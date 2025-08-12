Так кто же нарушил Советско-японский пакт о нейтралитете? - Анатолий Кошкин

20:50 14.08.2025 Так кто же нарушил Советско-японский пакт о нейтралитете?

Япония отбросила договор со Сталиным, как ненужную бумажку, с первыми залпами гитлеровского нашествия на СССР



12.08.2025 | Анатолий КОШКИН



Упорно не упоминая США как виновника военного преступления, то есть геноцида, совершенного в августе 1945 года в отношении мирного населения японских городов Хиросимы и Нагасаки, японское правительство, солидаризируясь с профашистскими ультраправыми организациями своей страны, вновь обвиняет СССР, а ныне Россию в "нарушении японо-советского пакта о нейтралитете". После заседания Кабинета министров глава японского МИД Такэси Ивая назвал неприемлемыми заявления российской стороны, которые "оправдывают вступление СССР в войну с Японией" 80 лет назад.



"Вступление СССР в войну с Японией 9 августа 1945 года было очевидным нарушением действовавшего тогда японо-советского пакта о нейтралитете, – поведал министр. – Советский Союз продолжал наступление и после того, как наша страна приняла условия Потсдамской декларации и четко продемонстрировала готовность к капитуляции; он оккупировал четырех северных островах, являющиеся нашими исконными территориями". "В связи с этим, - сказал министр иностранных дел, - заявления правительства России с оправданием войны с Японией являются совершенно неприемлемыми". Как сообщает корреспондент ТАСС, Ивая при этом отметил, что, хотя отношения между двумя странами сейчас переживают сложный период, он намерен в любом случае добиться решения вопросов о "возвращении" южной части Курил и заключения мирного договора с РФ.



Эти заявления японского министра были сделаны во время, когда ультранационалистические организации Страны восходящего солнца на своих пропагандистских машинах с мощнейшими громкоговорителями курсировали вокруг российского посольства и в других районах Токио, оглашая японскую столицу истерическими воплями с требованиями "вернуть северные территории". При этом в начертанных на бортах пропагандистских машин лозунгах и в выкриках одетых в полувоенную форму молодчиков притязания распространяются не только на южные Курилы, но и на Южный Сахалин, упорно именуемый Карафуто, и все Курильские острова до Камчатки.



Комментируя эти антироссийские выходки и позицию японского правительства, первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров справедливо отметил: "Недавно была очередная годовщина бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, и чтобы не говорить, кто нанес ядерные удары по Японии, они вспомнили, что, оказывается, СССР нарушил пакт о нейтралитете, а (не вспомнили) то, что они (японцы) всю войну были союзниками Гитлера".



Парламентарий также напомнил, что наступление войск СССР в Маньчжурии оказалось решающим, потому что атомными бомбами американцы не выиграли бы войну. "Пусть свои обвинения оставят для людей, плохо разбирающихся в истории", – добавил Джабаров.



С резкой отповедью в адрес японского министра выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, указав, что слова мининдел Японии о "незаконной оккупации" южных Курильских островов категорически неприемлемы и звучат особенно цинично в год празднования 80-летия Победы: "Считаем подобную риторику недопустимой для государственного деятеля такого уровня и уж тем более неспособной как-либо изменить объективную реальность: южные Курильские острова перешли к СССР, государством-продолжателем которого является Российская Федерация, на законных основаниях, закрепленных послевоенными договоренностями Союзных держав и Уставом ООН".



Как указала Захарова, Москва в преддверии памятной даты 3 сентября вновь призывает Токио "осознать в полной мере ответственность за агрессию, развязанную в 1930 – 1940-х годах в Азии, и принести искренние извинения за страдания, причиненные ее народам". "Упорное навязывание официальным Токио ложных трактовок определявших судьбу человечества событий середины ХХ века наглядно подтверждает реваншистскую сердцевину политики современной Японии. По сути, эта страна сегодня единственная на планете отказывается признавать в полном объеме итоги послевоенного урегулирования, стремясь "обелить" либо замолчать многочисленные преступления, совершенные японской военщиной в рамках варварской экспансионистской кампании в Восточной Азии в первой половине ХХ века".



