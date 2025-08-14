В Узбекистане предупредили о рисках обучения в зарубежных религиозных школах

13:10 14.08.2025

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В последнее время в интернете все чаще появляются объявления, обещающие "официальное религиозное образование" за рубежом. Однако на практике такие дипломы в Узбекистане не признаются, а сами школы нередко представляют опасность для молодых людей. В Мусульманском управлении советуют родителям внимательно следить за тем, что читают их дети и на какие предложения откликаются.



Чаще всего речь идет о религиозных учебных заведениях в Египте, Турции, Саудовской Аравии и ряде других стран. Несмотря на уверения организаторов в законности своей деятельности, многие из этих школ работают без официальных разрешений и фактически нарушают местные законы.



По словам специалистов, за подобными предложениями нередко скрываются идеи религиозного фанатизма, пропаганда нетерпимости и попытки ввести молодежь в заблуждение. Все это способно серьезно повлиять на их мировоззрение и будущее.



В Узбекистане официальное религиозное образование можно получить только в учреждениях, входящих в систему Мусульманского управления. Это четыре высших и десять средних специализированных исламских учебных заведений, а также 28 региональных курсов "Коран и таджвид". С 2018 года их окончили около 77 тысяч человек.



В управлении напоминают, что дипломы иностранных религиозных школ не имеют юридической силы в стране и могут стать серьезным препятствием при трудоустройстве. Чтобы избежать подобных рисков, советуют выбирать только официальные и проверенные учебные заведения.



Ранее в Узбекистане выявляли подпольные религиозные школы, где детей не только обучали, но и подвергали насилию.