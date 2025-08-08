Британия призвала лидеров ЕС заткнуться, чтоб не злить Трампа

03:52 13.08.2025

"Бесполезные комментарии": Британия призвала лидеров ЕС замолчать и не мешать переговорам Путина и Трампа



Британские власти призвали лидеров Евросоюза прекратить "бесполезные комментарии" о переговорах между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Telegraph.



Сообщается, что Лондон все больше обеспокоен публичными высказываниями таких деятелей, как Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц и Кая Каллас.



