Пятница, 15.08.2025
00:05  ВС РФ отбили контратаки ВСУ в зоне прорыва у Доброполья - итоговая сводка Readovka за 14 августа
Четверг, 14.08.2025
22:36  Премьер Казахстан проверил ход строительства казахстанских санаториев в Кыргызстане
20:50  Так кто же нарушил Советско-японский пакт о нейтралитете? - Анатолий Кошкин
20:01  Ереван могут попросить покинуть Евразийский экономический союз, - Виктория Панфилова
19:28  Глобалисты готовят большую войну между Европой и Россией, - Тая Сильвергельм
14:00  Подробности предстоящей встречи на Аляске
13:10  В Узбекистане предупредили о рисках обучения в зарубежных религиозных школах
12:50  Сможет ли Нацбанк Казахстана сдержать рост курса доллара без валютных интервенций
12:36  Readovka: ВС РФ и ФСБ сорвали разработку и производство новых ракет ВСУ "Сапсан"
12:06  Путин и Жапаров приветствуют VII Кыргызско-Российский экономический форум
11:53  Indian Express: саммит на Аляске отодвигает Европу на второй план
03:40  Podrobno.uz: Кому в Ташкенте выгодно, чтобы базары горели...
02:11  США стремятся затянуть Узбекистан в хлопковую аферу, - Рустам Масалиев
01:59  СВР России: Еврокомиссия нацелена на смену власти в Венгрии
00:53  Сталин и Эйзенхауэр на вершине мавзолея, - Валерий Бурт
00:40  Advance: мир на Украине может спасти Европу от суицида
00:05  Русские войска готовят финальный удар по логистике ВСУ в Покровске - итоговая сводка Readovka за 13 августа
Среда, 13.08.2025
20:15  Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram и WhatsApp. Что это значит
20:11  Турция построит в Киргизии ГЭС для обеспечения электроэнергией Зангезурского коридора, - Виктория Панфилова
13:07  Рекордное за полвека ослабление доллара США, - Валентин Катасонов
12:19  ProFinance: "Китайское удушение". Си овладел темными искусствами торговой войны
11:23  Более 1,6 тысячи афганских беженцев покинули Таджикистан, в том числе принудительно
11:01  За последние пять лет в Киргизии построено более 3 тыс. км дорог
10:52  Взгляд: БРИКС встала стеной за Путиным перед встречей на Аляске
03:52  Британия призвала лидеров ЕС заткнуться, чтоб не злить Трампа
02:46  Казахстан проявил интерес к Армении, - Виктория Панфилова
01:41  Запад в поисках "большой сделки": проект глобализации провалился. США запускают переформатирование, - Олег Яновский
00:36  В успехе саммита на Аляске заинтересованы обе стороны, - Дмитрий Суслов
00:05  ВС РФ прорвали фронт ВСУ на Добропольском направлении – итоговая сводка Readovka за 12 августа
Вторник, 12.08.2025
23:37  Афганистан призвал США признать власть талибов и передать им посольство
20:26  В Казахстане создан Цифровой штаб для ускоренного повсеместного внедрения технологий ИИ
14:12  "Коридор Трампа", или Почему Восток – дело тонкое, - Елена Пустовойтова
12:57  Как Англия за 30 лет "перерисовала" Азербайджан под себя, - Андрей Луговой
12:36  Президент Узбекистана: Только усилением контроля теневую экономику не обуздать
12:29  КТЖ: На станции Достык (Дружба) установлен рекорд по передаче экспортных грузов в Китай
12:23  Взгляд: Конец нефтяной эры признан ошибочным. Мировые корпорации отменили похороны нефти
12:14  Китай остановил крупнейший рудник лития: напередобывали
11:44  Лондон обещает Бишкеку найти инвестиции, - Виктория Панфилова
03:35  В Таджикистане назвали самый коррумпированный город Согда
02:03  Юань и рупия: друг против друга или вместе с рублем – против доллара? - Виктор Малышев
01:59  Президент Киргизии отказался отменять уголовную ответственность за многоженство
01:47  Взгляд: Индия приблизилась к статусу сверхдержавы
00:05  ВС РФ освободили село Предтечино на Константиновском направлении – итоговая сводка Readovka за 11 августа
Понедельник, 11.08.2025
21:10  Иран. Что скрывается за желанием перенести столицу из Тегерана? - Валерий Бурт
18:33  Do Rzeczy: Трамп начал процесс демонтажа проекта "Евросоюз"
17:42  "Ультиматум Путина". В армии и обществе сложился консенсус: Киев капут, - Александр Храмчихин
13:30  О торгах на туркменской товарно-сырьевой бирже
11:44  Ветераны футбола Узбекистана и России сыграют товарищеский матч памяти "Пахтакор-79 "
11:41  Талибы* обвинили Таджикистан и Иран в поставках некачественного бензина
11:19  В Пекине состоялась первая репетиция парада, посвященного 80-летию Победы
11:17  США придумали способ украсть Луну
11:00  На концерт Дженнифер Лопес в Ташкенте треть билетов купили россияне
04:05  На встрече Путина и Трампа будет третий, от кого зависят все условия мира, - Кирилл Стрельников
02:22  Маньчжурская стратегическая наступательная операция – принуждение Японии к миру, - Валерий Полесский
01:12  КТЖ напоминает правила: Что запрещено делать в поезде
00:05  ВС РФ в 30 км от Харькова – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 10.08.2025
20:01  Война с фейками: О продаже Аляски Соединенным Штатам
18:52  Путин информировал Жапарова о планируемой встрече с Трампом на Аляске
17:02  В Узбекистане организаторов поездок в умру начнут проверять "тайные клиенты"
16:33  Генпрокуратура Таджикистана о местонахождении главарей терорганизаций
16:20  Камчатский урок: Цунами от подрыва "Посейдонов" смоет врагов России в океан, - Сергей Аксенов
ВС РФ отбили контратаки ВСУ в зоне прорыва у Доброполья - итоговая сводка Readovka за 14 августа
00:05 15.08.2025

