Вторник, 12.08.2025
14:12  "Коридор Трампа", или Почему Восток – дело тонкое, - Елена Пустовойтова
12:57  Как Англия за 30 лет "перерисовала" Азербайджан под себя, - Андрей Луговой
12:36  Президент Узбекистана: Только усилением контроля теневую экономику не обуздать
12:29  КТЖ: На станции Достык (Дружба) установлен рекорд по передаче экспортных грузов в Китай
12:23  Взгляд: Конец нефтяной эры признан ошибочным. Мировые корпорации отменили похороны нефти
12:14  Китай остановил крупнейший рудник лития: напередобывали
11:44  Лондон обещает Бишкеку найти инвестиции, - Виктория Панфилова
03:35  В Таджикистане назвали самый коррумпированный город Согда
02:03  Юань и рупия: друг против друга или вместе с рублем – против доллара? - Виктор Малышев
01:59  Президент Киргизии отказался отменять уголовную ответственность за многоженство
01:47  Взгляд: Индия приблизилась к статусу сверхдержавы
00:05  ВС РФ освободили село Предтечино на Константиновском направлении – итоговая сводка Readovka за 11 августа
Понедельник, 11.08.2025
21:10  Иран. Что скрывается за желанием перенести столицу из Тегерана? - Валерий Бурт
18:33  Do Rzeczy: Трамп начал процесс демонтажа проекта "Евросоюз"
17:42  "Ультиматум Путина". В армии и обществе сложился консенсус: Киев капут, - Александр Храмчихин
13:30  О торгах на туркменской товарно-сырьевой бирже
11:44  Ветераны футбола Узбекистана и России сыграют товарищеский матч памяти "Пахтакор-79 "
11:41  Талибы* обвинили Таджикистан и Иран в поставках некачественного бензина
11:19  В Пекине состоялась первая репетиция парада, посвященного 80-летию Победы
11:17  США придумали способ украсть Луну
11:00  На концерт Дженнифер Лопес в Ташкенте треть билетов купили россияне
04:05  На встрече Путина и Трампа будет третий, от кого зависят все условия мира, - Кирилл Стрельников
02:22  Маньчжурская стратегическая наступательная операция – принуждение Японии к миру, - Валерий Полесский
01:12  КТЖ напоминает правила: Что запрещено делать в поезде
00:05  ВС РФ в 30 км от Харькова – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 10.08.2025
20:01  Война с фейками: О продаже Аляски Соединенным Штатам
18:52  Путин информировал Жапарова о планируемой встрече с Трампом на Аляске
17:02  В Узбекистане организаторов поездок в умру начнут проверять "тайные клиенты"
16:33  Генпрокуратура Таджикистана о местонахождении главарей терорганизаций
16:20  Камчатский урок: Цунами от подрыва "Посейдонов" смоет врагов России в океан, - Сергей Аксенов
12:59  Forsal: Россия становится новым направлением бегства людей с Запада. Три группы новых мигрантов
12:49  Сомнительная сделка: как углубляются противоречия США с ЕС, - Олег Сергеев
11:11  Путин поделился с Рахмоном результатами переговорного процесса с США
00:05  Readovka: Лицом к лицу и третий лишний – как Трамп добивался встречи с Путиным
Суббота, 09.08.2025
20:12  НАТО хочет встать между Ираном и Россией, как гадюка, - советник Хаменеи о Зангезурском коридоре
15:15  Podrobno.uz: Президент Узбекистана поручил ускорить строительство АЭС
14:09  Темные дела Белого дома. Трамп - президент миллиардеров, - Сергей Кожемякин
12:44  Премьер Бектенов обсудил с главой "Росатома" нюансы строительства АЭС в Казахстане
12:35  ГКНБ Кыргызстана стал координатором и владельцем системы идентификации мобильных телефонов
12:31  Минпром Таджикистана сообщил о беспрецедентном росте экспорта угля
12:27  Синьхуа: Энергетическое оборудование Китая способствует зеленой трансформации в странах Центральной Азии
03:17  Встреча Президентов России и США пройдет 15 августа на Аляске
01:22  Трамп: Зеленский "получает все" для продвижения переговоров по Украине
00:41  В России обсуждается введении безопасных сим-карт для детей
00:05  ВС РФ приступили к ликвидации последней возможности ВСУ снабжать Покровско-Мирноградскую агломерацию
Пятница, 08.08.2025
21:01  Readovka: Зачем Путин лично объяснил союзникам позицию России перед переговорами с Вашингтоном?
20:01  Зачем Гарри Трумэн дал команду сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки? - Валентин Катасонов
16:15  НГ: В Киргизии приняли новый закон о СМИ
13:10  Путин поделился с Мирзиеевым и Токаевым оценками своей встречи с посланником Трампа
13:04  S&P Global: Рейтинги узбекистанского АКБ "Туронбанк" подтверждены на уровне "B/B" ввиду вливания капитала
13:00  Прайм: Трамп нацелился не на Россию. Но в его плане оказалась "дыра"
12:37  Смертоносные связи: поможет ли Индия Тайваню, - Дмитрий Косырев
12:00  Сколько в христианстве было апостолов? - Павел Густерин
02:40  Nature: Планетарная катастрофа из-за изменения климата отменяется. Прогноз был основан на ошибочных данных ...по Узбекистану
01:54  Российский фонд мира выдвинул лидеров Таджикистана, Узбекистана и Киргизии на премию Льва Толстого
01:02  Катехон: Анализ доклада Шайо "Разрушение власти России" и возможные ответы на угрозы
00:05  ВС РФ приступили к окружению ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 7 августа
Четверг, 07.08.2025
20:13  Люди Запада голосуют за Россию ногами, - Сергей Худиев
19:04  Большая американская криптореволюция, - Михаил Делягин
17:10  Встречный курс: Путин и Трамп договорились о встрече
13:33  GENIUS Act. Америка запускает "гениальную" финансовую хитрость. Последствия непредсказуемы, - Валентин Катасонов
Как Англия за 30 лет "перерисовала" Азербайджан под себя, - Андрей Луговой
12:57 12.08.2025

