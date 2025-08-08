Запад в поисках "большой сделки": проект глобализации провалился. США запускают переформатирование, - Олег Яновский

01:41 13.08.2025

Запад в поисках "большой сделки": проект глобализации провалился. США запускают переформатирование



Запад переходит к форсированной милитаризации, у которой есть два сценария: развитие собственной военной промышленности и кооперации внутри ЕС для создания автономного военно-промышленного комплекса или масштабные закупки вооружений за рубежом, в первую очередь у США, для быстрого наращивания военного потенциала. После окончания "холодной войны" доминировала модель глобализации с переплетением экономик, ростом торговли и снижением военных расходов. Ныне мы наблюдаем ее разворот. Страны группируются по политическим и военным признакам: США и ЕС против коалиции великих держав, включая Китай и Россию, которым симпатизируют страны Азии, Африки и Латинской Америки. Западные аналитики говорят о формировании "оси переполоха" - альянса Москвы, Пекина, Тегерана и Пхеньяна. Эта ось, по их мнению, представляет "поколенческий вызов" для США и их союзников. В ответ Запад ускоряет собственную милитаризацию. В финансовой сфере также наблюдается фрагментация. Западные страны отключили Россию от системы SWIFT и заморозили ее долларовые активы, что подтолкнуло другие страны к дедолларизации. Саудовская Аравия, Китай, Бразилия переходят на взаиморасчеты в нацвалютах и создают параллельные финансовые системы. Блоки формируются не только в военном и экономическом, но и в идеологическом плане: противостояние демократии и авторитаризма на Западе и "суверенных государств против неоколониализма" на Востоке.



Растет риск прямой конфронтации. Наращивание вооружений и подготовка экономик к длительному противостоянию увеличивают вероятность конфликтов. Западные аналитики считают, что успех России на Украине приведет к "цепной реакции агрессии", увеличивая вероятность конфликтов по всему миру. Это оправдывает милитаризацию как способ предотвратить будущие войны ценой усиления напряженности сейчас. "Военный тэтчеризм" - так называют текущий экономический курс западных стран, особенно Европы...