51-я армия вступила в бой с прибывшими на Добропольское направление подкреплениями ВСУ – итоговая сводка Readovka за 14 августа

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 14 августа в разрезе СВО. Русские соединения успешно встретили массированные контратаки украинских войск в зоне прорыва 51-й армии ВС РФ у Доброполья. В сети появились кадры дебютного боевого применения лазерного оружия в качестве средства ПВО. ФСБ поделилась итогами успешной операции по уничтожению производственной базы украинских ОТРК "Сапсан", проект разработки и строительства которых финансировала ФРГ. Режим Зеленского устроил очередные террористические атаки на Белгород.

Встречное сражение



51-я гвардейская общевойсковая армия ВС РФ в секторе прорыва фронта ВСУ у Доброполья столкнулась с массированной контратакой противника. Очевидно, украинское командование выбрало стабилизацию Добропольского направления, а не спасение Покровска с Мирноградом. На самом деле, как ранее указывала редакция Readovka, выбор сектора для контрудара был очевиден с самого начала на основании оценки приоритетов неприятеля.

Противник силами некоторых частей, входящих в состав 1-го корпуса НГУ, при поддержке 92-й ОШБр (бывшая 92-я ОМБр) атаковал с севера на юг в направлении села Золотой Колодезь, потеснив наши передовые штурмовые группы. Вместе с тем украинские подразделения перешли во вспомогательные атаки в районе сел Нововодяное и Кутузовка. Задача неприятеля очевидна – рассечь наступающие порядки частей 51-й армии ВС РФ и при помощи фланговых ударов "срезать" выступ нашего прорыва, тем самым частично восстановив положение на Добропольском направлении.

Однако украинским войскам не удалось с ходу перехватить инициативу и принудить русских бойцов уйти в глухую оборону. Более того, наши штурмовые группы смогли не допустить расширения коридора прорыва противника в районе Золотого Колодезя. Это обстоятельство грозит неприятелю отсечением авангарда атаки и, соответственно, провалом контрудара с тяжелыми потерями. На участках вспомогательных действий противнику удалось потеснить передовые подразделения ВС РФ в селе Кутузовка, однако развить дальнейшую атаку навстречу прорыву в районе Золотого Колодезя он не смог. Атаки в районе сел Рубежное и Софиевка не принесли украинской армии значимых результатов. Резюмируя, первая фаза встречного сражения завершается для ВСУ неудачей, добиться желаемого они не смогли, а частичный успех без овладения инициативой эквивалентен его полному отсутствию. Вклинившись в нашу оборону, авангард противника в районе Золотого Колодезя рискует оказаться в мешке.

