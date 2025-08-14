Глобалисты готовят большую войну между Европой и Россией, - Тая Сильвергельм

Расходы на оборону европейских стран – участниц НАТО постоянно повышаются



14.08.2025 | Тая СИЛЬВЕРГЕЛЬМ



Администрация Байдена к концу 2024 года практически полностью подготовила войну между Европой и Россией, однако проигрыш на президентских выборах не позволил демократам по указке глобалистских сил развязать полномасштабный конфликт в континентальной Европе.



На тот момент это было возможно только при прямом участии США. Но затем, после прихода в Белый дом республиканской администрации, планируемая операция была поставлена на паузу. Тем не менее это не означает, что подготовка к войне прекратилась, просто поменялась форма ее осуществления, и основной движущей военной силой, по задумке глобалистов, должна стать Европа, а не Америка.



В настоящий момент постоянно повышаются расходы на оборону европейских стран – участниц НАТО. Причем, по словам Дональда Трампа, Соединенные Штаты готовы вооружать Евросоюз, извлекая многомиллиардные прибыли для своего ОПК. Республиканцы считают такой подход обычным деловым прагматизмом.



Британский таблоид Financial Times нашел в себе силы и написал достаточно откровенно о предстоящей войне, которую, по всей вероятности, не поддерживает. "Европа готовится к войне, ее оружейные заводы растут в три раза быстрее, чем раньше. С 2024 по 2025 год площадь европейских военных производств увеличилась на 2,8 млн кв. м, в то время как с 2020 по 2021 год рост таких площадей составил всего 790 тыс. кв. м", – говорится в материале.



После начала российской СВО строительная активность на европейских оружейных площадках стремительно расширилась, согласно радиолокационным спутниковым данным, охватывающим 150 объектов 37 компаний, которые проанализировала Financial Times. Таким образом, воинственная риторика европейских лидеров начинает материализоваться.



