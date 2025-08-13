 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
Среда, 13.08.2025
13:07  Рекордное за полвека ослабление доллара США, - Валентин Катасонов
12:19  ProFinance: "Китайское удушение". Си овладел темными искусствами торговой войны
11:23  Более 1,6 тысячи афганских беженцев покинули Таджикистан, в том числе принудительно
11:01  За последние пять лет в Киргизии построено более 3 тыс. км дорог
10:52  Взгляд: БРИКС встала стеной за Путиным перед встречей на Аляске
03:52  Британия призвала лидеров ЕС заткнуться, чтоб не злить Трампа
02:46  Казахстан проявил интерес к Армении, - Виктория Панфилова
01:41  Запад в поисках "большой сделки": проект глобализации провалился. США запускают переформатирование, - Олег Яновский
00:36  В успехе саммита на Аляске заинтересованы обе стороны, - Дмитрий Суслов
00:05  ВС РФ прорвали фронт ВСУ на Добропольском направлении – итоговая сводка Readovka за 12 августа
Вторник, 12.08.2025
23:37  Афганистан призвал США признать власть талибов и передать им посольство
20:26  В Казахстане создан Цифровой штаб для ускоренного повсеместного внедрения технологий ИИ
14:12  "Коридор Трампа", или Почему Восток – дело тонкое, - Елена Пустовойтова
12:57  Как Англия за 30 лет "перерисовала" Азербайджан под себя, - Андрей Луговой
12:36  Президент Узбекистана: Только усилением контроля теневую экономику не обуздать
12:29  КТЖ: На станции Достык (Дружба) установлен рекорд по передаче экспортных грузов в Китай
12:23  Взгляд: Конец нефтяной эры признан ошибочным. Мировые корпорации отменили похороны нефти
12:14  Китай остановил крупнейший рудник лития: напередобывали
11:44  Лондон обещает Бишкеку найти инвестиции, - Виктория Панфилова
03:35  В Таджикистане назвали самый коррумпированный город Согда
02:03  Юань и рупия: друг против друга или вместе с рублем – против доллара? - Виктор Малышев
01:59  Президент Киргизии отказался отменять уголовную ответственность за многоженство
01:47  Взгляд: Индия приблизилась к статусу сверхдержавы
00:05  ВС РФ освободили село Предтечино на Константиновском направлении – итоговая сводка Readovka за 11 августа
Понедельник, 11.08.2025
21:10  Иран. Что скрывается за желанием перенести столицу из Тегерана? - Валерий Бурт
18:33  Do Rzeczy: Трамп начал процесс демонтажа проекта "Евросоюз"
17:42  "Ультиматум Путина". В армии и обществе сложился консенсус: Киев капут, - Александр Храмчихин
13:30  О торгах на туркменской товарно-сырьевой бирже
11:44  Ветераны футбола Узбекистана и России сыграют товарищеский матч памяти "Пахтакор-79 "
11:41  Талибы* обвинили Таджикистан и Иран в поставках некачественного бензина
11:19  В Пекине состоялась первая репетиция парада, посвященного 80-летию Победы
11:17  США придумали способ украсть Луну
11:00  На концерт Дженнифер Лопес в Ташкенте треть билетов купили россияне
04:05  На встрече Путина и Трампа будет третий, от кого зависят все условия мира, - Кирилл Стрельников
02:22  Маньчжурская стратегическая наступательная операция – принуждение Японии к миру, - Валерий Полесский
01:12  КТЖ напоминает правила: Что запрещено делать в поезде
00:05  ВС РФ в 30 км от Харькова – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 10.08.2025
20:01  Война с фейками: О продаже Аляски Соединенным Штатам
18:52  Путин информировал Жапарова о планируемой встрече с Трампом на Аляске
17:02  В Узбекистане организаторов поездок в умру начнут проверять "тайные клиенты"
16:33  Генпрокуратура Таджикистана о местонахождении главарей терорганизаций
16:20  Камчатский урок: Цунами от подрыва "Посейдонов" смоет врагов России в океан, - Сергей Аксенов
12:59  Forsal: Россия становится новым направлением бегства людей с Запада. Три группы новых мигрантов
12:49  Сомнительная сделка: как углубляются противоречия США с ЕС, - Олег Сергеев
11:11  Путин поделился с Рахмоном результатами переговорного процесса с США
00:05  Readovka: Лицом к лицу и третий лишний – как Трамп добивался встречи с Путиным
Суббота, 09.08.2025
20:12  НАТО хочет встать между Ираном и Россией, как гадюка, - советник Хаменеи о Зангезурском коридоре
15:15  Podrobno.uz: Президент Узбекистана поручил ускорить строительство АЭС
14:09  Темные дела Белого дома. Трамп - президент миллиардеров, - Сергей Кожемякин
12:44  Премьер Бектенов обсудил с главой "Росатома" нюансы строительства АЭС в Казахстане
12:35  ГКНБ Кыргызстана стал координатором и владельцем системы идентификации мобильных телефонов
12:31  Минпром Таджикистана сообщил о беспрецедентном росте экспорта угля
12:27  Синьхуа: Энергетическое оборудование Китая способствует зеленой трансформации в странах Центральной Азии
03:17  Встреча Президентов России и США пройдет 15 августа на Аляске
01:22  Трамп: Зеленский "получает все" для продвижения переговоров по Украине
00:41  В России обсуждается введении безопасных сим-карт для детей
00:05  ВС РФ приступили к ликвидации последней возможности ВСУ снабжать Покровско-Мирноградскую агломерацию
Пятница, 08.08.2025
21:01  Readovka: Зачем Путин лично объяснил союзникам позицию России перед переговорами с Вашингтоном?
20:01  Зачем Гарри Трумэн дал команду сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки? - Валентин Катасонов
16:15  НГ: В Киргизии приняли новый закон о СМИ
13:10  Путин поделился с Мирзиеевым и Токаевым оценками своей встречи с посланником Трампа
Рекордное за полвека ослабление доллара США, - Валентин Катасонов
13:07 13.08.2025