В Японии годами муссируют тему "нарушения Советами нейтралитета" и, к немалому удивлению, "сомнения в правомерности" участия СССР в разгроме японского милитаризма и нацизма подчас отдельные лица высказывают и в нашей стране. В связи с этим считаю целесообразным в эти юбилейные победные дни вернуться к обстоятельствам вступления нашей страны в войну против Японии, которая упорно отказывалась капитулировать и после атомного испепеления Хиросимы.



* * *



В целом негативно относящиеся к каким-либо договоренностям с Советским Союзом военные круги Японии не придавали значения заключенному 13 апреля 1941 года японо-советскому пакту о нейтралитете. В "Секретном дневнике войны" японского Генерального штаба армии 14 апреля была сделана следующая запись: "Значение данного договора состоит не в обеспечении вооруженного выступления на юге. Не является договор и средством избежать войны с США. Он лишь дает дополнительное время для принятия самостоятельного решения о начале войны против Советов". Еще более определенно высказался в апреле 1941 года военный министр Хидэки Тодзио: "Невзирая на пакт, мы будем активно осуществлять военные приготовления против СССР".



И так думали не только военные. Сразу после нападения гитлеровской Германии на Советский Союз подписавший два с половиной месяца назад в Кремле пакт о нейтралитете министр иностранных дел Японии Есукэ Мацуока энергично убеждал императора Хирохито как можно скорее нанести удар по СССР с востока. Он считал, что нужно дойти, по крайней мере, до Иркутска. Мацуока заявлял: "Нужно начать с севера, а потом пойти на юг. Не войдя в пещеру тигра, не вытащишь тигренка. Надо решиться".



Занимавший один из ключевых постов в империи председатель Тайного совета Кадо Хара на Императорском совещании 2 июля 1941 года прямо заявил: "Кто-то может сказать, что в связи с пактом о нейтралитете было бы неэтично нападать на Советский Союз… Если же мы нападем на него, никто не сочтет это предательством. Я с нетерпением жду возможности для нанесения удара по СССР. Я прошу армию и правительство сделать это как можно скорее. Советский Союз должен быть уничтожен".



На этом совещании был принят секретный документ "Программа национальной политики Империи", в котором было решено: "Мы будем скрытно усиливать нашу военную подготовку против Советского Союза… Если германо-советская война будет развиваться в направлении, благоприятном для Империи, мы, прибегнув к вооруженной силе, разрешим северную проблему".



Необходимый для завершения подготовки к вторжению в СССР период планировалось использовать для оказания давления на Советский Союз с целью вынудить его пойти на серьезные уступки. В принятом 4 августа 1941 года на совместном заседании правительства и императорской ставки документе "Основные принципы дипломатических переговоров с Советским Союзом" предписывалось заставить советскую сторону прекратить помощь Китаю, передать или продать Японии Северный Сахалин, Камчатку, земли к востоку от Амура, добиться вывода советских войск со всей территории Дальнего Востока. Этот курс был охарактеризован как "дипломатическая прелюдия начала войны".



В соответствии с решением Императорского совещания от 2 июля Генеральный штаб армии и военное министерство Японии развернули широкомасштабную подготовку к проведению наступательных операций против советских войск на Дальнем Востоке и в Сибири.



Разработанный летом 1941 года оперативно-стратегический план войны против СССР имел шифрованное наименование "Кантогун токусю энсю" ("Особые маневры Квантунской армии") – сокращенно "Кантокуэн". В течение июля – августа численность Квантунской армии (группы армий) была увеличена почти в 2,5 раза, составив 850 тыс. солдат и офицеров. Всего же выделенная для вторжения группировка, включая армии марионеточных государств и войска, дислоцировавшиеся в Корее, на Хоккайдо, Южном Сахалине и Курильских островах, насчитывала свыше 1 млн человек. Для войны против СССР был создан 5-й флот. Была определена дата начала наступательных операций – 29 августа 1941 года.



