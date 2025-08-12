В успехе саммита на Аляске заинтересованы обе стороны, - Дмитрий Суслов

Дмитрий Суслов - о предстоящей встрече президентов России и США



12.08.2025



Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа на Аляске станет исторической уже потому, что это будет первый полноформатный саммит Россия-США с лета 2021 года, когда президент РФ и тогдашний президент США Джо Байден встречались в Женеве, и первым полноформатным визитом президента России в США с 2010 года, когда Дмитрий Медведев посещал Калифорнию и Вашингтон на апогее так называемой перезагрузки.



Кроме того, впервые встреча лидеров России и США будет проходить на Аляске - в самом близком к России штате, бывшем когда-то частью Российской империи.



Наконец, этот саммит будет символизировать качественное изменение российско-американских отношений по сравнению с периодом Байдена, когда о подобных встречах и тем более визитах друг к другу даже речи не могло идти, а Вашингтон, напротив, старался изолировать Россию на международной арене. Сейчас же речь идет уже не только о визите Владимира Путина на Аляску, но и об ответном визите Дональда Трампа в Россию.



Главным вопросом повестки дня саммита станет украинское урегулирование.



И здесь выбор Аляски глубоко символичен: она расположена максимально близко к России (менее 4 км через Берингов пролив) и максимально далеко и от Украины, и от Европы. Ни Зеленского, ни европейцев на этой встрече не будет. Тем самым Москва и Вашингтон демонстрируют, что именно они будут принимать главные решения - как великие державы, имеющие, по выражению Трампа, "карты на руках". И затем информировать об этих решениях всех остальных. Возможности Европы и тем более Украины повлиять на эти решения весьма ограниченны, хотя усилия предпринимаются максимально интенсивные.



Ожидания от саммита по украинскому вопросу умеренно оптимистичные, и если Трамп не поддастся в последний момент на провокации со стороны европейцев, то можно прогнозировать успех.



Во-первых, подобного рода саммиты не проводятся просто "для поговорить", а, как правило, становятся финальным аккордом длительного процесса, призванным утвердить предварительно разработанные и согласованные решения. Напомню, идея проведения встречи возникла в результате трехчасовых переговоров Владимира Путина и спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа 6 августа, которые обе стороны назвали весьма успешными, а помощник президента России Юрий Ушаков даже сказал, что Вашингтон сделал Москве предложение, которое та сочла "весьма приемлемым". Имеются основания полагать, что Путин и Трамп встретятся на Аляске, уже имея на руках предварительное решение по типу совместного плана или подхода к урегулированию конфликта или как минимум к условиям перемирия.



Во-вторых, в успехе саммита на Аляске заинтересованы обе стороны. Трамп заинтересован потому, что его попытка надавить на Россию через принуждение ее основных торговых партнеров - Китая и Индии - отказаться от импорта российской нефти потерпела крах и привела к прямо противоположным результатам. Вместо эффективного давления на Москву США получили самый острый кризис американо-индийских отношений как минимум за 25 лет, еще большее сближение Нью-Дели с Москвой, сближение Индии с Китаем (премьер-министр Нарендра Моди заявил о том, что поедет на саммит ШОС в китайский Тяньцзин) и еще большую консолидацию БРИКС (притом что открыто провозглашенная Трампом цель - ослабление и развал этого объединения).



Скорее всего, именно этот масштабный провал и понимание, что возможностей для эффективного давления на Россию у США без серьезного ущерба для них самих нет, и привели как к блицвизиту в Москву Стивена Уиткоффа, так и к тому, что Трамп ухватился и за то предложение, которое могло быть сделано на этой встрече, и за идею саммита с Путиным. Успешный саммит на Аляске дает Трампу шанс победно выйти из той ловушки, в которую он сам себя загнал, попытавшись давить на Москву через Пекин и Нью-Дели.



Россия также заинтересована в успехе саммита. Он укрепит ее международное положение (в том числе относительно ее ключевых партнеров среди стран мирового большинства) и окончательно похоронит разговоры о ее "изоляции" даже на Западе.



Это Европа будет отныне смотреться аутсайдером. Саммит усилит трансатлантический раскол, опять-таки ослабляя позиции Европы как самого жесткого на сегодняшний день противника России и усиливая ее международную изоляцию и маргинализацию.



И главное, он для России практически беспроигрышный в части дальнейших действий по Украине, особенно на фоне проявившегося отсутствия у США и Запада в целом инструментов действенного давления на Россию. Если на саммите удастся утвердить совместное российско-американское видение условий перемирия и окончательного урегулирования - хорошо, так как они будут основываться преимущественно на российском подходе. Если же нет (а это возможно, если Трамп в последний момент решит-таки прислушаться к европейцам), то Россия и далее будет одерживать победу на поле боя, причем еще более быстрыми темпами в результате вероятного в этом случае уменьшения участия США в конфликте.



Итого по украинскому вопросу можно ожидать принятия совместного российско-американского видения условий перемирия, которое затем будет явочным порядком представлено Киеву и Европе. Отказ последних будет чреват полным прекращением американской помощи Украине, включая предоставление разведданных, что кратно ускорит военный разгром Киева.



При этом одной Украиной повестка дня саммита явно не ограничится.



Место проведения встречи - Аляска - говорит о том, что наверняка будут обсуждаться перспективы экономического сотрудничества России и США в Арктике, которые способны принести для обеих сторон большую выгоду. Также само по себе их обсуждение будет иметь большое политическое значение и символизировать стремление преодолеть тот негативный багаж, который накопился в отношениях Москвы и Вашингтона с начала украинского кризиса в 2014 году: в прошлый раз арктическое сотрудничество двух стран активно обсуждалось и даже начало воплощаться в жизнь в начале 2010-х, в период "перезагрузки", но обрушилось с началом кризиса на Украине.



Наконец, далеко не случайно, что Россия объявила о выходе из одностороннего моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД) прямо перед приездом в Москву Стивена Уиткоффа на прошлой неделе, а все последующие дни Россия (в частности, замглавы МИДа Сергей Рябков) говорит о том, что этот шаг стал реакцией на действия США. Тема РСМД и контроля над вооружениями, включая стратегические вооружения, а также перспективы стратегической стабильности после истечения в феврале 2026 года Договора о стратегических наступательных вооружениях, тоже будет наверняка обсуждаться на встрече на Аляске.



Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, эксперт дискуссионного клуба "Валдай" Источник - Коммерсантъ

Источник - Коммерсантъ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1755034560





