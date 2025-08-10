|ВС РФ отбили контратаки ВСУ в зоне прорыва у Доброполья - итоговая сводка Readovka за 14 августа
00:05 15.08.2025
51-я армия вступила в бой с прибывшими на Добропольское направление подкреплениями ВСУ – итоговая сводка Readovka за 14 августа
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 14 августа в разрезе СВО. Русские соединения успешно встретили массированные контратаки украинских войск в зоне прорыва 51-й армии ВС РФ у Доброполья. В сети появились кадры дебютного боевого применения лазерного оружия в качестве средства ПВО. ФСБ поделилась итогами успешной операции по уничтожению производственной базы украинских ОТРК "Сапсан", проект разработки и строительства которых финансировала ФРГ. Режим Зеленского устроил очередные террористические атаки на Белгород.
Встречное сражение
51-я гвардейская общевойсковая армия ВС РФ в секторе прорыва фронта ВСУ у Доброполья столкнулась с массированной контратакой противника. Очевидно, украинское командование выбрало стабилизацию Добропольского направления, а не спасение Покровска с Мирноградом. На самом деле, как ранее указывала редакция Readovka, выбор сектора для контрудара был очевиден с самого начала на основании оценки приоритетов неприятеля.
Противник силами некоторых частей, входящих в состав 1-го корпуса НГУ, при поддержке 92-й ОШБр (бывшая 92-я ОМБр) атаковал с севера на юг в направлении села Золотой Колодезь, потеснив наши передовые штурмовые группы. Вместе с тем украинские подразделения перешли во вспомогательные атаки в районе сел Нововодяное и Кутузовка. Задача неприятеля очевидна – рассечь наступающие порядки частей 51-й армии ВС РФ и при помощи фланговых ударов "срезать" выступ нашего прорыва, тем самым частично восстановив положение на Добропольском направлении.
Однако украинским войскам не удалось с ходу перехватить инициативу и принудить русских бойцов уйти в глухую оборону. Более того, наши штурмовые группы смогли не допустить расширения коридора прорыва противника в районе Золотого Колодезя. Это обстоятельство грозит неприятелю отсечением авангарда атаки и, соответственно, провалом контрудара с тяжелыми потерями. На участках вспомогательных действий противнику удалось потеснить передовые подразделения ВС РФ в селе Кутузовка, однако развить дальнейшую атаку навстречу прорыву в районе Золотого Колодезя он не смог. Атаки в районе сел Рубежное и Софиевка не принесли украинской армии значимых результатов. Резюмируя, первая фаза встречного сражения завершается для ВСУ неудачей, добиться желаемого они не смогли, а частичный успех без овладения инициативой эквивалентен его полному отсутствию. Вклинившись в нашу оборону, авангард противника в районе Золотого Колодезя рискует оказаться в мешке.
Неприятель аврально принимал решение о переброске войск по приказу с самой верхушки Украины, что подтверждается скоростью перехода к контрмерам и наспех собранному ударному кулаку. Факт того, что ВСУ с ходу не смогли добиться значительного успеха на текущих участках, не значит, что они оставят попытки контратаковать. Более того, высока вероятность того, что украинские подкрепления, которые продолжают прибывать в район городов Доброполье и Белозерское, образуют еще один ударный кулак для атаки уже на другом участке. Весьма вероятно, что противник также попытается срезать выступ ВС РФ между городами Белицкое и Родинское. Особое внимание стоит обратить на то, что неприятелю нужен быстрый результат хоть где-нибудь. Если сразу не получилось срезать русские наступательные порядки в зоне прорыва у Доброполья, то он, вероятно, попытается срезать дугу, устремившуюся к селам Гришино и Новоалександровка, тем самым сняв угрозу непосредственного окружения украинских войск в Покровске и Мирнограде. Все это идет в дискурсе скорых переговоров РФ и США на Аляске, таким образом, грядущие двое суток будут самыми напряженными, а противник будет выбирать потенциально самые выгодные для себя и самые опасные для нас варианты действий. То есть угрожать вырвавшимся вперед авангардам ВС РФ в оперативных выступах.
