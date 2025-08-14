 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Четверг, 14.08.2025
США стремятся затянуть Узбекистан в хлопковую аферу, - Рустам Масалиев
14.08.2025 | Рустам МАСАЛИЕВ

Сдается, что Вашингтон решил полностью затянуть Ташкент в пучину финансово-экономической и иной зависимости от него. США, всячески шантажируя Узбекистан возможным санкционным давлением в случае его более тесного торгового сотрудничества с Москвой и одновременно обещая вскоре отменить ограничивающую торговые преференции устаревшую поправку Джексона-Вэника в отношении страны, навязали Ташкенту новое "взаимовыгодное сотрудничество".

Так, в ходе визита в Вашингтон в конце июля делегация узбекского министерства инвестиций, промышленности и торговли встретилась с представителями министерства сельского хозяйства и ассоциацией хлопка США. На этом пафосном мероприятии обсуждались поставки (о, чудо!) американского хлопка в Узбекистан по программе GSM-102, а также запуск инициативы Made from U.S. Cotton для поставок продукции из американского хлопка на внешние рынки.

Как отмечают местные эксперты, ради такого дела Ташкенту даже любезно позволят закупать американскую сельхозпродукцию в кредит с гарантией со стороны Минсельхоза США, что снизит риски для коммерческих банков и сделает закупку более доступной. По их мнению, для Узбекистана, где бизнесу все еще трудно получить дешевые долгосрочные кредиты в валюте, это может стать ключевым механизмом для импорта стратегического сырья.

В данном контексте для Ташкента, исторически занимающего шестое место в мире по производству хлопка-сырца с ежегодным объемом около 3,5 млн тонн и производящего до 1,2 млн тонн хлопкового волокна, белое золото внезапно начинает становиться стратегическим сырьем.

Теперь все более очевидно, почему в последний десяток лет ключевым вопросом "правозащитников" коллективного Запада значилось искоренение практики детского и принудительного труда с объявлением в 2010 году бойкота для хлопка из Узбекистана.

В марте 2022 года международная коалиция Cotton Campaign, а с ней и известные компании Adidas, Amazon, Burberry, Disney. GAP, Gucci, IKEA. Lacoste, Nike, Puma, Uniqlo, Zara и другие резко отменили бойкот для хлопка из Узбекистана. Глава организации Беннет Фриман отметил, что Ташкенту, дескать, удалось искоренить принудительный труд в ходе хлопкоуборочных кампаний. По его словам, "не только нашей коалицией, но и представителями гражданского общества и международными организациями признается тот факт, что в период сбора урожая хлопка-сырца принудительный труд не используется и полностью ликвидирован".

Неделей ранее аналогичную оценку дали и в Международной организации труда. По данным МОТ, 99% тех, кто участвовал в сборе урожая хлопка в 2021 году, работали добровольно, а факты принудительного труда практически отсутствовали во всех регионах.

Что примечательно: все обозначенные действия по снятию бойкота весьма странным образом совпали с объявленным в том же 2022 году президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым решением прекратить экспорт необработанного хлопкового волокна и направлять весь урожай на внутреннюю переработку для формирования модели создания текстильной продукции с высокой добавленной стоимостью. Как отмечается в официальных источниках, этот курс намечено подкрепить созданием крупных хлопково-текстильных кластеров, которые обеспечивают полный цикл производства – от поля до готовой одежды. Но почему-то, по оценке экспертов, именно американский хлопок, якобы обладающий более высоким международным авторитетом и сертификацией, необходим для занятия Узбекистаном ниши в премиальных сегментах рынка, таких как высококачественная одежда и медицинский текстиль.

Однако если обратиться к реальным данным, то можно лицезреть совершенно обратную картину. По данным UN Comtrade, в 2024 году ведущими импортерами хлопчатобумажной пряжи из Узбекистана являлись Китай (83724 т), Турция (74116 т) и Россия (63348 т). А главными импортерами хлопчатобумажных тканей выступали Россия (8 848 т), Польша (515 т) и Казахстан (166 т). Таким образом, главными партнерами выступают Россия, Казахстан, Китай, Турция, а представителями США или ЕС тут и не пахнет...

Судя по всему, ситуация в ближайшие годы изменится. Руководством РУз поставлена задача по увеличению экспорта с 3 млрд до 7 млрд долларов к 2028 году, причем 500 млн долларов должны быть направлены на рынки ЕС и США, а 5 млрд долларов привлечены в виде иностранных инвестиций и кредитов.

Как считают прозападные аналитики, сейчас для Ташкента вырисовалась прекрасная возможность встроиться в глобальные производственные цепочки уже не в качестве поставщика сырья, а как производителя готовой продукции, правда, под каким-то эфемерно признанным "международным" брендом.

Послушать этих аналитиков, так в советский период "порабощенный" Узбекистан был превращен в главную хлопковую базу СССР, что привело к формированию аграрной монокультуры. Кроме того, подобная политика, оказывается, стала одной из ключевых причин экологической катастрофы Аральского моря, так как огромные объемы воды из рек Амударья и Сырдарья отводились для орошения хлопковых полей.

Между тем в советское время на хлопковую отрасль интенсивно работали пять больших научно-исследовательских институтов и огромное количество лабораторий в других ведомствах, которые регулярно выводили новые сорта. По интеллектуальному потенциалу отрасли (выведение высокоурожайных сортов хлопчатника, создание агротехнологий) и качеству волокна Узбекистан занимал лидирующие позиции.

После распада СССР последним значимым успехом ученых явилась начатая в советское время и законченная в 2020 году работа по выведению сорта "Бухара-6", созданного селекционерами из ПИИ селекции, семеноводства и агротехнологии хлопка, последнего из оставшихся "советских" НИИ. К слову, этот сорт был удостоен золотой медали на Ливерпульской хлопковой бирже, а его волокно принято в качестве эталона 2020 года.

А теперь – к вопросу о монокультуре. По мнению специалистов, в Ферганской долине меньше 100 лет назад были сплошные барханы, а сейчас там сплошные поля. И если придется отказаться от хлопка, то пески обратно захватят все, что неизбежно приведет к миграции населения.

Ну и к современным реалиям: снижение спроса на узбекский хлопок в целом сильно ударит по фермерам и переработчикам, поскольку американский продукт будет дешевле, да и импорт станет намного дороже ввиду пошлин и логистических издержек.

Все-таки руководству Узбекистана просто необходимо призадуматься на предмет того, стоит ли ввязываться в это весьма сомнительное предприятие, связанное с явной угрозой полной утраты продовольственного и промышленного суверенитета, да и не только...

Источник - Ритм Евразии
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1755126660


