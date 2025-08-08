|ВС РФ прорвали фронт ВСУ на Добропольском направлении – итоговая сводка Readovka за 12 августа
Редакция Readovka собрала самые важные события 12 августа в разрезе СВО. Русские войска обвалили фронт ВСУ восточнее Доброполья и устремились на север. Редакция Readovka рассмотрела прецедент с прорывом украинского фронта 51-й армией ВС РФ как признак начавшегося развала боеспособности ВСУ.
Марш на север
Части 51-й гвардейской общевойсковой армии сумели прорвать украинский фронт на оперативную глубину в промежутке 10-13 км. И это не окончательные показатели. Обозреватель Bild Репке сообщил о глубине ни много ни мало уже 18 км. Прорыв пошел из района сел Новое Шахово и Вольное на север. Направление явно указывает на то, что наши войска заинтересованы в достижении точки пересечения ряда трасс в Петровке Первой и Александровке. Из района этих сел по асфальтовым дорогам идет снабжение противника как в Доброполье и Белозерском, так и в Константиновке через Краматорск. Словом, 51-я армия максимально осложнит жизнь ВСУ в Доброполье, Белозерском и Белицком атакой на указанные села, где пересекаются данные трассы. Частично затруднится снабжение украинских войск и в Константиновке. Кроме того, уход линии фронта на север в "подбрюшье тылов", которые обеспечивают ВСУ в центральных секторах фронта, автоматически означает, что наши операторы дронов получили роскошные "охотничьи угодья". Это позволит нарушить снабжение противника на большом отрезке линии ЛБС и без необходимости непосредственно перебивать все трассы на Славянск и Краматорск.
Таким образом, прорыв фронта, да еще в таком месте, знаменует для противника кардинальное осложнение обстановки. Столь тяжелое для ВСУ развитие ситуации автоматически означает, что неприятель не получит никакой поддержки ни на Покровском направлении, ни на Константиновском. Все усилия ему теперь придется сосредоточить на остановке прорыва русской армии. Развитие неконтролируемой ситуации на порядок хуже утраты даже большого укрепрайона по одной простой причине. Ведь в случае утраты Покровско-Мирноградского района, судьба которого уже предрешена, неприятель потерпит тяжелое, но ограниченное поражение. А вот пребывание частей 51-й армии в условиях оперативного простора означает, что границы объема утрат для ВСУ в данный момент времени ограничены лишь видением развития ситуации со стороны русского командования. Это в некотором роде "обезумевший счетчик", который может наматывать проблемы ВСУ до тех пор, пока наступление на завязнет. А если у неприятеля даже при наличии подготовленных фортификаций нет войск хотя бы для заслона, не говоря уже о формировании сплошного фронта, наступающие не увязнут.
В связи с повальной деградацией оперативной обстановки, Киев приступил к антикризисной информационной кампании. В частности, Telegram-канал 1-го корпуса войск НГУ опубликовал следующее заявление:
"Несколько дней назад 1-й корпус НГУ занял определенную полосу обороны на Покровском направлении. […] Подразделениями корпуса спланировали и приняли меры по блокированию сил противника в определенном районе. О результатах будет сообщено позже".
Трудно определить, куда именно прибыло это соединение НГУ и какая перед ним стоит задача. Важно отметить, что ряд частей, входящих в 1-й корпус НГУ, к примеру, 14-я бригада оперативного назначения, итак уже были развернуты на Покровском направлении как минимум с зимы. Таким образом, заявление 1-го корпуса противника скорее тянет на изображение ситуации а-ля "все так плохо, потому что мы еще туда не прибыли". По всей видимости, изначальное наличие частей 1-го корпуса остановить деградацию обстановки не смогло. Тем не менее, учитывая, что на Покровском и Добропольском направлениях у неприятеля ситуация откровенно вопиющая, ничего не делать он не может – одними только голыми заявлениями типологии "сейчас все исправим и отобьем" он не ограничится.
Диагноз на лицо
Редакция Readovka во множестве материалов со ссылкой на прямые и косвенные признаки говорила о том, что ВСУ пребывают на грани боеспособности. Последние 2 суток показали, что момент истины для противника настал. Фронт в центральном секторе боев был прорван русской армией, и продвижение вглубь продолжается, а в скором времени "коридор расширится".
Это явное свидетельство того, что боевые возможности противника де-факто надорваны и "эрозия" ВСУ на фронте достигла критической отметки. Прорыв 51-й армии смело можно назвать прецедентом, но далеко не последним. У командования ВСУ нет возможности гонять "пожарные команды" и латать "решето". Тактика кочующих боеспособных сил быстрого кризисного реагирования в состоянии помочь, когда армия ослабла и местами не справляется. Но она абсолютно бесполезна, когда "проблемный участок" – это все протяжение ЛБС. Таким образом, прецедент в скором времени может превратиться в правило.
Вчера, 11 августа, главным событием дня стало освобождение села Предтечино на Константиновском направлении.