Среда, 13.08.2025
02:46  Казахстан проявил интерес к Армении, - Виктория Панфилова
01:41  Запад в поисках "большой сделки": проект глобализации провалился. США запускают переформатирование, - Олег Яновский
00:36  В успехе саммита на Аляске заинтересованы обе стороны, - Дмитрий Суслов
00:05  ВС РФ прорвали фронт ВСУ на Добропольском направлении – итоговая сводка Readovka за 12 августа
Вторник, 12.08.2025
23:37  Афганистан призвал США признать власть талибов и передать им посольство
20:26  В Казахстане создан Цифровой штаб для ускоренного повсеместного внедрения технологий ИИ
14:12  "Коридор Трампа", или Почему Восток – дело тонкое, - Елена Пустовойтова
12:57  Как Англия за 30 лет "перерисовала" Азербайджан под себя, - Андрей Луговой
12:36  Президент Узбекистана: Только усилением контроля теневую экономику не обуздать
12:29  КТЖ: На станции Достык (Дружба) установлен рекорд по передаче экспортных грузов в Китай
12:23  Взгляд: Конец нефтяной эры признан ошибочным. Мировые корпорации отменили похороны нефти
12:14  Китай остановил крупнейший рудник лития: напередобывали
11:44  Лондон обещает Бишкеку найти инвестиции, - Виктория Панфилова
03:35  В Таджикистане назвали самый коррумпированный город Согда
02:03  Юань и рупия: друг против друга или вместе с рублем – против доллара? - Виктор Малышев
01:59  Президент Киргизии отказался отменять уголовную ответственность за многоженство
01:47  Взгляд: Индия приблизилась к статусу сверхдержавы
00:05  ВС РФ освободили село Предтечино на Константиновском направлении – итоговая сводка Readovka за 11 августа
Понедельник, 11.08.2025
21:10  Иран. Что скрывается за желанием перенести столицу из Тегерана? - Валерий Бурт
18:33  Do Rzeczy: Трамп начал процесс демонтажа проекта "Евросоюз"
17:42  "Ультиматум Путина". В армии и обществе сложился консенсус: Киев капут, - Александр Храмчихин
13:30  О торгах на туркменской товарно-сырьевой бирже
11:44  Ветераны футбола Узбекистана и России сыграют товарищеский матч памяти "Пахтакор-79 "
11:41  Талибы* обвинили Таджикистан и Иран в поставках некачественного бензина
11:19  В Пекине состоялась первая репетиция парада, посвященного 80-летию Победы
11:17  США придумали способ украсть Луну
11:00  На концерт Дженнифер Лопес в Ташкенте треть билетов купили россияне
04:05  На встрече Путина и Трампа будет третий, от кого зависят все условия мира, - Кирилл Стрельников
02:22  Маньчжурская стратегическая наступательная операция – принуждение Японии к миру, - Валерий Полесский
01:12  КТЖ напоминает правила: Что запрещено делать в поезде
00:05  ВС РФ в 30 км от Харькова – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 10.08.2025
20:01  Война с фейками: О продаже Аляски Соединенным Штатам
18:52  Путин информировал Жапарова о планируемой встрече с Трампом на Аляске
17:02  В Узбекистане организаторов поездок в умру начнут проверять "тайные клиенты"
16:33  Генпрокуратура Таджикистана о местонахождении главарей терорганизаций
16:20  Камчатский урок: Цунами от подрыва "Посейдонов" смоет врагов России в океан, - Сергей Аксенов
12:59  Forsal: Россия становится новым направлением бегства людей с Запада. Три группы новых мигрантов
12:49  Сомнительная сделка: как углубляются противоречия США с ЕС, - Олег Сергеев
11:11  Путин поделился с Рахмоном результатами переговорного процесса с США
00:05  Readovka: Лицом к лицу и третий лишний – как Трамп добивался встречи с Путиным
Суббота, 09.08.2025
20:12  НАТО хочет встать между Ираном и Россией, как гадюка, - советник Хаменеи о Зангезурском коридоре
15:15  Podrobno.uz: Президент Узбекистана поручил ускорить строительство АЭС
14:09  Темные дела Белого дома. Трамп - президент миллиардеров, - Сергей Кожемякин
12:44  Премьер Бектенов обсудил с главой "Росатома" нюансы строительства АЭС в Казахстане
12:35  ГКНБ Кыргызстана стал координатором и владельцем системы идентификации мобильных телефонов
12:31  Минпром Таджикистана сообщил о беспрецедентном росте экспорта угля
12:27  Синьхуа: Энергетическое оборудование Китая способствует зеленой трансформации в странах Центральной Азии
03:17  Встреча Президентов России и США пройдет 15 августа на Аляске
01:22  Трамп: Зеленский "получает все" для продвижения переговоров по Украине
00:41  В России обсуждается введении безопасных сим-карт для детей
00:05  ВС РФ приступили к ликвидации последней возможности ВСУ снабжать Покровско-Мирноградскую агломерацию
Пятница, 08.08.2025
21:01  Readovka: Зачем Путин лично объяснил союзникам позицию России перед переговорами с Вашингтоном?
20:01  Зачем Гарри Трумэн дал команду сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки? - Валентин Катасонов
16:15  НГ: В Киргизии приняли новый закон о СМИ
13:10  Путин поделился с Мирзиеевым и Токаевым оценками своей встречи с посланником Трампа
13:04  S&P Global: Рейтинги узбекистанского АКБ "Туронбанк" подтверждены на уровне "B/B" ввиду вливания капитала
13:00  Прайм: Трамп нацелился не на Россию. Но в его плане оказалась "дыра"
12:37  Смертоносные связи: поможет ли Индия Тайваню, - Дмитрий Косырев
12:00  Сколько в христианстве было апостолов? - Павел Густерин
02:40  Nature: Планетарная катастрофа из-за изменения климата отменяется. Прогноз был основан на ошибочных данных ...по Узбекистану
01:54  Российский фонд мира выдвинул лидеров Таджикистана, Узбекистана и Киргизии на премию Льва Толстого
ВС РФ прорвали фронт ВСУ на Добропольском направлении – итоговая сводка Readovka за 12 августа
00:05 13.08.2025

