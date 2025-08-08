ВС РФ прорвали фронт ВСУ на Добропольском направлении – итоговая сводка Readovka за 12 августа

00:05 13.08.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 12 августа в разрезе СВО. Русские войска обвалили фронт ВСУ восточнее Доброполья и устремились на север. Редакция Readovka рассмотрела прецедент с прорывом украинского фронта 51-й армией ВС РФ как признак начавшегося развала боеспособности ВСУ.



Марш на север



