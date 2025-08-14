 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 14.08.2025
14:00  Подробности предстоящей встречи на Аляске
13:10  В Узбекистане предупредили о рисках обучения в зарубежных религиозных школах
12:50  Сможет ли Нацбанк Казахстана сдержать рост курса доллара без валютных интервенций
12:36  Readovka: ВС РФ и ФСБ сорвали разработку и производство новых ракет ВСУ "Сапсан"
12:06  Путин и Жапаров приветствуют VII Кыргызско-Российский экономический форум
11:53  Indian Express: саммит на Аляске отодвигает Европу на второй план
03:40  Podrobno.uz: Кому в Ташкенте выгодно, чтобы базары горели...
02:11  США стремятся затянуть Узбекистан в хлопковую аферу, - Рустам Масалиев
01:59  СВР России: Еврокомиссия нацелена на смену власти в Венгрии
00:53  Сталин и Эйзенхауэр на вершине мавзолея, - Валерий Бурт
00:40  Advance: мир на Украине может спасти Европу от суицида
00:05  Русские войска готовят финальный удар по логистике ВСУ в Покровске - итоговая сводка Readovka за 13 августа
Среда, 13.08.2025
20:15  Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram и WhatsApp. Что это значит
20:11  Турция построит в Киргизии ГЭС для обеспечения электроэнергией Зангезурского коридора, - Виктория Панфилова
13:07  Рекордное за полвека ослабление доллара США, - Валентин Катасонов
12:19  ProFinance: "Китайское удушение". Си овладел темными искусствами торговой войны
11:23  Более 1,6 тысячи афганских беженцев покинули Таджикистан, в том числе принудительно
11:01  За последние пять лет в Киргизии построено более 3 тыс. км дорог
10:52  Взгляд: БРИКС встала стеной за Путиным перед встречей на Аляске
03:52  Британия призвала лидеров ЕС заткнуться, чтоб не злить Трампа
02:46  Казахстан проявил интерес к Армении, - Виктория Панфилова
01:41  Запад в поисках "большой сделки": проект глобализации провалился. США запускают переформатирование, - Олег Яновский
00:36  В успехе саммита на Аляске заинтересованы обе стороны, - Дмитрий Суслов
00:05  ВС РФ прорвали фронт ВСУ на Добропольском направлении – итоговая сводка Readovka за 12 августа
Вторник, 12.08.2025
23:37  Афганистан призвал США признать власть талибов и передать им посольство
20:26  В Казахстане создан Цифровой штаб для ускоренного повсеместного внедрения технологий ИИ
14:12  "Коридор Трампа", или Почему Восток – дело тонкое, - Елена Пустовойтова
12:57  Как Англия за 30 лет "перерисовала" Азербайджан под себя, - Андрей Луговой
12:36  Президент Узбекистана: Только усилением контроля теневую экономику не обуздать
12:29  КТЖ: На станции Достык (Дружба) установлен рекорд по передаче экспортных грузов в Китай
12:23  Взгляд: Конец нефтяной эры признан ошибочным. Мировые корпорации отменили похороны нефти
12:14  Китай остановил крупнейший рудник лития: напередобывали
11:44  Лондон обещает Бишкеку найти инвестиции, - Виктория Панфилова
03:35  В Таджикистане назвали самый коррумпированный город Согда
02:03  Юань и рупия: друг против друга или вместе с рублем – против доллара? - Виктор Малышев
01:59  Президент Киргизии отказался отменять уголовную ответственность за многоженство
01:47  Взгляд: Индия приблизилась к статусу сверхдержавы
00:05  ВС РФ освободили село Предтечино на Константиновском направлении – итоговая сводка Readovka за 11 августа
Понедельник, 11.08.2025
21:10  Иран. Что скрывается за желанием перенести столицу из Тегерана? - Валерий Бурт
18:33  Do Rzeczy: Трамп начал процесс демонтажа проекта "Евросоюз"
17:42  "Ультиматум Путина". В армии и обществе сложился консенсус: Киев капут, - Александр Храмчихин
13:30  О торгах на туркменской товарно-сырьевой бирже
11:44  Ветераны футбола Узбекистана и России сыграют товарищеский матч памяти "Пахтакор-79 "
11:41  Талибы* обвинили Таджикистан и Иран в поставках некачественного бензина
11:19  В Пекине состоялась первая репетиция парада, посвященного 80-летию Победы
11:17  США придумали способ украсть Луну
11:00  На концерт Дженнифер Лопес в Ташкенте треть билетов купили россияне
04:05  На встрече Путина и Трампа будет третий, от кого зависят все условия мира, - Кирилл Стрельников
02:22  Маньчжурская стратегическая наступательная операция – принуждение Японии к миру, - Валерий Полесский
01:12  КТЖ напоминает правила: Что запрещено делать в поезде
00:05  ВС РФ в 30 км от Харькова – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 10.08.2025
20:01  Война с фейками: О продаже Аляски Соединенным Штатам
18:52  Путин информировал Жапарова о планируемой встрече с Трампом на Аляске
17:02  В Узбекистане организаторов поездок в умру начнут проверять "тайные клиенты"
16:33  Генпрокуратура Таджикистана о местонахождении главарей терорганизаций
16:20  Камчатский урок: Цунами от подрыва "Посейдонов" смоет врагов России в океан, - Сергей Аксенов
12:59  Forsal: Россия становится новым направлением бегства людей с Запада. Три группы новых мигрантов
12:49  Сомнительная сделка: как углубляются противоречия США с ЕС, - Олег Сергеев
11:11  Путин поделился с Рахмоном результатами переговорного процесса с США
00:05  Readovka: Лицом к лицу и третий лишний – как Трамп добивался встречи с Путиным
Суббота, 09.08.2025
20:12  НАТО хочет встать между Ираном и Россией, как гадюка, - советник Хаменеи о Зангезурском коридоре
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Indian Express: саммит на Аляске отодвигает Европу на второй план
11:53 14.08.2025

