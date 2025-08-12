 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Вторник, 12.08.2025
20:26  В Казахстане создан Цифровой штаб для ускоренного повсеместного внедрения технологий ИИ
14:12  "Коридор Трампа", или Почему Восток – дело тонкое, - Елена Пустовойтова
12:57  Как Англия за 30 лет "перерисовала" Азербайджан под себя, - Андрей Луговой
12:36  Президент Узбекистана: Только усилением контроля теневую экономику не обуздать
12:29  КТЖ: На станции Достык (Дружба) установлен рекорд по передаче экспортных грузов в Китай
12:23  Взгляд: Конец нефтяной эры признан ошибочным. Мировые корпорации отменили похороны нефти
12:14  Китай остановил крупнейший рудник лития: напередобывали
11:44  Лондон обещает Бишкеку найти инвестиции, - Виктория Панфилова
03:35  В Таджикистане назвали самый коррумпированный город Согда
02:03  Юань и рупия: друг против друга или вместе с рублем – против доллара? - Виктор Малышев
01:59  Президент Киргизии отказался отменять уголовную ответственность за многоженство
01:47  Взгляд: Индия приблизилась к статусу сверхдержавы
00:05  ВС РФ освободили село Предтечино на Константиновском направлении – итоговая сводка Readovka за 11 августа
Понедельник, 11.08.2025
21:10  Иран. Что скрывается за желанием перенести столицу из Тегерана? - Валерий Бурт
18:33  Do Rzeczy: Трамп начал процесс демонтажа проекта "Евросоюз"
17:42  "Ультиматум Путина". В армии и обществе сложился консенсус: Киев капут, - Александр Храмчихин
13:30  О торгах на туркменской товарно-сырьевой бирже
11:44  Ветераны футбола Узбекистана и России сыграют товарищеский матч памяти "Пахтакор-79 "
11:41  Талибы* обвинили Таджикистан и Иран в поставках некачественного бензина
11:19  В Пекине состоялась первая репетиция парада, посвященного 80-летию Победы
11:17  США придумали способ украсть Луну
11:00  На концерт Дженнифер Лопес в Ташкенте треть билетов купили россияне
04:05  На встрече Путина и Трампа будет третий, от кого зависят все условия мира, - Кирилл Стрельников
02:22  Маньчжурская стратегическая наступательная операция – принуждение Японии к миру, - Валерий Полесский
01:12  КТЖ напоминает правила: Что запрещено делать в поезде
00:05  ВС РФ в 30 км от Харькова – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 10.08.2025
20:01  Война с фейками: О продаже Аляски Соединенным Штатам
18:52  Путин информировал Жапарова о планируемой встрече с Трампом на Аляске
17:02  В Узбекистане организаторов поездок в умру начнут проверять "тайные клиенты"
16:33  Генпрокуратура Таджикистана о местонахождении главарей терорганизаций
16:20  Камчатский урок: Цунами от подрыва "Посейдонов" смоет врагов России в океан, - Сергей Аксенов
12:59  Forsal: Россия становится новым направлением бегства людей с Запада. Три группы новых мигрантов
12:49  Сомнительная сделка: как углубляются противоречия США с ЕС, - Олег Сергеев
11:11  Путин поделился с Рахмоном результатами переговорного процесса с США
00:05  Readovka: Лицом к лицу и третий лишний – как Трамп добивался встречи с Путиным
Суббота, 09.08.2025
20:12  НАТО хочет встать между Ираном и Россией, как гадюка, - советник Хаменеи о Зангезурском коридоре
15:15  Podrobno.uz: Президент Узбекистана поручил ускорить строительство АЭС
14:09  Темные дела Белого дома. Трамп - президент миллиардеров, - Сергей Кожемякин
12:44  Премьер Бектенов обсудил с главой "Росатома" нюансы строительства АЭС в Казахстане
12:35  ГКНБ Кыргызстана стал координатором и владельцем системы идентификации мобильных телефонов
12:31  Минпром Таджикистана сообщил о беспрецедентном росте экспорта угля
12:27  Синьхуа: Энергетическое оборудование Китая способствует зеленой трансформации в странах Центральной Азии
03:17  Встреча Президентов России и США пройдет 15 августа на Аляске
01:22  Трамп: Зеленский "получает все" для продвижения переговоров по Украине
00:41  В России обсуждается введении безопасных сим-карт для детей
00:05  ВС РФ приступили к ликвидации последней возможности ВСУ снабжать Покровско-Мирноградскую агломерацию
Пятница, 08.08.2025
21:01  Readovka: Зачем Путин лично объяснил союзникам позицию России перед переговорами с Вашингтоном?
20:01  Зачем Гарри Трумэн дал команду сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки? - Валентин Катасонов
16:15  НГ: В Киргизии приняли новый закон о СМИ
13:10  Путин поделился с Мирзиеевым и Токаевым оценками своей встречи с посланником Трампа
13:04  S&P Global: Рейтинги узбекистанского АКБ "Туронбанк" подтверждены на уровне "B/B" ввиду вливания капитала
13:00  Прайм: Трамп нацелился не на Россию. Но в его плане оказалась "дыра"
12:37  Смертоносные связи: поможет ли Индия Тайваню, - Дмитрий Косырев
12:00  Сколько в христианстве было апостолов? - Павел Густерин
02:40  Nature: Планетарная катастрофа из-за изменения климата отменяется. Прогноз был основан на ошибочных данных ...по Узбекистану
01:54  Российский фонд мира выдвинул лидеров Таджикистана, Узбекистана и Киргизии на премию Льва Толстого
01:02  Катехон: Анализ доклада Шайо "Разрушение власти России" и возможные ответы на угрозы
00:05  ВС РФ приступили к окружению ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 7 августа
Четверг, 07.08.2025
20:13  Люди Запада голосуют за Россию ногами, - Сергей Худиев
19:04  Большая американская криптореволюция, - Михаил Делягин
17:10  Встречный курс: Путин и Трамп договорились о встрече
В Казахстане создан Цифровой штаб для ускоренного повсеместного внедрения технологий ИИ
20:26 12.08.2025

