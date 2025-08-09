|Путин и Жапаров приветствуют VII Кыргызско-Российский экономический форум
12:06 14.08.2025
На Кыргызско-Российском экономическом форуме подписано 30 документов на $270 млн, сообщил журналистам глава РФКР Артем Новиков
Среди них - соглашения о поставке самолетов для ОАО "Аэропорты Кыргызстана" и развитии производственных мощностей на базе "Кыргыз темир жолу".
Кроме этого, по словам Новикова, договорились о поставке металла из России, финансировании новых проектов РКФР, в том числе совместно с Евразийским банком развития.
Глава фонда подчеркнул, что география стран-участниц форума, количество проектов и объем подписанных соглашений будет увеличиваться. Также он добавил, что с делегацией Афганистана обсуждается возможность поставок кыргызской продукции.
Путин: Россия лидирует среди стран, инвестирующих в экономику Киргизии
БОСТЕРИ (Киргизия), 14 авг - РИА Новости. Россия лидирует среди стран, инвестирующих в экономику Киргизии, заявил Владимир Путин.
"Отношения между Россией и Киргизией успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Важнейшей составляющей неизменно остается экономическое сотрудничество. Наша страна занимает лидирующие позиции среди государств, инвестирующих в киргизскую экономику", - сказал он в обращении к участникам Киргизско-российского бизнес-форума.
Он проходит в курортном селе Бостери на побережье озера Иссык-Куль. В этом году в нем принимают участие более тысячи делегатов из России, Киргизии и других стран.
Президент отметил, что это стало возможным благодаря фонду развития, который проинвестировал более 2,5 тысячи проектов на сумму свыше 900 миллионов долларов. При его поддержке в стране строят современные промышленные предприятия и социальные объекты, создают десятки тысяч рабочих мест.
Путин также пожелал участникам форума плодотворной работы и выразил надежду на реализацию в ближайшее время инициатив и предложений, которые обсудят на мероприятии.
Обращение зачитал начальник управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов.
Приветственное слово Президента Садыра Жапарова на VII Кыргызско-Российском экономическом форуме
14.08.2025
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 14 августа, направил приветственное слово участникам VII Кыргызско-Российского экономического форума, которое зачитал заместитель руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики - начальник управления по подготовке решений Президента и Кабинета министров Кыргызской Республики Азамат Кадыралиев.
Приветственное слово Главы государства:
"Уважаемые друзья!
Рад сердечно поприветствовать вас – участников VII Кыргызско-Российского экономического форума, который проходит на берегу озера Иссык-Куль.
В этом году форум посвящен теме "Цифровой суверенитет как фактор стабильного роста и технологической кооперации в ЕАЭС".
Примечательно, что в текущем году отмечается 25-летие подписания Декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией. Этот документ стал прочным фундаментом братских отношений, стратегического союзничества и взаимного доверия между нашими государствами.
Наши страны и народы связывают вековые узы дружбы, культурно-гуманитарные связи и общие ценности, которыми мы дорожим и стремимся к их постоянному укреплению.
Российская Федерация остается одним из основных торгово-экономических и инвестиционных партнеров Кыргызстана.
В 2024 году объем взаимной торговли между нашими странами достиг 3,9 млрд долларов США, показав значительный рост в 25 %. При этом экспорт кыргызских товаров в Российскую Федерацию вырос почти на 40 %. Объемы российских прямых инвестиций в экономику Кыргызской Республики ежегодно увеличиваются и по итогам прошлого года составили 280 млн долларов США.
Ключевую роль в этом, безусловно, играет Российско-Кыргызский Фонд развития, который уже реализовал более 3600 проектов почти во всех секторах экономики республики на общую сумму свыше 900 млн долларов США.
Наши страны активно взаимодействуют в различных секторах – это и финансы, промышленность, сельское хозяйство, энергетика, транспорт, образование, наука и, конечно же, цифровая сфера.
Сегодня Кыргызская Республика является лидером по темпам экономического роста среди всех стран СНГ и ЕАЭС, демонстрируя стабильный ежегодный рост на 9% на протяжении последних трех лет.
Вместе с тем, я убежден, что совместными усилиями мы можем значительно ускорить эти показатели.
В этом контексте такие площадки, как VII Кыргызско-Российский экономический форум, проводимый Российско-Кыргызским Фондом развития, являются востребованной и эффективной платформой для углубления сотрудничества, обмена опытом и установления прямых деловых контактов.
Особенно приятно отметить, что в этом году на полях форума проводится выездное мероприятие Петербургского международного экономического форума.
Это знаковое событие подчеркивает растущую роль Кыргызстана как надежного партнера России и активного участника евразийской интеграции.
Дорогие друзья!
Сегодня, в условиях стремительного цифрового развития, вопросы технологической независимости, защиты цифровых данных и развития национальной IT-инфраструктуры выходят на передний план.
Именно поэтому тема нынешнего форума приобретает особую актуальность.
Уверен, что страны ЕАЭС, обладая большим потенциалом в сфере информационных технологий, способны и должны стать лидерами цифровой трансформации региона и активными игроками на быстрорастущем мировом рынке технологий.
Считаю, что обмен мнениями на площадке форума будет способствовать устойчивому росту, технологическому прогрессу и взаимной выгоде.
Желаю всем участникам форума плодотворной работы, конструктивного диалога и достижения практических договоренностей, направленных на благо наших государств и народов".