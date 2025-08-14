Indian Express: саммит на Аляске отодвигает Европу на второй план

Когда Трамп и Путин встречаются, это значит, что препятствия преодолены, но еще не все

Формат саммита на Аляске исключает участие в нем Украины и отодвигает Европу на второй план, пишет Indian Express. Европейские лидеры опасаются, что Трамп и Путин могут заключить сделку в "ялтинском стиле", минуя другие стороны, отмечается в статье.



Си Раджа Мохан (C. Raja Mohan)



Индия приветствует это примирение. Конфликт России и Запада исторически содействовал усилению Китая и Пакистана и сдерживанию региональной политики Индии



То, что президента России Владимира Путина примут на американской земле на этой неделе - после десятилетия глубоких противоречий, - знаменует собой важный момент в меняющихся отношениях между США, Россией, Европой и Китаем. Переговоры на Аляске по установлению мира на Украине между Путиным и его американским коллегой Трампом, наряду с более широким обсуждением двусторонних отношений, могут иметь далеко идущие последствия для безопасности Евразии и глобального порядка. Индия, которая столкнулась с 25-процентным дополнительным тарифом на экспорт в США из-за импорта Нью-Дели российской нефти, непосредственно заинтересована в результатах переговоров. Премьер-министр Нарендра Моди позвонил Владимиру Зеленскому, чтобы подтвердить поддержку Индией мирного процесса.



Последний визит Путина в США состоялся в 2015 году в рамках саммита ООН, где он встретился с президентом Бараком Обамой. Последующие встречи с американскими лидерами проходили в третьих странах - в Хельсинки в 2018 году и Женеве в 2021 году. Его последний официальный визит в Белый дом состоялся в 2005 году.



С конца 2000-х годов российско-американские отношения неуклонно ухудшались, чему способствовали расширение НАТО на восток, присоединение Москвой Крыма в 2014 году и спецоперация на Украине в 2022 году. Решение принять Путина у себя является смелым политическим шагом, принимая во внимание два десятилетия политической враждебности Штатов по отношению к России, подозрения американского "глубинного государства" в том, что Трамп является агентом Кремля, а также попытки демократов объявить ему импичмент во время его первого президентского срока.



Это, в свою очередь, коренится в мировоззрении Трампа. Можно выделить три элемента. Во-первых, он постоянно сигнализировал о желании покончить с укоренившимся антагонизмом Вашингтона к Москве и понести политические издержки в связи с этим. Будучи ограниченным во власти во время своего первого президентского срока, теперь Трамп, похоже, полон решимости изменить отношения между странами.



Во-вторых, это заявление Трампа о том, что он является "миротворцем". В 2024 году он заявил, что конфликт не возник бы, если бы он был президентом, и что он может положить этому конец "в один день". В своей инаугурационной речи в январе 2025 года он заявил: "Мы будем измерять наш успех не только выигранными битвами, но и войнами, которые мы заканчиваем. И возможно, самое главное, войнами, в которые мы никогда не ввязываемся". Это соответствует с позицией сторонников MAGA, которые не поддерживают "бесконечные войны" и сфокусированы на восстановлении родины.



В-третьих, Трамп инстинктивно связывает мир с выгодой. Его идеи -превратить Газу в курорт, получить права на добычу полезных ископаемых на Украине, наладить бизнес с Россией или продавать пакистанскую нефть Индии - отражают его логику "мира ради прибыли". Если на саммите на Аляске будет заключена сделка, ожидайте значительную коммерческую составляющую.



Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и советник российского президента Кирилл Дмитриев разрабатывают предложения в стиле "мир ради бизнеса". Они нацелены на деэскалацию в обмен на возобновление торговых связей между США и Россией. Основные направлениями являются структурированные поставки нефти и СПГ, защита энергетической инфраструктуры и санкции в случае возобновления военных действий. Также обсуждается сотрудничество в Арктике. Еще одно направление касается контролируемой торговли критически важными полезными ископаемыми и редкоземельными металлами.



На пути к достижению мира ради выгоды остаются значительные препятствия: политическое сопротивление в Конгрессе и Европе, а также неприятие Киевом договоренностей, поощряющих агрессию. Еще большую сложность на сложных переговорах по прекращению конфликта представляют структурные проблемы.



