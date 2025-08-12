Взгляд: Конец нефтяной эры признан ошибочным. Мировые корпорации отменили похороны нефти

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Конец нефтяной эры признан ошибочным
Мировые корпорации отменили похороны нефти

Ольга Самофалова
12 августа 2025

Мировые гиганты BP, Chevron, ExxonMobil, Shell и TotalEnergies расписались в ошибке выбранной стратегии. Огромные вложения в возобновляемую энергетику в ущерб традиционной привели к обратному эффекту – не росту прибылей, а их падению. Рано списали нефть со счетов. Но теперь они готовы все исправить. Что случилось?

Мировые нефтяные гиганты, такие как BP, Chevron, ExxonMobil, Shell и TotalEnergies, которые много лет делали ставку на возобновляемые источники энергии и вкладывали туда огромные инвестиции, теперь передумали и стали уделять больше внимания поиску новых месторождений традиционных нефти и газа. Они это указывают в своих отчетах о доходах.

Все это говорит о смене глобального тренда. Почему же мировые корпорации снова поверили в нефть, хотя до этого ее фактически похоронили, сделав ставку на ВИЭ?

Например, BP в 2020 году в рамках прогноза развития мировой энергетики до 2050 года уверяла, что пик спроса на нефть в 100 млн баррелей в сутки уже был достигнут в 2019 году, и он больше никогда не восстановится до уровня, который был до пандемии COVID-19.

Однако они просчитались в своих прогнозах: после пандемии мир не пересел повально на электромобили, и нефтяная эра еще не закончилась. Возобновляемые источники энергии не смогли так быстро выстрелить и заместить традиционные углеводороды, как хотелось бы инвесторам. Тогда как потребление энергии в мире после пандемии восстанавливается. И где же брать эту энергию?

По данным Wood Mackenzie, более медленный переход на возобновляемые источники энергии может привести к увеличению спроса на нефть на 5% в год. Ожидание роста спроса вызывает опасения, что отрасль окажется не готова из-за многолетнего недофинансирования.

Существует "огромная потребность" в дополнительных запасах нефти и газа, заявила Джессика Чиосек, руководитель отдела геологоразведочных исследований в Северной и Южной Америке компании Wood Mackenzie. По ее словам, в начале десятилетия отрасль пренебрегла геологоразведкой, сосредоточившись на переходе на зеленую энергию, а теперь пытается наверстать упущенное.

Самый резкий поворот произошел в компании BP. С 2021 года она потратила целых 15 млрд долларов на возобновляемую энергетику. Но в феврале компания объявила о резком увеличении инвестиций в нефтегазовый сектор.

BP планирует пробурить 40 разведочных скважин в течение трех лет и недавно сделала крупнейшее за 25 лет открытие у берегов Бразилии. Выступая на этой неделе перед аналитиками, генеральный директор BP Мюррей Окинклосс назвал недавнюю серию из десяти открытий исторической.

Компания Chevron также меняет курс. Несколько лет она сокращала инвестиции в сланцевую добычу, в итоге в прошлом году ее запасы нефти сократились до 9,8 млрд баррелей - самого низкого показателя за более чем десять лет. В августе генеральный директор компании Майк Вирт заявил, что он "недоволен результатами геологоразведочных работ за последние несколько лет", и еще с прошлого года добавили новые места для геологоразведки.

Глава ExxonMobil Даррен Вудс сказал, что геологоразведка - это "беговая дорожка, на которой мы должны оставаться". На днях компания подписала соглашение об изучении четырех морских участков в Ливии и готовится возобновить геологоразведочные работы в Тринидаде и Тобаго после двадцатилетнего перерыва. TotalEnergies получила новые разрешения на геологоразведку в США, Малайзии, Индонезии и Алжире. В Shell присматриваются к Мексиканскому заливу, Малайзии и Оману.

Почему мировые нефтяные гиганты стали так активно вкладываться в ВИЭ в ущерб традиционным углеводородам?

"Во-первых, многие из них действительно верили в то, что возобновляемая энергетика будет активно развиваться, и никто не хотел стать "Полароидом". Это знаменитая история, когда Polaroid выпустил фотоаппарат с мгновенной печатью фотографий, и все решили, что за этим будущее, а в итоге развитие пошло по пути цифровых фотографий, и Polaroid сильно сдал позиции и обанкротился. Так и нефтяники не хотели остаться на обочине истории и пропустить новый виток эволюции. Они вкладывали в новый тренд – развитие ВИЭ, полагая, что за этим будущее", – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

"Во-вторых, если бы нефтяные компании игнорировали мировой тренд на ВИЭ, то это нанесло бы им огромный имиджевой и финансовый ущерб. Крупным публичным компаниям важно учитывать общественное мнение, так как их акции торгуются на бирже, а их руководству важно демонстрировать эффективность в виде роста капитализации и стоимости акций.

Если бы, например, BP сказала, что ваша "зеленая" энергетика - это все ерунда, то ее акции стали бы падать. Поэтому они с радостью инвестировали в ВИЭ", – отмечает собеседник.

Но в итоге все оказалось наоборот: крен в сторону ВИЭ привел к потерям. "Массовое сокращение инвестиций в добычу углеводородов создало риск возникновения дефицита нефти. Адепты энергоперехода пугали, что не надо вкладывать в традиционную энергетику, потому что потребление снизится, вы через пять лет столкнетесь с переизбытком предложения на нефтяном и газовом рынке и не вернете своих инвестиций. Но в реальности все наоборот: из-за того, что стали меньше инвестировать, может возникнуть дефицит предложения углеводородов, потому что потребление не снижается", – говорит эксперт ФНЭБ.

Однако эйфория прошла, и все поняли, что возобновляемая энергетика – это все-таки дорого и долго. "Переход будет вовсе не ускоренным, а затянется. И "зеленая" энергетика приносит меньше денег, чем традиционная. А насчет водородной энергетики и вовсе были слишком завышенные ожидания, что сейчас появятся водородный автомобиль, водородные трубопроводы, водородные накопители энергии и т. д., а оказалось, что все эти проекты никому не нужны, все планы разрушились", – отмечает Юшков.

Для России, имеющей огромные запасы нефти и газа, охлаждение к возобновляемой энергетике и возврат к реализму, конечно, выгодны.

"Нефть – это наше конкурентное преимущество, у нас большие запасы. Качество ресурсной базы ухудшается, но так у всех в мире, но у нас есть куда идти, и мы можем добывать много. Более того, Россия является привлекательным местом с точки зрения инвестиций в традиционную энергетику. Не факт, что западные инвестиции вернутся к нам, но есть азиатские компании, которые хотят с нами работать и получать нашу нефть. Для Китая мы являемся самым надежным поставщиком, потому что перекрыть наши трубопроводные поставки практически невозможно", – заключает собеседник.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1754990580