Лазерное оружие
В сети появилось видео дебютного боевого применения лазерного оружия ВС РФ в качестве средства ПВО. На кадрах видно, как БПЛА FP-1 ВСУ, оснащенный боевой частью весом в 23 кг и дальностью полета до 700 км, летит и начинает "искрить". Это воздействие луча, который сначала поджог фанеру, из которой сделан планер, а потом инициировал детонацию взрывчатки. Вуаля, летающая бомба уничтожена.
В войсках ПВО после успешного поражения цели сообщают "расход", то есть количество потраченных ЗУР на сопровождаемую цель. Но в этом случае зенитчикам отвечать либо нечего, либо регламент доклада командира расчета командиру батареи будет изменен, так как какого-либо расхода, кроме электроэнергии, нет. Подобная форма борьбы с БПЛА и не только на порядок дешевле классической, с применением зенитных управляемых ракет. Да, лазерное оружие не без изъянов, во влажную или в облачную погоду эффективность падает. Но при благоприятных погодных условиях лазерная установка в состоянии помочь сэкономить дорогостоящие ЗУР.
Ракетная программа уничтожена
Сегодня в отечественном сегменте Telegram распространяется информация об успешной операции ФСБ России по уничтожению производственной базы украинских ОТРК "Сапсан". Проект по созданию оперативно-тактических комплексов, способных доставать до Москвы, по информации ФСБ, финансировался Германией. Ключевыми объектами цепочки производства были Павлоградский химический и механический заводы, а также завод "Звезда" и НИИ химических продуктов в городе Шостка.
Наша спецслужба провела колоссальную работу по множеству направлений. Разведка, аналитика и прочее, что дало отличный результат. Успешные удары по ключевым объектам производственно-сборочной цепочки ОТРК "Сапсан", согласно заявлению ФСБ, сорвали планы режима Зеленского повысить эффективность давления на Россию. Важно отметить, что успешная операция наших силовиков сорвала производство не только оперативно-тактических комплексов, но и широкой номенклатуры других вооружений, идущих непосредственно на фронт.
Террористическая тактика дипломатии
На протяжении всего дня 14 августа Ростов-на-Дону и в особенности Белгород подвергались атакам БПЛА ВСУ. В первом случае противник среди прочего применил переделанный под беспилотный полет с грузом взрывчатки одноместный самолет "Аэропракт", именующийся в боевой версии как Foxbat.
Если изучить видео от очевидцев и записи камер наружного наблюдения, то становится понятно, что целью атак в Ростове были сугубо мирные люди, так же как и в Белгороде, ВСУ целенаправленно били по жилой застройке и гражданскому транспорту. Даже намека на желание найти что-то военное неприятель не продемонстрировал.
Это очень похоже на давление на наш гражданский тыл с целью принудить делегацию РФ во главе с президентом Путиным к достижению соглашения о воздушном перемирии, которое крайне выгодно украинскому режиму.
"Украина готова к обсуждению этого, готова рассматривать этот сценарий и считает его начальным этапом для достижения реалистичных переговорных позиций", – заявил 13 августа советник ОП Подоляк.
Режим Зеленского в очередной раз террористическим методом пытается добиться желаемого. В этой связи нужно вспомнить, что воздушное "перемирие" будет использовано Киевом сугубо для того, чтобы обезопасить свои войска на передовой и в зонах потенциального сосредоточения для осуществления еще более дерзких провокаций и улучшения общих переговорных позиций. Проще говоря, при тотальном доминировании ВС РФ в воздухе ВСУ практически ничего не могут, и Киев заинтересован не мытьем, так катаньем решить для себя эту проблему.
Вчера, 13 августа, главным событием дня стала подготовка 51-й армии ВС РФ к добиванию логистики ВСУ, обеспечивающей боеспособность Покровско-Мирноградского оборонительного района.