ВС РФ отбили контратаки ВСУ в зоне прорыва у Доброполья - итоговая сводка Readovka за 14 августа

00:05 15.08.2025

51-я армия вступила в бой с прибывшими на Добропольское направление подкреплениями ВСУ – итоговая сводка Readovka за 14 августа



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 14 августа в разрезе СВО. Русские соединения успешно встретили массированные контратаки украинских войск в зоне прорыва 51-й армии ВС РФ у Доброполья. В сети появились кадры дебютного боевого применения лазерного оружия в качестве средства ПВО. ФСБ поделилась итогами успешной операции по уничтожению производственной базы украинских ОТРК "Сапсан", проект разработки и строительства которых финансировала ФРГ. Режим Зеленского устроил очередные террористические атаки на Белгород.



Встречное сражение



