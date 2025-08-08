|Более 1,6 тысячи афганских беженцев покинули Таджикистан, в том числе принудительно
11:23 13.08.2025
Менее чем за 2 года в Афганистан въехало более 4 млн человек, сообщает Международной организации по миграции
ДУШАНБЕ, 12 авг - Sputnik. Более 1,6 тыс. граждан Афганистана покинули Таджикистан и вернулись в свою страну.
Такие цифры за 25-дневный период (с 17 июля по 11 августа) дала Международная организация по миграции, сообщает информационное агентство "iraf.ir".
Они пересекли границу через контрольно-пропускной пункт "Шерхан бандар" в Кундузе
Отмечается, что они прибыли в Афганистан с такими целями, как посещение семьи, совершение покупок или работа.
Кроме того, число людей, вернувшихся в свою страну принудительно составило 976 человек.
"За последние 25 дней в Таджикистан въехало 687 человек, что свидетельствует о том, что, несмотря на усилия Душанбе по депортации мигрантов и планы увеличения числа депортаций, люди продолжают въезжать в страну под такими предлогами, как "работа" и "использование Таджикистана в качестве транзитного маршрута для поездки в третью страну", - отметили в организации.
Следует отметить, что в настоящее время три страны - Иран, Пакистан и Таджикистан - находятся в процессе депортации афганских мигрантов.
По данным Международной организации по миграции, менее чем за 2 года в Афганистан въехало более 4 млн человек.
Ранее Таджикистан объявил о депортации ряда афганских мигрантов в связи с нарушениями прав человека в стране.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека ранее сообщало, что за последние десять месяцев (с октября 2024 года по июль 2025-го) правительство Таджикистана депортировало не менее 485 афганских мигрантов.
В своем заявлении таджикские власти города Вахдат предупредили афганских мигрантов, что у них есть 15 дней, чтобы покинуть страну.
Международная организация по миграции отметила, что в настоящее время у Афганистана нет возможностей, чтобы устроить должным образом вернувшихся беженцев.