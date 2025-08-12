"Коридор Трампа", или Почему Восток – дело тонкое, - Елена Пустовойтова

14:12 12.08.2025 "Коридор Трампа", или Почему Восток – дело тонкое

Российская Федерация заинтересована в формировании на Южном Кавказе зоны стабильности и процветания



12.08.2025 | Елена ПУСТОВОЙТОВА



Восток – дело тонкое потому, прежде всего, что тотчас рвется, если ты попробуешь на нее положиться в решении общих проблем. Любых. Даже тех, решение которых очевидно выгодно. Возьмите Армению, выскользнувшую из-под османского геноцида с помощью русских штыков, или Азербайджан, по завершении русско-персидских войн отвоеванный Россией и до 1918 года не знавший государственности. Под российской рукой они стали теми, что сейчас есть. "Но посмотрите, как трепетно и нежно прильнули к Овальному кабинету Белого дома президент Азербайджана Ильхам Алиев и армянский премьер-министр Никола Пашинян, подписавшие под присмотром Дональда Трампа в минувшую пятницу соглашение, которое "принесет мир и новые экономические возможности в регион", – пишет Al Jazeera. Президент США во время церемонии уверенно заявил: "Я хочу поздравить этих двух великих людей, премьер-министра Пашиняна и президента Алиева, с приездом в Вашингтон для подписания этой важной совместной декларации. Страны Армения и Азербайджан обязуются навсегда прекратить все боевые действия, открыть торговлю, путешествия и дипломатические отношения, а также уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга".



Россия, традиционный посредник и союзник Армении в стратегически важном регионе Южного Кавказа, который пересекают нефте- и газопроводы, не была приглашена к участию, несмотря на то что ее пограничники все еще размещены на границе между Арменией и Ираном.



С виду у Трампа вышло просто и быстро, однако на самом деле нет. В согласованном по итогам встречи в Вашингтоне Совместном заявлении говорится о "коридоре Трампа" (стародавний "План Гобла", он же "Перекресток мира"), который еще неизвестно как заработает. Для многих очевидно, что "коридор" откровенно уводит обе страны подальше от России, считает Al Jazeera: "…недавнее обострение отношений между Россией и Азербайджаном – это нечто гораздо большее, чем просто дипломатическая размолвка: оно знаменует собой потенциальный поворотный момент в расстановке сил на Южном Кавказе. Бывшая советская республика в настоящее время прокладывает более независимый путь".



Восток – дело, конечно, тонкое, но даже в Дохе, столице Катара, где находится штаб-квартира Al Jazeera, уже заметно, что последствия этого конфликта с Москвой выходят далеко за пределы Азербайджана. Это может спровоцировать более масштабные изменения в Центральной Азии: "Казахстан уже предпринял шаги, чтобы дистанцироваться от российского влияния, в то время как Армения при премьер-министре Николе Пашиняне публично поставила под сомнение надежность российских гарантий безопасности. Кыргызстан и Узбекистан одновременно укрепляют связи с Турцией и Китаем. В этом контексте неповиновение Азербайджана свидетельствует не об изолированном споре, а о более широком ослаблении мягкой силы Москвы на постсоветском пространстве".



Становится все более реальной перспектива встраивания Баку в геополитическую орбиту Турции и поддержка из Баку таких проектов, как "Зангезурский коридор", укрепляющий транскаспийскую ось (теперь – под контролем США), протянувшуюся от Анатолии до Центральной Азии, и откровенно подрывающую и без того вялотекущий проект Евразийского экономического союза (ЕАЭС – Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия). А "трампов коридор" дает Азербайджану с его нефте- и газопроводами стратегическую возможность стать не только ключевым энергетическим центром, но и центральным геополитическим игроком на Южном Кавказе и за его пределами.



Итак – "трампов коридор". Языком документа: "Армения будет работать с США и третьими странами над тем, чтобы организовать на ее территории транзитный "маршрут Трампа ради международного мира и процветания" (Trump Route for International Peace and Prosperity – TRIPP). По словам президента США, это произойдет в рамках эксклюзивного партнерства со Штатами, которым Армения передаст управление этим коридором на 99 лет.



План, объявленный Трампом во время "братания" Пашиняна с Алиевым в Овальном кабинете, всего в шаге от окончательного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Предложенный Дональдом "маршрут международного мира и процветания" должен пролегать через южную Армению, предоставляя Азербайджану прямой путь в его эксклав Нахичевань и далее в Турцию. Всего-то чуть более 40 километров, по которым будут проложены автомобильная и железнодорожная магистрали. В чем фокус? В том, что именно США, чтобы разрулить все проблемы между перманентно конфликтующими сторонами, будут обладать исключительными правами на разработку этого коридора и в дальнейшем "способствовать увеличению экспорта энергоносителей и других ресурсов".