Новая серия "Англичанка на Кавказе" проекта "Личный враг короля" на RUTUBE - о том, как Англия за 30 лет буквально "перерисовала" Азербайджан под себя в экономике, энергетике, армии, образовании.

Азербайджан, как и все страны, на протяжении истории входит в сферу интересов Англии прежде всего как сырьевой актив.

- British Petroleum контролирует крупнейшие нефтегазовые проекты страны, включая "Азери - Чираг - Гюнешли" и "Южный газовый коридор";

- В стране работают более 500 британских компаний, большая часть - в стратегических секторах;

- В 2022 году товарооборот между двумя странами превысил $1 миллиард, при этом экспорт вырос почти в 5 раз.



Активно укрепляется военное сотрудничество. В 2010 году Англия одобрила экспорт оружия в Азербайджан на сумму £86 млн, включая ПВО, стрелковое вооружение, системы управления. Внедрять натовские стандарты в ВС страны было поручено прокси бритов Турции. С 2021 года Шушинская декларация закрепила единое военное командование и регулярные Советы безопасности.

Поэтому заявления официального Баку о поставках вооружений ВСУ следует воспринимать исключительно как стратегию долгосрочного антироссийского влияния. Контракт на закупку зенитных установок Азербайджан подписал вскоре после начала СВО. Тогда же запущено производство снарядов для ВСУ на бакинском заводе и отправка наемников.

Военная активность Баку и модернизация советской техники под стандарты турецкого вооружения следует логике распространения ОТГ как военно-политического союза. Алиев активно поддерживает идеи Великого Турана и неоднократно заявлял, что Зангезурский коридор должен "объединить весь тюркский мир".

Ослабляют позиции России и в сфере образования. В странах тюркского мира ведется системная работа с молодым поколением. Азербайджан не исключение. В учебниках по истории исключен термин "Великая Отечественная война". Роль СССР в Победе минимизирована, а центральное место отводится заслугам США и Англии.

Все, что происходит на Южном Кавказе, результат долго и тщательно спланированной работы, которую английские спецслужбы начали для полного подчинения региона.

Источник - Андрей Луговой
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Военно-дипломатические кульбиты
- О демографической ситуации за январь-июнь 2025 года
- О принятии постановления Правления по вопросам минимальных резервных требований
- В Казахстане растет поголовье скота и усиливается поддержка животноводства
- Рабочие профессии в РК: невнятная политика и национальный менталитет
- О задержании разыскиваемого гражданина РК
- Пресечена схема незаконной реализации электроэнергии в Восточном Казахстан
- Рабочий график главы государства