Формат саммита исключает участие в нем Украины и отодвигает Европу на второй план, что вызывает сомнения в его легитимности и надежности. Предпринимаются усилия по привлечению к ним представителей из Европы и Зеленского, в той или иной форме, однако главная дилемма остается нерешенной – добиваться ли соглашения о незамедлительном прекращении огня, которое заморозит существующие линии соприкосновения, или стремиться к более медленному прогрессу, который обеспечит более широкое правовое основание. Между тем, Путин настаивает на прямых переговорах с Трампом.



В основе переговоров о мире лежат пять взаимосвязанных вопросов. Во-первых, это вопрос о прекращении огня - незамедлительном и контролируемым прекращении боевых действий с четко согласованными линиями контроля. Следом идут территории и суверенитет: Россия добивается признания или, по крайней мере, принятия де-факто ее контроля над Крымом и территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, в то время как Киев решительно отвергает любое соглашение по "обмену земель на мир".



Третий вопрос - архитектура безопасности. Москва требует невступления Украины в НАТО, отказа от размещения западных баз и поставок вооружений, а Киев настаивает на своем суверенном праве выбирать свою позицию. Четвертый вопрос – смягчение санкций: Россия хочет скорейшего ослабления давления, но Запад настаивает на том, что Москва сперва должна сделать значимые уступки. Наконец, существуют надежные механизмы контроля за соблюдением соглашений - графики вывода войск, буферные зоны и механизмы урегулирования разногласий, позволяющие предотвратить срыв любой договоренности. Каждый из этих вопросов трудно решить так, чтобы все стороны были удовлетворены. Любая сторона может сорвать мирные переговоры.



Ситуация осложняется тем, что заинтересованные в достижении мира стороны придерживаются разных позиций. Трамп хочет быстрой и большой "победы", но некоторые в его администрации и многие в Вашингтоне настаивают на осторожных действиях. Москва стремится к долгосрочному урегулированию, при котором роль России в европейской безопасности будет определена. Россия хочет остановить расширение Североатлантического альянса и стремится иметь возможность влиять на внутреннюю политику Украины. Киев требует полного суверенитета и свободы в выборе партнеров по безопасности.



Европа разделилась по вопросу выбора тактики: одни призывают "сначала прекратить огонь", другие настаивают на участии Украины в переговорах и отвергают односторонние уступки. Европейские лидеры опасаются, что Трамп и Путин могут заключить сделку в "ялтинском стиле", минуя другие стороны, но у них мало рычагов воздействия на американского лидера.Пекин также опасается, что сближение США и России может позволить Вашингтону сконцентрировать усилия для оказания давления на Китай в Азии.



Индия приветствует примирение между Вашингтоном и Москвой. Конфликт между Россией и Западом исторически укреплял позиции Китая и Пакистана, сдерживая региональную политику Индии. Нью-Дели надеется, что стремление Трампа к миру с Россией будет соответствовать его интересам. Но Индия может получить сопутствующий ущерб от попыток Трампа надавить на Москву ради заключения сделки. Провал переговоров на Аляске станет плохой новостью для Индии; успех, однако, не гарантирует снижение тарифов. Трамп использовал тарифы как дипломатическое и политическое оружие и может продолжить использовать его против Индии.



Было бы иронично, если бы давняя ставка Дели на Москву закончилась тем, что российско-американские отношения улучшатся, а разногласия Индии с Вашингтоном сохранятся. Это не было бы беспрецедентным. Во время ослабления напряженности в 1970-х годах СССР сосредоточился на управлении мировым порядком совместно с США. После окончания холодной войны Россия проигнорировала своих старых друзей в пользу налаживания партнерских отношений с Америкой и Европой. Потребовалось более десяти лет, чтобы установить тесные связи Индии с Россией. Урок, который получила Дели, очевиден: страна не может принимать любую великую державу как должное, а должна стремиться развивать независимые отношения со всеми ними. Украина является ярким напоминанием о том, что Индия не должна вовлекаться в конфликты великих держав, несмотря на мимолетные возможности, которые могут предоставиться.