Среда, 13.08.2025
20:15  Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram и WhatsApp. Что это значит
20:11  Турция построит в Киргизии ГЭС для обеспечения электроэнергией Зангезурского коридора, - Виктория Панфилова
13:07  Рекордное за полвека ослабление доллара США, - Валентин Катасонов
12:19  ProFinance: "Китайское удушение". Си овладел темными искусствами торговой войны
11:23  Более 1,6 тысячи афганских беженцев покинули Таджикистан, в том числе принудительно
11:01  За последние пять лет в Киргизии построено более 3 тыс. км дорог
10:52  Взгляд: БРИКС встала стеной за Путиным перед встречей на Аляске
03:52  Британия призвала лидеров ЕС заткнуться, чтоб не злить Трампа
02:46  Казахстан проявил интерес к Армении, - Виктория Панфилова
01:41  Запад в поисках "большой сделки": проект глобализации провалился. США запускают переформатирование, - Олег Яновский
00:36  В успехе саммита на Аляске заинтересованы обе стороны, - Дмитрий Суслов
00:05  ВС РФ прорвали фронт ВСУ на Добропольском направлении – итоговая сводка Readovka за 12 августа
Вторник, 12.08.2025
23:37  Афганистан призвал США признать власть талибов и передать им посольство
20:26  В Казахстане создан Цифровой штаб для ускоренного повсеместного внедрения технологий ИИ
14:12  "Коридор Трампа", или Почему Восток – дело тонкое, - Елена Пустовойтова
12:57  Как Англия за 30 лет "перерисовала" Азербайджан под себя, - Андрей Луговой
12:36  Президент Узбекистана: Только усилением контроля теневую экономику не обуздать
12:29  КТЖ: На станции Достык (Дружба) установлен рекорд по передаче экспортных грузов в Китай
12:23  Взгляд: Конец нефтяной эры признан ошибочным. Мировые корпорации отменили похороны нефти
12:14  Китай остановил крупнейший рудник лития: напередобывали
11:44  Лондон обещает Бишкеку найти инвестиции, - Виктория Панфилова
03:35  В Таджикистане назвали самый коррумпированный город Согда
02:03  Юань и рупия: друг против друга или вместе с рублем – против доллара? - Виктор Малышев
01:59  Президент Киргизии отказался отменять уголовную ответственность за многоженство
01:47  Взгляд: Индия приблизилась к статусу сверхдержавы
00:05  ВС РФ освободили село Предтечино на Константиновском направлении – итоговая сводка Readovka за 11 августа
Понедельник, 11.08.2025
21:10  Иран. Что скрывается за желанием перенести столицу из Тегерана? - Валерий Бурт
18:33  Do Rzeczy: Трамп начал процесс демонтажа проекта "Евросоюз"
17:42  "Ультиматум Путина". В армии и обществе сложился консенсус: Киев капут, - Александр Храмчихин
13:30  О торгах на туркменской товарно-сырьевой бирже
11:44  Ветераны футбола Узбекистана и России сыграют товарищеский матч памяти "Пахтакор-79 "
11:41  Талибы* обвинили Таджикистан и Иран в поставках некачественного бензина
11:19  В Пекине состоялась первая репетиция парада, посвященного 80-летию Победы
11:17  США придумали способ украсть Луну
11:00  На концерт Дженнифер Лопес в Ташкенте треть билетов купили россияне
04:05  На встрече Путина и Трампа будет третий, от кого зависят все условия мира, - Кирилл Стрельников
02:22  Маньчжурская стратегическая наступательная операция – принуждение Японии к миру, - Валерий Полесский
01:12  КТЖ напоминает правила: Что запрещено делать в поезде
00:05  ВС РФ в 30 км от Харькова – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 10.08.2025
20:01  Война с фейками: О продаже Аляски Соединенным Штатам
18:52  Путин информировал Жапарова о планируемой встрече с Трампом на Аляске
17:02  В Узбекистане организаторов поездок в умру начнут проверять "тайные клиенты"
16:33  Генпрокуратура Таджикистана о местонахождении главарей терорганизаций
16:20  Камчатский урок: Цунами от подрыва "Посейдонов" смоет врагов России в океан, - Сергей Аксенов
12:59  Forsal: Россия становится новым направлением бегства людей с Запада. Три группы новых мигрантов
12:49  Сомнительная сделка: как углубляются противоречия США с ЕС, - Олег Сергеев
11:11  Путин поделился с Рахмоном результатами переговорного процесса с США
00:05  Readovka: Лицом к лицу и третий лишний – как Трамп добивался встречи с Путиным
Суббота, 09.08.2025
20:12  НАТО хочет встать между Ираном и Россией, как гадюка, - советник Хаменеи о Зангезурском коридоре
15:15  Podrobno.uz: Президент Узбекистана поручил ускорить строительство АЭС
14:09  Темные дела Белого дома. Трамп - президент миллиардеров, - Сергей Кожемякин
12:44  Премьер Бектенов обсудил с главой "Росатома" нюансы строительства АЭС в Казахстане
12:35  ГКНБ Кыргызстана стал координатором и владельцем системы идентификации мобильных телефонов
12:31  Минпром Таджикистана сообщил о беспрецедентном росте экспорта угля
12:27  Синьхуа: Энергетическое оборудование Китая способствует зеленой трансформации в странах Центральной Азии
03:17  Встреча Президентов России и США пройдет 15 августа на Аляске
01:22  Трамп: Зеленский "получает все" для продвижения переговоров по Украине
00:41  В России обсуждается введении безопасных сим-карт для детей
00:05  ВС РФ приступили к ликвидации последней возможности ВСУ снабжать Покровско-Мирноградскую агломерацию
Пятница, 08.08.2025
21:01  Readovka: Зачем Путин лично объяснил союзникам позицию России перед переговорами с Вашингтоном?
20:01  Зачем Гарри Трумэн дал команду сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки? - Валентин Катасонов
Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram и WhatsApp. Что это значит
20:15 13.08.2025

