Афганистан призвал США признать власть талибов и передать им посольство

23:37 12.08.2025

Талибы призвали США передать им посольство в Вашингтоне



МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В преддверии четвертой годовщины возвращения к власти в Афганистане талибов руководство страны призвало США признать действующую власть и передать в ее ведение афганское посольство в Вашингтоне, сообщил государственный телеканал RTA.



Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед в интервью телеканалу высказался о прямых переговорах с Соединенными Штатами.



"У нас есть периодические контакты с Соединенными Штатами. Вы были свидетелями того, как некоторое время назад американский представитель приезжал в Кабул. Точно так же, когда наши представители ездят в Катар или другие государства, они встречаются с американскими официальными лицами. Мы запросили у них официальное признание Исламского эмирата Афганистан и также подняли вопрос о передаче нам афганского посольства в Соединенных Штатах. Хотя мы не получили положительного ответа, афганский народ хочет обеспечить свои права", - приводит RTA слова пресс-секретаря.



Упомянув официальное признание нынешнего правительства Афганистана Россией, Моджахед призвал другие страны последовать ее примеру.



"Афганистан не имеет проблем ни с одной страной и стремится к хорошим отношениям со всеми народами. Россия поняла намерения Афганистана, проявила инициативу в этом вопросе и воспользовалась возможностью. Мы призываем другие страны предпринять такие же смелые шаги и установить отношения с Афганистаном", - сказал чиновник.



В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Занимавший тогда пост президента Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.