Сможет ли Нацбанк Казахстана сдержать рост курса доллара без валютных интервенций
12:50 14.08.2025

Сможет ли Нацбанк Казахстана сдержать рост курса доллара без валютных интервенций – мнения экономистов

Радикальное повышение уровня минимальных резервных требований для банков Казахстана, по задумке регулятора, должно привести к сокращению профицита торговой ликвидности и замедлению инфляции, сообщает Zakon.kz.

Пора наводить порядок
11 августа 2025 года НБРК объявил о повышении минимальных резервных требований (МРТ) для банков. Как пояснили в пресс-службе регулятора, данный шаг направлен на усиление антиинфляционной политики и совершенствование инструментов денежно-кредитного регулирования.

"Предлагаемые поправки разработаны на основе результатов анализа и изучения международного опыта применения МРТ центральными банками ЕАЭС, Центральной Азии и Кавказа. Так, средний уровень нормативов МРТ по обязательствам в национальной валюте в этих странах (без учета Казахстана) составляет 4-4,5%, по обязательствам в иностранной валюте – около 15%. Уровень нормативов МРТ в Казахстане оставался самым низким в регионе и эффективно составлял 1,3% по тенговым обязательствам и 2,5% по обязательствам в иностранной валюте".
Нацбанк Казахстана

В соответствии с новым постановлением нормативы будут установлены в следующих значениях: по тенговым обязательствам – 3,5% и 5%, по валютным обязательствам – 10% и 15%. При этом в целях адаптации банковского сектора к вносимым изменениям нормативы МРТ будут повышаться до целевых уровней поэтапно в течение года.

В Нацбанке уверены, что принятые меры позволят снизить избыточный рост денежных агрегатов, улучшить трансмиссию денежно-кредитной политики и повысить эффективность борьбы с инфляцией.

"Главная цель Национального банка – снижение инфляции до 5%. Для этого будут использоваться все доступные инструменты", – отметили в пресс-службе монетарного регулятора.

Почему это важно для курса тенге?

Изменение МРТ – один из стандартных инструментов денежно-кредитной политики, к которому прибегает множество центробанков для управления кредитной активностью, денежной массой и в конечном счете потребительской инфляцией. Ужесточая требования к резервам банков, ЦБ добивается сокращения кредитования, особенно высокорискового. В результате (и в идеале) предложение денег в экономике сокращается, а рост цен замедляется.

Говоря попросту, вчера на рынке внезапно выросли ставки за однодневные кредиты – это деньги, которые банки занимают друг у друга на очень короткий срок.

Нацбанк Казахстана путем повышения МРТ заставил банки держать больше денег в резерве, а не выдавать их в кредит. Обычно это ограничивает количество денег в экономике.

Как резервные нормы остановили курс доллара

Это решение незамедлительно повлияло на рынок. 13 августа курс доллара резко пошел вниз с 542,66 до 537,96 тенге. Падение составило 4,7 тенге, или 0,86%.

Финансист Арсен Темирбаев отмечает, что этот шаг был ожидаем и может оказать долгосрочный эффект.

"Рост МРТ вполне может затормозить увеличение денежной массы, а это может уменьшить колебания курса тенге, что в свою очередь приведет к спросу на национальную валюту".
Арсен Темирбаев

Интересно, что на происходящее моментально отреагировал крупнейший мировой финансовый конгломерат JPMorgan (JPM). Экономист Эльдар Шамсутдинов приводит их цитату.

"Мы открыли небольшую короткую позицию по USD/KZT, оставаясь немного скептичным после летней ценовой динамики, но обнадеженным тем, что уровень курса удержался, и тем, что НБК явно намерен поддерживать валюту путем повышения МРТ".
JPMorgan

По словам экономиста, американский банк видит прямую связь между ужесточением МРТ и укреплением тенге.

"JPM считает, что тенге укрепился благодаря принятию МРТ, что убрало ликвидность с рынка, а тенге сделало привлекательным. Если это так, то эффект укрепления технический и через некоторое время тенге может продолжить слабеть".
Эльдар Шамсутдинов

При этом Эльдар Шамсутдинов призывает учитывать грядущие переговоры США – Украина – ЕС – Россия, где большой уровень неопределенности.

Отметим, что по итогам вчерашних торгов на KASE средневзвешенный курс доллара составил 537,96 тенге, снизившись на 4,08 тенге. Курс рубля равен 6,73 тенге (-0,04), курс евро 630,27 тенге.

Андрей Зубов

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1755165000


