Сталин и Эйзенхауэр на вершине мавзолея

00:53 14.08.2025

Сотрудничество двух держав, которое оборвалось в сорок пятом



13.08.2025 | Валерий БУРТ



Отношения СССР и США в годы Второй мировой были, несмотря на некоторые шероховатости, вершиной благоприятных отношений двух стран. И после войны сохранялась надежда, что обе супердержавы будут успешно сотрудничать. Тепло общались между собой маршал Георгий Жуков и генерал Дуайт Эйзенхауэр. В августе 1945 года будущий президент США прибыл в Москву.



Жуков и Эйзенхауэр впервые встретились 30 мая 1945 года на банкете в честь победы над Германией в Карлсхорсте. Конечно, полководцы слышали друг о друге и при встрече обменялись крепкими рукопожатиями. Они долго беседовали, американцу пришлись по душе простота и непринужденное поведение русского, его остроумие. Не счесть, сколько раз в тот вечер они сдвигали бокалы.



Эйзенхауэр вручил Жукову американский орден "Легион почета". Ответной любезностью стало награждение генерала советским орденом "Победы". Эйзенхауэр был приглашен на торжественный парад в Москве, но не смог присутствовать на Красной площади, поскольку его срочно вызвали в Вашингтон. Там уточнялись планы предстоящих боевых действий против Японии.



Однако американский военачальник все же побывал в Москве по личному приглашению Иосифа Сталина – это был знак особого расположения лидера СССР. Из Берлина Эйзенхауэр отправился в Москву в сопровождении Жукова, который командовал Группой советских оккупационных войск в Германии.



Еще один знак внимания Сталин оказал гостю в столице. 12 августа 1945 года в день большого физкультурного праздника он пригласил Эйзенхауэра на трибуну мавзолея. Ранее подобной чести не удостаивался ни один иностранец.



Яркий спортивный праздник продолжался пять часов, однако Сталин, к удивлению гостя, не обнаруживал признаков усталости. Хотя было известно, что в 1945 году вождь тяжело болел: перенес два инфаркта и удар инсульта.



"Он пригласил меня встать рядом с ним, и с помощью переводчика мы разговаривали с перерывами в течение всего спортивного представления, – писал Эйзенхауэр в воспоминаниях. – Сталин проявил большой интерес к промышленным, научным и экономическим достижениям Америки. Он несколько раз повторял, что для России и США важно оставаться друзьями".



Сталин прямо говорил, что рассчитывает на американскую помощь в сельском хозяйстве, машиностроении и строительстве. Причем, по свидетельству Эйзенхауэра, он повторил это несколько раз. Наверняка лидер СССР надеялся, что генерал донесет его слова до президента США Гарри Трумэна. Но сотрудничество с Москвой не входило в его планы.



Гость и его спутники побывали на футбольном матче, "где присутствовало 80 тыс. заядлых болельщиков", осмотрели московское метро, посетили художественную галерею. Гостю запомнились поездки на авиационный завод и в колхоз. В России его поразил патриотизм русских, который обычно выражался лаконичными словами: "Это все для матери-Родины".



В своих мемуарах генерал отметил, что "по своему великодушию, по своей преданности товарищу, по своему здравому и прямому взгляду на дела повседневной жизни обыкновенный русский, как мне кажется, очень похож на так называемого среднего американца".



Гостя повезли в Ленинград, который еще не оправился от ужасов блокады. На одном из мероприятий слово было представлено сыну Эйзенхауэра Джону, лейтенанту армии США, который сопровождал отца в поездке. "Я хочу провозгласить тост в честь самого важного русского человека во Второй мировой войне, – произнес он. – Джентльмены, я предлагаю выпить вместе со мной за рядового солдата великой Красной Армии!"



Эйзенхауэр-старший вспоминал, что этот тост был встречен с большим энтузиазмом и выкриками одобрения. Особенно доволен был Жуков. Он сказал: "Мы с ним, должно быть, стареем, если нам пришлось ждать, пока молодой лейтенант не напомнит нам, кто в действительности выиграл войну".



