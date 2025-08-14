|Глобалисты готовят большую войну между Европой и Россией, - Тая Сильвергельм
19:28 14.08.2025
Глобалисты готовят большую войну между Европой и Россией
Расходы на оборону европейских стран – участниц НАТО постоянно повышаются
14.08.2025 | Тая СИЛЬВЕРГЕЛЬМ
Администрация Байдена к концу 2024 года практически полностью подготовила войну между Европой и Россией, однако проигрыш на президентских выборах не позволил демократам по указке глобалистских сил развязать полномасштабный конфликт в континентальной Европе.
На тот момент это было возможно только при прямом участии США. Но затем, после прихода в Белый дом республиканской администрации, планируемая операция была поставлена на паузу. Тем не менее это не означает, что подготовка к войне прекратилась, просто поменялась форма ее осуществления, и основной движущей военной силой, по задумке глобалистов, должна стать Европа, а не Америка.
В настоящий момент постоянно повышаются расходы на оборону европейских стран – участниц НАТО. Причем, по словам Дональда Трампа, Соединенные Штаты готовы вооружать Евросоюз, извлекая многомиллиардные прибыли для своего ОПК. Республиканцы считают такой подход обычным деловым прагматизмом.
Британский таблоид Financial Times нашел в себе силы и написал достаточно откровенно о предстоящей войне, которую, по всей вероятности, не поддерживает. "Европа готовится к войне, ее оружейные заводы растут в три раза быстрее, чем раньше. С 2024 по 2025 год площадь европейских военных производств увеличилась на 2,8 млн кв. м, в то время как с 2020 по 2021 год рост таких площадей составил всего 790 тыс. кв. м", – говорится в материале.
После начала российской СВО строительная активность на европейских оружейных площадках стремительно расширилась, согласно радиолокационным спутниковым данным, охватывающим 150 объектов 37 компаний, которые проанализировала Financial Times. Таким образом, воинственная риторика европейских лидеров начинает материализоваться.
Данные свидетельствуют о том, что около трети рассмотренных объектов имеют признаки расширения или строительных работ. Их масштаб и распространение предполагает смену вех в программах по перевооружению, которые переводят мирное производство Европы на военные рельсы.
"Среди объектов, существенно расширивших производство, совместный проект немецкого оборонного гиганта Rheinmetall и венгерской государственной оборонной компании N7 Holding, которая построила обширную производственную площадку для боеприпасов и взрывчатых веществ в Варпалоте на западе Венгрии", – уточняет издание.
Строительство первого завода в Венгрии было завершено в июле 2024 года. На предприятии производятся 30-миллиметровые боеприпасы для БМП KF41 Lynx компании Rheinmetall. "Мы не можем комментировать предполагаемые характеристики наших производственных мощностей на спутниковых снимках по соображениям корпоративной безопасности", – сказал Патрик Романн, представитель Rheinmetall.
В настоящее время строительство объекта продолжается. На этом заводе предполагается производить другие виды боеприпасов, в том числе 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и 120-миллиметровые боеприпасы для танка Leopard 2 и, возможно, Panther, сообщает Rheinmetall. На этом же участке размещен завод по производству взрывчатых веществ.
Были изучены 88 объектов, связанных с европейским Законом о поддержке производства боеприпасов (ASAP), в рамках которого инвестировано 500 млн евро с целью устранения недостатков в процессе производства боеприпасов и ракет.
Явное физическое расширение заметно на 20 объектах, финансируемых ASAP, включая строительство совершенно новых заводов и дорог. На 14 участках строятся новые автостоянки. Остальные площадки либо не расширялись, либо представляют собой офисные и исследовательские здания.
Абсолютный приоритет, по мнению FT, отдается объектам в рамках ASAP по производству боеприпасов. Основную роль в проекте играет компания Rheinmetall, заявившая о том, что ее годовая мощность по производству 155-миллиметровых боеприпасов должна вырасти с 70 тысяч в 2022 году до 1,1 млн в 2027 году.
Производство ракет компанией MBDA Deutschland GmbH в Шробенхаузене тоже расширяется. Завод получил оборонный заказ НАТО на сумму 5,6 млрд долл. на производство до 1000 ракет класса "земля-воздух" Patriot GEM-T в Европе. "Объем заказа позволит наладить производство ракет Patriot в Германии, а также основных субкомпонентов, говорится в заявлении директора MBDA в Германии Томаса Готшильда", – уточняется в статье.
BAE Systems получила поддержку Вестминстера и увеличила заказы от Министерства обороны Британии и с 2022 года инвестировала более 150 млн фунтов в свои предприятия по производству боеприпасов. На спутниковых снимках хорошо видны начавшиеся строительные работы в населенном пункте Гласкоед на юге Уэльса.
По данным Еврокомиссии, Евросоюз ведет переговоры о новой оборонной программе на сумму 1,5 млрд евро, которая повторяет логику ASAP посредством предоставления грантов и финансирования совместных закупок. Кубилюс, еврокомиссар по обороне, сказал, что комиссия изучает, можно ли использовать аналогичные методы, чтобы стимулировать отрасли для расширения производств в других областях.
Производство расширяется также в Финляндии на площадке норвежско-финской компании Nammo в Вихтавуори, где осуществляется строительство оборонного завода с 2022 года. Представитель Nammo Торстейн Корсволд заявил, что приоритетные направления – это производство ракет и элементов ПВО, а также дронов и артиллерии.
Nammo получила около 55 млн евро в рамках ASAP для увеличения производства снарядов, топлива и пороха, а также принимает участие в другом проекте на 41,4 млн евро с другими производителями. Эксперты считают, что возможность дальнобойных ударов остается серьезной проблемой для Европы и НАТО, в этом отношении Россия опережает своих противников.
Ракеты имеют решающее значение для убедительного сдерживания российских сухопутных войск, превосходящих европейские. "Ракеты являются теоретической предпосылкой для победы НАТО. При резкой экспансии России мы можем сделать все возможное, чтобы создать надежное сдерживание", – заявил научный сотрудник Университета Осло Фабиан Хоффманн.
Financial Times отмечает, что после начала российской СВО на Украине в феврале 2022 года оборонная сфера Евросоюза претерпела изменения примерно на 70%. Из представленной статьи следует, что за прошедшие 3,5 года чиновники в Брюсселе по указанию глобалистов провели огромную работу по перевооружению крупных европейских производств.
Эта статья подробно отражает приготовления европейцев к войне с Россией, которую они планируют к 2030 году. Напомним, что в июне 2024 года другая британская газета, The Telegraph, раскрыла военные планы США, опубликовав карту с предполагаемым марш-броском американских войск через территорию европейских стран к российской границе.
Можно только поблагодарить авторов Financial Times, которые, гонясь за очередной сенсацией, подняли важнейшую тему, прямо затрагивающую вопросы национальной безопасности Российской Федерации. Представленный материал прямо указывает на подготовку европейской агрессии, к которой следует получше подготовиться.