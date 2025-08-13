 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Среда, 13.08.2025
13:07  Рекордное за полвека ослабление доллара США, - Валентин Катасонов
12:19  ProFinance: "Китайское удушение". Си овладел темными искусствами торговой войны
11:23  Более 1,6 тысячи афганских беженцев покинули Таджикистан, в том числе принудительно
11:01  За последние пять лет в Киргизии построено более 3 тыс. км дорог
10:52  Взгляд: БРИКС встала стеной за Путиным перед встречей на Аляске
03:52  Британия призвала лидеров ЕС заткнуться, чтоб не злить Трампа
02:46  Казахстан проявил интерес к Армении, - Виктория Панфилова
01:41  Запад в поисках "большой сделки": проект глобализации провалился. США запускают переформатирование, - Олег Яновский
00:36  В успехе саммита на Аляске заинтересованы обе стороны, - Дмитрий Суслов
00:05  ВС РФ прорвали фронт ВСУ на Добропольском направлении – итоговая сводка Readovka за 12 августа
Вторник, 12.08.2025
23:37  Афганистан призвал США признать власть талибов и передать им посольство
20:26  В Казахстане создан Цифровой штаб для ускоренного повсеместного внедрения технологий ИИ
14:12  "Коридор Трампа", или Почему Восток – дело тонкое, - Елена Пустовойтова
12:57  Как Англия за 30 лет "перерисовала" Азербайджан под себя, - Андрей Луговой
12:36  Президент Узбекистана: Только усилением контроля теневую экономику не обуздать
12:29  КТЖ: На станции Достык (Дружба) установлен рекорд по передаче экспортных грузов в Китай
12:23  Взгляд: Конец нефтяной эры признан ошибочным. Мировые корпорации отменили похороны нефти
12:14  Китай остановил крупнейший рудник лития: напередобывали
11:44  Лондон обещает Бишкеку найти инвестиции, - Виктория Панфилова
03:35  В Таджикистане назвали самый коррумпированный город Согда
02:03  Юань и рупия: друг против друга или вместе с рублем – против доллара? - Виктор Малышев
01:59  Президент Киргизии отказался отменять уголовную ответственность за многоженство
01:47  Взгляд: Индия приблизилась к статусу сверхдержавы
00:05  ВС РФ освободили село Предтечино на Константиновском направлении – итоговая сводка Readovka за 11 августа
Понедельник, 11.08.2025
21:10  Иран. Что скрывается за желанием перенести столицу из Тегерана? - Валерий Бурт
18:33  Do Rzeczy: Трамп начал процесс демонтажа проекта "Евросоюз"
17:42  "Ультиматум Путина". В армии и обществе сложился консенсус: Киев капут, - Александр Храмчихин
13:30  О торгах на туркменской товарно-сырьевой бирже
11:44  Ветераны футбола Узбекистана и России сыграют товарищеский матч памяти "Пахтакор-79 "
11:41  Талибы* обвинили Таджикистан и Иран в поставках некачественного бензина
11:19  В Пекине состоялась первая репетиция парада, посвященного 80-летию Победы
11:17  США придумали способ украсть Луну
11:00  На концерт Дженнифер Лопес в Ташкенте треть билетов купили россияне
04:05  На встрече Путина и Трампа будет третий, от кого зависят все условия мира, - Кирилл Стрельников
02:22  Маньчжурская стратегическая наступательная операция – принуждение Японии к миру, - Валерий Полесский
01:12  КТЖ напоминает правила: Что запрещено делать в поезде
00:05  ВС РФ в 30 км от Харькова – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 10.08.2025
20:01  Война с фейками: О продаже Аляски Соединенным Штатам
18:52  Путин информировал Жапарова о планируемой встрече с Трампом на Аляске
17:02  В Узбекистане организаторов поездок в умру начнут проверять "тайные клиенты"
16:33  Генпрокуратура Таджикистана о местонахождении главарей терорганизаций
16:20  Камчатский урок: Цунами от подрыва "Посейдонов" смоет врагов России в океан, - Сергей Аксенов
12:59  Forsal: Россия становится новым направлением бегства людей с Запада. Три группы новых мигрантов
12:49  Сомнительная сделка: как углубляются противоречия США с ЕС, - Олег Сергеев
11:11  Путин поделился с Рахмоном результатами переговорного процесса с США
00:05  Readovka: Лицом к лицу и третий лишний – как Трамп добивался встречи с Путиным
Суббота, 09.08.2025
20:12  НАТО хочет встать между Ираном и Россией, как гадюка, - советник Хаменеи о Зангезурском коридоре
15:15  Podrobno.uz: Президент Узбекистана поручил ускорить строительство АЭС
14:09  Темные дела Белого дома. Трамп - президент миллиардеров, - Сергей Кожемякин
12:44  Премьер Бектенов обсудил с главой "Росатома" нюансы строительства АЭС в Казахстане
12:35  ГКНБ Кыргызстана стал координатором и владельцем системы идентификации мобильных телефонов
12:31  Минпром Таджикистана сообщил о беспрецедентном росте экспорта угля
12:27  Синьхуа: Энергетическое оборудование Китая способствует зеленой трансформации в странах Центральной Азии
03:17  Встреча Президентов России и США пройдет 15 августа на Аляске
01:22  Трамп: Зеленский "получает все" для продвижения переговоров по Украине
00:41  В России обсуждается введении безопасных сим-карт для детей
00:05  ВС РФ приступили к ликвидации последней возможности ВСУ снабжать Покровско-Мирноградскую агломерацию
Пятница, 08.08.2025
21:01  Readovka: Зачем Путин лично объяснил союзникам позицию России перед переговорами с Вашингтоном?
20:01  Зачем Гарри Трумэн дал команду сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки? - Валентин Катасонов
16:15  НГ: В Киргизии приняли новый закон о СМИ
13:10  Путин поделился с Мирзиеевым и Токаевым оценками своей встречи с посланником Трампа
ProFinance: "Китайское удушение". Си овладел темными искусствами торговой войны
12:19 13.08.2025

