|Readovka: ВС РФ и ФСБ сорвали разработку и производство новых ракет ВСУ "Сапсан"
12:36 14.08.2025
ВС РФ и ФСБ сорвали разработку и производство новых ракет ВСУ "Сапсан"
Наши военные совместно с силовиками провели операцию по ликвидации производства новых украинских ракет "Сапсан" с дальностью 750 км, сообщили в ФСБ. По информации службы, Украина совместно с Германией развернула сборку ракет в Сумской и Днепропетровской областях. В последней прилетело сразу по четырем заводам, где производились комплектующие. В производственной цепочке участвовал в том числе Павлодарский химический завод в Житомирской области - туда тоже наведались русские дроны.
Дополнительно ВС РФ получили точные координаты мест базирования комплексов ПВО Patriot. В результате уничтожены четыре пусковые установки, а также американская радиолокационная станция AN/MPQ-65. Итогом масштабной операции стал срыв производства дальнобойных ракет, способных наносить удары далеко вглубь России.
ФСБ России во взаимодействии с Министерством обороны Российской Федерации в результате проведенной совместной специальной операции нанесено огневое поражение объектам военно-промышленного комплекса Украины, задействованным в создании оперативно-тактических ракетных комплексов
14.08.2025
http://www.fsb.ru/
Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с Министерством обороны Российской Федерации в результате проведенной совместной специальной операции нанесено огневое поражение объектам военно-промышленного комплекса Украины, задействованным в создании оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК).
Установлено, что при финансовой поддержке и содействии специалистов одной из стран Западной Европы на оборонных предприятиях Днепропетровской и Сумской областей Украиной осуществлена разработка и развернуто производство ОТРК среднего радиуса действия "Сапсан", способных наносить удары вглубь территории Российской Федерации.
В ходе реализованного ФСБ России комплекса мероприятий получена упреждающая информация о разработке и начале производства украинской стороной комплекса "Сапсан", в том числе точные координаты зданий и сооружений предприятий, задействованных в создании ракетных комплексов, а также средств ПВО их прикрытия, которые были поражены огневым воздействием российских вооруженных сил.
Скоординированные действия российских силовых ведомств позволили предотвратить угрозу уничтожения целей в глубине территории Российской Федерации и ликвидировать техническую базу производства украинских дальнобойных баллистических ракет.