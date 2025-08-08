 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Среда, 13.08.2025
11:23  Более 1,6 тысячи афганских беженцев покинули Таджикистан, в том числе принудительно
11:01  За последние пять лет в Киргизии построено более 3 тыс. км дорог
10:52  Взгляд: БРИКС встала стеной за Путиным перед встречей на Аляске
03:52  Британия призвала лидеров ЕС заткнуться, чтоб не злить Трампа
02:46  Казахстан проявил интерес к Армении, - Виктория Панфилова
01:41  Запад в поисках "большой сделки": проект глобализации провалился. США запускают переформатирование, - Олег Яновский
00:36  В успехе саммита на Аляске заинтересованы обе стороны, - Дмитрий Суслов
00:05  ВС РФ прорвали фронт ВСУ на Добропольском направлении – итоговая сводка Readovka за 12 августа
Вторник, 12.08.2025
23:37  Афганистан призвал США признать власть талибов и передать им посольство
20:26  В Казахстане создан Цифровой штаб для ускоренного повсеместного внедрения технологий ИИ
14:12  "Коридор Трампа", или Почему Восток – дело тонкое, - Елена Пустовойтова
12:57  Как Англия за 30 лет "перерисовала" Азербайджан под себя, - Андрей Луговой
12:36  Президент Узбекистана: Только усилением контроля теневую экономику не обуздать
12:29  КТЖ: На станции Достык (Дружба) установлен рекорд по передаче экспортных грузов в Китай
12:23  Взгляд: Конец нефтяной эры признан ошибочным. Мировые корпорации отменили похороны нефти
12:14  Китай остановил крупнейший рудник лития: напередобывали
11:44  Лондон обещает Бишкеку найти инвестиции, - Виктория Панфилова
03:35  В Таджикистане назвали самый коррумпированный город Согда
02:03  Юань и рупия: друг против друга или вместе с рублем – против доллара? - Виктор Малышев
01:59  Президент Киргизии отказался отменять уголовную ответственность за многоженство
01:47  Взгляд: Индия приблизилась к статусу сверхдержавы
00:05  ВС РФ освободили село Предтечино на Константиновском направлении – итоговая сводка Readovka за 11 августа
Понедельник, 11.08.2025
21:10  Иран. Что скрывается за желанием перенести столицу из Тегерана? - Валерий Бурт
18:33  Do Rzeczy: Трамп начал процесс демонтажа проекта "Евросоюз"
17:42  "Ультиматум Путина". В армии и обществе сложился консенсус: Киев капут, - Александр Храмчихин
13:30  О торгах на туркменской товарно-сырьевой бирже
11:44  Ветераны футбола Узбекистана и России сыграют товарищеский матч памяти "Пахтакор-79 "
11:41  Талибы* обвинили Таджикистан и Иран в поставках некачественного бензина
11:19  В Пекине состоялась первая репетиция парада, посвященного 80-летию Победы
11:17  США придумали способ украсть Луну
11:00  На концерт Дженнифер Лопес в Ташкенте треть билетов купили россияне
04:05  На встрече Путина и Трампа будет третий, от кого зависят все условия мира, - Кирилл Стрельников
02:22  Маньчжурская стратегическая наступательная операция – принуждение Японии к миру, - Валерий Полесский
01:12  КТЖ напоминает правила: Что запрещено делать в поезде
00:05  ВС РФ в 30 км от Харькова – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 10.08.2025
20:01  Война с фейками: О продаже Аляски Соединенным Штатам
18:52  Путин информировал Жапарова о планируемой встрече с Трампом на Аляске
17:02  В Узбекистане организаторов поездок в умру начнут проверять "тайные клиенты"
16:33  Генпрокуратура Таджикистана о местонахождении главарей терорганизаций
16:20  Камчатский урок: Цунами от подрыва "Посейдонов" смоет врагов России в океан, - Сергей Аксенов
12:59  Forsal: Россия становится новым направлением бегства людей с Запада. Три группы новых мигрантов
12:49  Сомнительная сделка: как углубляются противоречия США с ЕС, - Олег Сергеев
11:11  Путин поделился с Рахмоном результатами переговорного процесса с США
00:05  Readovka: Лицом к лицу и третий лишний – как Трамп добивался встречи с Путиным
Суббота, 09.08.2025
20:12  НАТО хочет встать между Ираном и Россией, как гадюка, - советник Хаменеи о Зангезурском коридоре
15:15  Podrobno.uz: Президент Узбекистана поручил ускорить строительство АЭС
14:09  Темные дела Белого дома. Трамп - президент миллиардеров, - Сергей Кожемякин
12:44  Премьер Бектенов обсудил с главой "Росатома" нюансы строительства АЭС в Казахстане
12:35  ГКНБ Кыргызстана стал координатором и владельцем системы идентификации мобильных телефонов
12:31  Минпром Таджикистана сообщил о беспрецедентном росте экспорта угля
12:27  Синьхуа: Энергетическое оборудование Китая способствует зеленой трансформации в странах Центральной Азии
03:17  Встреча Президентов России и США пройдет 15 августа на Аляске
01:22  Трамп: Зеленский "получает все" для продвижения переговоров по Украине
00:41  В России обсуждается введении безопасных сим-карт для детей
00:05  ВС РФ приступили к ликвидации последней возможности ВСУ снабжать Покровско-Мирноградскую агломерацию
Пятница, 08.08.2025
21:01  Readovka: Зачем Путин лично объяснил союзникам позицию России перед переговорами с Вашингтоном?
20:01  Зачем Гарри Трумэн дал команду сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки? - Валентин Катасонов
16:15  НГ: В Киргизии приняли новый закон о СМИ
13:10  Путин поделился с Мирзиеевым и Токаевым оценками своей встречи с посланником Трампа
13:04  S&P Global: Рейтинги узбекистанского АКБ "Туронбанк" подтверждены на уровне "B/B" ввиду вливания капитала
13:00  Прайм: Трамп нацелился не на Россию. Но в его плане оказалась "дыра"
    Кыргызстан   | 
За последние пять лет в Киргизии построено более 3 тыс. км дорог
11:01 13.08.2025

