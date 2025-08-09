Readovka: ВС РФ и ФСБ сорвали разработку и производство новых ракет ВСУ "Сапсан"

12:36 14.08.2025

Наши военные совместно с силовиками провели операцию по ликвидации производства новых украинских ракет "Сапсан" с дальностью 750 км, сообщили в ФСБ. По информации службы, Украина совместно с Германией развернула сборку ракет в Сумской и Днепропетровской областях. В последней прилетело сразу по четырем заводам, где производились комплектующие. В производственной цепочке участвовал в том числе Павлодарский химический завод в Житомирской области - туда тоже наведались русские дроны.



Дополнительно ВС РФ получили точные координаты мест базирования комплексов ПВО Patriot. В результате уничтожены четыре пусковые установки, а также американская радиолокационная станция AN/MPQ-65. Итогом масштабной операции стал срыв производства дальнобойных ракет, способных наносить удары далеко вглубь России.



