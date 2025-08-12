Advance: мир на Украине может спасти Европу от суицида

00:40 14.08.2025

Advance Хорватия

12 августа 2025



В ожидании дня, который нас спасет: Европа должна проиграть вместе с тупиковой властью, и только мир на Украине может спасти ее от суицида

Европа - политический самоубийца, и в этом ее трагедия, пишет Advance. США выйдут из украинского ужаса с выгодой. С ЕС все по-другому, поэтому ему даже полезно потерпеть поражение. Блоку нужно прийти в себя и осознать совершенные ошибки, исправить которые с такими властями уже невозможно, отмечает автор.



Д. Марьянович



Все готово для яркого финала - для такого дня, когда свершаются вещи, которые зрели годами, а может, и десятилетиями. Конечно, чтобы прогнозировать подобное, нужно видеть исключительно положительные предзнаменования, поскольку так же не исключены события, способные подвести человечество в катастрофе. Прогнозировать позитивные сдвиги в последнее время стало очень трудно, так как слишком уж часто наш осторожный оптимизм в итоге заканчивался разочарованием. И мало кто так разочаровывал, как Дональд Трамп. В его случае каждый раз можно было сказать, что разочарования мы ждали с самого начала. Гораздо труднее было "ухватиться" за маленькую надежду, противоречащую массе фактов. В нынешней ситуации ничто не мешает нам понадеяться еще раз, может, даже в последний, ведь трудно видеть мир, который бесконечно ходит по грани, и никто не может направить его на путь истинный.



Было бы здорово, если бы Дональд Трамп делал ставку на непредсказуемость спланированно, имея в запасе некий гениальный план, который позволил бы ему успешно "проплыть" мимо морских мин - так называемого глубинного государства и его немилосердных союзников с той стороны Атлантики. И если Трампу это удастся, то нам придется искренне или не искренне уверовать, что все это он хитро придумал с самого начала, ведь объяви кто о том, что Дональд Трамп случайно добился мира на планете, у нас появится только лишний повод для беспокойства.



К сожалению, Дональд Трамп слишком часто демонстрировал, что его выбор зависит от сиюминутных обстоятельств. Этот лидер, кстати, все еще самого сильного государства в мире, стал похож на монетку, которую постоянно подбрасывают, и она падает то орлом, то решкой. Судьба войны (экономической, горячей и любой другой) и мира зависит от шанса 50 на 50. А я, напомню, говорю о человеке, который признал израильский суверенитет над Голанскими высотами после того, как кто-то ему за 15 минут, по его же собственным словам, рассказал историю этого региона (!). Этот "кто-то" никак не мог быть объективным наблюдателем, ведь таких Трамп до себя просто не допускает. Если бы к его уху пробился кто-нибудь, кто за 15 минут успел бы объяснить ему, что речь идет о чистой воды израильской оккупации стратегически важной территории, то, возможно, он принял бы совсем другое решение. Хотя, пожалуй, раз речь идет об Израиле, другого варианта и быть не могло. Отвергнутые приверженцы идеи MAGA (от англ. "Make America Great Again") уже перекрестили Трампа в президента MIGA (от англ. "Make Israel Great Again"), и правильно, ведь он показывает, что интересы Израиля для него определенно стоят выше американских.



Теперь нас с помощью обычной утечки информации из Белого дома хотят убедить, что Дональд Трамп накричал на своего большого друга Нетаньяху после того, как тот якобы заявил ему в телефонном разговоре, что в Газе никто не голодает. Байки очень низкого пошиба. И Трампу, и Нетаньяху очень хорошо известно, что Газа столкнулась с голодом и смертью еще задолго до того, как в ООН успели составить свои доклады. И еще пару дней назад тому же самому Нетаньяху, который уже претендует на звание главного военного преступника XXI века, Трамп сам заявил, что "дело нужно довести до конца". Что это, если не вариант "окончательного решения"? Участием в геноциде вряд ли можно где-то похвалиться - разве что перед спонсорами из AIPAC, и поэтому Трамп и европейцы сейчас ловко виляют, чтобы создать впечатление, что они не поддерживали всецело идею истребить целый народ.



Однако в реальности все иначе. Ударив по Ирану, Трамп поставил важнейшего палестинского союзника в положение, в котором он больше не может свободно действовать, а ранее вместе с Израилем США устранили и/или сильно ослабили всех остальных игроков, которые могли бы вмешаться. Я говорю, прежде всего, о Сирии и ливанской "Хезболле".



Все эти факты невозможно игнорировать в момент, когда с последними (и уже просроченными) запасами энтузиазма и оптимизма мы ждем так называемого "великого дня", который положит конец одной истории и откроет путь к другой. Иными словами, мы вынуждены ждать предстоящей встречи Трампа и Путина, запланированной на будущую неделю, и верить, что "джокер" из Нью-Йорка появится с нынешним лицом пацифиста и массой экономических предложений.



