Четверг, 14.08.2025
00:53  Сталин и Эйзенхауэр на вершине мавзолея, - Валерий Бурт
00:05  Русские войска готовят финальный удар по логистике ВСУ в Покровске - итоговая сводка Readovka за 13 августа
Среда, 13.08.2025
20:15  Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram и WhatsApp. Что это значит
20:11  Турция построит в Киргизии ГЭС для обеспечения электроэнергией Зангезурского коридора, - Виктория Панфилова
13:07  Рекордное за полвека ослабление доллара США, - Валентин Катасонов
12:19  ProFinance: "Китайское удушение". Си овладел темными искусствами торговой войны
11:23  Более 1,6 тысячи афганских беженцев покинули Таджикистан, в том числе принудительно
11:01  За последние пять лет в Киргизии построено более 3 тыс. км дорог
10:52  Взгляд: БРИКС встала стеной за Путиным перед встречей на Аляске
03:52  Британия призвала лидеров ЕС заткнуться, чтоб не злить Трампа
02:46  Казахстан проявил интерес к Армении, - Виктория Панфилова
01:41  Запад в поисках "большой сделки": проект глобализации провалился. США запускают переформатирование, - Олег Яновский
00:36  В успехе саммита на Аляске заинтересованы обе стороны, - Дмитрий Суслов
00:05  ВС РФ прорвали фронт ВСУ на Добропольском направлении – итоговая сводка Readovka за 12 августа
Вторник, 12.08.2025
23:37  Афганистан призвал США признать власть талибов и передать им посольство
20:26  В Казахстане создан Цифровой штаб для ускоренного повсеместного внедрения технологий ИИ
14:12  "Коридор Трампа", или Почему Восток – дело тонкое, - Елена Пустовойтова
12:57  Как Англия за 30 лет "перерисовала" Азербайджан под себя, - Андрей Луговой
12:36  Президент Узбекистана: Только усилением контроля теневую экономику не обуздать
12:29  КТЖ: На станции Достык (Дружба) установлен рекорд по передаче экспортных грузов в Китай
12:23  Взгляд: Конец нефтяной эры признан ошибочным. Мировые корпорации отменили похороны нефти
12:14  Китай остановил крупнейший рудник лития: напередобывали
11:44  Лондон обещает Бишкеку найти инвестиции, - Виктория Панфилова
03:35  В Таджикистане назвали самый коррумпированный город Согда
02:03  Юань и рупия: друг против друга или вместе с рублем – против доллара? - Виктор Малышев
01:59  Президент Киргизии отказался отменять уголовную ответственность за многоженство
01:47  Взгляд: Индия приблизилась к статусу сверхдержавы
00:05  ВС РФ освободили село Предтечино на Константиновском направлении – итоговая сводка Readovka за 11 августа
Понедельник, 11.08.2025
21:10  Иран. Что скрывается за желанием перенести столицу из Тегерана? - Валерий Бурт
18:33  Do Rzeczy: Трамп начал процесс демонтажа проекта "Евросоюз"
17:42  "Ультиматум Путина". В армии и обществе сложился консенсус: Киев капут, - Александр Храмчихин
13:30  О торгах на туркменской товарно-сырьевой бирже
11:44  Ветераны футбола Узбекистана и России сыграют товарищеский матч памяти "Пахтакор-79 "
11:41  Талибы* обвинили Таджикистан и Иран в поставках некачественного бензина
11:19  В Пекине состоялась первая репетиция парада, посвященного 80-летию Победы
11:17  США придумали способ украсть Луну
11:00  На концерт Дженнифер Лопес в Ташкенте треть билетов купили россияне
04:05  На встрече Путина и Трампа будет третий, от кого зависят все условия мира, - Кирилл Стрельников
02:22  Маньчжурская стратегическая наступательная операция – принуждение Японии к миру, - Валерий Полесский
01:12  КТЖ напоминает правила: Что запрещено делать в поезде
00:05  ВС РФ в 30 км от Харькова – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 10.08.2025
20:01  Война с фейками: О продаже Аляски Соединенным Штатам
18:52  Путин информировал Жапарова о планируемой встрече с Трампом на Аляске
17:02  В Узбекистане организаторов поездок в умру начнут проверять "тайные клиенты"
16:33  Генпрокуратура Таджикистана о местонахождении главарей терорганизаций
16:20  Камчатский урок: Цунами от подрыва "Посейдонов" смоет врагов России в океан, - Сергей Аксенов
12:59  Forsal: Россия становится новым направлением бегства людей с Запада. Три группы новых мигрантов
12:49  Сомнительная сделка: как углубляются противоречия США с ЕС, - Олег Сергеев
11:11  Путин поделился с Рахмоном результатами переговорного процесса с США
00:05  Readovka: Лицом к лицу и третий лишний – как Трамп добивался встречи с Путиным
Суббота, 09.08.2025
20:12  НАТО хочет встать между Ираном и Россией, как гадюка, - советник Хаменеи о Зангезурском коридоре
15:15  Podrobno.uz: Президент Узбекистана поручил ускорить строительство АЭС
14:09  Темные дела Белого дома. Трамп - президент миллиардеров, - Сергей Кожемякин
12:44  Премьер Бектенов обсудил с главой "Росатома" нюансы строительства АЭС в Казахстане
12:35  ГКНБ Кыргызстана стал координатором и владельцем системы идентификации мобильных телефонов
12:31  Минпром Таджикистана сообщил о беспрецедентном росте экспорта угля
12:27  Синьхуа: Энергетическое оборудование Китая способствует зеленой трансформации в странах Центральной Азии
03:17  Встреча Президентов России и США пройдет 15 августа на Аляске
01:22  Трамп: Зеленский "получает все" для продвижения переговоров по Украине
00:41  В России обсуждается введении безопасных сим-карт для детей
00:05  ВС РФ приступили к ликвидации последней возможности ВСУ снабжать Покровско-Мирноградскую агломерацию
00:05 14.08.2025

