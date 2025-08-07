Как Англия за 30 лет "перерисовала" Азербайджан под себя, - Андрей Луговой

12:57 12.08.2025

Новая серия "Англичанка на Кавказе" проекта "Личный враг короля" на RUTUBE - о том, как Англия за 30 лет буквально "перерисовала" Азербайджан под себя в экономике, энергетике, армии, образовании.



Азербайджан, как и все страны, на протяжении истории входит в сферу интересов Англии прежде всего как сырьевой актив.



- British Petroleum контролирует крупнейшие нефтегазовые проекты страны, включая "Азери - Чираг - Гюнешли" и "Южный газовый коридор";



- В стране работают более 500 британских компаний, большая часть - в стратегических секторах;



- В 2022 году товарооборот между двумя странами превысил $1 миллиард, при этом экспорт вырос почти в 5 раз.







Активно укрепляется военное сотрудничество. В 2010 году Англия одобрила экспорт оружия в Азербайджан на сумму £86 млн, включая ПВО, стрелковое вооружение, системы управления. Внедрять натовские стандарты в ВС страны было поручено прокси бритов Турции. С 2021 года Шушинская декларация закрепила единое военное командование и регулярные Советы безопасности.



Поэтому заявления официального Баку о поставках вооружений ВСУ следует воспринимать исключительно как стратегию долгосрочного антироссийского влияния. Контракт на закупку зенитных установок Азербайджан подписал вскоре после начала СВО. Тогда же запущено производство снарядов для ВСУ на бакинском заводе и отправка наемников.



Военная активность Баку и модернизация советской техники под стандарты турецкого вооружения следует логике распространения ОТГ как военно-политического союза. Алиев активно поддерживает идеи Великого Турана и неоднократно заявлял, что Зангезурский коридор должен "объединить весь тюркский мир".



Ослабляют позиции России и в сфере образования. В странах тюркского мира ведется системная работа с молодым поколением. Азербайджан не исключение. В учебниках по истории исключен термин "Великая Отечественная война". Роль СССР в Победе минимизирована, а центральное место отводится заслугам США и Англии.



Все, что происходит на Южном Кавказе, результат долго и тщательно спланированной работы, которую английские спецслужбы начали для полного подчинения региона.



