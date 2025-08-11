Лондон обещает Бишкеку найти инвестиции, - Виктория Панфилова

11:44 12.08.2025 Лондон обещает Бишкеку найти инвестиции

Великобритания разработала для Киргизии проект создания положительного имиджа страны



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

11.08.2025



Великобритания и Киргизия объединяют усилия для развития зеленой энергетики, открывая путь к энергетической независимости и экспортному потенциалу. Британский Центр экспертизы по зеленым городам, инфраструктуре и энергетике (GCIE) при МИД Великобритании запустил инициативу по привлечению инвестиций в возобновляемую энергетику Киргизии. Это ответ на существующие вызовы в энергосекторе страны: зависимость от старых ГЭС и дефицит электроэнергии.



Киргизия ставит амбициозную цель – увеличить долю возобновляемых источников до 10% к 2027 году. Огромный потенциал солнечной и ветровой энергии совместно с возможностью экспорта через крупный проект CASA-1000 открывает перед Киргизией перспективы стать одним из ключевых игроков в Центральной Азии на рынке зеленой энергетики. Несмотря на высокий потенциал, доля возобновляемых источников энергии в общем энергобалансе республики пока невелика, но Бишкек активно работает над увеличением их использования. А пока страна испытывает дефицит электроэнергии, что вынуждает ее импортировать ресурс из других государств.



Как сообщили в посольстве Великобритании, в рамках нового проекта разработана специальная методика, которая позволит властям Киргизии более точно оценивать государственные гарантии для инвесторов в возобновляемую энергетику и прогнозировать возможные платежные обязательства. Для эффективного использования этих инструментов будет проведено обучение госслужащих. Проект рассчитан на период с июля по декабрь 2025 года.



"Центр экспертизы Великобритании активно работает над ускорением устойчивого городского развития и созданием надежной инфраструктуры в разных странах, – подчеркнул посол Великобритании в Киргизии Николас Боулер. – Данное партнерство демонстрирует, как британский опыт может содействовать Кыргызстану в создании привлекательных условий для инвестиций в возобновляемую энергетику".



Тесное сотрудничество между Великобританией и Кыргызстаном активно развивается с 2023 года, когда Лондон представил свою Стратегию для Центральной Азии (см. "НГ" от 13.12.23). Презентовал ее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Спустя год он посетил все страны региона, где обсуждал точки соприкосновения с каждой из них (см. "НГ" от24.04.24). В Бишкеке тогда же была подписана и Программа сотрудничества Киргизии и Великобритании на 2024–2026 годы, после чего высшее руководство Киргизии посетило Лондон, включая недавнюю встречу, состоявшуюся в середине июля, первого заместителя председателя кабмина Киргизской Республики (КР) Данияра Амангельдиева с государственным секретарем Министерства иностранных дел по делам Содружества и развитию Великобритании Стивеном Даути. Согласно официальной информации, обсуждался широкий спектр вопросов политического, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, при этом обе стороны отметили положительную динамику двусторонних связей и выразили намерение продолжать эту работу.



Однако для того чтобы Великобритания могла привлечь в республику западные инвестиции, Киргизии советуют перейти на английскую правовую систему. Впрочем, сам президент Садыр Жапаров на одном из заседаний Народного курултая говорил, что "если страна хочет выйти на международный рынок инвестиций, введение английского права – очень нужный шаг". Он отметил, что крупные инвесторы в первую очередь обращают внимание на наличие справедливого суда, а гражданам Киргизии следует изменить свое отношение к вложениям в экономику страны и не рассматривать инвесторов как врагов, "пытающихся захватить нашу землю".



Напомним, что английская правовая система действует в странах Британского содружества, в США, Новой Зеландии и Северной Ирландии. Пока в Киргизии действует романо-германская система права.



Но западные инвесторы не спешат вкладываться в индустриализацию Киргизии. Их больше всего интересуют недра страны. Ключевыми инвесторами в экономику Киргизии являются Россия и Китай. При этом обе страны не являются сторонниками англосаксонской модели права и в условиях текущей геополитической ситуации вряд ли изменят эту позицию в обозримом будущем. Решение Бишкека перейти на английскую правовую систему чревато отчуждением этих традиционных партнеров и, как следствие, значительным сокращением притока капитала. Сегодня Россия активно инвестирует в Киргизию: реализуется более 40 крупных проектов на сумму около 2 млрд долл. Российский частный бизнес также проявляет высокий интерес к созданию производств, особенно в сферах высоких технологий, фармацевтики и биотехнологий, видя в этом благоприятные возможности для развития. Примечательно, что эти инвестиции направлены на созидание и развитие Киргизии, а не на создание угроз его суверенитету.



По мнению политолога Марса Сариева, за заявлениями Великобритании о "сотрудничестве" и "реформах" просматривается стремление интегрировать Киргизию в сферу чужих интересов. А внедрение английского права на практике означает перенастройку юрисдикции под внешнее управление – мягкую капитуляцию в одной из критически важных сфер суверенитета. "Такие шаги уже имели место в других странах, где внедрение британского права приводило к росту протестов и утрате контроля над внутренними активами. Для Кыргызстана это может означать, что ключевые механизмы управления окажутся под внешним контролем, без возможности отзыва и без учета реальной ситуации в стране", – подчеркнул Сариев.



Станислав Притчин, заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН, считает, что ожидать существенных инвестиций от Великобритании вряд ли стоит. "Для британской стороны подобные обсуждения, вероятно, являются частью политической стратегии, способом продемонстрировать поддержку. В реальности же британские компании пока не были замечены в крупных инвестиционных проектах, в том числе в области возобновляемой энергетики. Кроме того, сама Великобритания не выступает в авангарде зеленой энергетики, не обладая уникальными технологиями или наработками. Это делает выбор британского партнерства несколько нелогичным. Хотя Киргизия обладает значительным гидропотенциалом, частично реализованным, а также имеет большие возможности для развития ветряной и солнечной генерации, британские компании не спешат вкладывать средства в эти направления. Поэтому текущие переговоры, вероятно, стоит рассматривать как формальные, призванные обеспечить платформу для диалога и консультаций, но не более", – сказал "НГ" Притчин. Источник - НГ

