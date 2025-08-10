МК: Кремль прервал молчание: с какими козырями Путин едет на Аляску

00:48 15.08.2025

За сутки до переговоров на высшем уровне появились подробности саммита РФ-США



За день до встречи в Анкоридже Кремль прервал затянувшееся молчание: Владимир Путин собрал чиновников и силовиков, чтобы рассказать им о том, с какими козырями отравляется на Аляску. В свою очередь помощник президента Юрий Ушаков провел первый с момента объявления о саммите брифинг для журналистов. До этого вся информация поступала либо от принимающей страны, либо от всевозможных источников зарубежных СМИ.



Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа появилась в политическом календаре, когда все планы на август были уже сверстаны. Глава правительства Михаил Мишустин отправился с визитом в Киргизию, а спикер Госдумы Вячеслав Володин - в Пхеньян. В день российско-американского саммита в стране "на хозяйстве" останется только Валентина Матвиенко: как спикер Совфеда, она занимает третью строчку в российской табели о рангах. А номер один (президент) , два (премьер) и четыре (глава нижней палаты ) будут отсутствовать. Такое в России случается не так уж и часто.



Более того: сезон отпусков оставил журналистов без ежедневных брифингов пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, а следовательно - без официальной информации и комментариев. Пока иностранные (да и российские) СМИ наперебой цитировали Дональда Трампа, европейских политиков и всевозможные источники, Кремль хранил многозначительное молчание. Кроме подтверждения самого факта переговоров на Аляске и слов о том, что место выбрано вполне логичное, других сообщений после 10 августа не поступало.



Однако работа за закрытыми дверями кипела не шуточная. Представители МИД буквально дневали и ночевали в посольстве США, чтобы в рекордно сжатые сроки уладить все необходимые формальности. Это не только оформление виз. Но и в первую очередь вопрос платежей (за гостиницы для делегации, транспорт, стоянку и заправку самолетов и тд). Поскольку в ручном режиме проблема не решалась, американским властям (беспрецедентный случай!) пришлось до 20 августа разрешить все операции, запрещенные в рамках антироссийских санкций, "которые необходимы для организации встречи лидеров России и США". Впрочем, для журналистов гостиницы в Анкоридже так и не нашлись: август на Аляске - пик туристического сезона, а договоренность о саммите, как известно, была достигнута внезапно.



Только в четверг Кремль решил прервать затянувшееся молчание. Владимир Путин собрал совещание, посвященное подготовке к переговорам с Дональдом Трампом, на которое пригласил членов кабмина, представителей АП и силовиков, а Юрий Ушаков провел брифинг для журналистов. Впрочем, и президент, и его помощник были не многословны. ВВП в открытой части заседания сообщил, что намерен проинформировать собравшихся о том, как "идет переговорный процесс по украинскому кризису".



