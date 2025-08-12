 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 12.08.2025
14:12  "Коридор Трампа", или Почему Восток – дело тонкое, - Елена Пустовойтова
12:57  Как Англия за 30 лет "перерисовала" Азербайджан под себя, - Андрей Луговой
12:36  Президент Узбекистана: Только усилением контроля теневую экономику не обуздать
12:29  КТЖ: На станции Достык (Дружба) установлен рекорд по передаче экспортных грузов в Китай
12:23  Взгляд: Конец нефтяной эры признан ошибочным. Мировые корпорации отменили похороны нефти
12:14  Китай остановил крупнейший рудник лития: напередобывали
11:44  Лондон обещает Бишкеку найти инвестиции, - Виктория Панфилова
03:35  В Таджикистане назвали самый коррумпированный город Согда
02:03  Юань и рупия: друг против друга или вместе с рублем – против доллара? - Виктор Малышев
01:59  Президент Киргизии отказался отменять уголовную ответственность за многоженство
01:47  Взгляд: Индия приблизилась к статусу сверхдержавы
00:05  ВС РФ освободили село Предтечино на Константиновском направлении – итоговая сводка Readovka за 11 августа
Понедельник, 11.08.2025
21:10  Иран. Что скрывается за желанием перенести столицу из Тегерана? - Валерий Бурт
18:33  Do Rzeczy: Трамп начал процесс демонтажа проекта "Евросоюз"
17:42  "Ультиматум Путина". В армии и обществе сложился консенсус: Киев капут, - Александр Храмчихин
13:30  О торгах на туркменской товарно-сырьевой бирже
11:44  Ветераны футбола Узбекистана и России сыграют товарищеский матч памяти "Пахтакор-79 "
11:41  Талибы* обвинили Таджикистан и Иран в поставках некачественного бензина
11:19  В Пекине состоялась первая репетиция парада, посвященного 80-летию Победы
11:17  США придумали способ украсть Луну
11:00  На концерт Дженнифер Лопес в Ташкенте треть билетов купили россияне
04:05  На встрече Путина и Трампа будет третий, от кого зависят все условия мира, - Кирилл Стрельников
02:22  Маньчжурская стратегическая наступательная операция – принуждение Японии к миру, - Валерий Полесский
01:12  КТЖ напоминает правила: Что запрещено делать в поезде
00:05  ВС РФ в 30 км от Харькова – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 10.08.2025
20:01  Война с фейками: О продаже Аляски Соединенным Штатам
18:52  Путин информировал Жапарова о планируемой встрече с Трампом на Аляске
17:02  В Узбекистане организаторов поездок в умру начнут проверять "тайные клиенты"
16:33  Генпрокуратура Таджикистана о местонахождении главарей терорганизаций
16:20  Камчатский урок: Цунами от подрыва "Посейдонов" смоет врагов России в океан, - Сергей Аксенов
12:59  Forsal: Россия становится новым направлением бегства людей с Запада. Три группы новых мигрантов
12:49  Сомнительная сделка: как углубляются противоречия США с ЕС, - Олег Сергеев
11:11  Путин поделился с Рахмоном результатами переговорного процесса с США
00:05  Readovka: Лицом к лицу и третий лишний – как Трамп добивался встречи с Путиным
Суббота, 09.08.2025
20:12  НАТО хочет встать между Ираном и Россией, как гадюка, - советник Хаменеи о Зангезурском коридоре
15:15  Podrobno.uz: Президент Узбекистана поручил ускорить строительство АЭС
14:09  Темные дела Белого дома. Трамп - президент миллиардеров, - Сергей Кожемякин
12:44  Премьер Бектенов обсудил с главой "Росатома" нюансы строительства АЭС в Казахстане
12:35  ГКНБ Кыргызстана стал координатором и владельцем системы идентификации мобильных телефонов
12:31  Минпром Таджикистана сообщил о беспрецедентном росте экспорта угля
12:27  Синьхуа: Энергетическое оборудование Китая способствует зеленой трансформации в странах Центральной Азии
03:17  Встреча Президентов России и США пройдет 15 августа на Аляске
01:22  Трамп: Зеленский "получает все" для продвижения переговоров по Украине
00:41  В России обсуждается введении безопасных сим-карт для детей
00:05  ВС РФ приступили к ликвидации последней возможности ВСУ снабжать Покровско-Мирноградскую агломерацию
Пятница, 08.08.2025
21:01  Readovka: Зачем Путин лично объяснил союзникам позицию России перед переговорами с Вашингтоном?
20:01  Зачем Гарри Трумэн дал команду сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки? - Валентин Катасонов
16:15  НГ: В Киргизии приняли новый закон о СМИ
13:10  Путин поделился с Мирзиеевым и Токаевым оценками своей встречи с посланником Трампа
13:04  S&P Global: Рейтинги узбекистанского АКБ "Туронбанк" подтверждены на уровне "B/B" ввиду вливания капитала
13:00  Прайм: Трамп нацелился не на Россию. Но в его плане оказалась "дыра"
12:37  Смертоносные связи: поможет ли Индия Тайваню, - Дмитрий Косырев
12:00  Сколько в христианстве было апостолов? - Павел Густерин
02:40  Nature: Планетарная катастрофа из-за изменения климата отменяется. Прогноз был основан на ошибочных данных ...по Узбекистану
01:54  Российский фонд мира выдвинул лидеров Таджикистана, Узбекистана и Киргизии на премию Льва Толстого
01:02  Катехон: Анализ доклада Шайо "Разрушение власти России" и возможные ответы на угрозы
00:05  ВС РФ приступили к окружению ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 7 августа
Четверг, 07.08.2025
20:13  Люди Запада голосуют за Россию ногами, - Сергей Худиев
19:04  Большая американская криптореволюция, - Михаил Делягин
17:10  Встречный курс: Путин и Трамп договорились о встрече
13:33  GENIUS Act. Америка запускает "гениальную" финансовую хитрость. Последствия непредсказуемы, - Валентин Катасонов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Коридор Трампа", или Почему Восток – дело тонкое, - Елена Пустовойтова
14:12 12.08.2025

