Ереван могут попросить покинуть Евразийский экономический союз, - Виктория Панфилова
20:01 14.08.2025

Ереван могут попросить покинуть Евразийский экономический союз
Позиция Армении по Зангезурскому коридору создает проблемы на пути свободного перемещения товаров и услуг

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

14.08.2025

На побережье Иссык-Куля в Чолпон-Ате в четверг и пятницу развернутся два значимых события: VII Киргизско-российский бизнес-форум и 43-е заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ожидается, что в мероприятии примут участие премьер-министры стран – участниц Союза, за исключением главы правительства Армении Никола Пашиняна, чье присутствие особенно важно в свете потенциальных геополитических изменений, связанных с Зангезурским коридором, маршрут которого, как предполагается, перейдет под контроль США.

Никол Пашинян в прошлом месяце пропустил Евразийский экономический форум в Минске, сегодня он не приехал в Чолпон-Ату. Как сообщил его пресс-секретарь Назели Багдасарян, глава армянского правительства в отпуске с 12 по 15 августа. Впрочем, президент Белоруссии Александр Лукашенко тогда предположил, что, возможно, не все в порядке в ЕАЭС и надо искать причину, почему глава правительства Армении пропускает заседания ЕАЭС.

В эпоху стремительных перемен, жесткой конкуренции за рынки и технологии, а также нестабильной геополитической ситуации скорость и качество принятия решений становятся ключевым фактором успеха. Нынешнее заседание ЕАЭС обещает стать площадкой для обсуждения этих насущных вопросов, где соперничество идет не только на экономическом, но и на геополитическом уровне.

Одна из проблем, которая может быть затронута на заседании, – это недавно подписанное соглашение Ирана о создании Зоны свободной торговли с ЕАЭС, которое могло бы стать значительным шагом для развития торговых отношений. Однако ситуация вокруг Армении и ее эксклюзивного партнерства с США по развитию так называемого Зангезурского коридора создает серьезные препятствия.

Напомним, что Зангезурский коридор призван связать Азербайджан с его Нахичеванской автономией через армянскую территорию. По опубликованной информации, партнерство Армении с США по этому маршруту может быть эксклюзивным и рассчитанным на 99 лет. Если предположить, что это означает контроль со стороны президента США Дональда Трампа над территорией Армении, это ставит под сомнение принципы ЕАЭС.

Свободное передвижение товаров и услуг является краеугольным камнем ЕАЭС. В контексте Зангезурского коридора это означает, что на въезде из Нахичевани (Азербайджан) и выезде в Азербайджан должны быть установлены таможенные посты, действовать единые таможенные пошлины, установленные в рамках ЕАЭС. Дислоцированная в Армении российская военная база не обеспечивает таможенные посты. Однако если Трамп установит свой контроль, это станет прямым нарушением устава ЕАЭС, так как будет ограничивать свободное перемещение товаров и услуг внутри Союза. В таком случае Армении, вероятно, придется выбирать между партнерством с США и членством в ЕАЭС.

Для Ирана, который уже подписал соглашение о Зоне свободной торговли (ЗСТ) с ЕАЭС, Зангезурский коридор не является приоритетом. Товары из Ирана и в Иран перемещаются в рамках действующей ЗСТ без какого-либо вмешательства со стороны США. Армения обязана соблюдать эти договоренности.

На предстоящем заседании ЕАЭС члены Союза могут напомнить Еревану о его обязательствах в рамках Зоны свободной торговли с Ираном. Несоблюдение правил ЕАЭС, в частности свободного перемещения товаров и услуг, может поставить под вопрос легитимность членства Армении в организации. Тем более что Армению уже предупреждали о нежелательности сближения Еревана с ЕС, это противоречит нормам ЕАЭС. И если оно продолжится, то Россия рассмотрит вопрос о применении соответствующих мер. Некоторое время назад об этом говорил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Впрочем, как сказал в интервью казахстанскому агентству "Казинформ" научный сотрудник Института прикладных политических исследований APRI Armenia Сергей Мелконян, "…с экономической точки зрения ЕАЭС интереснее для Армении, чем СНГ". Что же касается членства Армении в ЕС, то оно не рассматривается как реальная перспектива. "По данным последнего опроса IRI, впервые менее половины населения Армении поддержали идею членства в ЕС, причем наибольший скепсис проявила молодежь. При этом руководство Армении подчеркивает, что не планирует выходить из ЕАЭС. Это объясняется тем, что основные приоритеты общества – безопасность, границы и мир, а ЕС не предлагает реальных гарантий в этих вопросах. В этом контексте ЕАЭС остается востребованной платформой, особенно для углубления экономических связей в том числе и с Казахстаном", – подчеркнул Мелконян.

ЕАЭС – это спасательный круг для армянской экономики: членство приносит миллиарды и стабильность. В 2024 году торговый оборот Армении со странами ЕАЭС взлетел до внушительных 12,7 млрд долл. Этот показатель значительно превосходит объемы торговли с Евросоюзом, которые, напротив, сократились на 14%, достигнув всего 2 млрд долл. ЕАЭС не просто главный партнер Армении – это фундамент ее экономической устойчивости. Особенно важна роль России как надежного поставщика энергоресурсов: газ и нефтепродукты поступают по выгодным условиям. Выход из Союза грозит Армении резким ростом цен на энергоносители и услуги, а также потерей значительной доли внешней торговли, которая уже демонстрирует явное смещение в сторону ЕАЭС.

Преимущества в составе ЕАЭС отметил и президент Киргизии Садыр Жапаров. "Кыргызстан придает значимость сотрудничеству с ЕАЭС и дорожит вековыми узами дружбы с Россией и стремится укреплять их", – заявил Жапаров в обращении к участникам Киргизско-российского экономического форума, которое зачитал замглавы администрации президента Азамат Кадыралиев.

Жапаров отметил, что Россия остается одним из основных торгово-экономических и инвестиционных партнеров республики. Так, в 2024 году объем взаимной торговли между двумя странами достиг 3,9 млрд долл., показав рост на 25%, экспорт киргизских товаров в РФ вырос почти на 40%, а объем российских прямых инвестиций в экономику Киргизии достиг 280 млн долл.

На заседании будут обсуждаться и другие вопросы, в числе которых создание в рамках организации общего биржевого рынка. Реализация проекта планируется на 2030 год. Как отметил начальник управления координации ЕАЭС Министерства экономики и коммерции Киргизии Элимбек Каныбек уулу, это общий биржевой рынок – организованная площадка, где оптом продают и покупают товары по прозрачным правилам бизнес, предприятия, агросектор и торговые компании. "Запуск общей биржи создает одинаковые правила для всех стран ЕАЭС, прозрачные цены, потому что все видят, как торгуются, например, кыргызстанский фермер и российский покупатель. Сократится количество серых схем, потому что торговля будет фиксироваться официально, появится еще больше возможностей использовать национальные валюты", – пояснил Элимбек Каныбек уулу.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1755190860