51-я армия готовится нанести финальный удар по логистике Покровского-Мирноградского узла обороны ВСУ – итоговая сводка Readovka за 13 августа

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 13 августа в разрезе СВО. Русские войска готовят финальный удар по логистике ВСУ в Покровске и Мирнограде. Депортация украинцев из стран Запада стала сдвигом в концепции обеспечения боеспособности режима Зеленского.

Ключевой этап – подготовка



Пока части 51-й гвардейской общевойсковой армии развивают прорыв украинского фронта на северном фланге данного оперативного объединения. На южном передовые подразделения 51-й вплотную подошли к Новоалександровке и Гришино. Через эти села пролегает один из последних "логистических рукавов" ВСУ в Покровско-Мирноградском оборонительном районе. За Гришино трасса Е50 идет к Павлограду. Таким образом, близ Гришино решится судьба всех оставшихся в распоряжении противника логистических артерий. Настал ключевой момент битвы за Покровско-Мирноградскую агломерацию. У 51-й армии сейчас есть возможность посадить обороняющегося противника на голодный паек и исключить для него вариант побега по оставшимся дорогам.

Неприятель попал в опасное положение. Вспомним бои за Селидово. Тогда ВСУ успели сбежать благодаря более выгодным условиям – коридор для отступления был банально больше. Однако в случае Покровска и Мирнограда это будет невозможно. Даже если неприятель решится массово бежать уже завтра, он повторит судьбу старого состава 72-й ОМБр ВСУ, который перебили при попытке прорваться из Угледара.

