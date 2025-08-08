За последние пять лет в Киргизии построено более 3 тыс. км дорог

11:01 13.08.2025

С 2021 г. по настоящее время в сферу транспорта и дорожного хозяйства КР было направлено более 101,7 млрд сомов. Благодаря этим значительным инвестициям за последние 5 лет построено 3048 км дорог и искусственных сооружений, а 2 453 км дорог заасфальтированы. Началось строительство ряда дорог, строительство которых затягивалось годами.



В транспортной отрасли в целом поступления составили 523 млн 534 тыс. сомов. ГП "Национальная компания "Кыргыз темир жолу" перевезла за первые полгода 4 млн 958 тыс. тонн грузов.



Эти цифры, свидетельствующие об успехах отрасли, прозвучали на заседании коллегии Министерства транспорта и коммуникаций КР. Но не обходится и без недостатков.



Председательствовавший на заседании заместитель председателя правительства Бакыт Торобаев отметил, что производство, торговля, сфера услуг и другие отрасли внутри страны объединяются через деятельность министерства, способствуя общенациональному развитию. Он подчеркнул, что сегодня необходимо тщательно проанализировать ситуацию в сфере транспорта и дорожного хозяйства и открыто обозначить реальные проблемы, требующие решения.



Бишкек, 12 августа 2025 года - Под председательством заместителя Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики - министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева состоялось заседание коллегии Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики.



Бакыт Торобаев отметил, что производство, торговля, сфера услуг и другие отрасли внутри страны объединяются через деятельность министерства, способствуя общенациональному развитию.



Он подчеркнул, что сегодня необходимо тщательно проанализировать ситуацию в сфере транспорта и дорожного хозяйства и открыто обозначить реальные проблемы, поскольку Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров уделяет этому направлению особое внимание и оказывает поддержку.



С 2021 года по настоящее время в сферу транспорта и дорожного хозяйства было направлено более 101,7 млрд сомов. Благодаря этим значительным инвестициям за последние 5 лет построено более 3 048 км дорог и искусственных сооружений, а 2 453 км дорог заасфальтированы. Началось строительство ряда дорог, строительство которых затягивалось годами.



В ходе заседания отметили строительство стратегического проекта - железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан".



Напомним, что от китайского города Кашгар до узбекского Андижана протяженность пути составляет 526 км, из которых 304 км проходят по территории Кыргызстана. Почти 40 % трассы на кыргызском участке приходится на тоннели и мосты.



В транспортной отрасли в целом поступления составили 523 млн 534 тыс. сомов. В то же время ГП "Национальная компания "Кыргыз темир жолу" перевезла за первые 6 месяцев 2025 года 4 млн 958 тыс. тонн грузов.



"Благодаря поддержке Президента Садыра Жапарова реализуются проекты по строительству республиканских и международных автомобильных и железных дорог. Мы перечислили лишь некоторые из них в качестве примера. Реальных достижений в дорожной сфере гораздо больше, и каждое из них является значительным успехом. Эти успехи в первую очередь являются результатом вашего упорного труда. Дальнейшее развитие транспортной и дорожной отрасли напрямую зависит от вашей активной работы", - резюмировал заместитель Председателя Кабинета Министров Бакыт Торобаев.