Рекордное за полвека ослабление доллара США
Трамп добивается снижения ключевой ставки ФРС

13.08.2025 | Валентин КАТАСОНОВ

11 августа агентство Блумберг озвучило одну сенсационную цифру, которую моментально ретранслировали все ведущие мировые СМИ. Это цифра из статьи The Dollar Still Rules, But US Policy Is Making It Less Special ("Доллар по-прежнему правит, но политика США делает его менее особенным").

Речь идет об индексе доллара США. Индекс показывает отношение доллара США к корзине из шести других основных валют: евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк. Индекс был разработан Федеральным резервом США более полувека назад, когда золотодолларовый стандарт, принятый на конференции в Бреттон-Вудсе в 1944 году, был уже при смерти; курсы большинства иностранных валют по отношению к доллару США начали "плясать". С 1 января 1973 года значения индекса доллара стали регулярно рассчитываться и публиковаться. Следить за изменениями индекса сегодня можно на сайтах: finance.yahoo.com; ru.investing.com; ru.tradingview.com.

Так вот в указанной статье Блумберга сообщается, что индекс доллара США "упал более чем на 10% за первые шесть месяцев года, что стало худшим показателем за первое полугодие с 1973 года". Тогда, более полувека назад, доллар США как мировая валюта был при смерти. Правда, в январе 1976 года доллар США как мировую валюту спасли на Ямайской валютно-финансовой конференции. Было объявлено о том, что доллар по-прежнему остается мировой валютой, только золотодолларовый стандарт заменяется бумажно-долларовым.

Многие тогда справедливо сомневались, что доллару без золотого обеспечения удастся сохранить статус мировой валюты. Но, как видим, уже прошло почти полвека, а доллар США все еще летает на высокой орбите мировой валюты. В чем секрет? Если говорить совсем коротко, то секрет в том, что золотое обеспечение доллара США было заменено на военно-силовое обеспечение. Окиньте общим взором мировую историю последнего полустолетия, и вы убедитесь, что это так.