"Коридор Трампа", или Почему Восток – дело тонкое
Российская Федерация заинтересована в формировании на Южном Кавказе зоны стабильности и процветания

12.08.2025 | Елена ПУСТОВОЙТОВА

Восток – дело тонкое потому, прежде всего, что тотчас рвется, если ты попробуешь на нее положиться в решении общих проблем. Любых. Даже тех, решение которых очевидно выгодно. Возьмите Армению, выскользнувшую из-под османского геноцида с помощью русских штыков, или Азербайджан, по завершении русско-персидских войн отвоеванный Россией и до 1918 года не знавший государственности. Под российской рукой они стали теми, что сейчас есть. "Но посмотрите, как трепетно и нежно прильнули к Овальному кабинету Белого дома президент Азербайджана Ильхам Алиев и армянский премьер-министр Никола Пашинян, подписавшие под присмотром Дональда Трампа в минувшую пятницу соглашение, которое "принесет мир и новые экономические возможности в регион", – пишет Al Jazeera. Президент США во время церемонии уверенно заявил: "Я хочу поздравить этих двух великих людей, премьер-министра Пашиняна и президента Алиева, с приездом в Вашингтон для подписания этой важной совместной декларации. Страны Армения и Азербайджан обязуются навсегда прекратить все боевые действия, открыть торговлю, путешествия и дипломатические отношения, а также уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга".

Россия, традиционный посредник и союзник Армении в стратегически важном регионе Южного Кавказа, который пересекают нефте- и газопроводы, не была приглашена к участию, несмотря на то что ее пограничники все еще размещены на границе между Арменией и Ираном.