Олжас Бектенов провел совещание по исполнению поручений Президента: создана группа по цифровой трансформации (цифровой штаб)
12 Август 2025

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам исполнения поручений Главы государства по развитию искусственного интеллекта.

Рассмотрены девять ключевых направлений, определенных Президентом. Среди них внедрение ИИ в отрасли реального сектора экономики, государственного управления, сферы здравоохранения, разработка Стратегии искусственного интеллекта и цифровой трансформации, развитие госуслуг и процессов по работе с обращениями, модернизация IT-архитектуры, национальной платформы QazTech, обеспечение кибербезопасности, поддержка отечественных IT-стартапов и развитие Smart сity.

С докладом о подходах в обеспечении реализации поручений Президента выступил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.

Приоритетной задачей является внедрение искусственного интеллекта в экономику. В данном направлении Правительством совместно с ФНБ "Самрук-Казына" начата разработка Дорожной карты по внедрению ИИ в производственные процессы для роста производительности труда.

В сфере здравоохранения новые технологии обеспечивают более точную диагностику, персональный подбор лечения, непрерывный мониторинг состояния пациентов, освобождение врачей от рутинных задач, что положительно влияет на качество, прозрачность и эффективность оказываемых населению услуг. Важным является доступ отечественных стартапов к инфраструктуре Министерства здравоохранения, переход к Единой базе медицинских данных и др.

В сфере госуслуг ведется работа по закреплению Aitu в качестве национального мессенджера. Государственные органы будут переведены на Aitu, при этом ключевые участники экосистемы интегрируются в единую цифровую среду. Такой подход позволит сформировать современную, безопасную и удобную цифровую среду, в которой государственные сервисы будут доступны каждому гражданину в один клик. Кроме того, предусмотрена системная работа по повышению архитектурной дисциплины IT-ландшафта страны, а также комплекс мер в области защиты данных и кибербезопасности.

"Глава государства акцентировал внимание на актуальных вопросах внедрения ИИ-технологий во все сферы. Эти вопросы надо решать быстро и в тесном взаимодействии. Речь идет не только о совершенствовании правовой основы для функционирования ИИ. Необходимо решить вопросы разрозненности данных, отсутствия четкого регламента по распределению мощностей суперкомпьютера, кибербезопасности, полного перехода на платформу QazTech.

Все эти задачи имеют стратегическое значение для цифровой трансформации страны и должны быть исполнены до декабря текущего года с видимым экономическим эффектом", - отметил Премьер-министр Олжас Бектенов.

Министерству цифрового развития поручено доработать представленные подходы с заинтересованными госорганами и организациями. Правительством в ближайшее время будет утвержден план мероприятий с конкретными сроками и результатами.

В целях ускоренного развития и внедрения ИИ в экономику, а также контроля за реализацией поручений Главы государства, распоряжением Премьер-министра создана группа по цифровой трансформации (цифровой штаб).

В состав цифрового штаба под председательством Премьер-министра вошли: заместитель Премьер-Министра – Руководитель Аппарата Правительства, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, советник Президента по вопросам цифровизации.

Оперативное принятие цифровым штабом обязательных для исполнения решений будет способствовать ускоренному повсеместному внедрению технологий ИИ.

Источник - Primeminister.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1755019560


