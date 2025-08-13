|ProFinance: "Китайское удушение". Си овладел темными искусствами торговой войны
12:19 13.08.2025
Темные искусства торговой войны: чем опасно "китайское удушение"
13.08.2025
Си Цзиньпин овладел темными искусствами торговой войны
"Китай побеждает вас торговлей, Россия побеждает вас войной", - размышлял президент Дональд Трамп 11 августа. Эти слова прозвучали всего за несколько часов до того, как он продлил хрупкое торговое перемирие с Китаем еще на 90 дней. После нескольких месяцев взаимных пошлин американо-китайская торговая война вошла в состояние непростого затишья. Но Китай использует это время, чтобы отточить сложный арсенал разрушительного экономического оружия. И даже пока стороны обдумывают более широкое соглашение для стабилизации важнейших в мире торговых отношений - на $659 млрд в год - Китай понимает, что его сила не в том, что он покупает, а в том, что он продает.
Это сильно отличается от того, как Си Цзиньпин и Трамп вели торговую войну в 2019 году. Тогда Си согласился закупать больше американских товаров в рамках сделки, которую в Китае сильно критиковали. Это укладывалось в прежнюю, довольно неуклюжую тактику. В то время Китай, как правило, наказывал за проступки, перекрывая доступ к своему потребительскому рынку, как это было с австралийским вином или литовской говядиной. Но теперь все иначе. Экономическое оружие Си Цзиньпина бьет по цепочкам поставок и иностранным отраслям, которые от них зависят.
За последние месяцы Китай одержал несколько побед. Сначала в апреле Си нанес мастерский удар: в ответ на американские пошлины он перекрыл поставки редкоземельных минералов и магнитов, критически важных для американской промышленности. В течение нескольких недель автомобильная промышленность США с оборотом в $1,5 трлн, среди прочих, запаниковала, и Трамп пошел на мировую. В июле Европейский союз забил тревогу в преддверии саммита ЕС-Китай после того, как редкоземельные минералы и аккумуляторные технологии без объяснения причин перестали поступать в Европу. Их возвращение стало предметом переговоров.
Китай подготовился к войне
Все это, по-видимому, соответствует очень тщательному плану Си Цзиньпина. В 2020 году он призвал Китай создавать асимметричные зависимости, избавляя свои собственные цепочки поставок от иностранных компонентов и одновременно стремясь "усилить зависимость международных производственных цепочек от Китая". На секретном заседании в апреле того же года Си заявил влиятельному органу Коммунистической партии, что такие зависимости являются "мощной контрмерой и средством сдерживания против иностранцев, которые могли бы искусственно перекрыть поставки в Китай". Он хочет, чтобы другие страны зависели от него, в то время как он от них зависеть не будет.
По данным, собранным Викингом Боманом из Университета Тафтса, использование Китаем экономических санкций всех видов достигло исторического максимума в 2025 году. Как и в случае с американским экспортным контролем, по образцу которого создана новая китайская система, от использования оружия Си трудно удержаться, даже рискуя получить ответный удар. "Пекин не был удивлен, обнаружив, что у него есть рычаги влияния, но их нужно использовать осторожно", - говорит Сян Ланьсинь из Национального университета Сингапура.
Как работает экономическое оружие Китая
В последние годы чиновники Си составляли список товаров, которые производит Китай и которые нужны миру. После избрания Трампа в прошлом году правительство Китая подготовилось. Оно внедрило давно ожидаемую систему экспортного лицензирования для более чем 700 продуктов, многие из которых используются западными вооруженными силами, включая передовое производственное оборудование, компоненты для аккумуляторов, биотехнологии, датчики и критически важные минералы.
Перечисленные товары не ограничиваются компонентами для вооружений. Многие из них также критически важны для отраслей, которые чиновники считают стратегическими: электромобили и солнечная энергетика. По некоторым из этих позиций, таким как минералы и химические прекурсоры для лекарств, китайские производители являются почти монополистами на мировом рынке. Частично это результат рыночных сил, сконцентрировавших производство в Китае, где оно дешево, масштабируемо и часто субсидируется, а частично - целенаправленная стратегия по контролю над промышленными ресурсами.
