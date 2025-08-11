Президент Узбекистана: Только усилением контроля теневую экономику не обуздать

Рассмотрены предложения по сокращению теневой экономики

Президент Шавкат Мирзиеев 11 августа ознакомился с презентацией по совершенствованию системы противодействия теневой экономике.



В прошлом высокое административное давление и чрезмерное вмешательство в бизнес приводили к тому, что многие предприниматели опасались работать открыто. За последние годы была проведена масштабная работа по снижению налоговой нагрузки и устранению бюрократических барьеров: количество видов налогов сокращено с 13 до 9, отменено свыше 100 видов лицензий и разрешений.



В результате доля теневой экономики снизилась с 45–50 процентов в 2019 году до нынешних 35 процентов. Однако эту долю необходимо сокращать и дальше.



В ходе презентации были обсуждены приоритетные задачи в этом направлении. Ответственные руководители представили информацию о факторах, способствующих развитию теневой экономики, и мерах по их устранению.



Отмечено, что наиболее эффективным путем является внедрение современных технологических и инновационных подходов. Например, переход системы оплаты в общественном транспорте Ташкента на полностью автоматизированный режим показал, что фактическое количество пассажиров на 30 процентов выше прежних данных. Цифровизация деятельности дехканских и вещевых рынков способствует до трехкратного роста их выручки.



Даны указания внедрять аналогичные системы в сельском хозяйстве, строительстве, транспорте, торговле и сфере услуг – отраслях с наибольшей долей теневой экономики. Поставлена задача пересмотреть порядок и сроки выдачи лицензий и разрешений, максимально сократить человеческий фактор и полностью перевести эти процессы в цифровой формат. Особо подчеркнута необходимость устранения факторов, создающих условия для коррупции, в сферах, с которыми предприниматели сталкиваются наиболее часто: налоговой, банковской, таможенной, коммунальной, сертификационной.



Развитие электронных платежей создает удобства для населения и бизнеса, а также является действенным инструментом снижения теневой экономики. В этой связи важным является стимулирование безналичных расчетов и увеличение числа платежных организаций.



Глава государства отметил, что только усилением контроля теневую экономику не обуздать – необходимо повышать налоговую культуру среди населения и предпринимателей, поощрять тех, кто работает честно.



Поставлена задача применять индивидуальный подход для каждой сферы, создавая для предпринимателей условия, при которых вести открытый и законный бизнес будет выгодно. Исходя из этого даны поручения по совершенствованию и цифровизации налогового администрирования, предоставлению дополнительных стимулов предпринимательству, улучшению трудовых отношений.



Подчеркнуто, что налоговая культура должна стать делом всего общества. Традиционно ценимая нашим народом честность в конечном счете приносит благополучие и достаток во все сферы. Важно активно продвигать и широко утверждать эти идеи среди населения, отмечалось на совещании.