Покидая СССР, Эйзенхауэр пригласил Жукова посетить США. Он ответил согласием, однако визит в итоге не состоялся – якобы потому, что Сталин наложил на него запрет. Известно, что он страдал чрезмерной подозрительностью и решил, что маршала завербует ЦРУ?



Спустя несколько месяцев Эйзенхауэр повторил приглашение Жукову и добавил: "Прошу вас, в том случае, если вы почувствуете и решите, что я мог бы сделать что-то для вас лично, а возможно, и для укрепления дружеских взаимоотношений, которые настолько важны и необходимы для всего мира, я откликнусь на ваши предложения и сделаю все, что будет в моих силах и возможностях".



Просил ли его о чем-то Жуков? И выполнил ли его пожелания Эйзенхауэр? Об этом история умалчивает.



Жуков и Эйзенхауэр обменивались письмами до апреля 1946 года. К тому времени отношения двух стран значительно ухудшились. Оборвалась и переписка двух самых знаменитых военачальников Советского Союза и США.



…Через 20 лет после визита Эйзенхауэра в Советский Союз, он снова уже в ранге президента США собрался в эту страну. Обе стороны договорились об ответном визите после 12-дневного турне главы СССР Никиты Хрущева по Америке. Подобных поездок высокопоставленные представители России еще не совершали.



Во время общения в США Хрущев и Эйзенхауэр вели себя подчеркнуто доброжелательно. Гость то и дело улыбался и похлопывал по плечу хозяина, повторяя: "Май френд, май френд". Это было время потепления отношений между двумя великими державами. Увы, короткого.



Эйзенхауэра ждали в Москве в 1960 году. Это был бы первый официальный визит президента США в Россию…



Подготовка к этому событию шла полным ходом: разрабатывалась программа официального обеда в честь высокого гостя, приема в Большом Кремлевском дворце. Печатались карты-схемы, видовые открытки, путеводители по Ленинграду, Киеву, Дальнему Востоку, Иркутску, озеру Байкал и других мест, расположенных по маршруту поездки Эйзенхауэра.



Незадолго до визита президента США в СССР прибыли его "посланцы". Министр сельского хозяйства Советского Союза Владимир Мацкевич доложил Хрущеву о прибытии двух телок – Элины и Эльбы. Компанию коровам составил бычок Черный Дрозд.



Но…1 мая 1960 года над территорией СССР был сбит американский самолет-шпион U-2, пилотируемый Фрэнсисом Пауэрсом. Он выбросился с парашютом, был заключен в тюрьму и предстал перед советским судом.



После этого инцидента доброжелательную риторику советской прессы сменил враждебный тон. Советский Союз был охвачен митингами протеста, на которых клеймили "американских империалистов". Поэт Сергей Смирнов напечатал в "Правде" обличительные стихи, в котором были такие строки:

"Вам кажется, что можно в небе нашем

Кружить и заниматься шпионажем.

Но служит веской репликой на это

Прицельная советская ракета".



Хрущев потребовал от Эйзенхауэра извинений. Тот отдал приказ о прекращении разведывательных полетов над территорией СССР, но называть виновных не стал. Каяться тоже.



В знак протеста советская делегация покинула зал заседаний международной конференции четырех стран по разоружению в Париже, и импульсивный Хрущев отозвал приглашение президенту США посетить Советский Союз. Ну а Эйзенхауэру пришлось распаковывать чемоданы.



Первый визит президента США в Россию состоялся лишь в мае 1972 года – в Москву прибыл Ричард Никсон, который во время правления Эйзенхауэра был вице-президентом. Это произошло во время очередного недолгого потепления в отношениях между двумя странами.



…Сегодня можно говорить о некотором улучшении российско-американских отношений. Но с осторожным оптимизмом. Многое зависит от того, надут ли президенты обеих стран на саммите на Аляске общий язык.