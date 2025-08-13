 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 14.08.2025
00:53  Сталин и Эйзенхауэр на вершине мавзолея, - Валерий Бурт
00:05  Русские войска готовят финальный удар по логистике ВСУ в Покровске - итоговая сводка Readovka за 13 августа
Среда, 13.08.2025
20:15  Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram и WhatsApp. Что это значит
20:11  Турция построит в Киргизии ГЭС для обеспечения электроэнергией Зангезурского коридора, - Виктория Панфилова
13:07  Рекордное за полвека ослабление доллара США, - Валентин Катасонов
12:19  ProFinance: "Китайское удушение". Си овладел темными искусствами торговой войны
11:23  Более 1,6 тысячи афганских беженцев покинули Таджикистан, в том числе принудительно
11:01  За последние пять лет в Киргизии построено более 3 тыс. км дорог
10:52  Взгляд: БРИКС встала стеной за Путиным перед встречей на Аляске
03:52  Британия призвала лидеров ЕС заткнуться, чтоб не злить Трампа
02:46  Казахстан проявил интерес к Армении, - Виктория Панфилова
01:41  Запад в поисках "большой сделки": проект глобализации провалился. США запускают переформатирование, - Олег Яновский
00:36  В успехе саммита на Аляске заинтересованы обе стороны, - Дмитрий Суслов
00:05  ВС РФ прорвали фронт ВСУ на Добропольском направлении – итоговая сводка Readovka за 12 августа
Вторник, 12.08.2025
23:37  Афганистан призвал США признать власть талибов и передать им посольство
20:26  В Казахстане создан Цифровой штаб для ускоренного повсеместного внедрения технологий ИИ
14:12  "Коридор Трампа", или Почему Восток – дело тонкое, - Елена Пустовойтова
12:57  Как Англия за 30 лет "перерисовала" Азербайджан под себя, - Андрей Луговой
12:36  Президент Узбекистана: Только усилением контроля теневую экономику не обуздать
12:29  КТЖ: На станции Достык (Дружба) установлен рекорд по передаче экспортных грузов в Китай
12:23  Взгляд: Конец нефтяной эры признан ошибочным. Мировые корпорации отменили похороны нефти
12:14  Китай остановил крупнейший рудник лития: напередобывали
11:44  Лондон обещает Бишкеку найти инвестиции, - Виктория Панфилова
03:35  В Таджикистане назвали самый коррумпированный город Согда
02:03  Юань и рупия: друг против друга или вместе с рублем – против доллара? - Виктор Малышев
01:59  Президент Киргизии отказался отменять уголовную ответственность за многоженство
01:47  Взгляд: Индия приблизилась к статусу сверхдержавы
00:05  ВС РФ освободили село Предтечино на Константиновском направлении – итоговая сводка Readovka за 11 августа
Понедельник, 11.08.2025
21:10  Иран. Что скрывается за желанием перенести столицу из Тегерана? - Валерий Бурт
18:33  Do Rzeczy: Трамп начал процесс демонтажа проекта "Евросоюз"
17:42  "Ультиматум Путина". В армии и обществе сложился консенсус: Киев капут, - Александр Храмчихин
13:30  О торгах на туркменской товарно-сырьевой бирже
11:44  Ветераны футбола Узбекистана и России сыграют товарищеский матч памяти "Пахтакор-79 "
11:41  Талибы* обвинили Таджикистан и Иран в поставках некачественного бензина
11:19  В Пекине состоялась первая репетиция парада, посвященного 80-летию Победы
11:17  США придумали способ украсть Луну
11:00  На концерт Дженнифер Лопес в Ташкенте треть билетов купили россияне
04:05  На встрече Путина и Трампа будет третий, от кого зависят все условия мира, - Кирилл Стрельников
02:22  Маньчжурская стратегическая наступательная операция – принуждение Японии к миру, - Валерий Полесский
01:12  КТЖ напоминает правила: Что запрещено делать в поезде
00:05  ВС РФ в 30 км от Харькова – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 10.08.2025
20:01  Война с фейками: О продаже Аляски Соединенным Штатам
18:52  Путин информировал Жапарова о планируемой встрече с Трампом на Аляске
17:02  В Узбекистане организаторов поездок в умру начнут проверять "тайные клиенты"
16:33  Генпрокуратура Таджикистана о местонахождении главарей терорганизаций
16:20  Камчатский урок: Цунами от подрыва "Посейдонов" смоет врагов России в океан, - Сергей Аксенов
12:59  Forsal: Россия становится новым направлением бегства людей с Запада. Три группы новых мигрантов
12:49  Сомнительная сделка: как углубляются противоречия США с ЕС, - Олег Сергеев
11:11  Путин поделился с Рахмоном результатами переговорного процесса с США
00:05  Readovka: Лицом к лицу и третий лишний – как Трамп добивался встречи с Путиным
Суббота, 09.08.2025
20:12  НАТО хочет встать между Ираном и Россией, как гадюка, - советник Хаменеи о Зангезурском коридоре
15:15  Podrobno.uz: Президент Узбекистана поручил ускорить строительство АЭС
14:09  Темные дела Белого дома. Трамп - президент миллиардеров, - Сергей Кожемякин
12:44  Премьер Бектенов обсудил с главой "Росатома" нюансы строительства АЭС в Казахстане
12:35  ГКНБ Кыргызстана стал координатором и владельцем системы идентификации мобильных телефонов
12:31  Минпром Таджикистана сообщил о беспрецедентном росте экспорта угля
12:27  Синьхуа: Энергетическое оборудование Китая способствует зеленой трансформации в странах Центральной Азии
03:17  Встреча Президентов России и США пройдет 15 августа на Аляске
01:22  Трамп: Зеленский "получает все" для продвижения переговоров по Украине
00:41  В России обсуждается введении безопасных сим-карт для детей
00:05  ВС РФ приступили к ликвидации последней возможности ВСУ снабжать Покровско-Мирноградскую агломерацию
Сталин и Эйзенхауэр на вершине мавзолея
Сотрудничество двух держав, которое оборвалось в сорок пятом

