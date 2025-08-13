 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 13.08.2025
20:15  Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram и WhatsApp. Что это значит
20:11  Турция построит в Киргизии ГЭС для обеспечения электроэнергией Зангезурского коридора, - Виктория Панфилова
13:07  Рекордное за полвека ослабление доллара США, - Валентин Катасонов
12:19  ProFinance: "Китайское удушение". Си овладел темными искусствами торговой войны
11:23  Более 1,6 тысячи афганских беженцев покинули Таджикистан, в том числе принудительно
11:01  За последние пять лет в Киргизии построено более 3 тыс. км дорог
10:52  Взгляд: БРИКС встала стеной за Путиным перед встречей на Аляске
03:52  Британия призвала лидеров ЕС заткнуться, чтоб не злить Трампа
02:46  Казахстан проявил интерес к Армении, - Виктория Панфилова
01:41  Запад в поисках "большой сделки": проект глобализации провалился. США запускают переформатирование, - Олег Яновский
00:36  В успехе саммита на Аляске заинтересованы обе стороны, - Дмитрий Суслов
00:05  ВС РФ прорвали фронт ВСУ на Добропольском направлении – итоговая сводка Readovka за 12 августа
Вторник, 12.08.2025
23:37  Афганистан призвал США признать власть талибов и передать им посольство
20:26  В Казахстане создан Цифровой штаб для ускоренного повсеместного внедрения технологий ИИ
14:12  "Коридор Трампа", или Почему Восток – дело тонкое, - Елена Пустовойтова
12:57  Как Англия за 30 лет "перерисовала" Азербайджан под себя, - Андрей Луговой
12:36  Президент Узбекистана: Только усилением контроля теневую экономику не обуздать
12:29  КТЖ: На станции Достык (Дружба) установлен рекорд по передаче экспортных грузов в Китай
12:23  Взгляд: Конец нефтяной эры признан ошибочным. Мировые корпорации отменили похороны нефти
12:14  Китай остановил крупнейший рудник лития: напередобывали
11:44  Лондон обещает Бишкеку найти инвестиции, - Виктория Панфилова
03:35  В Таджикистане назвали самый коррумпированный город Согда
02:03  Юань и рупия: друг против друга или вместе с рублем – против доллара? - Виктор Малышев
01:59  Президент Киргизии отказался отменять уголовную ответственность за многоженство
01:47  Взгляд: Индия приблизилась к статусу сверхдержавы
00:05  ВС РФ освободили село Предтечино на Константиновском направлении – итоговая сводка Readovka за 11 августа
Понедельник, 11.08.2025
21:10  Иран. Что скрывается за желанием перенести столицу из Тегерана? - Валерий Бурт
18:33  Do Rzeczy: Трамп начал процесс демонтажа проекта "Евросоюз"
17:42  "Ультиматум Путина". В армии и обществе сложился консенсус: Киев капут, - Александр Храмчихин
13:30  О торгах на туркменской товарно-сырьевой бирже
11:44  Ветераны футбола Узбекистана и России сыграют товарищеский матч памяти "Пахтакор-79 "
11:41  Талибы* обвинили Таджикистан и Иран в поставках некачественного бензина
11:19  В Пекине состоялась первая репетиция парада, посвященного 80-летию Победы
11:17  США придумали способ украсть Луну
11:00  На концерт Дженнифер Лопес в Ташкенте треть билетов купили россияне
04:05  На встрече Путина и Трампа будет третий, от кого зависят все условия мира, - Кирилл Стрельников
02:22  Маньчжурская стратегическая наступательная операция – принуждение Японии к миру, - Валерий Полесский
01:12  КТЖ напоминает правила: Что запрещено делать в поезде
00:05  ВС РФ в 30 км от Харькова – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 10.08.2025
20:01  Война с фейками: О продаже Аляски Соединенным Штатам
18:52  Путин информировал Жапарова о планируемой встрече с Трампом на Аляске
17:02  В Узбекистане организаторов поездок в умру начнут проверять "тайные клиенты"
16:33  Генпрокуратура Таджикистана о местонахождении главарей терорганизаций
16:20  Камчатский урок: Цунами от подрыва "Посейдонов" смоет врагов России в океан, - Сергей Аксенов
12:59  Forsal: Россия становится новым направлением бегства людей с Запада. Три группы новых мигрантов
12:49  Сомнительная сделка: как углубляются противоречия США с ЕС, - Олег Сергеев
11:11  Путин поделился с Рахмоном результатами переговорного процесса с США
00:05  Readovka: Лицом к лицу и третий лишний – как Трамп добивался встречи с Путиным
Суббота, 09.08.2025
20:12  НАТО хочет встать между Ираном и Россией, как гадюка, - советник Хаменеи о Зангезурском коридоре
15:15  Podrobno.uz: Президент Узбекистана поручил ускорить строительство АЭС
14:09  Темные дела Белого дома. Трамп - президент миллиардеров, - Сергей Кожемякин
12:44  Премьер Бектенов обсудил с главой "Росатома" нюансы строительства АЭС в Казахстане
12:35  ГКНБ Кыргызстана стал координатором и владельцем системы идентификации мобильных телефонов
12:31  Минпром Таджикистана сообщил о беспрецедентном росте экспорта угля
12:27  Синьхуа: Энергетическое оборудование Китая способствует зеленой трансформации в странах Центральной Азии
03:17  Встреча Президентов России и США пройдет 15 августа на Аляске
01:22  Трамп: Зеленский "получает все" для продвижения переговоров по Украине
00:41  В России обсуждается введении безопасных сим-карт для детей
00:05  ВС РФ приступили к ликвидации последней возможности ВСУ снабжать Покровско-Мирноградскую агломерацию
Пятница, 08.08.2025
21:01  Readovka: Зачем Путин лично объяснил союзникам позицию России перед переговорами с Вашингтоном?
20:01  Зачем Гарри Трумэн дал команду сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки? - Валентин Катасонов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Кыргызстан   | 
Турция построит в Киргизии ГЭС для обеспечения электроэнергией Зангезурского коридора, - Виктория Панфилова
20:11 13.08.2025

