Гулистон.



Между тем, в результате 238 коррупционных преступлений в Согдийской области государству нанесен ущерб на сумму около 8 млн сомони.