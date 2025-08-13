Рекордное за полвека ослабление доллара США, - Валентин Катасонов

Трамп добивается снижения ключевой ставки ФРС



13.08.2025 | Валентин КАТАСОНОВ



11 августа агентство Блумберг озвучило одну сенсационную цифру, которую моментально ретранслировали все ведущие мировые СМИ. Это цифра из статьи The Dollar Still Rules, But US Policy Is Making It Less Special ("Доллар по-прежнему правит, но политика США делает его менее особенным").



Речь идет об индексе доллара США. Индекс показывает отношение доллара США к корзине из шести других основных валют: евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк. Индекс был разработан Федеральным резервом США более полувека назад, когда золотодолларовый стандарт, принятый на конференции в Бреттон-Вудсе в 1944 году, был уже при смерти; курсы большинства иностранных валют по отношению к доллару США начали "плясать". С 1 января 1973 года значения индекса доллара стали регулярно рассчитываться и публиковаться. Следить за изменениями индекса сегодня можно на сайтах: finance.yahoo.com; ru.investing.com; ru.tradingview.com.



Так вот в указанной статье Блумберга сообщается, что индекс доллара США "упал более чем на 10% за первые шесть месяцев года, что стало худшим показателем за первое полугодие с 1973 года". Тогда, более полувека назад, доллар США как мировая валюта был при смерти. Правда, в январе 1976 года доллар США как мировую валюту спасли на Ямайской валютно-финансовой конференции. Было объявлено о том, что доллар по-прежнему остается мировой валютой, только золотодолларовый стандарт заменяется бумажно-долларовым.



Многие тогда справедливо сомневались, что доллару без золотого обеспечения удастся сохранить статус мировой валюты. Но, как видим, уже прошло почти полвека, а доллар США все еще летает на высокой орбите мировой валюты. В чем секрет? Если говорить совсем коротко, то секрет в том, что золотое обеспечение доллара США было заменено на военно-силовое обеспечение. Окиньте общим взором мировую историю последнего полустолетия, и вы убедитесь, что это так.



Во-первых, пресекались любые попытки тех или иных стран отказываться от доллара в качестве валюты международных расчетов и международных резервов. Так, ливийский лидер М. Каддафи заявил, что собирается заменить доллар США "золотым динаром". И вскоре на Ливию посыпались бомбы и ракеты. А сам ливийский лидер был пленен и ритуально убит.



Во-вторых, Вашингтон, опираясь на свои вооруженные силы и специальные службы, стремился создавать во всем мире "управляемый хаос". Так, чтобы единственным "островом стабильности" оставалась Америка. Благодаря этой относительной стабильности создавался искусственный спрос на доллар США как надежную валюту и на американские казначейские бумаги как надежное хранилище валюты.



Оборотной стороной доллара США как мировой валюты было то, что Америка жила за счет остального мира, расплачиваясь за все продукцией "печатного станка" ФРС США. Даже многочисленные военные базы США, разбросанные по всему миру, оплачивались с помощью этого "печатного станка". Экономика США незаметно, но постоянно слабела. В экономической науке эта оборотная и очень неприятная сторона доллара США как мировой валюты получила название "парадокса Триффина" (по имени американского экономиста, который сформулировал этот "парадокс" еще в начале 1960-х гг.). Так, в 1970 году доля США в мировом ВВП оценивалась в 31,40%. А в прошлом году она сократилась до 14,76%. Более чем двукратное падение за 55 лет!



Видимо, Дональд Трамп, придя в Белый дом в январе этого года, почувствовал, что американский доллар может потерять статус мировой валюты, а Соединенные Штаты – статус мировой державы. А потому начал судорожно спасать и то и другое. Но еще Роберт Триффин предупреждал, что пытаться спасать и то и другое равнозначно тому, чтобы гнаться за двумя зайцами одновременно. Трамп решил гнаться за обоими зайцами. Но уже по истечении первого полугодия его пребывания в Белом доме становится очевидным, что шансы на поимку зайцев 47-м президентом США становятся еще более эфемерными.



В июне 2025 года доля доллара в международных расчетах, проходящих через систему SWIFT, составила 47,19% (у евро, занимающего второе место, доля в два раза ниже – 23,87%; далее следуют британский фунт стерлингов, японская иена, канадский доллар, китайский юань). Тем не менее указанная доля США – минимальное значение с октября прошлого года. За один месяц показатель доллара сократился на 1,27 процентного пункта.



Доля доллара в мировых валютных резервах продолжает постепенно снижаться. На начало 2025 года она составляла 57,8%, что является минимальным значением в этом столетии. Для сравнения: в 2000 году она была выше 70 процентов. Кстати, с того момента, когда на свет родилась новая валюта под названием "евро", она стабильно занимала второе место в структуре мировых резервов. Но в прошлом году на второе место вышло золото. По итогам 2024 года, согласно ежегодному обзору Европейского центрального банка, золото заняло второе место среди резервных активов, его доля в международных резервах центральных банков составила 20% по рыночной стоимости.