С виду у Трампа вышло просто и быстро, однако на самом деле нет. В согласованном по итогам встречи в Вашингтоне Совместном заявлении говорится о "коридоре Трампа" (стародавний "План Гобла", он же "Перекресток мира"), который еще неизвестно как заработает. Для многих очевидно, что "коридор" откровенно уводит обе страны подальше от России, считает Al Jazeera: "…недавнее обострение отношений между Россией и Азербайджаном – это нечто гораздо большее, чем просто дипломатическая размолвка: оно знаменует собой потенциальный поворотный момент в расстановке сил на Южном Кавказе. Бывшая советская республика в настоящее время прокладывает более независимый путь".

Восток – дело, конечно, тонкое, но даже в Дохе, столице Катара, где находится штаб-квартира Al Jazeera, уже заметно, что последствия этого конфликта с Москвой выходят далеко за пределы Азербайджана. Это может спровоцировать более масштабные изменения в Центральной Азии: "Казахстан уже предпринял шаги, чтобы дистанцироваться от российского влияния, в то время как Армения при премьер-министре Николе Пашиняне публично поставила под сомнение надежность российских гарантий безопасности. Кыргызстан и Узбекистан одновременно укрепляют связи с Турцией и Китаем. В этом контексте неповиновение Азербайджана свидетельствует не об изолированном споре, а о более широком ослаблении мягкой силы Москвы на постсоветском пространстве".

Становится все более реальной перспектива встраивания Баку в геополитическую орбиту Турции и поддержка из Баку таких проектов, как "Зангезурский коридор", укрепляющий транскаспийскую ось (теперь – под контролем США), протянувшуюся от Анатолии до Центральной Азии, и откровенно подрывающую и без того вялотекущий проект Евразийского экономического союза (ЕАЭС – Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия). А "трампов коридор" дает Азербайджану с его нефте- и газопроводами стратегическую возможность стать не только ключевым энергетическим центром, но и центральным геополитическим игроком на Южном Кавказе и за его пределами.

Итак – "трампов коридор". Языком документа: "Армения будет работать с США и третьими странами над тем, чтобы организовать на ее территории транзитный "маршрут Трампа ради международного мира и процветания" (Trump Route for International Peace and Prosperity – TRIPP). По словам президента США, это произойдет в рамках эксклюзивного партнерства со Штатами, которым Армения передаст управление этим коридором на 99 лет.

План, объявленный Трампом во время "братания" Пашиняна с Алиевым в Овальном кабинете, всего в шаге от окончательного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Предложенный Дональдом "маршрут международного мира и процветания" должен пролегать через южную Армению, предоставляя Азербайджану прямой путь в его эксклав Нахичевань и далее в Турцию. Всего-то чуть более 40 километров, по которым будут проложены автомобильная и железнодорожная магистрали. В чем фокус? В том, что именно США, чтобы разрулить все проблемы между перманентно конфликтующими сторонами, будут обладать исключительными правами на разработку этого коридора и в дальнейшем "способствовать увеличению экспорта энергоносителей и других ресурсов".

По сути дела, из желания нагадить России или из каких-либо других императивов, неважно, южные соседи подписались придвинуть к кавказским границам еще одну зону влияния США, откуда будет очень удобно с улыбкой похлопывать по плечу не только армян с азербайджанцами, но и Россию с Ираном. Недаром уже через сутки после встречи "двух великих людей" в кабинете министра по сделкам в Вашингтоне Иран пригрозил планируемому Трампом коридору, предусмотренному мирным соглашением между Азербайджаном и Арменией, блокадой. "Этот коридор станет не проходом, принадлежащим Трампу, а скорее кладбищем для наемников Трампа", – заявил советник Верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти. Это значит, что Тегеран сделает все возможное для срыва этого проекта – даже независимо от того, как к нему относится Россия.