13.08.2025 | Валерий БУРТ

Отношения СССР и США в годы Второй мировой были, несмотря на некоторые шероховатости, вершиной благоприятных отношений двух стран. И после войны сохранялась надежда, что обе супердержавы будут успешно сотрудничать. Тепло общались между собой маршал Георгий Жуков и генерал Дуайт Эйзенхауэр. В августе 1945 года будущий президент США прибыл в Москву.

Жуков и Эйзенхауэр впервые встретились 30 мая 1945 года на банкете в честь победы над Германией в Карлсхорсте. Конечно, полководцы слышали друг о друге и при встрече обменялись крепкими рукопожатиями. Они долго беседовали, американцу пришлись по душе простота и непринужденное поведение русского, его остроумие. Не счесть, сколько раз в тот вечер они сдвигали бокалы.

Эйзенхауэр вручил Жукову американский орден "Легион почета". Ответной любезностью стало награждение генерала советским орденом "Победы". Эйзенхауэр был приглашен на торжественный парад в Москве, но не смог присутствовать на Красной площади, поскольку его срочно вызвали в Вашингтон. Там уточнялись планы предстоящих боевых действий против Японии.

Однако американский военачальник все же побывал в Москве по личному приглашению Иосифа Сталина – это был знак особого расположения лидера СССР. Из Берлина Эйзенхауэр отправился в Москву в сопровождении Жукова, который командовал Группой советских оккупационных войск в Германии.

Еще один знак внимания Сталин оказал гостю в столице. 12 августа 1945 года в день большого физкультурного праздника он пригласил Эйзенхауэра на трибуну мавзолея. Ранее подобной чести не удостаивался ни один иностранец.

Яркий спортивный праздник продолжался пять часов, однако Сталин, к удивлению гостя, не обнаруживал признаков усталости. Хотя было известно, что в 1945 году вождь тяжело болел: перенес два инфаркта и удар инсульта.

"Он пригласил меня встать рядом с ним, и с помощью переводчика мы разговаривали с перерывами в течение всего спортивного представления, – писал Эйзенхауэр в воспоминаниях. – Сталин проявил большой интерес к промышленным, научным и экономическим достижениям Америки. Он несколько раз повторял, что для России и США важно оставаться друзьями".

Сталин прямо говорил, что рассчитывает на американскую помощь в сельском хозяйстве, машиностроении и строительстве. Причем, по свидетельству Эйзенхауэра, он повторил это несколько раз. Наверняка лидер СССР надеялся, что генерал донесет его слова до президента США Гарри Трумэна. Но сотрудничество с Москвой не входило в его планы.

Гость и его спутники побывали на футбольном матче, "где присутствовало 80 тыс. заядлых болельщиков", осмотрели московское метро, посетили художественную галерею. Гостю запомнились поездки на авиационный завод и в колхоз. В России его поразил патриотизм русских, который обычно выражался лаконичными словами: "Это все для матери-Родины".

В своих мемуарах генерал отметил, что "по своему великодушию, по своей преданности товарищу, по своему здравому и прямому взгляду на дела повседневной жизни обыкновенный русский, как мне кажется, очень похож на так называемого среднего американца".

