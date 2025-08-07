|Китай остановил крупнейший рудник лития: напередобывали
12:14 12.08.2025
В Китае остановилась добыча на крупнейшем руднике лития. Перепроизводство стратегического металла привел к тому, что за последние несколько лет цены рухнули почти в 100 раз.
"Цены на литий и акции производителей выросли после того, как аккумуляторный гигант Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) приостановил работу на крупном руднике в Китае, что вызвало предположения о том, что Пекин может временно закрыть и другие проекты, поскольку борется с избыточными мощностями в экономике", - сообщает Bloomberg.
Судьба рудника CATL - крупнейшего в китайском литиевом центре Ичунь - находилась под пристальным вниманием в течение нескольких недель на фоне предположений о том, что власти не будут продлевать его лицензию, пишет агентство. По данным Bank of America, на долю рудника приходится около 6% мирового производства.
"Цена на литий в ближайшей перспективе имеет очень большой потенциал роста", - сказал соруководитель отдела исследований акций Китая Мэтти Чжао.
Агентство отмечает, что производители лития боролись с глобальным избытком предложения, на фоне отмены президентом США Дональдом Трампом стимулов для отрасли электромобилей.
CATL подтвердил закрытие своего рудника Jianxiawo. Он будет закрыт как минимум на три месяца, сообщили источники Bloomberg.
"Мы считаем, что это может быть частью правительственной инициативы по борьбе с инволюцией", - говорится в записке аналитиков Citigroup.
"Как и многие другие китайские аккумуляторные компании, CATL активно расширяет инвестиции в минералы от лития до никеля и кобальта, чтобы обеспечить долгосрочные поставки и снизить затраты. Эта вертикальная интеграция, в свою очередь, помогла Китаю стать ведущим мировым производителем электромобилей", - отметили в Bloomberg.
"Ситуация с CATL не меняет структуру избыточного предложения на рынке, - сказал аналитик China Futures Чжан Вэйсинь. - Однако, если после 30 сентября перебои в производстве будут распространены на другие рудники в Ичуне, уровень цен на литий может подняться еще выше".
По данным Шанхайской биржи, осенью 2022 года стоимость карбоната лития достигала 600 тыс. юаней, но сейчас, даже с учетом последнего роста, составляет 75 тыс. юаней ($ 10,4 тыс.).