По сути дела, из желания нагадить России или из каких-либо других императивов, неважно, южные соседи подписались придвинуть к кавказским границам еще одну зону влияния США, откуда будет очень удобно с улыбкой похлопывать по плечу не только армян с азербайджанцами, но и Россию с Ираном. Недаром уже через сутки после встречи "двух великих людей" в кабинете министра по сделкам в Вашингтоне Иран пригрозил планируемому Трампом коридору, предусмотренному мирным соглашением между Азербайджаном и Арменией, блокадой. "Этот коридор станет не проходом, принадлежащим Трампу, а скорее кладбищем для наемников Трампа", – заявил советник Верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти. Это значит, что Тегеран сделает все возможное для срыва этого проекта – даже независимо от того, как к нему относится Россия.



Сама возможность "аренды" региона какой-либо страной, даже если это Штаты, кажется полубезумной: "Южный Кавказ не бесхозный регион, чтобы Трамп мог его арендовать". Тем более что это одна из самых чувствительных точек на мировой карте, и по мнению иранской стороны, "трампов коридор" направлен на изменение геополитического ландшафта региона в угоду автору очередной политической сделки. Условия соглашения, обнародованного на церемонии его подписания в Белом доме, включают эксклюзивные права США на разработку маршрута через Армению, который свяжет Азербайджан с Нахичеванской автономией и далее в Турцию. По мнению Велаяти, TRIPP представляет собой не только экономический, но и серьезный геополитический вызов для Ирана, грозя ему выпадением из важнейшей транспортной цепочки, потерей транзитных доходов и ослаблением влияния на Южном Кавказе.



Все так. Но Трамп не меланхолик. И в его пользу уже трубят удачу не только Алиев с Пашиняном, но и Турция, министр иностранных дел которой Хакан Фидан заявил во время визита в Египет, что "трампов коридор может связать Европу с глубинами Азии через Турцию и станет очень выгодным развитием". Следуя логике Reuters, Трамп сообщил, что он подписал отдельные соглашения с каждой страной "для расширения сотрудничества в области энергетики, торговли и технологий, включая искусственный интеллект", не разглашая подробностей, и снял все ограничения на сотрудничество в области обороны между Азербайджаном, Арменией и Соединенными Штатами, то уже гораздо яснее просматривается "коридор для международного мира" в его варианте. Соединенные Штаты передадут землю армян в субаренду своему консорциуму, занимающемуся инфраструктурой и управлением. Так что волноваться не стоит – ни Трамп, ни Пашинян не будут "коридором" управлять.



Восток – дело тонкое, поэтому в заключение встречи в Овальном кабинете Алиев с Пашиняном похвалили Трампа за помощь в прекращении конфликта и заявили, что выдвинут его кандидатуру на Нобелевскую премию мира. Правда, так и не ясно, сколько "коридоров" по миру должен проложить таким образом Трамп, чтобы получить Нобелевку?



P.S. Российская Федерация заинтересована в формировании на Южном Кавказе зоны стабильности и процветания. Одно из важнейших условий – всеобъемлющая нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией, основанная на учете интересов народов обеих стран. Последовательно поддерживаем все усилия, способствующие достижению данной ключевой для региональной безопасности цели, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Встреча лидеров южнокавказских республик в Вашингтоне при посредничестве американской стороны заслуживает положительной оценки. Надеемся, что данный шаг поможет продвижению мирной повестки дня. При этом до последнего времени Баку и Ереван утверждали, что предпочитают вести диалог напрямую, без внешней помощи. Оптимальный вариант для решения проблем Южного Кавказа заключается в поиске и дальнейшей реализации решений, выработанных самими странами региона при поддержке их непосредственных соседей – России, Ирана, Турции. Подключение внерегиональных игроков должно работать на укрепление мирной повестки и не создавать дополнительных трудностей и разделительных линий. Важнейшее значение в установлении мира между двумя Арменией и Азербайджаном будет иметь подписание и вступление в силу соглашения о мире и установлении между ними межгосударственных отношений. Примирение двух стран должно быть вписано в региональный контекст и основываться на балансе интересов и безусловном уважении приоритетов сторон и соседних государств.



Кроме того, 11 августа стало известно о телефонном звонке Пашиняна Владимиру Путину. Премьер-министр Армении подробно рассказал о встрече с Трампом и Алиевым в Вашингтоне. В свою очередь, Президент России отметил важность шагов, способствующих обеспечению устойчивого мира между Ереваном и Баку. Источник - Фонд стратегической культуры

