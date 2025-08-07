Китай остановил крупнейший рудник лития: напередобывали

12:14 12.08.2025

В Китае остановилась добыча на крупнейшем руднике лития. Перепроизводство стратегического металла привел к тому, что за последние несколько лет цены рухнули почти в 100 раз.



"Цены на литий и акции производителей выросли после того, как аккумуляторный гигант Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) приостановил работу на крупном руднике в Китае, что вызвало предположения о том, что Пекин может временно закрыть и другие проекты, поскольку борется с избыточными мощностями в экономике", - сообщает Bloomberg.



Судьба рудника CATL - крупнейшего в китайском литиевом центре Ичунь - находилась под пристальным вниманием в течение нескольких недель на фоне предположений о том, что власти не будут продлевать его лицензию, пишет агентство. По данным Bank of America, на долю рудника приходится около 6% мирового производства.



"Цена на литий в ближайшей перспективе имеет очень большой потенциал роста", - сказал соруководитель отдела исследований акций Китая Мэтти Чжао.



