Более 1,6 тысячи афганских беженцев покинули Таджикистан, в том числе принудительно

11:23 13.08.2025

Менее чем за 2 года в Афганистан въехало более 4 млн человек, сообщает Международной организации по миграции



ДУШАНБЕ, 12 авг - Sputnik. Более 1,6 тыс. граждан Афганистана покинули Таджикистан и вернулись в свою страну.



Такие цифры за 25-дневный период (с 17 июля по 11 августа) дала Международная организация по миграции, сообщает информационное агентство "iraf.ir".



Они пересекли границу через контрольно-пропускной пункт "Шерхан бандар" в Кундузе



Отмечается, что они прибыли в Афганистан с такими целями, как посещение семьи, совершение покупок или работа.



Кроме того, число людей, вернувшихся в свою страну принудительно составило 976 человек.