С 2021 г. по настоящее время в сферу транспорта и дорожного хозяйства КР было направлено более 101,7 млрд сомов. Благодаря этим значительным инвестициям за последние 5 лет построено 3048 км дорог и искусственных сооружений, а 2 453 км дорог заасфальтированы. Началось строительство ряда дорог, строительство которых затягивалось годами.

В транспортной отрасли в целом поступления составили 523 млн 534 тыс. сомов. ГП "Национальная компания "Кыргыз темир жолу" перевезла за первые полгода 4 млн 958 тыс. тонн грузов.

Эти цифры, свидетельствующие об успехах отрасли, прозвучали на заседании коллегии Министерства транспорта и коммуникаций КР. Но не обходится и без недостатков.

Председательствовавший на заседании заместитель председателя правительства Бакыт Торобаев отметил, что производство, торговля, сфера услуг и другие отрасли внутри страны объединяются через деятельность министерства, способствуя общенациональному развитию. Он подчеркнул, что сегодня необходимо тщательно проанализировать ситуацию в сфере транспорта и дорожного хозяйства и открыто обозначить реальные проблемы, требующие решения.

***

Под руководством заместителя Председателя Кабинета Министров Бакыта Торобаева состоялась коллегия Министерства транспорта и коммуникаций
https://www.gov.kg/

Бишкек, 12 августа 2025 года - Под председательством заместителя Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики - министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева состоялось заседание коллегии Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики.

Бакыт Торобаев отметил, что производство, торговля, сфера услуг и другие отрасли внутри страны объединяются через деятельность министерства, способствуя общенациональному развитию.

Он подчеркнул, что сегодня необходимо тщательно проанализировать ситуацию в сфере транспорта и дорожного хозяйства и открыто обозначить реальные проблемы, поскольку Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров уделяет этому направлению особое внимание и оказывает поддержку.

С 2021 года по настоящее время в сферу транспорта и дорожного хозяйства было направлено более 101,7 млрд сомов. Благодаря этим значительным инвестициям за последние 5 лет построено более 3 048 км дорог и искусственных сооружений, а 2 453 км дорог заасфальтированы. Началось строительство ряда дорог, строительство которых затягивалось годами.

В ходе заседания отметили строительство стратегического проекта - железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан".

Напомним, что от китайского города Кашгар до узбекского Андижана протяженность пути составляет 526 км, из которых 304 км проходят по территории Кыргызстана. Почти 40 % трассы на кыргызском участке приходится на тоннели и мосты.

В транспортной отрасли в целом поступления составили 523 млн 534 тыс. сомов. В то же время ГП "Национальная компания "Кыргыз темир жолу" перевезла за первые 6 месяцев 2025 года 4 млн 958 тыс. тонн грузов.

"Благодаря поддержке Президента Садыра Жапарова реализуются проекты по строительству республиканских и международных автомобильных и железных дорог. Мы перечислили лишь некоторые из них в качестве примера. Реальных достижений в дорожной сфере гораздо больше, и каждое из них является значительным успехом. Эти успехи в первую очередь являются результатом вашего упорного труда. Дальнейшее развитие транспортной и дорожной отрасли напрямую зависит от вашей активной работы", - резюмировал заместитель Председателя Кабинета Министров Бакыт Торобаев.

Источник - Ритм Евразии
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1755072060


