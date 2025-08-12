 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Казахстан проявил интерес к Армении, - Виктория Панфилова
02:46 13.08.2025

Казахстан проявил интерес к Армении
Никола Пашиняна ждут с визитом в Астане

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
12.08.2025

Астана готовится к визиту премьер-министра Армении после подписания мирной декларации. Президент Касым-Жомарт Токаев расценивает историческое соглашение между Арменией и Азербайджаном как возможность для активизации как регионального сотрудничества, так и двусторонних связей с Арменией. По словам главы Казахстана, страна готова стать площадкой для дальнейших переговоров и способствовать интенсивному экономическому взаимодействию, что делает предстоящий визит армянского премьер-министра Никола Пашиняна значимым событием для региональной стабильности и экономического роста.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщила пресс-служба Акорды (администрации президента Казахстана). "Президент Казахстана тепло поздравил главу правительства Армении с подписанием в Вашингтоне Декларации об установлении мира между Арменией и Азербайджаном", – говорится в сообщении.

Этот документ имеет историческое значение, и его подписание "стало возможным в том числе благодаря выдающимся качествам Никола Пашиняна как политика, обладающего сильной политической волей и стратегическим видением национальных интересов своего государства". "Декларация открывает путь к масштабному международному сотрудничеству на Южном Кавказе и более интенсивному экономическому и инвестиционному взаимодействию Казахстана и Армении", – считают в Акорде.

Никол Пашинян, в свою очередь, дал "положительную оценку деятельности Казахстана по примирению Армении и Азербайджана. Он подтвердил готовность совершить визит в Казахстан в этом году для подписания новых соглашений о взаимном сотрудничестве".

Руководитель клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде считает, что Казахстан, предлагая свою площадку для диалога, может сыграть стабилизирующую роль в постконфликтный период. "У Казахстана есть опыт дипломатического посредничества, который уже был апробирован, например, в Астанинском формате по Сирии", – сказал "НГ" Велизаде.

"После парафирования в Вашингтоне текста будущего армяно-азербайджанского мирного договора международный деловой интерес к Армении начинает нарастать. И это объяснимо. Многие годы находящаяся в блокаде со стороны Азербайджана и Турции страна вот уже более 30 лет фактически выключена из всех серьезных международных экономических проектов, региональных и мировых логистических цепочек. Предложенный в свое время премьер-министром Николом Пашиняном проект "Армения – перекресток мира" воспринимался скорее как благое намерение, но отнюдь не реальная возможность для страны", – сказал "НГ" политолог Армен Ханбабян. По его словам, с заключением вашингтонского соглашения ситуация изменилась. И слова Токаева о том, что декларация открывает возможности для масштабного международного сотрудничества на Южном Кавказе, поспособствует расширению и интенсификации взаимодействия Армении и Казахстана, являются зримым подтверждением этого факта.

"Действительно, когда заработает пролоббированный президентом Трампом маршрут, который свяжет Азербайджан с его эксклавом, Нахичеванской автономией, Казахстан и Армения могут значительно расширить взаимовыгодные экономические контакты, поскольку исчезнут ранее непреодолимые логистические препятствия. До настоящего времени любые грузы могут попадать из Армении в Казахстан и наоборот лишь воздушным путем либо длинным маршрутом через территорию Грузии и России автотранспортом. Железнодорожный вариант все эти годы был исключен. А после заключения полноценного мира и появления "маршрута Трампа" поезда в обоих направлениях смогут следовать через Азербайджан, что в разы сокращает срок доставки грузов. По его словам, через Армению также смогут идти и следующие через Казахстан на Запад китайские грузовые составы.

Интересно, что накануне подписания Декларации о мире в Ереване состоялись переговоры министра территориального управления и инфраструктуры Армении Давида Худатяна с послом Казахстана Болотом Иманбаевым. Собеседники обсудили вопросы, связанные с транспортной и энергетической сферами. Они также отметили необходимость открытия прямого авиасообщения между двумя странами.

Впрочем, торговля между странами набирает обороты с прошлого года, когда в октябре состоялся визит президента Армении Ваагна Хачатуряна, в ходе которого прошел и Казахстанско-армянский бизнес-форум. В мероприятии участвовали более 150 представителей деловых кругов двух стран, руководители государственных органов, национальных компаний, отраслевых и региональных бизнес-ассоциаций. По словам министра экономики Армении Геворга Папояна, форум предоставил хорошую возможность для развития новых направлений сотрудничества, установления взаимовыгодных деловых связей, а также подтвердил заинтересованность двух стран в углублении торгово-экономической кооперации. Он подчеркнул, что взаимный товарооборот двух стран по итогам 2023 года составил 53,1 млн долл., увеличившись к октябрю 2024 года в 2,4 раза. Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев назвал форум историческим, отметив новые возможности – не только о взаимодополнении экономик друг друга, но и об освоении экспортных направлений в третьи страны. Согласно последним данным, экспорт из Казахстана в Армению достиг 33,5 млн долл., причем ключевыми позициями стали плоский прокат из железа, необработанный алюминий и древесная масса с бумагой. В список казахстанского экспорта также входят пластмасса, различные напитки, изделия из черных металлов и кондитерские изделия.

В свою очередь, Казахстан импортирует из Армении товаров на сумму 19,6 млн долл. Лидерами импорта являются этиловый спирт, холодильники и морозильники, а также медикаменты. В целом армянский импорт охватывает широкий спектр продукции, включая напитки, косметику, электротехническое оборудование и краски.

Помимо торговых операций наблюдается и рост инвестиционного сотрудничества. Прямые армянские инвестиции в экономику Казахстана за последние три года превысили 11 млн долл. Эксперты отмечают значительный потенциал для дальнейшего развития партнерства в рамках евразийской интеграции. В частности, перспективными направлениями для сотрудничества являются создание зоны свободной торговли с Ираном, обмен опытом в таких сферах, как градостроительство, образование и наука, а также развитие совместных проектов в металлургии, сельском хозяйстве, фармацевтике, IT-секторе, транспорте, энергетике и туризме.

Армен Ханбабян убежден, что взаимодействие между Астаной и Ереваном особенно интенсифицируется, когда и Турция откроет свою границу с Арменией. Несомненно, что весь комплекс этих вопросов будет обсуждаться в ходе предстоящего визита Пашиняна в Астану, который состоится до конца нынешнего года. "Впрочем, ожидать слишком скорого осуществления подобных планов на данный момент не приходится. Вряд ли парафированный текст мирного договора обретет вид окончательного документа до конца нынешнего года", – подчеркнул эксперт.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1755042360