Темные искусства торговой войны: чем опасно "китайское удушение"
13.08.2025

Си Цзиньпин овладел темными искусствами торговой войны

"Китай побеждает вас торговлей, Россия побеждает вас войной", - размышлял президент Дональд Трамп 11 августа. Эти слова прозвучали всего за несколько часов до того, как он продлил хрупкое торговое перемирие с Китаем еще на 90 дней. После нескольких месяцев взаимных пошлин американо-китайская торговая война вошла в состояние непростого затишья. Но Китай использует это время, чтобы отточить сложный арсенал разрушительного экономического оружия. И даже пока стороны обдумывают более широкое соглашение для стабилизации важнейших в мире торговых отношений - на $659 млрд в год - Китай понимает, что его сила не в том, что он покупает, а в том, что он продает.



Это сильно отличается от того, как Си Цзиньпин и Трамп вели торговую войну в 2019 году. Тогда Си согласился закупать больше американских товаров в рамках сделки, которую в Китае сильно критиковали. Это укладывалось в прежнюю, довольно неуклюжую тактику. В то время Китай, как правило, наказывал за проступки, перекрывая доступ к своему потребительскому рынку, как это было с австралийским вином или литовской говядиной. Но теперь все иначе. Экономическое оружие Си Цзиньпина бьет по цепочкам поставок и иностранным отраслям, которые от них зависят.

За последние месяцы Китай одержал несколько побед. Сначала в апреле Си нанес мастерский удар: в ответ на американские пошлины он перекрыл поставки редкоземельных минералов и магнитов, критически важных для американской промышленности. В течение нескольких недель автомобильная промышленность США с оборотом в $1,5 трлн, среди прочих, запаниковала, и Трамп пошел на мировую. В июле Европейский союз забил тревогу в преддверии саммита ЕС-Китай после того, как редкоземельные минералы и аккумуляторные технологии без объяснения причин перестали поступать в Европу. Их возвращение стало предметом переговоров.

Китай подготовился к войне

Все это, по-видимому, соответствует очень тщательному плану Си Цзиньпина. В 2020 году он призвал Китай создавать асимметричные зависимости, избавляя свои собственные цепочки поставок от иностранных компонентов и одновременно стремясь "усилить зависимость международных производственных цепочек от Китая". На секретном заседании в апреле того же года Си заявил влиятельному органу Коммунистической партии, что такие зависимости являются "мощной контрмерой и средством сдерживания против иностранцев, которые могли бы искусственно перекрыть поставки в Китай". Он хочет, чтобы другие страны зависели от него, в то время как он от них зависеть не будет.

По данным, собранным Викингом Боманом из Университета Тафтса, использование Китаем экономических санкций всех видов достигло исторического максимума в 2025 году. Как и в случае с американским экспортным контролем, по образцу которого создана новая китайская система, от использования оружия Си трудно удержаться, даже рискуя получить ответный удар. "Пекин не был удивлен, обнаружив, что у него есть рычаги влияния, но их нужно использовать осторожно", - говорит Сян Ланьсинь из Национального университета Сингапура.

Как работает экономическое оружие Китая

В последние годы чиновники Си составляли список товаров, которые производит Китай и которые нужны миру. После избрания Трампа в прошлом году правительство Китая подготовилось. Оно внедрило давно ожидаемую систему экспортного лицензирования для более чем 700 продуктов, многие из которых используются западными вооруженными силами, включая передовое производственное оборудование, компоненты для аккумуляторов, биотехнологии, датчики и критически важные минералы.