Можно услышать абсурдные утверждения о том, что-де Япония осуществляла приготовления на случай… превентивного удара Красной армии. В действительности же в крайне трудный первый период Великой Отечественной войны советское правительство было весьма заинтересовано в недопущении военных действий на востоке, стремилось избежать войны на два фронта. В Токио это знали. В секретном оперативном приказе командующего Объединенным флотом Японии Исороку Ямамото от 1 ноября 1941 года указывалось: "…если Империя не нападет на Советский Союз, то мы уверены, что СССР не начнет военных действий". Красная армия на Дальнем Востоке готовилась не к "превентивному удару", а к отражению вероломного нападения Японии, опасность которого была реальной.



В связи с утверждениями об "оборонительном характере" приготовлений японских войск на маньчжурско-советской границе объективные ученые Страны восходящего солнца призывают отказаться от искажающей факты истории версии. Так, например, профессор Токийского университета Ясуаки Онума отмечал: "Японская сторона под кодовым названием "Кантокуэн" осуществляла массовую мобилизацию с замыслами напасть на Советский Союз в момент, когда положение Германии будет выгодным. Так как эта подготовка именовалась "маневрами", в Японии мало известен факт о том, что в действительности это была подготовка к войне… Факты есть факты. Я считаю, следует признать: ""Кантокуэн" не были обычными маневрами, а были подготовкой к войне".



О том, что Япония готовила не "оборонительную войну против Советов", а агрессию, убедительно свидетельствуют ставшие известными после войны документы, вскрывающие планы установления на советском Дальнем Востоке и в Сибири японского оккупационного режима, превращения этих обширных районов в японские колониальные владения. В результате победоносной войны против СССР в состав японской империи должна была войти территория к востоку от озера Байкал. В документе "План административного управления районами Великой Восточной Азии", датированном декабрем 1941 года, указывалось: "Будущее советских территорий следует определить на основе японо-германского соглашения… Однако Приморская область будет присоединена к территории Империи, районы, граничащие с маньчжурской империей, должны находиться под ее влиянием. Управление сибирской железной дорогой будет полностью подчинено Японии и Германии. Пунктом разграничения зон управления намечается Омск". Внешние же границы будущей японской колониальной империи, создававшейся под лозунгом "Сфера сопроцветания в Великой Восточной Азии", включало всю азиатскую часть СССР до Уральского хребта.



Провал германского блицкрига, сохранение на восточных рубежах СССР крупной группировки советских войск не позволяли японскому правительству осмелиться на попытку осуществления своих замыслов. Тем не менее, сосредоточив у границ СССР миллионную группировку, Токио вынуждал советское командование держать на Дальнем Востоке и в Сибири большие силы и средства. Тем самым оказывалась серьезная помощь германской армии. Этот важный факт не отрицают и японские проправительственные военные историки. В многотомном труде "Официальная история войны в Великой Восточной Азии" они признают: "В основе отношений между Японией и Германией лежала общая цель – сокрушить Советский Союз. В военном министерстве считали, что Япония должна способствовать успехам германской армии… Под верностью Тройственному пакту понималось стремление не уступать Англии и США, обуздать их силы в Восточной Азии, сковать армию Советского Союза на Дальнем Востоке и, воспользовавшись удобным моментом, разгромить ее".