Сама возможность "аренды" региона какой-либо страной, даже если это Штаты, кажется полубезумной: "Южный Кавказ не бесхозный регион, чтобы Трамп мог его арендовать". Тем более что это одна из самых чувствительных точек на мировой карте, и по мнению иранской стороны, "трампов коридор" направлен на изменение геополитического ландшафта региона в угоду автору очередной политической сделки. Условия соглашения, обнародованного на церемонии его подписания в Белом доме, включают эксклюзивные права США на разработку маршрута через Армению, который свяжет Азербайджан с Нахичеванской автономией и далее в Турцию. По мнению Велаяти, TRIPP представляет собой не только экономический, но и серьезный геополитический вызов для Ирана, грозя ему выпадением из важнейшей транспортной цепочки, потерей транзитных доходов и ослаблением влияния на Южном Кавказе.

Все так. Но Трамп не меланхолик. И в его пользу уже трубят удачу не только Алиев с Пашиняном, но и Турция, министр иностранных дел которой Хакан Фидан заявил во время визита в Египет, что "трампов коридор может связать Европу с глубинами Азии через Турцию и станет очень выгодным развитием". Следуя логике Reuters, Трамп сообщил, что он подписал отдельные соглашения с каждой страной "для расширения сотрудничества в области энергетики, торговли и технологий, включая искусственный интеллект", не разглашая подробностей, и снял все ограничения на сотрудничество в области обороны между Азербайджаном, Арменией и Соединенными Штатами, то уже гораздо яснее просматривается "коридор для международного мира" в его варианте. Соединенные Штаты передадут землю армян в субаренду своему консорциуму, занимающемуся инфраструктурой и управлением. Так что волноваться не стоит – ни Трамп, ни Пашинян не будут "коридором" управлять.

Восток – дело тонкое, поэтому в заключение встречи в Овальном кабинете Алиев с Пашиняном похвалили Трампа за помощь в прекращении конфликта и заявили, что выдвинут его кандидатуру на Нобелевскую премию мира. Правда, так и не ясно, сколько "коридоров" по миру должен проложить таким образом Трамп, чтобы получить Нобелевку?

P.S. Российская Федерация заинтересована в формировании на Южном Кавказе зоны стабильности и процветания. Одно из важнейших условий – всеобъемлющая нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией, основанная на учете интересов народов обеих стран. Последовательно поддерживаем все усилия, способствующие достижению данной ключевой для региональной безопасности цели, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Встреча лидеров южнокавказских республик в Вашингтоне при посредничестве американской стороны заслуживает положительной оценки. Надеемся, что данный шаг поможет продвижению мирной повестки дня. При этом до последнего времени Баку и Ереван утверждали, что предпочитают вести диалог напрямую, без внешней помощи. Оптимальный вариант для решения проблем Южного Кавказа заключается в поиске и дальнейшей реализации решений, выработанных самими странами региона при поддержке их непосредственных соседей – России, Ирана, Турции. Подключение внерегиональных игроков должно работать на укрепление мирной повестки и не создавать дополнительных трудностей и разделительных линий. Важнейшее значение в установлении мира между двумя Арменией и Азербайджаном будет иметь подписание и вступление в силу соглашения о мире и установлении между ними межгосударственных отношений. Примирение двух стран должно быть вписано в региональный контекст и основываться на балансе интересов и безусловном уважении приоритетов сторон и соседних государств.

Кроме того, 11 августа стало известно о телефонном звонке Пашиняна Владимиру Путину. Премьер-министр Армении подробно рассказал о встрече с Трампом и Алиевым в Вашингтоне. В свою очередь, Президент России отметил важность шагов, способствующих обеспечению устойчивого мира между Ереваном и Баку.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1754997120


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Военно-дипломатические кульбиты
- О демографической ситуации за январь-июнь 2025 года
- О принятии постановления Правления по вопросам минимальных резервных требований
- В Казахстане растет поголовье скота и усиливается поддержка животноводства
- Рабочие профессии в РК: невнятная политика и национальный менталитет
- О задержании разыскиваемого гражданина РК
- Пресечена схема незаконной реализации электроэнергии в Восточном Казахстан
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  