Турция построит в Киргизии ГЭС для обеспечения электроэнергией Зангезурского коридора, - Виктория Панфилова

20:11 13.08.2025

Турция берется за строительство ГЭС в Киргизии

Станции обеспечат электроэнергией Зангезурский коридор в Армении



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

13.08.2025



Турция инвестирует 10 млрд долл. в энергетику Киргизии. Министерство энергетики Киргизии и компания Orta Asya Investment Holding ("Среднеазиатский инвестиционный холдинг") подписали инвестиционные соглашения по реализации проектов строительства в республике Казарманского и Кокомеренского каскадов ГЭС общей мощностью более 2200 МВт. Инициатива, стартовавшая в ноябре прошлого года на саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Бишкеке, станет крупнейшим проектом в истории двусторонних отношений, способствуя не только развитию энергетики Киргизии, но и усилению влияния Турции в регионе.



По словам президента Садыра Жапарова, в республике формируются благоприятные условия для инвесторов, желающих вкладывать средства в объекты так называемой зеленой энергетики.



Турецкие инвесторы, конечно, не первопроходцы в этой сфере, но в числе первых решили инвестировать солидную сумму в строительство ГЭС.



Первые переговоры с турецкой стороной стартовали еще в ноябре 2024 года, когда по итогам визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Бишкек было подписано рамочное соглашение между Министерством энергетики Киргизии и Среднеазиатским инвестиционным холдингом. Стоит отметить, что эта холдинговая компания была учреждена турецкой İhlas Holding специально для работы над проектами в Киргизии, что свидетельствует о серьезности намерений инвестора в освоении гидроэнергетического потенциала страны.



Одновременно в рамках расширения сотрудничества в области устойчивого развития и поддержки экологически значимых зеленых проектов была достигнута договоренность о списании долга Киргизии перед Турцией в размере 58,9 млн долл.



После подписания соглашения в республике были проведены исследовательские работы на участках, где планируется строительство каскада Карабулунских ГЭС (1 и 2) в Джалал-Абадской области. Эти работы проводились ОАО "Среднеазиатский инвестиционный холдинг" в сотрудничестве с местным проектным институтом "Кыргызгидропроект". Глава Киргизии характеризовал эти будущие стройки как крупные инвестиционные проекты, где предполагается применение "инновационных технических решений".



Однако экологи бьют тревогу, что ГЭС могут оказать антропогенную нагрузку на окружающую среду, включая сохранение биоразнообразия, предотвращение эрозии почв и изменений микроклимата, связанных с созданием крупных водохранилищ.



Напомним, что строительство плотин и ГЭС, особенно в сейсмически активных горных регионах, неизбежно влечет за собой целый комплекс экологических проблем: затопление земель, изменение гидрологического режима рек, нарушение путей миграции рыб, влияние на седиментацию и качество воды. "Необходимо проведение всесторонней и независимой экологической экспертизы до начала любого строительства, а также широкий общественный диалог для оценки всех рисков и долгосрочных последствий реализации столь амбициозных гидроэнергетических планов для природы Кыргызстана", – говорится на сайте Rivers.Help.



Министр энергетики Киргизии Таалайбек Ибраев сообщил журналистам, что Киргизия и Турция запускают масштабный энергетический проект: строительство шести новых гидроэлектростанций общей мощностью более 2200 МВт. Мощность Казарманского каскада ГЭС составит 912 МВт, Кокомеренского каскада ГЭС – 1,305 тыс. МВт, в каждом из них будет по три станции. По его словам, этот проект, реализуемый Среднеазиатским инвестиционным холдингом (структура турецкого Ihlas Holding), значительно увеличит выработку электроэнергии в Киргизии, превратив страну из импортера в экспортера энергии.



Ибраев назвал проект новым этапом в развитии энергетики Кыргызстана, подчеркнув прозрачность сделки. ГЭС обеспечат страну электроэнергией на десятилетия вперед. Турецкий инвестор гарантирует государственные закупки энергии на 20 лет. Планируется, что объекты будут запущены в течение шести лет. "Когда проекты ГЭС "Казарман" и "Кокомерен" будут завершены, выработка электроэнергии в стране увеличится более чем на половину от ее текущей мощности. Дополнительный объем производства в 8 млрд кВт-ч от ГЭС превратит Киргизию в экспортера энергии", – говорится в пресс-релизе турецкой компании.



Председатель совета директоров İhlas Holding и Orta Asya Investment Holding Ахмет Мюджахид Орен подчеркнул, что компания намерена применить накопленный в Турции опыт модернизации энергетической инфраструктуры.



"Проекты укрепят энергетическую независимость в Центральной Азии, создадут новые мосты в энергетической торговле и превратят регион в важнейший энергетический коридор между Китаем, Пакистаном, Казахстаном и Европой. Киргизские ГЭС, в свою очередь, станут частью энергокоридоров, соединяющих Китай, Пакистан, Казахстан и Узбекистан, и обеспечат электроэнергией Зангезурский коридор, Срединный коридор и инициативу "Пояс и путь", – отмечается в пресс-релизе Ihlas Holding.



По данным киргизских СМИ, общая стоимость строительства двух каскадов ГЭС в Киргизии составит около 10 млрд долл. Для реализации проектов Orta Asya Investment Holding заключила меморандумы с PowerChina International Group и казахстанской SemArco LLP. Переговоры с международными банками развития и инвестиционными фондами находятся на финальной стадии.



Помимо строительства ГЭС İhlas Holding реализует и социальные проекты. В частности, холдинг ежемесячно будет выделять по 150 долл. на обучение и содержание 1 тыс. детей-сирот в течение пяти лет. Около 1% выработки ГЭС (примерно 3 млн долл. в год) бесплатно передадут населению. Также компания создаст академию подготовки кадров, профинансирует неонатальное отделение в Киргизии и поставит 15 кювезов с оборудованием.



Развивается сотрудничество и в других отраслях экономики Киргизии. Так, на днях глава Минсельхоза Бакыт Торобаев обсудил с послом Турции Мекином Мустафой Кемалем Окемом развитие сотрудничества в аграрной и торгово-экономической сферах. Особое внимание было уделено переговорам по устранению технических барьеров и возможному введению льготных таможенных условий для поставок киргизской сельхозпродукции на турецкий рынок. Участники встречи отметили, что поставленная лидерами двух стран цель – довести объем товарооборота до 5 млрд долл. – требует системной работы и координации между ведомствами.



Напомним, ранее в апреле в Бишкеке встречались глава кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев и спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш, которые обсудили роль Турции как крупнейшего инвестора в экономику Киргизии.



Несмотря на то что по объему инвестиций Турция пока уступает России и Китаю, сотрудничество с Киргизией активно развивается, особенно в стратегических секторах, таких как высокотехнологичное производство оборонного оборудования (см. "НГ" от 09.02.25). Создание инвестиционного фонда под эгидой ОТГ стало важным шагом в укреплении этих связей. Растущее влияние Турции в регионе делает ее деятельность здесь все более актуальной.