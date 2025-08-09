Путин и Жапаров приветствуют VII Кыргызско-Российский экономический форум

12:06 14.08.2025

На Кыргызско-Российском экономическом форуме подписано 30 документов на $270 млн, сообщил журналистам глава РФКР Артем Новиков



Среди них - соглашения о поставке самолетов для ОАО "Аэропорты Кыргызстана" и развитии производственных мощностей на базе "Кыргыз темир жолу".



Кроме этого, по словам Новикова, договорились о поставке металла из России, финансировании новых проектов РКФР, в том числе совместно с Евразийским банком развития.



Глава фонда подчеркнул, что география стран-участниц форума, количество проектов и объем подписанных соглашений будет увеличиваться. Также он добавил, что с делегацией Афганистана обсуждается возможность поставок кыргызской продукции.



