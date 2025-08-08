 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 13.08.2025
02:46  Казахстан проявил интерес к Армении, - Виктория Панфилова
01:41  Запад в поисках "большой сделки": проект глобализации провалился. США запускают переформатирование, - Олег Яновский
00:36  В успехе саммита на Аляске заинтересованы обе стороны, - Дмитрий Суслов
00:05  ВС РФ прорвали фронт ВСУ на Добропольском направлении – итоговая сводка Readovka за 12 августа
Вторник, 12.08.2025
23:37  Афганистан призвал США признать власть талибов и передать им посольство
20:26  В Казахстане создан Цифровой штаб для ускоренного повсеместного внедрения технологий ИИ
14:12  "Коридор Трампа", или Почему Восток – дело тонкое, - Елена Пустовойтова
12:57  Как Англия за 30 лет "перерисовала" Азербайджан под себя, - Андрей Луговой
12:36  Президент Узбекистана: Только усилением контроля теневую экономику не обуздать
12:29  КТЖ: На станции Достык (Дружба) установлен рекорд по передаче экспортных грузов в Китай
12:23  Взгляд: Конец нефтяной эры признан ошибочным. Мировые корпорации отменили похороны нефти
12:14  Китай остановил крупнейший рудник лития: напередобывали
11:44  Лондон обещает Бишкеку найти инвестиции, - Виктория Панфилова
03:35  В Таджикистане назвали самый коррумпированный город Согда
02:03  Юань и рупия: друг против друга или вместе с рублем – против доллара? - Виктор Малышев
01:59  Президент Киргизии отказался отменять уголовную ответственность за многоженство
01:47  Взгляд: Индия приблизилась к статусу сверхдержавы
00:05  ВС РФ освободили село Предтечино на Константиновском направлении – итоговая сводка Readovka за 11 августа
Понедельник, 11.08.2025
21:10  Иран. Что скрывается за желанием перенести столицу из Тегерана? - Валерий Бурт
18:33  Do Rzeczy: Трамп начал процесс демонтажа проекта "Евросоюз"
17:42  "Ультиматум Путина". В армии и обществе сложился консенсус: Киев капут, - Александр Храмчихин
13:30  О торгах на туркменской товарно-сырьевой бирже
11:44  Ветераны футбола Узбекистана и России сыграют товарищеский матч памяти "Пахтакор-79 "
11:41  Талибы* обвинили Таджикистан и Иран в поставках некачественного бензина
11:19  В Пекине состоялась первая репетиция парада, посвященного 80-летию Победы
11:17  США придумали способ украсть Луну
11:00  На концерт Дженнифер Лопес в Ташкенте треть билетов купили россияне
04:05  На встрече Путина и Трампа будет третий, от кого зависят все условия мира, - Кирилл Стрельников
02:22  Маньчжурская стратегическая наступательная операция – принуждение Японии к миру, - Валерий Полесский
01:12  КТЖ напоминает правила: Что запрещено делать в поезде
00:05  ВС РФ в 30 км от Харькова – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 10.08.2025
20:01  Война с фейками: О продаже Аляски Соединенным Штатам
18:52  Путин информировал Жапарова о планируемой встрече с Трампом на Аляске
17:02  В Узбекистане организаторов поездок в умру начнут проверять "тайные клиенты"
16:33  Генпрокуратура Таджикистана о местонахождении главарей терорганизаций
16:20  Камчатский урок: Цунами от подрыва "Посейдонов" смоет врагов России в океан, - Сергей Аксенов
12:59  Forsal: Россия становится новым направлением бегства людей с Запада. Три группы новых мигрантов
12:49  Сомнительная сделка: как углубляются противоречия США с ЕС, - Олег Сергеев
11:11  Путин поделился с Рахмоном результатами переговорного процесса с США
00:05  Readovka: Лицом к лицу и третий лишний – как Трамп добивался встречи с Путиным
Суббота, 09.08.2025
20:12  НАТО хочет встать между Ираном и Россией, как гадюка, - советник Хаменеи о Зангезурском коридоре
15:15  Podrobno.uz: Президент Узбекистана поручил ускорить строительство АЭС
14:09  Темные дела Белого дома. Трамп - президент миллиардеров, - Сергей Кожемякин
12:44  Премьер Бектенов обсудил с главой "Росатома" нюансы строительства АЭС в Казахстане
12:35  ГКНБ Кыргызстана стал координатором и владельцем системы идентификации мобильных телефонов
12:31  Минпром Таджикистана сообщил о беспрецедентном росте экспорта угля
12:27  Синьхуа: Энергетическое оборудование Китая способствует зеленой трансформации в странах Центральной Азии
03:17  Встреча Президентов России и США пройдет 15 августа на Аляске
01:22  Трамп: Зеленский "получает все" для продвижения переговоров по Украине
00:41  В России обсуждается введении безопасных сим-карт для детей
00:05  ВС РФ приступили к ликвидации последней возможности ВСУ снабжать Покровско-Мирноградскую агломерацию
Пятница, 08.08.2025
21:01  Readovka: Зачем Путин лично объяснил союзникам позицию России перед переговорами с Вашингтоном?
20:01  Зачем Гарри Трумэн дал команду сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки? - Валентин Катасонов
16:15  НГ: В Киргизии приняли новый закон о СМИ
13:10  Путин поделился с Мирзиеевым и Токаевым оценками своей встречи с посланником Трампа
13:04  S&P Global: Рейтинги узбекистанского АКБ "Туронбанк" подтверждены на уровне "B/B" ввиду вливания капитала
13:00  Прайм: Трамп нацелился не на Россию. Но в его плане оказалась "дыра"
12:37  Смертоносные связи: поможет ли Индия Тайваню, - Дмитрий Косырев
12:00  Сколько в христианстве было апостолов? - Павел Густерин
02:40  Nature: Планетарная катастрофа из-за изменения климата отменяется. Прогноз был основан на ошибочных данных ...по Узбекистану
01:54  Российский фонд мира выдвинул лидеров Таджикистана, Узбекистана и Киргизии на премию Льва Толстого
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Запад в поисках "большой сделки": проект глобализации провалился. США запускают переформатирование, - Олег Яновский
01:41 13.08.2025