Конечно, у доллара еще есть запас прочности. В немалой степени это обусловлено тем, что несмотря на достаточно большой набор других резервных валют, ни одна из них на роль мировой валюты претендовать не может или даже не хочет. Так, китайский юань мог бы стать реальным конкурентом доллара, но для этого Поднебесной надо ввести полную международную конвертируемость своей денежной единицы и снять все ограничения на трансграничное движение капитала. Китай этого не делает, потому что такой шаг снизил бы возможность управления экономикой, стал бы серьезным дестабилизирующим фактором. Одно время полагали, что американский доллар будет потеснен "глобальным евро". Но нынешнее ослабление Европейского союза уже не оставляет никаких надежд на то, что евро займет место доллара. Евро слабеет одновременно с долларом.



В статье Блумберга говорится: "…главная относительная сила доллара заключается в отсутствии какого-либо претендента на его положение во главе мирового валютного порядка".



В текущем десятилетии Вашингтон нанес два серьезных удара, которые привели к ослаблению доллара США.



Первый был при Джо Байдене. Ни для кого не секрет, что именно администрация 46-го президента инициировала в конце февраля 2022 года заморозку валютных резервов России на сумму около 300 млрд долларов. Доллар США (впрочем, как и евро) получил название "токсичной валюты".



Второй шаг был сделан 47-м президентом Дональдом Трампом, который затеял базар по введению протекционистских пошлин против других стран, включая даже союзников Америки. В статье отмечается: "…совсем недавно бессистемное развертывание и сворачивание кампании Трампа по введению пошлин в апреле спровоцировали редкое ослабление как стоимости доллара, так и стоимости казначейских облигаций США". Трамп в своих многочисленных заявлениях по поводу импортных пошлин говорил, что они должны возродить американскую экономику. Иногда он добавлял, что они также должны поддержать американский доллар. А доллар, наоборот, ослаб.



Между прочим, что-то похожее уже было в истории США. 15 августа 1971 года американский президент Ричард Никсон выступил с обращением к американцам, заявив, что США вводят 10-процентные пошлины на импортные товары. А 18 декабря 1971 года доллар США обесценился на 8,57% по отношению к другим валютам. Официальная цена на золото повысилась с 35 долларов за унцию до 38 долларов, что стало первым повышением в цене с 1934 года. В феврале 1973 года США и страны Западной Европы договорились о повторной девальвации доллара на 10%. Золотой паритет доллара стал равен 42,22 доллара за тройскую унцию.



В статье Блумберга проводится вполне очевидная мысль: ослабление доллара США грозит ему потерей статуса мировой валюты. Следовательно, Америке придется прибегать к такому достаточно искусственному способу поддержания спроса на него, как повышение ключевой ставки Федерального резерва. К ключевой ставке привязаны ставки долговых бумаг американского казначейства. Они также будут повышаться. Будет расти государственный долг США. Будет раскручиваться инфляция в результате повышения стоимости кредитов на внутреннем рынке США. И т. д. И т. п.



Трамп добивается снижения ключевой (учетной) ставки ФРС США. Во-первых, для того, чтобы снизить бюджетные расходы на обслуживание государственного долга (они уже достигли планки в 1 трлн долларов в год). Во-вторых, чтобы оживить американскую экономику за счет снижения стоимости кредитов.



Федеральная резервная система США (ФРС) по итогам двухдневного заседания 29–30 июля 2025 года сохранила учетную ставку на уровне 4,25–4,5% годовых. Она на этой отметке находится с конца прошлого года. Это уже пятое решение Федерального резерва о сохранении ставки на одном и том же уровне. Трамп рвет и мечет по поводу подобной позиции Федерального резерва и опять грозит уволить главу американского центробанка Джерома Пауэлла. Но у Пауэлла своя логика: любое снижение ключевой ставки ФРС грозит еще большему ослаблению доллара. Снизь учетную ставки на 3 процентных пункта (как того требует Трамп), тогда, глядишь, индекс доллара может упасть не на 10, а на 20 процентов. А такого в истории США и истории доллара со времен окончания Второй мировой войны не было и близко.



Доллар США и американская экономика тесно между собой связаны. Но если для Трампа все-таки на первом месте американская экономика, а доллар на втором, то для Джерома Пауэлла (точнее главных акционеров Федерального резерва), наоборот, на первом месте доллар США, а американская экономика на втором. Однако и повышение ключевой ставки, и ее понижение являются одинаково тупиковыми вариантами. Все споры в Америке сегодня идут лишь по вопросу о том, какое из двух зол является меньшим. Никаких позитивных альтернатив ни Джером Пауэлл, ни Дональд Трамп, ни люди из окружения 47-го президента США не предлагают.



Впрочем, имеются альтернативы, которые можно условно назвать "негативными" и которые публично не обсуждаются. Речь идет о том, чтобы остановить "закат" Америки и американского доллара с помощью большой войны. Но это тема отдельного разговора.