Неприятель аврально принимал решение о переброске войск по приказу с самой верхушки Украины, что подтверждается скоростью перехода к контрмерам и наспех собранному ударному кулаку. Факт того, что ВСУ с ходу не смогли добиться значительного успеха на текущих участках, не значит, что они оставят попытки контратаковать. Более того, высока вероятность того, что украинские подкрепления, которые продолжают прибывать в район городов Доброполье и Белозерское, образуют еще один ударный кулак для атаки уже на другом участке. Весьма вероятно, что противник также попытается срезать выступ ВС РФ между городами Белицкое и Родинское. Особое внимание стоит обратить на то, что неприятелю нужен быстрый результат хоть где-нибудь. Если сразу не получилось срезать русские наступательные порядки в зоне прорыва у Доброполья, то он, вероятно, попытается срезать дугу, устремившуюся к селам Гришино и Новоалександровка, тем самым сняв угрозу непосредственного окружения украинских войск в Покровске и Мирнограде. Все это идет в дискурсе скорых переговоров РФ и США на Аляске, таким образом, грядущие двое суток будут самыми напряженными, а противник будет выбирать потенциально самые выгодные для себя и самые опасные для нас варианты действий. То есть угрожать вырвавшимся вперед авангардам ВС РФ в оперативных выступах.

Лазерное оружие

В сети появилось видео дебютного боевого применения лазерного оружия ВС РФ в качестве средства ПВО. На кадрах видно, как БПЛА FP-1 ВСУ, оснащенный боевой частью весом в 23 кг и дальностью полета до 700 км, летит и начинает "искрить". Это воздействие луча, который сначала поджог фанеру, из которой сделан планер, а потом инициировал детонацию взрывчатки. Вуаля, летающая бомба уничтожена.

В войсках ПВО после успешного поражения цели сообщают "расход", то есть количество потраченных ЗУР на сопровождаемую цель. Но в этом случае зенитчикам отвечать либо нечего, либо регламент доклада командира расчета командиру батареи будет изменен, так как какого-либо расхода, кроме электроэнергии, нет. Подобная форма борьбы с БПЛА и не только на порядок дешевле классической, с применением зенитных управляемых ракет. Да, лазерное оружие не без изъянов, во влажную или в облачную погоду эффективность падает. Но при благоприятных погодных условиях лазерная установка в состоянии помочь сэкономить дорогостоящие ЗУР.

Ракетная программа уничтожена

Сегодня в отечественном сегменте Telegram распространяется информация об успешной операции ФСБ России по уничтожению производственной базы украинских ОТРК "Сапсан". Проект по созданию оперативно-тактических комплексов, способных доставать до Москвы, по информации ФСБ, финансировался Германией. Ключевыми объектами цепочки производства были Павлоградский химический и механический заводы, а также завод "Звезда" и НИИ химических продуктов в городе Шостка.

Наша спецслужба провела колоссальную работу по множеству направлений. Разведка, аналитика и прочее, что дало отличный результат. Успешные удары по ключевым объектам производственно-сборочной цепочки ОТРК "Сапсан", согласно заявлению ФСБ, сорвали планы режима Зеленского повысить эффективность давления на Россию. Важно отметить, что успешная операция наших силовиков сорвала производство не только оперативно-тактических комплексов, но и широкой номенклатуры других вооружений, идущих непосредственно на фронт.

Террористическая тактика дипломатии

На протяжении всего дня 14 августа Ростов-на-Дону и в особенности Белгород подвергались атакам БПЛА ВСУ. В первом случае противник среди прочего применил переделанный под беспилотный полет с грузом взрывчатки одноместный самолет "Аэропракт", именующийся в боевой версии как Foxbat.

Если изучить видео от очевидцев и записи камер наружного наблюдения, то становится понятно, что целью атак в Ростове были сугубо мирные люди, так же как и в Белгороде, ВСУ целенаправленно били по жилой застройке и гражданскому транспорту. Даже намека на желание найти что-то военное неприятель не продемонстрировал.

Это очень похоже на давление на наш гражданский тыл с целью принудить делегацию РФ во главе с президентом Путиным к достижению соглашения о воздушном перемирии, которое крайне выгодно украинскому режиму.

"Украина готова к обсуждению этого, готова рассматривать этот сценарий и считает его начальным этапом для достижения реалистичных переговорных позиций", – заявил 13 августа советник ОП Подоляк.

Режим Зеленского в очередной раз террористическим методом пытается добиться желаемого. В этой связи нужно вспомнить, что воздушное "перемирие" будет использовано Киевом сугубо для того, чтобы обезопасить свои войска на передовой и в зонах потенциального сосредоточения для осуществления еще более дерзких провокаций и улучшения общих переговорных позиций. Проще говоря, при тотальном доминировании ВС РФ в воздухе ВСУ практически ничего не могут, и Киев заинтересован не мытьем, так катаньем решить для себя эту проблему.

Вчера, 13 августа, главным событием дня стала подготовка 51-й армии ВС РФ к добиванию логистики ВСУ, обеспечивающей боеспособность Покровско-Мирноградского оборонительного района.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1755205500


