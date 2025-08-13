СВР России: Еврокомиссия нацелена на смену власти в Венгрии

01:59 14.08.2025

Пресс-бюро СВР России, 13 Августа



Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающим в СВР России данным, Еврокомиссия воспринимает нынешнее руководство Венгрии как все более серьезную помеху для "единой Европы". В Брюсселе в ярости от попыток Будапешта проводить самостоятельную политику и влиять на принятие коллективных решений, прежде всего, по России и Украине. "Последней каплей", переполнившей чашу терпения евробюрократии, стало недавнее решение венгров заблокировать проект нового семилетнего бюджета ЕС, который, по их оценкам, выработан для милитаризации Европы и ее подготовки к войне с Москвой.



По данным СВР, председатель Еврокомиссии У. фон дер Ляйен всерьез изучает сценарии смены "режима в Будапеште". Основным кандидатом на пост главы правительства ей видится лояльный глобалистским элитам лидер оппозиционной партии "Уважение и свобода" П. Мадьяр. Расчет состоит в том, чтобы привести его к власти на парламентских выборах весной 2026 года, "а может и раньше". На поддержку Мадьяра уже мобилизованы значительные материальные, административные, медийные и лоббистские ресурсы. Финансовые средства готовы предоставить немецкие партийные фонды, ряд норвежских правозащитных НПО, а также Европейская народная партия.



В кампанию по "демонтажу" правительства Венгрии по приказу Брюсселя активно включился Киев, "обиженный" на блокирование Будапештом процесса его евроинтеграции. При этом режим В. Зеленского выполняет самую грязную работу, в том числе, дестабилизирует ситуацию в Венгрии через возможности украинских спецслужб и проживающей там диаспоры.