Система экспортного лицензирования дает чиновникам право прекращать экспорт, отзывая лицензии. Китайские производители, подающие заявки на них, должны знать конечного пользователя своих товаров и сообщать об этом. Так, Китай смог перекрывать поставки редкоземельных металлов конкретным западным оборонным фирмам, даже после торгового перемирия. Нехватка термостойких магнитов, например, приводит к росту стоимости таких вещей, как двигатели для истребителей. Законодательство также включает так называемую экстерриториальную юрисдикцию. Она дает чиновникам возможность требовать, чтобы товары, произведенные в третьих странах с использованием китайских компонентов, не могли быть проданы определенным конечным пользователям.
Когда китайские политики решают, какие отрасли сделать мишенью, они, похоже, ориентируются не на то, что причинит наибольшую боль, а на то, что будет выгодно их собственным фирмам. Экспортный контроль следует схеме удержания цепочек поставок с высокой добавленной стоимостью внутри Китая, говорит Ребекка Арчесати из берлинского аналитического центра MERICS.
Если бы чиновники запретили экспорт готовой продукции, такой как аккумуляторы или дроны, это могло бы навредить силе отечественных производителей. Но, ограничивая поток промышленных компонентов, необходимых для производства этих товаров, политики фактически снижают цены на внутреннем рынке и дают своим экспортерам ценовое преимущество перед иностранными конкурентами в важных секторах.
Эта тактика, похоже, сегодня применяется и к Индии: Пекин не хочет, чтобы Индия помогала другим вырваться из расставленной ловушки. Лицензии на поставку передового производственного оборудования в Индию, где Apple создает альтернативные цепочки поставок, больше не выдаются. Ограничение потока станков и диспрозия, редкоземельного элемента, по-видимому, замедлило производство iPhone и AirPods соответственно. А в июне производитель Apple в стране, Foxconn, отозвал более 300 китайских инженеров из Индии, что говорит о скоординированности недавних шагов.
Китай использует обоюдоострое оружие
В этом году Китай использовал свое экономическое оружие в оборонительных целях - в ответ на американскую торговую политику. Но за все приходится платить. Иностранные чиновники и фирмы теперь опасаются, что их могут внезапно отрезать от китайских поставщиков, скажем, в случае конфликта вокруг Тайваня. Китайские политики нанесли себе "огромный репутационный ущерб", сетует один из иностранных бизнес-лидеров в Пекине. Чиновники в Брюсселе, Токио и Вашингтоне встревожены, и сейчас идет шквал переговоров.
Это означает, что Си, скорее всего, столкнется с проблемой, хорошо знакомой Америке: чем больше используются санкции, тем менее эффективными они становятся. Чтобы удушающий прием был эффективным, страна должна быть почти монополистом в поставках определенного товара или услуги, говорит Маттео Маджори из Стэнфордского университета.
"Санкционная мощь нелинейна. Разница между контролем 95% и 85% рынка - это разница между тем, смогут ли объекты санкций найти альтернативных поставщиков или нет", - говорит Маджори. Он отмечает, что пошлины заставляют фирмы повышать цены, но экспортный контроль, как правило, побуждает их инвестировать в альтернативы.
Китайские чиновники это понимают. Некоторые высокопоставленные лица даже намекали европейскому бизнесу, что в экстренных случаях нехватки редкоземельных металлов, например, таких, которые могли бы привести к закрытию завода, следует обращаться в Министерство коммерции для поиска неформальных обходных путей. Такое ловкое управление контролем со стороны чиновников может ослабить желание иностранных фирм, ориентированных на краткосрочную прибыль, инвестировать в альтернативы. В июне У Синьбо из Центра американских исследований Фуданьского университета сказал CNN, что поток экспорта можно динамически регулировать. "Если двусторонние отношения хорошие, я немного ускорюсь; если нет - замедлюлюсь".
В конечном счете, Китай оказывается в деликатном положении. Он одновременно уверяет иностранцев, что его цепочки поставок надежны, и предостерегает их от поиска альтернатив. А его дипломаты оказывают давление на торговых партнеров, чтобы те не уступали американским требованиям, которые изолировали бы Китай от мировой торговли. "Попытки разъединить и нарушить цепочки поставок, - сказал Си иностранным руководителям в марте, - только навредят другим и не принесут пользы себе". Действительно, мудрый совет.
Подготовлено Profinance.ru по материалам The Economist