***



Сковывая угрозой нападения до трети Красной армии на Дальнем Востоке, Япония затягивала войну СССР с Германией и увеличивала жертвы нашего народа

Проигнорировав Потсдамскую декларацию с условиями капитуляции, Токио предопределил вступление Советского Союза в войну с Японией



14.08.2025 | Анатолий КОШКИН



На Императорском совещании 6 сентября 1941 года был одобрен документ "Принципы осуществления государственной политики Империи", в котором принимался курс Японии на войну против США, Великобритании и Голландии. 5 ноября было принято окончательное решение начать военные действия против западных держав.



Взятый курс на войну на юге не вносил изменений в конечные планы развязывания агрессии против СССР. В императорском решении от 6 сентября указывалось, что в случае благоприятной для империи обстановки "северный вопрос будет решен в ходе или даже до использования силы на юге".



На проведение военных операций на юге японские планы отводили лишь зимние месяцы 1941/42 годов. Вслед за этим должно было последовать военное выступление против СССР. Выступая 4 ноября 1941 года на заседании Высшего военного совета Японии, начальник Генерального штаба армии Хадзимэ Сугияма подчеркивал: "Мероприятия против СССР и стратегия в китайском вопросе должны оставаться прежними… Жизненно необходимо закончить как можно скорее операции на юге и подготовиться на случай каких-либо событий на севере".



3 декабря 1941 года, за несколько дней до нападения на американскую военно-морскую базу на Гавайях Перл-Харбор, отдел сухопутных сил императорской ставки издал директиву № 578, в которой указывалось: "В соответствии со складывающейся обстановкой осуществлять подготовку к операциям против России с целью достижения готовности к войне к весне 1942 года".



В годы Великой Отечественной войны советского народа в готовности к отражению японского нападения, которое могло начаться в любой момент (план "Кантокуэн" сохранялся до середины 1943 года), на Дальнем Востоке и в Сибири в разное время находилось от 15 до 30 процентов общего состава Красной армии.



В официальном советском издании сообщается: "В готовности к отражению японского нападения на 1 декабря 1941 года… из 5 493 тыс. человек общего состава Вооруженных Сил Советского Союза на Дальнем Востоке и у южных границ находилось 1 568 тыс., или свыше 28%. Из 4 495 танков, имевшихся на вооружении Советской Армии в то время, на Дальнем Востоке и у южных границ находился 2 541 танк, из 5 274 самолетов там же оставался 2 951 самолет". ("История Второй мировой войны 1939 – 1945". Том IV. М., 1975. Стр. 272).



Цели и задачи сковывания советских дальневосточных войск согласовывались с гитлеровской Германией. В телеграмме японского министерства иностранных дел от 30 ноября 1941 года послу Хироси Осиме предписывалось заверить гитлеровское руководство в том, что, "двигаясь на юг, Япония вовсе не имеет в виду ослабление давления на Советский Союз".



В Берлине высоко оценивали такую форму участия Японии в войне против СССР, признавали важность оказываемой помощи. Министр иностранных дел Германии Риббентроп в телеграмме японскому правительству от 15 мая 1942 года, подчеркивая эффективность японской политики сковывания советских войск, отмечал, что "Россия должна держать войска на Дальнем Востоке в ожидании русско-японского столкновения".



Несмотря на Пакт о нейтралитете, число вооруженных вылазок японской армии на советскую территорию возросло. Части и подразделения Квантунской армии во время войны 779 раз нарушали сухопутную границу, а самолеты военно-воздушных сил Японии 433 раза вторгались в воздушное пространство СССР. Японский военно-морской флот силой задержал 178 и потопил 18 советских торговых судов. Тем самым грубо нарушалась 1-я статья Пакта о нейтралитете, которая гласила: "Обе Договаривающиеся Стороны обязуются поддерживать мирные и дружественные отношения между собой и взаимно уважать территориальную целостность и неприкосновенность другой Договаривающейся Стороны".



