Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram и WhatsApp. Что это значит

Роскомнадзор объявил об ограничении голосовых звонков в иностранных мессенджерах Telegram и WhatsApp. Поводом стали активное использование их мошенниками и игнорирование владельцами требований российского законодательства. Когда со звонков снимут ограничения и какие сейчас есть альтернативы - в материале "Известий".



Почему ограничены звонки



- Роскомнадзор принял решение ограничить голосовые и видеовызовы в иностранных мессенджерах, таких как Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Другие функции мессенджеров остаются доступными.



- Решение обосновано борьбой с мошенничеством. В последнее время звонки в мессенджерах стали использоваться для обмана и вымогательства денег, а также вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность. В Роскомнадзоре отметили, что направляли требования принять меры противодействия мошенникам, однако они были проигнорированы владельцами мессенджеров.



- В Минцифры рассказали, что доступ к голосовым звонкам будет восстановлен, когда иностранные платформы выполнят требования по соблюдению законодательства и подключатся к борьбе с противоправными действиями. От них требуется предоставлять информацию по запросу правоохранительных органов, если имеются подозрения в совершении массовых случаев мошенничества и в планировании терактов на территории России. В ведомстве подчеркнули, что, когда такую информацию запрашивают иностранные спецслужбы, мессенджеры сотрудничают с ними, но в случае с РФ отказываются.



- Также в ведомстве отметили, что заработавшая в 2024 году система "Антифрод" блокирует до 90% мошеннических звонков в традиционных телефонных сетях. Однако из-за этого нарушители стали пользоваться голосовыми звонками в мессенджерах, и эти звонки операторы блокировать не могут. По этой причине и было принято решение об ограничении таких вызовов.



Какие есть альтернативы



- Минцифры рассказало, что российским пользователям остаются доступны отечественные аналоги иностранных сервисов, которые имеют защищенную инфраструктуру и препятствуют мошеннической деятельности. Одним из таких мессенджеров является MAX, разработанный в 2025 году ООО "Коммуникационная платформа", дочерней компанией VK.



- Мессенджер MAX позволяет обмениваться сообщениями, создавать личные и групповые чаты, отправлять голосовые сообщения, совершать аудио- и видеозвонки, отправлять файлы размером до 4 Гб. Помимо этого, он способен генерировать тексты и изображения, создавать чат-боты и выступает оператором денежных переводов.



- В будущем мессенджер MAX будет интегрирован с порталом "Госуслуги", а также сервисами VK "Видео" и "Музыка". Это расширит его функционал, позволяя, помимо отправки сообщений и совершения звонков, также работать с документами, оплачивать пошлины и подтверждать личность без предъявления паспорта.



- Также продолжают работать в России другие мессенджеры, имеющие функцию звонков. Например, имеющий сквозное шифрование Signal. Владелец мессенджера не получает данных пользователя и не может ими распоряжаться. При этом там нельзя совершать групповые звонки.



- Сервис видеоконференций Google Meet обеспечивает личные и групповые звонки, работая через платформы Gmail и Google Workspace. Этот мессенджер также предоставляет возможность записи встреч и текстового чата во время звонка.



- Во время пандемии коронавируса получил популярность сервис Zoom. Кроме личных и групповых звонков, он дает возможность совместно работать над документами, записывать конференции и использовать виртуальные фоны и эффекты.