РКН: звонки в Telegram и Whatsapp частично ограничили для борьбы с преступниками

13 августа 2025

Роскомнадзор объявил об ограничении голосовых звонков в иностранных мессенджерах Telegram и WhatsApp. Поводом стали активное использование их мошенниками и игнорирование владельцами требований российского законодательства. Когда со звонков снимут ограничения и какие сейчас есть альтернативы - в материале "Известий".

Почему ограничены звонки

- Роскомнадзор принял решение ограничить голосовые и видеовызовы в иностранных мессенджерах, таких как Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Другие функции мессенджеров остаются доступными.

- Решение обосновано борьбой с мошенничеством. В последнее время звонки в мессенджерах стали использоваться для обмана и вымогательства денег, а также вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность. В Роскомнадзоре отметили, что направляли требования принять меры противодействия мошенникам, однако они были проигнорированы владельцами мессенджеров.

- В Минцифры рассказали, что доступ к голосовым звонкам будет восстановлен, когда иностранные платформы выполнят требования по соблюдению законодательства и подключатся к борьбе с противоправными действиями. От них требуется предоставлять информацию по запросу правоохранительных органов, если имеются подозрения в совершении массовых случаев мошенничества и в планировании терактов на территории России. В ведомстве подчеркнули, что, когда такую информацию запрашивают иностранные спецслужбы, мессенджеры сотрудничают с ними, но в случае с РФ отказываются.

- Также в ведомстве отметили, что заработавшая в 2024 году система "Антифрод" блокирует до 90% мошеннических звонков в традиционных телефонных сетях. Однако из-за этого нарушители стали пользоваться голосовыми звонками в мессенджерах, и эти звонки операторы блокировать не могут. По этой причине и было принято решение об ограничении таких вызовов.

Какие есть альтернативы

- Минцифры рассказало, что российским пользователям остаются доступны отечественные аналоги иностранных сервисов, которые имеют защищенную инфраструктуру и препятствуют мошеннической деятельности. Одним из таких мессенджеров является MAX, разработанный в 2025 году ООО "Коммуникационная платформа", дочерней компанией VK.

- Мессенджер MAX позволяет обмениваться сообщениями, создавать личные и групповые чаты, отправлять голосовые сообщения, совершать аудио- и видеозвонки, отправлять файлы размером до 4 Гб. Помимо этого, он способен генерировать тексты и изображения, создавать чат-боты и выступает оператором денежных переводов.

- В будущем мессенджер MAX будет интегрирован с порталом "Госуслуги", а также сервисами VK "Видео" и "Музыка". Это расширит его функционал, позволяя, помимо отправки сообщений и совершения звонков, также работать с документами, оплачивать пошлины и подтверждать личность без предъявления паспорта.

- Также продолжают работать в России другие мессенджеры, имеющие функцию звонков. Например, имеющий сквозное шифрование Signal. Владелец мессенджера не получает данных пользователя и не может ими распоряжаться. При этом там нельзя совершать групповые звонки.

- Сервис видеоконференций Google Meet обеспечивает личные и групповые звонки, работая через платформы Gmail и Google Workspace. Этот мессенджер также предоставляет возможность записи встреч и текстового чата во время звонка.

- Во время пандемии коронавируса получил популярность сервис Zoom. Кроме личных и групповых звонков, он дает возможность совместно работать над документами, записывать конференции и использовать виртуальные фоны и эффекты.

Источник - Известия
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Реализация поручений Президента по обеспечению качественного образования: к 1 сентября планируется открыть 83 новые школы и охватить мерами соцподдержки не менее 500 тыс. детей
- Олжас Бектенов провел совещание по исполнению поручений Президента: создана группа по цифровой трансформации (цифровой штаб)
- Совместное предприятие с Sinotruk создано в Казахстане
- Кадровые перестановки
- Сообщение об итогах выборов акима Кызылжарского района Северо-Казахстанской области, состоявшихся 10 августа 2025 года
- Государственная поддержка, опыт профессионалов и энергия нового поколения: Республиканский молодежный форум стартовал в Казахстане
- Судебные хроники Казахстана: нескончаемый поп-корн (Обзор казахской прессы)
- Министры иностранных дел Казахстана и Армении провели телефонный разговор
- Рост ВВП Казахстана за 7 месяцев 2025 года составил 6,3%