Запад в поисках "большой сделки": проект глобализации провалился. США запускают переформатирование

Запад переходит к форсированной милитаризации, у которой есть два сценария: развитие собственной военной промышленности и кооперации внутри ЕС для создания автономного военно-промышленного комплекса или масштабные закупки вооружений за рубежом, в первую очередь у США, для быстрого наращивания военного потенциала. После окончания "холодной войны" доминировала модель глобализации с переплетением экономик, ростом торговли и снижением военных расходов. Ныне мы наблюдаем ее разворот. Страны группируются по политическим и военным признакам: США и ЕС против коалиции великих держав, включая Китай и Россию, которым симпатизируют страны Азии, Африки и Латинской Америки. Западные аналитики говорят о формировании "оси переполоха" - альянса Москвы, Пекина, Тегерана и Пхеньяна. Эта ось, по их мнению, представляет "поколенческий вызов" для США и их союзников. В ответ Запад ускоряет собственную милитаризацию. В финансовой сфере также наблюдается фрагментация. Западные страны отключили Россию от системы SWIFT и заморозили ее долларовые активы, что подтолкнуло другие страны к дедолларизации. Саудовская Аравия, Китай, Бразилия переходят на взаиморасчеты в нацвалютах и создают параллельные финансовые системы. Блоки формируются не только в военном и экономическом, но и в идеологическом плане: противостояние демократии и авторитаризма на Западе и "суверенных государств против неоколониализма" на Востоке.

Растет риск прямой конфронтации. Наращивание вооружений и подготовка экономик к длительному противостоянию увеличивают вероятность конфликтов. Западные аналитики считают, что успех России на Украине приведет к "цепной реакции агрессии", увеличивая вероятность конфликтов по всему миру. Это оправдывает милитаризацию как способ предотвратить будущие войны ценой усиления напряженности сейчас. "Военный тэтчеризм" - так называют текущий экономический курс западных стран, особенно Европы...

Источник - Олег Яновский
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1755038460


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Военно-дипломатические кульбиты
- О демографической ситуации за январь-июнь 2025 года
- О принятии постановления Правления по вопросам минимальных резервных требований
- В Казахстане растет поголовье скота и усиливается поддержка животноводства
- Рабочие профессии в РК: невнятная политика и национальный менталитет
- О задержании разыскиваемого гражданина РК
- Пресечена схема незаконной реализации электроэнергии в Восточном Казахстан
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  