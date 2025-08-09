|Подробности предстоящей встречи на Аляске
14:00 14.08.2025
Ушаков поделился подробностями о предстоящей встрече Путина и Трампа.
Главное:
- Встреча президентов пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в пятницу - в 22:30 по Москве
- Путин и Трамп сначала проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций
- Переговоры пройдут в формате "пять на пять"
- Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов
- Лидеры России и США проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров
- Центральной темой встречи президентов будет урегулирование украинского кризиса
***
А так переговоры на Аляске увидят из Брюсселя и Киева: