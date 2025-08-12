Взгляд: Конец нефтяной эры признан ошибочным. Мировые корпорации отменили похороны нефти

Мировые гиганты BP, Chevron, ExxonMobil, Shell и TotalEnergies расписались в ошибке выбранной стратегии. Огромные вложения в возобновляемую энергетику в ущерб традиционной привели к обратному эффекту – не росту прибылей, а их падению. Рано списали нефть со счетов. Но теперь они готовы все исправить. Что случилось?



Мировые нефтяные гиганты, такие как BP, Chevron, ExxonMobil, Shell и TotalEnergies, которые много лет делали ставку на возобновляемые источники энергии и вкладывали туда огромные инвестиции, теперь передумали и стали уделять больше внимания поиску новых месторождений традиционных нефти и газа. Они это указывают в своих отчетах о доходах.



Все это говорит о смене глобального тренда. Почему же мировые корпорации снова поверили в нефть, хотя до этого ее фактически похоронили, сделав ставку на ВИЭ?



Например, BP в 2020 году в рамках прогноза развития мировой энергетики до 2050 года уверяла, что пик спроса на нефть в 100 млн баррелей в сутки уже был достигнут в 2019 году, и он больше никогда не восстановится до уровня, который был до пандемии COVID-19.



Однако они просчитались в своих прогнозах: после пандемии мир не пересел повально на электромобили, и нефтяная эра еще не закончилась. Возобновляемые источники энергии не смогли так быстро выстрелить и заместить традиционные углеводороды, как хотелось бы инвесторам. Тогда как потребление энергии в мире после пандемии восстанавливается. И где же брать эту энергию?



По данным Wood Mackenzie, более медленный переход на возобновляемые источники энергии может привести к увеличению спроса на нефть на 5% в год. Ожидание роста спроса вызывает опасения, что отрасль окажется не готова из-за многолетнего недофинансирования.



Существует "огромная потребность" в дополнительных запасах нефти и газа, заявила Джессика Чиосек, руководитель отдела геологоразведочных исследований в Северной и Южной Америке компании Wood Mackenzie. По ее словам, в начале десятилетия отрасль пренебрегла геологоразведкой, сосредоточившись на переходе на зеленую энергию, а теперь пытается наверстать упущенное.



Самый резкий поворот произошел в компании BP. С 2021 года она потратила целых 15 млрд долларов на возобновляемую энергетику. Но в феврале компания объявила о резком увеличении инвестиций в нефтегазовый сектор.



BP планирует пробурить 40 разведочных скважин в течение трех лет и недавно сделала крупнейшее за 25 лет открытие у берегов Бразилии. Выступая на этой неделе перед аналитиками, генеральный директор BP Мюррей Окинклосс назвал недавнюю серию из десяти открытий исторической.



Компания Chevron также меняет курс. Несколько лет она сокращала инвестиции в сланцевую добычу, в итоге в прошлом году ее запасы нефти сократились до 9,8 млрд баррелей - самого низкого показателя за более чем десять лет. В августе генеральный директор компании Майк Вирт заявил, что он "недоволен результатами геологоразведочных работ за последние несколько лет", и еще с прошлого года добавили новые места для геологоразведки.



Глава ExxonMobil Даррен Вудс сказал, что геологоразведка - это "беговая дорожка, на которой мы должны оставаться". На днях компания подписала соглашение об изучении четырех морских участков в Ливии и готовится возобновить геологоразведочные работы в Тринидаде и Тобаго после двадцатилетнего перерыва. TotalEnergies получила новые разрешения на геологоразведку в США, Малайзии, Индонезии и Алжире. В Shell присматриваются к Мексиканскому заливу, Малайзии и Оману.



Почему мировые нефтяные гиганты стали так активно вкладываться в ВИЭ в ущерб традиционным углеводородам?



"Во-первых, многие из них действительно верили в то, что возобновляемая энергетика будет активно развиваться, и никто не хотел стать "Полароидом". Это знаменитая история, когда Polaroid выпустил фотоаппарат с мгновенной печатью фотографий, и все решили, что за этим будущее, а в итоге развитие пошло по пути цифровых фотографий, и Polaroid сильно сдал позиции и обанкротился. Так и нефтяники не хотели остаться на обочине истории и пропустить новый виток эволюции. Они вкладывали в новый тренд – развитие ВИЭ, полагая, что за этим будущее", – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).



"Во-вторых, если бы нефтяные компании игнорировали мировой тренд на ВИЭ, то это нанесло бы им огромный имиджевой и финансовый ущерб. Крупным публичным компаниям важно учитывать общественное мнение, так как их акции торгуются на бирже, а их руководству важно демонстрировать эффективность в виде роста капитализации и стоимости акций.



Если бы, например, BP сказала, что ваша "зеленая" энергетика - это все ерунда, то ее акции стали бы падать. Поэтому они с радостью инвестировали в ВИЭ", – отмечает собеседник.



Но в итоге все оказалось наоборот: крен в сторону ВИЭ привел к потерям. "Массовое сокращение инвестиций в добычу углеводородов создало риск возникновения дефицита нефти. Адепты энергоперехода пугали, что не надо вкладывать в традиционную энергетику, потому что потребление снизится, вы через пять лет столкнетесь с переизбытком предложения на нефтяном и газовом рынке и не вернете своих инвестиций. Но в реальности все наоборот: из-за того, что стали меньше инвестировать, может возникнуть дефицит предложения углеводородов, потому что потребление не снижается", – говорит эксперт ФНЭБ.



Однако эйфория прошла, и все поняли, что возобновляемая энергетика – это все-таки дорого и долго. "Переход будет вовсе не ускоренным, а затянется. И "зеленая" энергетика приносит меньше денег, чем традиционная. А насчет водородной энергетики и вовсе были слишком завышенные ожидания, что сейчас появятся водородный автомобиль, водородные трубопроводы, водородные накопители энергии и т. д., а оказалось, что все эти проекты никому не нужны, все планы разрушились", – отмечает Юшков.



Для России, имеющей огромные запасы нефти и газа, охлаждение к возобновляемой энергетике и возврат к реализму, конечно, выгодны.



"Нефть – это наше конкурентное преимущество, у нас большие запасы. Качество ресурсной базы ухудшается, но так у всех в мире, но у нас есть куда идти, и мы можем добывать много. Более того, Россия является привлекательным местом с точки зрения инвестиций в традиционную энергетику. Не факт, что западные инвестиции вернутся к нам, но есть азиатские компании, которые хотят с нами работать и получать нашу нефть. Для Китая мы являемся самым надежным поставщиком, потому что перекрыть наши трубопроводные поставки практически невозможно", – заключает собеседник. Источник - Взгляд