Во-первых, пресекались любые попытки тех или иных стран отказываться от доллара в качестве валюты международных расчетов и международных резервов. Так, ливийский лидер М. Каддафи заявил, что собирается заменить доллар США "золотым динаром". И вскоре на Ливию посыпались бомбы и ракеты. А сам ливийский лидер был пленен и ритуально убит.

Во-вторых, Вашингтон, опираясь на свои вооруженные силы и специальные службы, стремился создавать во всем мире "управляемый хаос". Так, чтобы единственным "островом стабильности" оставалась Америка. Благодаря этой относительной стабильности создавался искусственный спрос на доллар США как надежную валюту и на американские казначейские бумаги как надежное хранилище валюты.

Оборотной стороной доллара США как мировой валюты было то, что Америка жила за счет остального мира, расплачиваясь за все продукцией "печатного станка" ФРС США. Даже многочисленные военные базы США, разбросанные по всему миру, оплачивались с помощью этого "печатного станка". Экономика США незаметно, но постоянно слабела. В экономической науке эта оборотная и очень неприятная сторона доллара США как мировой валюты получила название "парадокса Триффина" (по имени американского экономиста, который сформулировал этот "парадокс" еще в начале 1960-х гг.). Так, в 1970 году доля США в мировом ВВП оценивалась в 31,40%. А в прошлом году она сократилась до 14,76%. Более чем двукратное падение за 55 лет!

Видимо, Дональд Трамп, придя в Белый дом в январе этого года, почувствовал, что американский доллар может потерять статус мировой валюты, а Соединенные Штаты – статус мировой державы. А потому начал судорожно спасать и то и другое. Но еще Роберт Триффин предупреждал, что пытаться спасать и то и другое равнозначно тому, чтобы гнаться за двумя зайцами одновременно. Трамп решил гнаться за обоими зайцами. Но уже по истечении первого полугодия его пребывания в Белом доме становится очевидным, что шансы на поимку зайцев 47-м президентом США становятся еще более эфемерными.

В июне 2025 года доля доллара в международных расчетах, проходящих через систему SWIFT, составила 47,19% (у евро, занимающего второе место, доля в два раза ниже – 23,87%; далее следуют британский фунт стерлингов, японская иена, канадский доллар, китайский юань). Тем не менее указанная доля США – минимальное значение с октября прошлого года. За один месяц показатель доллара сократился на 1,27 процентного пункта.

Доля доллара в мировых валютных резервах продолжает постепенно снижаться. На начало 2025 года она составляла 57,8%, что является минимальным значением в этом столетии. Для сравнения: в 2000 году она была выше 70 процентов. Кстати, с того момента, когда на свет родилась новая валюта под названием "евро", она стабильно занимала второе место в структуре мировых резервов. Но в прошлом году на второе место вышло золото. По итогам 2024 года, согласно ежегодному обзору Европейского центрального банка, золото заняло второе место среди резервных активов, его доля в международных резервах центральных банков составила 20% по рыночной стоимости.

Конечно, у доллара еще есть запас прочности. В немалой степени это обусловлено тем, что несмотря на достаточно большой набор других резервных валют, ни одна из них на роль мировой валюты претендовать не может или даже не хочет. Так, китайский юань мог бы стать реальным конкурентом доллара, но для этого Поднебесной надо ввести полную международную конвертируемость своей денежной единицы и снять все ограничения на трансграничное движение капитала. Китай этого не делает, потому что такой шаг снизил бы возможность управления экономикой, стал бы серьезным дестабилизирующим фактором. Одно время полагали, что американский доллар будет потеснен "глобальным евро". Но нынешнее ослабление Европейского союза уже не оставляет никаких надежд на то, что евро займет место доллара. Евро слабеет одновременно с долларом.

В статье Блумберга говорится: "…главная относительная сила доллара заключается в отсутствии какого-либо претендента на его положение во главе мирового валютного порядка".