Несмотря на все риски, противник продолжает держаться за позиции – по одной из версий, потому что не имеет возможности отступать, ведь войска скованы боем по всему периметру оборонительного района. Если хотя бы один участок обороны ВСУ, находящихся в полукотле, просядет, ВС РФ попытаются прорваться и спровоцировать хаос в рядах украинцев. По другой версии, неприятель не бросает позиции в надежде на контратаку извне полукотла, что снимет непосредственную угрозу окружения. ВСУ в районе боев действительно есть откуда ждать поддержку: еще вчера появилось сообщение "антикриз" от 1-го корпуса войск НГУ. При этом смотреть надо глубже – данное оперативное объединение войск противника уже частично развернуто внутри оборонительного периметра. Но на утро 13 августа в СМИ проникла информация о том, что с Сумского направления ВСУ перекидывают части на Донбасс. Силами бывших курских оккупантов противник может рассчитывать на укрепление обороны Покровско-Мирноградской агломерации. Однако при стремительном развитии ситуации севернее, на участке прорыва фронта ВСУ нашей 51-й, украинскому командованию придется делать тяжелый выбор: пытаться либо облегчать положение побратимов в районе Покровска и Мирнограда, либо снимать угрозу с тылов Славянска и Краматорска.

Ukrainians out

Наши доводы, что украинцев тем или иным образом начинают выдворять – вернее сказать, "выдавливать" – на родину, получили очередное подтверждение. Deutsche Welle опубликовало репортаж о жизни граждан незалежной в США. В нем сообщается, что все заявки на продление гуманитарного статуса беженца для украинцев не получают одобрения после прихода Трампа.

"Когда администрация Трампа объявила о приостановке рассмотрения всех заявок от людей с гуманитарным статусом, это создало огромный пузырь. А когда приостановку отменили, система оказалась перегруженной. За эти полгода накопилось слишком много документов, и теперь обработка занимает очень-очень много времени", – сказала миграционный юрист Ирина Мазур.

Без необходимых документов украинцы не могут ни работать, ни получать пособия. Им просто создают условия, при которых разумное решение – уехать из страны.

Напомним сообщение агентства Reuters от 6 марта 2025 года, где сообщалось, что администрация Трампа планирует лишить временного легального статуса порядка 240 тыс украинцев.

Новый вид военной помощи Зеленскому

Все вышесказанное намекает на то, что началась масштабная кампания по возвращению мобилизационного ресурса в незалежную.

Как показала практика, поставки вооружения и военной техники лишь отчасти решили задачу, которая ставилась Западом перед этим мероприятием. ВСУ даже в состоянии пика боеспособности летом 2023 года провалили контрнаступ в Запорожье. Далее военная помощь "железом" и деньгами утратила свой первоначальный смысл из-за с постепенного снижения численности украинских войск вследствие потерь и дезертирства. Изобилие даже самого современного вооружения при острейшем дефиците людей не дает ровным счетом ничего.

Фронт прорывается, окопы "Хаймарсами" не заполнить. Таким образом, Западу пришлось кардинально менять подход к обеспечению боеспособности Киева. А именно, делать упор на поставку людей, притом не оставляя без внимания и материальную сторону вопроса. Это можно назвать качественным концептуальным развитием обеспечения украинского режима. Такая форма помощи в разы дешевле военных поставок и на порядок ценнее их, так как именно достаток человеческого материала является залогом возможности не допускать прорыва фронта.

Вчера, 12 августа, главным событием дня стал прорыв украинского фронта силами частей 51-й армии ВС РФ на Добропольском направлении.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1755119100


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Реализация поручений Президента по обеспечению качественного образования: к 1 сентября планируется открыть 83 новые школы и охватить мерами соцподдержки не менее 500 тыс. детей
- Олжас Бектенов провел совещание по исполнению поручений Президента: создана группа по цифровой трансформации (цифровой штаб)
- Совместное предприятие с Sinotruk создано в Казахстане
- Кадровые перестановки
- Сообщение об итогах выборов акима Кызылжарского района Северо-Казахстанской области, состоявшихся 10 августа 2025 года
- Государственная поддержка, опыт профессионалов и энергия нового поколения: Республиканский молодежный форум стартовал в Казахстане
- Судебные хроники Казахстана: нескончаемый поп-корн (Обзор казахской прессы)
- Министры иностранных дел Казахстана и Армении провели телефонный разговор
- Рост ВВП Казахстана за 7 месяцев 2025 года составил 6,3%