Перечисленные товары не ограничиваются компонентами для вооружений. Многие из них также критически важны для отраслей, которые чиновники считают стратегическими: электромобили и солнечная энергетика. По некоторым из этих позиций, таким как минералы и химические прекурсоры для лекарств, китайские производители являются почти монополистами на мировом рынке. Частично это результат рыночных сил, сконцентрировавших производство в Китае, где оно дешево, масштабируемо и часто субсидируется, а частично - целенаправленная стратегия по контролю над промышленными ресурсами.

Система экспортного лицензирования дает чиновникам право прекращать экспорт, отзывая лицензии. Китайские производители, подающие заявки на них, должны знать конечного пользователя своих товаров и сообщать об этом. Так, Китай смог перекрывать поставки редкоземельных металлов конкретным западным оборонным фирмам, даже после торгового перемирия. Нехватка термостойких магнитов, например, приводит к росту стоимости таких вещей, как двигатели для истребителей. Законодательство также включает так называемую экстерриториальную юрисдикцию. Она дает чиновникам возможность требовать, чтобы товары, произведенные в третьих странах с использованием китайских компонентов, не могли быть проданы определенным конечным пользователям.

Когда китайские политики решают, какие отрасли сделать мишенью, они, похоже, ориентируются не на то, что причинит наибольшую боль, а на то, что будет выгодно их собственным фирмам. Экспортный контроль следует схеме удержания цепочек поставок с высокой добавленной стоимостью внутри Китая, говорит Ребекка Арчесати из берлинского аналитического центра MERICS.

Если бы чиновники запретили экспорт готовой продукции, такой как аккумуляторы или дроны, это могло бы навредить силе отечественных производителей. Но, ограничивая поток промышленных компонентов, необходимых для производства этих товаров, политики фактически снижают цены на внутреннем рынке и дают своим экспортерам ценовое преимущество перед иностранными конкурентами в важных секторах.

Эта тактика, похоже, сегодня применяется и к Индии: Пекин не хочет, чтобы Индия помогала другим вырваться из расставленной ловушки. Лицензии на поставку передового производственного оборудования в Индию, где Apple создает альтернативные цепочки поставок, больше не выдаются. Ограничение потока станков и диспрозия, редкоземельного элемента, по-видимому, замедлило производство iPhone и AirPods соответственно. А в июне производитель Apple в стране, Foxconn, отозвал более 300 китайских инженеров из Индии, что говорит о скоординированности недавних шагов.

Китай использует обоюдоострое оружие

В этом году Китай использовал свое экономическое оружие в оборонительных целях - в ответ на американскую торговую политику. Но за все приходится платить. Иностранные чиновники и фирмы теперь опасаются, что их могут внезапно отрезать от китайских поставщиков, скажем, в случае конфликта вокруг Тайваня. Китайские политики нанесли себе "огромный репутационный ущерб", сетует один из иностранных бизнес-лидеров в Пекине. Чиновники в Брюсселе, Токио и Вашингтоне встревожены, и сейчас идет шквал переговоров.

Это означает, что Си, скорее всего, столкнется с проблемой, хорошо знакомой Америке: чем больше используются санкции, тем менее эффективными они становятся. Чтобы удушающий прием был эффективным, страна должна быть почти монополистом в поставках определенного товара или услуги, говорит Маттео Маджори из Стэнфордского университета.

"Санкционная мощь нелинейна. Разница между контролем 95% и 85% рынка - это разница между тем, смогут ли объекты санкций найти альтернативных поставщиков или нет", - говорит Маджори. Он отмечает, что пошлины заставляют фирмы повышать цены, но экспортный контроль, как правило, побуждает их инвестировать в альтернативы.

Китайские чиновники это понимают. Некоторые высокопоставленные лица даже намекали европейскому бизнесу, что в экстренных случаях нехватки редкоземельных металлов, например, таких, которые могли бы привести к закрытию завода, следует обращаться в Министерство коммерции для поиска неформальных обходных путей. Такое ловкое управление контролем со стороны чиновников может ослабить желание иностранных фирм, ориентированных на краткосрочную прибыль, инвестировать в альтернативы. В июне У Синьбо из Центра американских исследований Фуданьского университета сказал CNN, что поток экспорта можно динамически регулировать. "Если двусторонние отношения хорошие, я немного ускорюсь; если нет - замедлюлюсь".

В конечном счете, Китай оказывается в деликатном положении. Он одновременно уверяет иностранцев, что его цепочки поставок надежны, и предостерегает их от поиска альтернатив. А его дипломаты оказывают давление на торговых партнеров, чтобы те не уступали американским требованиям, которые изолировали бы Китай от мировой торговли. "Попытки разъединить и нарушить цепочки поставок, - сказал Си иностранным руководителям в марте, - только навредят другим и не принесут пользы себе". Действительно, мудрый совет.

Подготовлено Profinance.ru по материалам The Economist

Источник - ProFinance.Ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1755076740


