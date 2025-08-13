ProFinance: "Китайское удушение". Си овладел темными искусствами торговой войны

12:19 13.08.2025

Темные искусства торговой войны: чем опасно "китайское удушение"

13.08.2025



Си Цзиньпин овладел темными искусствами торговой войны



"Китай побеждает вас торговлей, Россия побеждает вас войной", - размышлял президент Дональд Трамп 11 августа. Эти слова прозвучали всего за несколько часов до того, как он продлил хрупкое торговое перемирие с Китаем еще на 90 дней. После нескольких месяцев взаимных пошлин американо-китайская торговая война вошла в состояние непростого затишья. Но Китай использует это время, чтобы отточить сложный арсенал разрушительного экономического оружия. И даже пока стороны обдумывают более широкое соглашение для стабилизации важнейших в мире торговых отношений - на $659 млрд в год - Китай понимает, что его сила не в том, что он покупает, а в том, что он продает.



