Четверг, 14.08.2025
Podrobno.uz: Кому в Ташкенте выгодно, чтобы базары горели...
03:40 14.08.2025

"Уч кахрамон". Кому в Ташкенте выгодно, чтобы базары горели и что говорят местные жители. Фото и видео
12 августа 2025

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В ночь на 11 августа крупный пожар охватил рынок "Уч кахрамон" в Ташкентской области. Сегодня на территории все еще ощущается резкий запах гари, а взгляд невольно цепляется за обгоревшие конструкции и обрушившиеся крыши торговых павильонов. Металлические ворота на южной стороне рынка почернели от огня, а вокруг продолжают дежурить пожарные, представители прокуратуры и сотрудники городской администрации. Корреспондент Podrobno.uz побывал на месте происшествия.

Торговцы, потрясенные случившимся, избегают разговоров, лишь коротко отвечая: "Нам нечего сказать".



Между тем, по земле разбросаны осколки разбитого стекла, вещи, которые не успели спасти от огня, обгоревшие манекены и остатки деревянных полок, покрытых черным пеплом.

На кадрах, снятых на месте, видно, что на территории рынка установлено несколько камер видеонаблюдения. Однако работники утверждают, что в день пожара в этом районе отключали электричество, и камеры не зафиксировали момент возгорания.

Представители хокимията в беседе с корреспондентом Podrobno.uz сообщили, что уцелевшие павильоны продолжают работать, а сгоревшая часть рынка будет восстановлена и снос торговых рядов не планируется. Поживем - увидим.

Некоторые магазины действительно работают, но большинство все же закрыто. Часть рынка, где по ночам продают цветы, осталась нетронутой огнем.

Причины пожара пока не названы, ведется расследование. Однако местные жители выдвигают свои версии о случившемся. Некоторые утверждают, что видели, как в момент возгорания с территории рынка выбегали двое человек с канистрами. Другие говорят, что происшествие напомнило взрыв. Во всех случаях обсуждается версия поджога, который якобы был "кому-то" выгоден.

"За это место давно идет борьба. Даже договор аренды, который обычно оформляют на год, стали оформлять на три месяца. Говорят, что был взрыв, и после хлопка с территории выбежали люди и уехали на машине без номеров", - рассказала одна из местных жительниц.

Также, по ее словам, на рынке каждый вечер в 9 часов отключают электричество. Соответственно до утра не работают и камеры видеонаблюдения.

В видеорепортаже Kun.uz торговцы пояснили, что большинство сгоревшего товара было взято либо в кредит, либо под реализацию. Теперь у них не только убытки, но и долги.

"Я вдова и одна воспитываю ребенка. Мы жили на выручку от торговли, и сейчас у меня в доме нет даже пяти тысяч сумов. У меня теперь долги перед поставщиками, и я не знаю, что мне делать", - призналась одна из торговок, едва сдерживая слезы.

Продавцы добавили, что буквально на днях завезли товары для "Школьного базара", и теперь от них остались лишь пепел да угли.

Напомним, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 259 - нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия. Согласно Уголовному кодексу, такое правонарушение наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением определенного права.

Отметим, что в непосредственной близости от рынка ведется активная застройка нового жилого комплекса, что, по словам местных жителей, лишь подогревает слухи о возможных причинах пожара.

Источник - Podrobno.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1755132000