Турция берется за строительство ГЭС в Киргизии
Станции обеспечат электроэнергией Зангезурский коридор в Армении

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
13.08.2025

Турция инвестирует 10 млрд долл. в энергетику Киргизии. Министерство энергетики Киргизии и компания Orta Asya Investment Holding ("Среднеазиатский инвестиционный холдинг") подписали инвестиционные соглашения по реализации проектов строительства в республике Казарманского и Кокомеренского каскадов ГЭС общей мощностью более 2200 МВт. Инициатива, стартовавшая в ноябре прошлого года на саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Бишкеке, станет крупнейшим проектом в истории двусторонних отношений, способствуя не только развитию энергетики Киргизии, но и усилению влияния Турции в регионе.

По словам президента Садыра Жапарова, в республике формируются благоприятные условия для инвесторов, желающих вкладывать средства в объекты так называемой зеленой энергетики.

Турецкие инвесторы, конечно, не первопроходцы в этой сфере, но в числе первых решили инвестировать солидную сумму в строительство ГЭС.

Первые переговоры с турецкой стороной стартовали еще в ноябре 2024 года, когда по итогам визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Бишкек было подписано рамочное соглашение между Министерством энергетики Киргизии и Среднеазиатским инвестиционным холдингом. Стоит отметить, что эта холдинговая компания была учреждена турецкой İhlas Holding специально для работы над проектами в Киргизии, что свидетельствует о серьезности намерений инвестора в освоении гидроэнергетического потенциала страны.

Одновременно в рамках расширения сотрудничества в области устойчивого развития и поддержки экологически значимых зеленых проектов была достигнута договоренность о списании долга Киргизии перед Турцией в размере 58,9 млн долл.

После подписания соглашения в республике были проведены исследовательские работы на участках, где планируется строительство каскада Карабулунских ГЭС (1 и 2) в Джалал-Абадской области. Эти работы проводились ОАО "Среднеазиатский инвестиционный холдинг" в сотрудничестве с местным проектным институтом "Кыргызгидропроект". Глава Киргизии характеризовал эти будущие стройки как крупные инвестиционные проекты, где предполагается применение "инновационных технических решений".

Однако экологи бьют тревогу, что ГЭС могут оказать антропогенную нагрузку на окружающую среду, включая сохранение биоразнообразия, предотвращение эрозии почв и изменений микроклимата, связанных с созданием крупных водохранилищ.

Напомним, что строительство плотин и ГЭС, особенно в сейсмически активных горных регионах, неизбежно влечет за собой целый комплекс экологических проблем: затопление земель, изменение гидрологического режима рек, нарушение путей миграции рыб, влияние на седиментацию и качество воды. "Необходимо проведение всесторонней и независимой экологической экспертизы до начала любого строительства, а также широкий общественный диалог для оценки всех рисков и долгосрочных последствий реализации столь амбициозных гидроэнергетических планов для природы Кыргызстана", – говорится на сайте Rivers.Help.