The Indian Express Индия
14 августа 2025

Когда Трамп и Путин встречаются, это значит, что препятствия преодолены, но еще не все
Indian Express: саммит на Аляске отодвигает Европу на второй план

Формат саммита на Аляске исключает участие в нем Украины и отодвигает Европу на второй план, пишет Indian Express. Европейские лидеры опасаются, что Трамп и Путин могут заключить сделку в "ялтинском стиле", минуя другие стороны, отмечается в статье.

Си Раджа Мохан (C. Raja Mohan)

Индия приветствует это примирение. Конфликт России и Запада исторически содействовал усилению Китая и Пакистана и сдерживанию региональной политики Индии

То, что президента России Владимира Путина примут на американской земле на этой неделе - после десятилетия глубоких противоречий, - знаменует собой важный момент в меняющихся отношениях между США, Россией, Европой и Китаем. Переговоры на Аляске по установлению мира на Украине между Путиным и его американским коллегой Трампом, наряду с более широким обсуждением двусторонних отношений, могут иметь далеко идущие последствия для безопасности Евразии и глобального порядка. Индия, которая столкнулась с 25-процентным дополнительным тарифом на экспорт в США из-за импорта Нью-Дели российской нефти, непосредственно заинтересована в результатах переговоров. Премьер-министр Нарендра Моди позвонил Владимиру Зеленскому, чтобы подтвердить поддержку Индией мирного процесса.

Последний визит Путина в США состоялся в 2015 году в рамках саммита ООН, где он встретился с президентом Бараком Обамой. Последующие встречи с американскими лидерами проходили в третьих странах - в Хельсинки в 2018 году и Женеве в 2021 году. Его последний официальный визит в Белый дом состоялся в 2005 году.

С конца 2000-х годов российско-американские отношения неуклонно ухудшались, чему способствовали расширение НАТО на восток, присоединение Москвой Крыма в 2014 году и спецоперация на Украине в 2022 году. Решение принять Путина у себя является смелым политическим шагом, принимая во внимание два десятилетия политической враждебности Штатов по отношению к России, подозрения американского "глубинного государства" в том, что Трамп является агентом Кремля, а также попытки демократов объявить ему импичмент во время его первого президентского срока.

Это, в свою очередь, коренится в мировоззрении Трампа. Можно выделить три элемента. Во-первых, он постоянно сигнализировал о желании покончить с укоренившимся антагонизмом Вашингтона к Москве и понести политические издержки в связи с этим. Будучи ограниченным во власти во время своего первого президентского срока, теперь Трамп, похоже, полон решимости изменить отношения между странами.

Во-вторых, это заявление Трампа о том, что он является "миротворцем". В 2024 году он заявил, что конфликт не возник бы, если бы он был президентом, и что он может положить этому конец "в один день". В своей инаугурационной речи в январе 2025 года он заявил: "Мы будем измерять наш успех не только выигранными битвами, но и войнами, которые мы заканчиваем. И возможно, самое главное, войнами, в которые мы никогда не ввязываемся". Это соответствует с позицией сторонников MAGA, которые не поддерживают "бесконечные войны" и сфокусированы на восстановлении родины.

В-третьих, Трамп инстинктивно связывает мир с выгодой. Его идеи -превратить Газу в курорт, получить права на добычу полезных ископаемых на Украине, наладить бизнес с Россией или продавать пакистанскую нефть Индии - отражают его логику "мира ради прибыли". Если на саммите на Аляске будет заключена сделка, ожидайте значительную коммерческую составляющую.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и советник российского президента Кирилл Дмитриев разрабатывают предложения в стиле "мир ради бизнеса". Они нацелены на деэскалацию в обмен на возобновление торговых связей между США и Россией. Основные направлениями являются структурированные поставки нефти и СПГ, защита энергетической инфраструктуры и санкции в случае возобновления военных действий. Также обсуждается сотрудничество в Арктике. Еще одно направление касается контролируемой торговли критически важными полезными ископаемыми и редкоземельными металлами.

На пути к достижению мира ради выгоды остаются значительные препятствия: политическое сопротивление в Конгрессе и Европе, а также неприятие Киевом договоренностей, поощряющих агрессию. Еще большую сложность на сложных переговорах по прекращению конфликта представляют структурные проблемы.

