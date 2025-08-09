Русские войска готовят финальный удар по логистике ВСУ в Покровске - итоговая сводка Readovka за 13 августа

00:05 14.08.2025

51-я армия готовится нанести финальный удар по логистике Покровского-Мирноградского узла обороны ВСУ – итоговая сводка Readovka за 13 августа



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 13 августа в разрезе СВО. Русские войска готовят финальный удар по логистике ВСУ в Покровске и Мирнограде. Депортация украинцев из стран Запада стала сдвигом в концепции обеспечения боеспособности режима Зеленского.



Ключевой этап – подготовка