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 12 августа в разрезе СВО. Русские войска обвалили фронт ВСУ восточнее Доброполья и устремились на север. Редакция Readovka рассмотрела прецедент с прорывом украинского фронта 51-й армией ВС РФ как признак начавшегося развала боеспособности ВСУ.

Марш на север



Части 51-й гвардейской общевойсковой армии сумели прорвать украинский фронт на оперативную глубину в промежутке 10-13 км. И это не окончательные показатели. Обозреватель Bild Репке сообщил о глубине ни много ни мало уже 18 км. Прорыв пошел из района сел Новое Шахово и Вольное на север. Направление явно указывает на то, что наши войска заинтересованы в достижении точки пересечения ряда трасс в Петровке Первой и Александровке. Из района этих сел по асфальтовым дорогам идет снабжение противника как в Доброполье и Белозерском, так и в Константиновке через Краматорск. Словом, 51-я армия максимально осложнит жизнь ВСУ в Доброполье, Белозерском и Белицком атакой на указанные села, где пересекаются данные трассы. Частично затруднится снабжение украинских войск и в Константиновке. Кроме того, уход линии фронта на север в "подбрюшье тылов", которые обеспечивают ВСУ в центральных секторах фронта, автоматически означает, что наши операторы дронов получили роскошные "охотничьи угодья". Это позволит нарушить снабжение противника на большом отрезке линии ЛБС и без необходимости непосредственно перебивать все трассы на Славянск и Краматорск.

Таким образом, прорыв фронта, да еще в таком месте, знаменует для противника кардинальное осложнение обстановки. Столь тяжелое для ВСУ развитие ситуации автоматически означает, что неприятель не получит никакой поддержки ни на Покровском направлении, ни на Константиновском. Все усилия ему теперь придется сосредоточить на остановке прорыва русской армии. Развитие неконтролируемой ситуации на порядок хуже утраты даже большого укрепрайона по одной простой причине. Ведь в случае утраты Покровско-Мирноградского района, судьба которого уже предрешена, неприятель потерпит тяжелое, но ограниченное поражение. А вот пребывание частей 51-й армии в условиях оперативного простора означает, что границы объема утрат для ВСУ в данный момент времени ограничены лишь видением развития ситуации со стороны русского командования. Это в некотором роде "обезумевший счетчик", который может наматывать проблемы ВСУ до тех пор, пока наступление на завязнет. А если у неприятеля даже при наличии подготовленных фортификаций нет войск хотя бы для заслона, не говоря уже о формировании сплошного фронта, наступающие не увязнут.

В связи с повальной деградацией оперативной обстановки, Киев приступил к антикризисной информационной кампании. В частности, Telegram-канал 1-го корпуса войск НГУ опубликовал следующее заявление:

"Несколько дней назад 1-й корпус НГУ занял определенную полосу обороны на Покровском направлении. […] Подразделениями корпуса спланировали и приняли меры по блокированию сил противника в определенном районе. О результатах будет сообщено позже".

Трудно определить, куда именно прибыло это соединение НГУ и какая перед ним стоит задача. Важно отметить, что ряд частей, входящих в 1-й корпус НГУ, к примеру, 14-я бригада оперативного назначения, итак уже были развернуты на Покровском направлении как минимум с зимы. Таким образом, заявление 1-го корпуса противника скорее тянет на изображение ситуации а-ля "все так плохо, потому что мы еще туда не прибыли". По всей видимости, изначальное наличие частей 1-го корпуса остановить деградацию обстановки не смогло. Тем не менее, учитывая, что на Покровском и Добропольском направлениях у неприятеля ситуация откровенно вопиющая, ничего не делать он не может – одними только голыми заявлениями типологии "сейчас все исправим и отобьем" он не ограничится.

Диагноз на лицо

Редакция Readovka во множестве материалов со ссылкой на прямые и косвенные признаки говорила о том, что ВСУ пребывают на грани боеспособности. Последние 2 суток показали, что момент истины для противника настал. Фронт в центральном секторе боев был прорван русской армией, и продвижение вглубь продолжается, а в скором времени "коридор расширится".

Это явное свидетельство того, что боевые возможности противника де-факто надорваны и "эрозия" ВСУ на фронте достигла критической отметки. Прорыв 51-й армии смело можно назвать прецедентом, но далеко не последним. У командования ВСУ нет возможности гонять "пожарные команды" и латать "решето". Тактика кочующих боеспособных сил быстрого кризисного реагирования в состоянии помочь, когда армия ослабла и местами не справляется. Но она абсолютно бесполезна, когда "проблемный участок" – это все протяжение ЛБС. Таким образом, прецедент в скором времени может превратиться в правило.

Вчера, 11 августа, главным событием дня стало освобождение села Предтечино на Константиновском направлении.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1755032700