В текущем десятилетии Вашингтон нанес два серьезных удара, которые привели к ослаблению доллара США.

Первый был при Джо Байдене. Ни для кого не секрет, что именно администрация 46-го президента инициировала в конце февраля 2022 года заморозку валютных резервов России на сумму около 300 млрд долларов. Доллар США (впрочем, как и евро) получил название "токсичной валюты".

Второй шаг был сделан 47-м президентом Дональдом Трампом, который затеял базар по введению протекционистских пошлин против других стран, включая даже союзников Америки. В статье отмечается: "…совсем недавно бессистемное развертывание и сворачивание кампании Трампа по введению пошлин в апреле спровоцировали редкое ослабление как стоимости доллара, так и стоимости казначейских облигаций США". Трамп в своих многочисленных заявлениях по поводу импортных пошлин говорил, что они должны возродить американскую экономику. Иногда он добавлял, что они также должны поддержать американский доллар. А доллар, наоборот, ослаб.

Между прочим, что-то похожее уже было в истории США. 15 августа 1971 года американский президент Ричард Никсон выступил с обращением к американцам, заявив, что США вводят 10-процентные пошлины на импортные товары. А 18 декабря 1971 года доллар США обесценился на 8,57% по отношению к другим валютам. Официальная цена на золото повысилась с 35 долларов за унцию до 38 долларов, что стало первым повышением в цене с 1934 года. В феврале 1973 года США и страны Западной Европы договорились о повторной девальвации доллара на 10%. Золотой паритет доллара стал равен 42,22 доллара за тройскую унцию.

В статье Блумберга проводится вполне очевидная мысль: ослабление доллара США грозит ему потерей статуса мировой валюты. Следовательно, Америке придется прибегать к такому достаточно искусственному способу поддержания спроса на него, как повышение ключевой ставки Федерального резерва. К ключевой ставке привязаны ставки долговых бумаг американского казначейства. Они также будут повышаться. Будет расти государственный долг США. Будет раскручиваться инфляция в результате повышения стоимости кредитов на внутреннем рынке США. И т. д. И т. п.

Трамп добивается снижения ключевой (учетной) ставки ФРС США. Во-первых, для того, чтобы снизить бюджетные расходы на обслуживание государственного долга (они уже достигли планки в 1 трлн долларов в год). Во-вторых, чтобы оживить американскую экономику за счет снижения стоимости кредитов.

Федеральная резервная система США (ФРС) по итогам двухдневного заседания 29–30 июля 2025 года сохранила учетную ставку на уровне 4,25–4,5% годовых. Она на этой отметке находится с конца прошлого года. Это уже пятое решение Федерального резерва о сохранении ставки на одном и том же уровне. Трамп рвет и мечет по поводу подобной позиции Федерального резерва и опять грозит уволить главу американского центробанка Джерома Пауэлла. Но у Пауэлла своя логика: любое снижение ключевой ставки ФРС грозит еще большему ослаблению доллара. Снизь учетную ставки на 3 процентных пункта (как того требует Трамп), тогда, глядишь, индекс доллара может упасть не на 10, а на 20 процентов. А такого в истории США и истории доллара со времен окончания Второй мировой войны не было и близко.

Доллар США и американская экономика тесно между собой связаны. Но если для Трампа все-таки на первом месте американская экономика, а доллар на втором, то для Джерома Пауэлла (точнее главных акционеров Федерального резерва), наоборот, на первом месте доллар США, а американская экономика на втором. Однако и повышение ключевой ставки, и ее понижение являются одинаково тупиковыми вариантами. Все споры в Америке сегодня идут лишь по вопросу о том, какое из двух зол является меньшим. Никаких позитивных альтернатив ни Джером Пауэлл, ни Дональд Трамп, ни люди из окружения 47-го президента США не предлагают.

Впрочем, имеются альтернативы, которые можно условно назвать "негативными" и которые публично не обсуждаются. Речь идет о том, чтобы остановить "закат" Америки и американского доллара с помощью большой войны. Но это тема отдельного разговора.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1755079620