Гостя повезли в Ленинград, который еще не оправился от ужасов блокады. На одном из мероприятий слово было представлено сыну Эйзенхауэра Джону, лейтенанту армии США, который сопровождал отца в поездке. "Я хочу провозгласить тост в честь самого важного русского человека во Второй мировой войне, – произнес он. – Джентльмены, я предлагаю выпить вместе со мной за рядового солдата великой Красной Армии!"

Эйзенхауэр-старший вспоминал, что этот тост был встречен с большим энтузиазмом и выкриками одобрения. Особенно доволен был Жуков. Он сказал: "Мы с ним, должно быть, стареем, если нам пришлось ждать, пока молодой лейтенант не напомнит нам, кто в действительности выиграл войну".

Покидая СССР, Эйзенхауэр пригласил Жукова посетить США. Он ответил согласием, однако визит в итоге не состоялся – якобы потому, что Сталин наложил на него запрет. Известно, что он страдал чрезмерной подозрительностью и решил, что маршала завербует ЦРУ?

Спустя несколько месяцев Эйзенхауэр повторил приглашение Жукову и добавил: "Прошу вас, в том случае, если вы почувствуете и решите, что я мог бы сделать что-то для вас лично, а возможно, и для укрепления дружеских взаимоотношений, которые настолько важны и необходимы для всего мира, я откликнусь на ваши предложения и сделаю все, что будет в моих силах и возможностях".

Просил ли его о чем-то Жуков? И выполнил ли его пожелания Эйзенхауэр? Об этом история умалчивает.

Жуков и Эйзенхауэр обменивались письмами до апреля 1946 года. К тому времени отношения двух стран значительно ухудшились. Оборвалась и переписка двух самых знаменитых военачальников Советского Союза и США.

…Через 20 лет после визита Эйзенхауэра в Советский Союз, он снова уже в ранге президента США собрался в эту страну. Обе стороны договорились об ответном визите после 12-дневного турне главы СССР Никиты Хрущева по Америке. Подобных поездок высокопоставленные представители России еще не совершали.

Во время общения в США Хрущев и Эйзенхауэр вели себя подчеркнуто доброжелательно. Гость то и дело улыбался и похлопывал по плечу хозяина, повторяя: "Май френд, май френд". Это было время потепления отношений между двумя великими державами. Увы, короткого.

Эйзенхауэра ждали в Москве в 1960 году. Это был бы первый официальный визит президента США в Россию…

Подготовка к этому событию шла полным ходом: разрабатывалась программа официального обеда в честь высокого гостя, приема в Большом Кремлевском дворце. Печатались карты-схемы, видовые открытки, путеводители по Ленинграду, Киеву, Дальнему Востоку, Иркутску, озеру Байкал и других мест, расположенных по маршруту поездки Эйзенхауэра.

Незадолго до визита президента США в СССР прибыли его "посланцы". Министр сельского хозяйства Советского Союза Владимир Мацкевич доложил Хрущеву о прибытии двух телок – Элины и Эльбы. Компанию коровам составил бычок Черный Дрозд.

Но…1 мая 1960 года над территорией СССР был сбит американский самолет-шпион U-2, пилотируемый Фрэнсисом Пауэрсом. Он выбросился с парашютом, был заключен в тюрьму и предстал перед советским судом.

После этого инцидента доброжелательную риторику советской прессы сменил враждебный тон. Советский Союз был охвачен митингами протеста, на которых клеймили "американских империалистов". Поэт Сергей Смирнов напечатал в "Правде" обличительные стихи, в котором были такие строки:
"Вам кажется, что можно в небе нашем
Кружить и заниматься шпионажем.
Но служит веской репликой на это
Прицельная советская ракета".

Хрущев потребовал от Эйзенхауэра извинений. Тот отдал приказ о прекращении разведывательных полетов над территорией СССР, но называть виновных не стал. Каяться тоже.

В знак протеста советская делегация покинула зал заседаний международной конференции четырех стран по разоружению в Париже, и импульсивный Хрущев отозвал приглашение президенту США посетить Советский Союз. Ну а Эйзенхауэру пришлось распаковывать чемоданы.

Первый визит президента США в Россию состоялся лишь в мае 1972 года – в Москву прибыл Ричард Никсон, который во время правления Эйзенхауэра был вице-президентом. Это произошло во время очередного недолгого потепления в отношениях между двумя странами.

…Сегодня можно говорить о некотором улучшении российско-американских отношений. Но с осторожным оптимизмом. Многое зависит от того, надут ли президенты обеих стран на саммите на Аляске общий язык.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1755121980