Формат саммита исключает участие в нем Украины и отодвигает Европу на второй план, что вызывает сомнения в его легитимности и надежности. Предпринимаются усилия по привлечению к ним представителей из Европы и Зеленского, в той или иной форме, однако главная дилемма остается нерешенной – добиваться ли соглашения о незамедлительном прекращении огня, которое заморозит существующие линии соприкосновения, или стремиться к более медленному прогрессу, который обеспечит более широкое правовое основание. Между тем, Путин настаивает на прямых переговорах с Трампом.

В основе переговоров о мире лежат пять взаимосвязанных вопросов. Во-первых, это вопрос о прекращении огня - незамедлительном и контролируемым прекращении боевых действий с четко согласованными линиями контроля. Следом идут территории и суверенитет: Россия добивается признания или, по крайней мере, принятия де-факто ее контроля над Крымом и территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, в то время как Киев решительно отвергает любое соглашение по "обмену земель на мир".

Третий вопрос - архитектура безопасности. Москва требует невступления Украины в НАТО, отказа от размещения западных баз и поставок вооружений, а Киев настаивает на своем суверенном праве выбирать свою позицию. Четвертый вопрос – смягчение санкций: Россия хочет скорейшего ослабления давления, но Запад настаивает на том, что Москва сперва должна сделать значимые уступки. Наконец, существуют надежные механизмы контроля за соблюдением соглашений - графики вывода войск, буферные зоны и механизмы урегулирования разногласий, позволяющие предотвратить срыв любой договоренности. Каждый из этих вопросов трудно решить так, чтобы все стороны были удовлетворены. Любая сторона может сорвать мирные переговоры.

Ситуация осложняется тем, что заинтересованные в достижении мира стороны придерживаются разных позиций. Трамп хочет быстрой и большой "победы", но некоторые в его администрации и многие в Вашингтоне настаивают на осторожных действиях. Москва стремится к долгосрочному урегулированию, при котором роль России в европейской безопасности будет определена. Россия хочет остановить расширение Североатлантического альянса и стремится иметь возможность влиять на внутреннюю политику Украины. Киев требует полного суверенитета и свободы в выборе партнеров по безопасности.

Европа разделилась по вопросу выбора тактики: одни призывают "сначала прекратить огонь", другие настаивают на участии Украины в переговорах и отвергают односторонние уступки. Европейские лидеры опасаются, что Трамп и Путин могут заключить сделку в "ялтинском стиле", минуя другие стороны, но у них мало рычагов воздействия на американского лидера.Пекин также опасается, что сближение США и России может позволить Вашингтону сконцентрировать усилия для оказания давления на Китай в Азии.

Индия приветствует примирение между Вашингтоном и Москвой. Конфликт между Россией и Западом исторически укреплял позиции Китая и Пакистана, сдерживая региональную политику Индии. Нью-Дели надеется, что стремление Трампа к миру с Россией будет соответствовать его интересам. Но Индия может получить сопутствующий ущерб от попыток Трампа надавить на Москву ради заключения сделки. Провал переговоров на Аляске станет плохой новостью для Индии; успех, однако, не гарантирует снижение тарифов. Трамп использовал тарифы как дипломатическое и политическое оружие и может продолжить использовать его против Индии.

Было бы иронично, если бы давняя ставка Дели на Москву закончилась тем, что российско-американские отношения улучшатся, а разногласия Индии с Вашингтоном сохранятся. Это не было бы беспрецедентным. Во время ослабления напряженности в 1970-х годах СССР сосредоточился на управлении мировым порядком совместно с США. После окончания холодной войны Россия проигнорировала своих старых друзей в пользу налаживания партнерских отношений с Америкой и Европой. Потребовалось более десяти лет, чтобы установить тесные связи Индии с Россией. Урок, который получила Дели, очевиден: страна не может принимать любую великую державу как должное, а должна стремиться развивать независимые отношения со всеми ними. Украина является ярким напоминанием о том, что Индия не должна вовлекаться в конфликты великих держав, несмотря на мимолетные возможности, которые могут предоставиться.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1755161580


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Реализация поручений Президента по обеспечению качественного образования: к 1 сентября планируется открыть 83 новые школы и охватить мерами соцподдержки не менее 500 тыс. детей
- Олжас Бектенов провел совещание по исполнению поручений Президента: создана группа по цифровой трансформации (цифровой штаб)
- Совместное предприятие с Sinotruk создано в Казахстане
- Кадровые перестановки
- Сообщение об итогах выборов акима Кызылжарского района Северо-Казахстанской области, состоявшихся 10 августа 2025 года
- Государственная поддержка, опыт профессионалов и энергия нового поколения: Республиканский молодежный форум стартовал в Казахстане
- Судебные хроники Казахстана: нескончаемый поп-корн (Обзор казахской прессы)
- Министры иностранных дел Казахстана и Армении провели телефонный разговор
- Рост ВВП Казахстана за 7 месяцев 2025 года составил 6,3%
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  