В ходе Второй мировой войны лидеры США и Великобритании настойчиво добивались вступления СССР в войну против Японии. Обращаясь к И.В. Сталину с просьбами о помощи в войне с Японией, руководители США и Великобритании сознавали, что это окажет серьезную поддержку коммунистическим силам Китая и Кореи, и, тем не менее, шли на это. Ибо быстрое окончание войны было возможно лишь при активном участии в ней Советского Союза. По признанию американцев, без этого война с Японией продолжалась бы еще долго. Военный министр США Генри Стимсон указывал: "Главные бои должны были бы закончиться самое раннее в конце 1946 года. Мне было известно, что такие операции будут стоить нам более 1 млн жертв, если говорить только об американских войсках. Наши союзники также могли понести большие потери". В июле 1945 года он писал президенту США Гарри Трумэну: "Начав вторжение, нам придется, по моему мнению, завершать его даже еще более жестокими сражениями, чем те, которые имели место в Германии. В результате мы понесем огромные потери и будем вынуждены оставить Японию". Даже занимавший откровенно антисоветские позиции Трумэн вынужден был признавать: "Мы очень желали, чтобы русские вступили в войну против Японии…" В своих мемуарах он отмечал, что "вступление России в войну становилось все более необходимым для спасения сотен тысяч американцев".



Советский Союз имел достаточно оснований для предусмотренной 3-й статьей соглашения денонсации Пакта о нейтралитете с Японией, что и было сделано 5 апреля 1945 года. Текст заявления гласил:



"Заявление Правительства СССР от 5 апреля 1945 г.



Пакт о нейтралитете между Советским Союзом и Японией был заключен 13 апреля 1941 года, т.е. до нападения Германии на СССР и до возникновения войны между Японией, с одной стороны, и Англией и Соединенными Штатами Америки, с другой.



С того времени обстановка изменилась в корне. Германия напала на СССР, а Япония, союзница Германии, помогает последней в ее войне против СССР. Кроме того, Япония воюет с США и Англией, которые являются союзниками Советского Союза.



При таком положении Пакт о нейтралитете между Японией и СССР потерял смысл, и продление этого Пакта стало невозможным.



В силу сказанного выше и в соответствии со статьей 3 упомянутого Пакта, предусматривающей право денонсации за один год до истечения пятилетнего срока действия Пакта, Советское правительство настоящим заявляет правительству Японии о своем желании денонсировать Пакт от 13 апреля 1941 года".



Тем самым советское правительство за четыре месяца до объявления Японии войны фактически предупредило Токио о такой возможности. При этом по линии разведки японское военно-политическое руководство знало об обещании Сталина вступить в войну, но при решительном сопротивлении генералитета отказывалось от прекращения военных действий. А ведь капитулируй вовремя, Япония могла избежать кровопролитных сражений за Окинаву, продолжения "ковровых бомбардировок" японских городов с множеством жертв мирного населения, атомного испепеления сотен тысяч жителей Хиросимы и Нагасаки, да и вступления Советского Союза в войну. Так что вина за эти дополнительные жертвы полностью лежит на японской военщине, призывавшей собственное население продолжать сопротивление в буквальном смысле слова до последнего японца. В народ был вброшен лозунг "Итиоку гекусай!" – "Сто миллионов погибнут смертью героев!"



Не воспользовалась японская верхушка и призывом капитулировать, содержащимся в Потсдамской декларации союзных государств от 26 июля 1945 года. Японское правительство заявило тогда на весь мир: "Мы будем неотступно идти вперед и вести войну до конца". Этим они фактически предопределили участие Советского Союза в войне на Дальнем Востоке.



В 17 часов 8 августа нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов зачитал приглашенному в НКИД послу Японии в Советском Союзе Наотакэ Сато заявление советского правительства правительству Японии следующего содержания:



"ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРАВИТЕЛЬСТВУ ЯПОНИИ

После разгрома и капитуляции гитлеровской Германии Япония оказалась единственной великой державой, которая все еще стоит за продолжение войны.