Их встреча действительно может состояться, о чем все громче говорят в Вашингтоне и Москве. Но что даст личная встреча и появление двух лидеров в одной комнате? Чего недоставало телефонным разговорам, которые якобы продолжаются (официально и неофициально) уже несколько месяцев? Неужели у Трампа и Путина проблемы с переводчиками, и им поможет жестикуляция? Или предположим, подключив еще немного оптимизма, что запланированная встреча - всего лишь большая декорация, а стороны уже обо всем давно договорились?



О чем они договорились, если договорились, нам неизвестно, но мы знаем, о чем идет речь. О перемирии. Россия должна прекратить удары с воздуха. Линию фронта нужно заморозить. Россия должна сохранить контроль над всем, что контролирует сейчас и так далее. Разумеется, это не все. Неизбежно присутствует обширный экономический компонент, о котором сейчас говорят в полголоса. Есть разные варианты, которые могут устроить США и Россию. Но о чем бы они ни договорились, это будет во вред Европе, и сомневаться в этом не приходится. Что интересно, Китай, который чует, что перелом не за горами, от души этому рад. Но зачем Китаю вообще мир между Россией и США? Разве для Китая это не опасный сценарий, при котором США бросят все свои силы на то, чтобы решительно остановить неукротимый китайский рост?



Это действительно интересно, но не парадоксально. Китаю лучше всех известно, как далеко зашло дело. Кроме того, Пекин лучше других понимает, что теперь великая смена империй происходит эволюционно, и эту бурную эволюцию не остановить. Дни американской империи сочтены после кончины Британской, хотя и конец у них разный. Великобритания еще полагалась на жесткую силу и колониализм, а Америка подчинила концепцию демократии своему империализму. Кроме того, США правят миром посредством купленных лоялистов, предателей на местах, а не ставят силой своих людей. Эта модель просуществовала исключительно долго, но и ей окончательно приходит конец. Китай, в свою очередь, готовится стать ведущей империей, которая будет эволюционировать к более мягкому (или мягкому только на вид) управлению миром. Лояльности Китай будет добиваться благодаря дружелюбию и помощи, например, благодаря крупным инфраструктурным проектам. Тогда лояльность будет формироваться почти естественным образом и даже не вертикально, а горизонтально. Но империализм останется империализмом, только если его вовремя не разбавить многополярностью таких объединений, как БРИКС.



Вернемся к Путину и Трампу. Худшим вариантом будет, если первые полчаса встречи все будет звучать идеально, а потом обе стороны заговорят о том, что их неправильно поняли. Это можно предотвратить, заключив абсолютно ясный и четкий договор, который не оставит пространства для толкований. Кроме того, крайне важно не позволить европейцам "кружить" вокруг стола переговоров. Европа - политический самоубийца, и в этом заключается ее большая трагедия. Америка - ловкий насильник, который выйдет из этого ужаса с выгодой. Но Европа дошла до той точки, когда она была (и пока ничего не изменилось) готова полностью пожертвовать собой почти ни за что - совершенно себе во вред. Европейская политическая верхушка похожа на организм с эволюционной ошибкой, который продолжает жизнедействовать, но обречен.



Ведь нет буквально ничего, что Европа могла бы вообще предложить для помощи Украине.У Украины нет идеологии, ради которой Европе стоило бы жертвовать собой и за которую стоило бы бороться. У них нет никакой революционной надежды на лучший мир, ничего священного, ради чего при необходимости стоило бы гибнуть или идти на крайние экономические жертвы. Украина - коррумпированная страна под управлением олигархических элит, и она на самом деле (по иронии, Европа этого никак не хочет признавать) исключительно похожа на Россию! Кроме того, на Украине полно полезных ресурсов, но Европе остается только наблюдать за их разграблением - Трамп уже здесь.



Наконец, мы видим последний этап реализации гибельной европейской идеи - бессмысленной милитаризации. Особенно позорно в этом смысле ведут себя некоторые малозначительные государства, которые решили, что милитаризация - новый способ "угодить хозяину", и отчаянно принялись за дело. Это новое дно, о котором лучше и не говорить.



Таким образом, Европе даже полезно потерпеть поражение. Ей нужно прийти в себя и осознать огромное количество совершенных ошибок, которые с такими властями уже невозможно исправить. Европе повезет, если ей представится шанс для "перезагрузки" и если новые политические силы (левые, правые, центристы или кто-то новый) будут строить судьбу Старого континента с позиций интересов и здравого смысла.



Наконец, мы, европейцы, сами можем и должны мечтать об этом, особенно если такой шанс нам предоставит охранитель "вашингтонского болота" и соучастник геноцида в первом квартале XXI века. Мир на Украине имеет отношение ко всем нам, и в итоге он может спасти наш континент и принести политико-ментальный перелом. Поэтому, понимая все это, с последними крохами оптимизма будем надеяться, что один из дней предстоящей недели станет великим, исторически важным и пройдет под знаком мира.