Министр энергетики Киргизии Таалайбек Ибраев сообщил журналистам, что Киргизия и Турция запускают масштабный энергетический проект: строительство шести новых гидроэлектростанций общей мощностью более 2200 МВт. Мощность Казарманского каскада ГЭС составит 912 МВт, Кокомеренского каскада ГЭС – 1,305 тыс. МВт, в каждом из них будет по три станции. По его словам, этот проект, реализуемый Среднеазиатским инвестиционным холдингом (структура турецкого Ihlas Holding), значительно увеличит выработку электроэнергии в Киргизии, превратив страну из импортера в экспортера энергии.

Ибраев назвал проект новым этапом в развитии энергетики Кыргызстана, подчеркнув прозрачность сделки. ГЭС обеспечат страну электроэнергией на десятилетия вперед. Турецкий инвестор гарантирует государственные закупки энергии на 20 лет. Планируется, что объекты будут запущены в течение шести лет. "Когда проекты ГЭС "Казарман" и "Кокомерен" будут завершены, выработка электроэнергии в стране увеличится более чем на половину от ее текущей мощности. Дополнительный объем производства в 8 млрд кВт-ч от ГЭС превратит Киргизию в экспортера энергии", – говорится в пресс-релизе турецкой компании.

Председатель совета директоров İhlas Holding и Orta Asya Investment Holding Ахмет Мюджахид Орен подчеркнул, что компания намерена применить накопленный в Турции опыт модернизации энергетической инфраструктуры.

"Проекты укрепят энергетическую независимость в Центральной Азии, создадут новые мосты в энергетической торговле и превратят регион в важнейший энергетический коридор между Китаем, Пакистаном, Казахстаном и Европой. Киргизские ГЭС, в свою очередь, станут частью энергокоридоров, соединяющих Китай, Пакистан, Казахстан и Узбекистан, и обеспечат электроэнергией Зангезурский коридор, Срединный коридор и инициативу "Пояс и путь", – отмечается в пресс-релизе Ihlas Holding.

По данным киргизских СМИ, общая стоимость строительства двух каскадов ГЭС в Киргизии составит около 10 млрд долл. Для реализации проектов Orta Asya Investment Holding заключила меморандумы с PowerChina International Group и казахстанской SemArco LLP. Переговоры с международными банками развития и инвестиционными фондами находятся на финальной стадии.

Помимо строительства ГЭС İhlas Holding реализует и социальные проекты. В частности, холдинг ежемесячно будет выделять по 150 долл. на обучение и содержание 1 тыс. детей-сирот в течение пяти лет. Около 1% выработки ГЭС (примерно 3 млн долл. в год) бесплатно передадут населению. Также компания создаст академию подготовки кадров, профинансирует неонатальное отделение в Киргизии и поставит 15 кювезов с оборудованием.

Развивается сотрудничество и в других отраслях экономики Киргизии. Так, на днях глава Минсельхоза Бакыт Торобаев обсудил с послом Турции Мекином Мустафой Кемалем Окемом развитие сотрудничества в аграрной и торгово-экономической сферах. Особое внимание было уделено переговорам по устранению технических барьеров и возможному введению льготных таможенных условий для поставок киргизской сельхозпродукции на турецкий рынок. Участники встречи отметили, что поставленная лидерами двух стран цель – довести объем товарооборота до 5 млрд долл. – требует системной работы и координации между ведомствами.

Напомним, ранее в апреле в Бишкеке встречались глава кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев и спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш, которые обсудили роль Турции как крупнейшего инвестора в экономику Киргизии.

Несмотря на то что по объему инвестиций Турция пока уступает России и Китаю, сотрудничество с Киргизией активно развивается, особенно в стратегических секторах, таких как высокотехнологичное производство оборонного оборудования (см. "НГ" от 09.02.25). Создание инвестиционного фонда под эгидой ОТГ стало важным шагом в укреплении этих связей. Растущее влияние Турции в регионе делает ее деятельность здесь все более актуальной.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1755105060


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Реализация поручений Президента по обеспечению качественного образования: к 1 сентября планируется открыть 83 новые школы и охватить мерами соцподдержки не менее 500 тыс. детей
- Олжас Бектенов провел совещание по исполнению поручений Президента: создана группа по цифровой трансформации (цифровой штаб)
- Совместное предприятие с Sinotruk создано в Казахстане
- Кадровые перестановки
- Сообщение об итогах выборов акима Кызылжарского района Северо-Казахстанской области, состоявшихся 10 августа 2025 года
- Государственная поддержка, опыт профессионалов и энергия нового поколения: Республиканский молодежный форум стартовал в Казахстане
- Судебные хроники Казахстана: нескончаемый поп-корн (Обзор казахской прессы)
- Министры иностранных дел Казахстана и Армении провели телефонный разговор
- Рост ВВП Казахстана за 7 месяцев 2025 года составил 6,3%
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  