Требование трех держав – Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Китая – от 26 июля сего года о безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил было отклонено Японией. Тем самым предложение Японского Правительства Советскому Союзу о посредничестве в войне на Дальнем Востоке теряет всякую почву.

Учитывая отказ Японии капитулировать, союзники обратились к Советскому Правительству с предложением включиться в войну против японской агрессии и тем сократить сроки окончания войны, сократить количество жертв и содействовать скорейшему восстановлению всеобщего мира.

Верное своему союзническому долгу, Советское Правительство приняло предложение союзников и присоединилось к Заявлению союзных держав от 26 июля сего года.

Советское Правительство считает, что такая его политика является единственным средством, способным приблизить наступление мира, освободить народы от дальнейших жертв и страданий и дать возможность японскому народу избавиться от тех опасностей и разрушений, которые были пережиты Германией после ее отказа от безоговорочной капитуляции.

Ввиду изложенного Советское Правительство заявляет, что с завтрашнего дня, то есть с 9-го августа, Советский Союз будет считать себя в состоянии войны с Японией.

8 августа 1945 года".



В связи с вышеизложенным обвинения японской стороны в нарушении Советским Союзом Пакта о нейтралитете нельзя признать обоснованными. Японские власти выдвигают претензии по поводу того, что-де срок действия Пакта о нейтралитете истекал лишь в апреле 1946 года, а объявление советского правительства о денонсации касалось не прекращения действия соглашения, а отказа Москвы продлевать его. Другими словами, Советский Союз должен был ждать формального истечения срока действия пакта, безучастно наблюдая, как Япония, отвергая призывы союзных государств, к которым относился и СССР, будет продолжать сеять смерть и разрушения в Восточной Азии, прибегая к использованию запрещенного международными договорами бактериологического и химического оружия. К тому же, рассматривая Японию как враждебное государство, Москва отдавала приоритет соглашениям с союзными США и Великобританией, которые настойчиво просили советское руководство о скорейшей военной помощи для принуждения Токио к капитуляции.



Что же касается обвинений в Японии Советского Союза в "нарушении Пакта о нейтралитете", то здесь важно то обстоятельство, что в статье 2-й Пакта предусматривалось следующее: "В случае если одна из договаривающихся сторон окажется объектом военных действий со стороны одной или нескольких третьих держав, другая договаривающаяся сторона будет соблюдать нейтралитет в продолжение всего конфликта". Неоспоримым фактом истории является то, что в ходе Второй мировой войны Япония оказалась "объектом военных действий" не в результате нападения на нее третьих стран, а вследствие агрессивных действий самого Токио. В связи с этим видный российский востоковед академик Российской академии наук Сергей Тихвинский указывал в одной из своих работ: "С декабря 1941 года этот пакт уже не накладывал на Советский Союз никаких обязательств и превращался в пустой лист бумаги, так как Япония сама вероломно напала 7 декабря 1941 года на США и Великобританию, к тому времени ставших союзниками нашей страны по антигитлеровской коалиции". Японское же правительство, как показано выше, стало рассматривать это пакт как "пустой лист бумаги" еще раньше, а именно сразу же после нападения на СССР Германии, ближайшего военного союзника Японии.



О формальном подходе официального Токио к данному вопросу писал, например, японский исследователь Масаеси Фусида: "В Японии немало тех, кто рассматривает вступление Советского Союза в войну как вероломный акт. Что ж, для японских милитаристов, стремившихся продолжать войну, возможно, это и выглядело как вероломство. Однако вступление в войну отнюдь не было вероломством в отношении стонавших под игом захватчиков и колонизаторов народов азиатских стран, а также множества японцев, молившихся о скорейшем окончании войны. Поэтому обвинение Советского Союза в том, что на момент вступления в войну "еще сохранялся срок действия пакта о нейтралитете", есть не что иное, как формальный подход". С такой честной и объективной аргументацией нельзя не согласиться. Источник - Фонд стратегической культуры

