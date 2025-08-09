|Русские войска готовят финальный удар по логистике ВСУ в Покровске - итоговая сводка Readovka за 13 августа
00:05 14.08.2025
51-я армия готовится нанести финальный удар по логистике Покровского-Мирноградского узла обороны ВСУ – итоговая сводка Readovka за 13 августа
Михаил Пшеничников
Редакция Readovka собрала самые важные события 13 августа в разрезе СВО. Русские войска готовят финальный удар по логистике ВСУ в Покровске и Мирнограде. Депортация украинцев из стран Запада стала сдвигом в концепции обеспечения боеспособности режима Зеленского.
Ключевой этап – подготовка
Пока части 51-й гвардейской общевойсковой армии развивают прорыв украинского фронта на северном фланге данного оперативного объединения. На южном передовые подразделения 51-й вплотную подошли к Новоалександровке и Гришино. Через эти села пролегает один из последних "логистических рукавов" ВСУ в Покровско-Мирноградском оборонительном районе. За Гришино трасса Е50 идет к Павлограду. Таким образом, близ Гришино решится судьба всех оставшихся в распоряжении противника логистических артерий. Настал ключевой момент битвы за Покровско-Мирноградскую агломерацию. У 51-й армии сейчас есть возможность посадить обороняющегося противника на голодный паек и исключить для него вариант побега по оставшимся дорогам.
Неприятель попал в опасное положение. Вспомним бои за Селидово. Тогда ВСУ успели сбежать благодаря более выгодным условиям – коридор для отступления был банально больше. Однако в случае Покровска и Мирнограда это будет невозможно. Даже если неприятель решится массово бежать уже завтра, он повторит судьбу старого состава 72-й ОМБр ВСУ, который перебили при попытке прорваться из Угледара.
Несмотря на все риски, противник продолжает держаться за позиции – по одной из версий, потому что не имеет возможности отступать, ведь войска скованы боем по всему периметру оборонительного района. Если хотя бы один участок обороны ВСУ, находящихся в полукотле, просядет, ВС РФ попытаются прорваться и спровоцировать хаос в рядах украинцев. По другой версии, неприятель не бросает позиции в надежде на контратаку извне полукотла, что снимет непосредственную угрозу окружения. ВСУ в районе боев действительно есть откуда ждать поддержку: еще вчера появилось сообщение "антикриз" от 1-го корпуса войск НГУ. При этом смотреть надо глубже – данное оперативное объединение войск противника уже частично развернуто внутри оборонительного периметра. Но на утро 13 августа в СМИ проникла информация о том, что с Сумского направления ВСУ перекидывают части на Донбасс. Силами бывших курских оккупантов противник может рассчитывать на укрепление обороны Покровско-Мирноградской агломерации. Однако при стремительном развитии ситуации севернее, на участке прорыва фронта ВСУ нашей 51-й, украинскому командованию придется делать тяжелый выбор: пытаться либо облегчать положение побратимов в районе Покровска и Мирнограда, либо снимать угрозу с тылов Славянска и Краматорска.
Ukrainians out
Наши доводы, что украинцев тем или иным образом начинают выдворять – вернее сказать, "выдавливать" – на родину, получили очередное подтверждение. Deutsche Welle опубликовало репортаж о жизни граждан незалежной в США. В нем сообщается, что все заявки на продление гуманитарного статуса беженца для украинцев не получают одобрения после прихода Трампа.
"Когда администрация Трампа объявила о приостановке рассмотрения всех заявок от людей с гуманитарным статусом, это создало огромный пузырь. А когда приостановку отменили, система оказалась перегруженной. За эти полгода накопилось слишком много документов, и теперь обработка занимает очень-очень много времени", – сказала миграционный юрист Ирина Мазур.
Без необходимых документов украинцы не могут ни работать, ни получать пособия. Им просто создают условия, при которых разумное решение – уехать из страны.
Напомним сообщение агентства Reuters от 6 марта 2025 года, где сообщалось, что администрация Трампа планирует лишить временного легального статуса порядка 240 тыс украинцев.
Новый вид военной помощи Зеленскому
Все вышесказанное намекает на то, что началась масштабная кампания по возвращению мобилизационного ресурса в незалежную.
Как показала практика, поставки вооружения и военной техники лишь отчасти решили задачу, которая ставилась Западом перед этим мероприятием. ВСУ даже в состоянии пика боеспособности летом 2023 года провалили контрнаступ в Запорожье. Далее военная помощь "железом" и деньгами утратила свой первоначальный смысл из-за с постепенного снижения численности украинских войск вследствие потерь и дезертирства. Изобилие даже самого современного вооружения при острейшем дефиците людей не дает ровным счетом ничего.
Фронт прорывается, окопы "Хаймарсами" не заполнить. Таким образом, Западу пришлось кардинально менять подход к обеспечению боеспособности Киева. А именно, делать упор на поставку людей, притом не оставляя без внимания и материальную сторону вопроса. Это можно назвать качественным концептуальным развитием обеспечения украинского режима. Такая форма помощи в разы дешевле военных поставок и на порядок ценнее их, так как именно достаток человеческого материала является залогом возможности не допускать прорыва фронта.
Вчера, 12 августа, главным событием дня стал прорыв украинского фронта силами частей 51-й армии ВС РФ на Добропольском направлении.