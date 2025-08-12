Podrobno.uz: Кому в Ташкенте выгодно, чтобы базары горели...

03:40 14.08.2025

"Уч кахрамон". Кому в Ташкенте выгодно, чтобы базары горели и что говорят местные жители. Фото и видео

12 августа 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В ночь на 11 августа крупный пожар охватил рынок "Уч кахрамон" в Ташкентской области. Сегодня на территории все еще ощущается резкий запах гари, а взгляд невольно цепляется за обгоревшие конструкции и обрушившиеся крыши торговых павильонов. Металлические ворота на южной стороне рынка почернели от огня, а вокруг продолжают дежурить пожарные, представители прокуратуры и сотрудники городской администрации. Корреспондент Podrobno.uz побывал на месте происшествия.



Торговцы, потрясенные случившимся, избегают разговоров, лишь коротко отвечая: "Нам нечего сказать".



