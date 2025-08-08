|Британия призвала лидеров ЕС заткнуться, чтоб не злить Трампа
03:52 13.08.2025
Британские власти призвали лидеров Евросоюза прекратить "бесполезные комментарии" о переговорах между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Telegraph.
Сообщается, что Лондон все больше обеспокоен публичными высказываниями таких деятелей, как Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц и Кая Каллас.
Британцы опасаются, что предъявление публичных требований президенту США может иметь неприятные последствия и привести к тому, что он вообще отстранит Европу от переговоров.
Инсайдеры издания отмечают, что британский премьер Кир Стармер не делал публичных комментариев по поводу обсуждений с момента совместного заявления в субботу вечером, предпочитая вместо этого оказывать влияние "из-за кулис".