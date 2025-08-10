|МК: Кремль прервал молчание: с какими козырями Путин едет на Аляску
00:48 15.08.2025
За сутки до переговоров на высшем уровне появились подробности саммита РФ-США
За день до встречи в Анкоридже Кремль прервал затянувшееся молчание: Владимир Путин собрал чиновников и силовиков, чтобы рассказать им о том, с какими козырями отравляется на Аляску. В свою очередь помощник президента Юрий Ушаков провел первый с момента объявления о саммите брифинг для журналистов. До этого вся информация поступала либо от принимающей страны, либо от всевозможных источников зарубежных СМИ.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа появилась в политическом календаре, когда все планы на август были уже сверстаны. Глава правительства Михаил Мишустин отправился с визитом в Киргизию, а спикер Госдумы Вячеслав Володин - в Пхеньян. В день российско-американского саммита в стране "на хозяйстве" останется только Валентина Матвиенко: как спикер Совфеда, она занимает третью строчку в российской табели о рангах. А номер один (президент) , два (премьер) и четыре (глава нижней палаты ) будут отсутствовать. Такое в России случается не так уж и часто.
Более того: сезон отпусков оставил журналистов без ежедневных брифингов пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, а следовательно - без официальной информации и комментариев. Пока иностранные (да и российские) СМИ наперебой цитировали Дональда Трампа, европейских политиков и всевозможные источники, Кремль хранил многозначительное молчание. Кроме подтверждения самого факта переговоров на Аляске и слов о том, что место выбрано вполне логичное, других сообщений после 10 августа не поступало.
Однако работа за закрытыми дверями кипела не шуточная. Представители МИД буквально дневали и ночевали в посольстве США, чтобы в рекордно сжатые сроки уладить все необходимые формальности. Это не только оформление виз. Но и в первую очередь вопрос платежей (за гостиницы для делегации, транспорт, стоянку и заправку самолетов и тд). Поскольку в ручном режиме проблема не решалась, американским властям (беспрецедентный случай!) пришлось до 20 августа разрешить все операции, запрещенные в рамках антироссийских санкций, "которые необходимы для организации встречи лидеров России и США". Впрочем, для журналистов гостиницы в Анкоридже так и не нашлись: август на Аляске - пик туристического сезона, а договоренность о саммите, как известно, была достигнута внезапно.
Только в четверг Кремль решил прервать затянувшееся молчание. Владимир Путин собрал совещание, посвященное подготовке к переговорам с Дональдом Трампом, на которое пригласил членов кабмина, представителей АП и силовиков, а Юрий Ушаков провел брифинг для журналистов. Впрочем, и президент, и его помощник были не многословны. ВВП в открытой части заседания сообщил, что намерен проинформировать собравшихся о том, как "идет переговорный процесс по украинскому кризису".
"Многие знают, разумеется, в общих чертах – расскажу поподробнее. Это первое", - сказал он. Вторая тема - это переговоры с американской администрацией, которая, "как всем хорошо известно, предпринимает достаточно энергичные и искренние усилия, для того чтобы прекратить боевые действия" и "выйти на договоренности, представляющие интерес для всех вовлеченных в этот конфликт сторон".
Однако украинским конфликтом диалог с США не ограничивается. На следующем этапе, по словам президента, нужно выходить на договоренности "в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями". Это позволит создать "долгосрочные условия для мира в целом", подчеркнул Путин.
Юрий Ушаков в свою очередь рассказал подробности о том, как и где будут проходить переговоры. "Встреча состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон и начнется в 11.30 по местному времени (22.30 мск)", - опережая коллег из Белого дома (до этого все детали о саммите давали США), рассказал представитель Кремля. Сначала состоится беседа Путина и Трампа в формате тет-а-тет с участием переводчиков. Далее последуют переговоры в составе делегаций, которые пройдут за рабочим завтраком. Поскольку обсуждаться будут весьма важные и чувствительные темы, круг участников переговоров, как отметил Ушаков, не широк. С российской стороны в них примут участие глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. Состав "американской пятерки" также известен, однако по неписаным дипломатическим правилам его должен озвучить Белый дом. Обычно переговоры проходят на паритетной основе - то есть члены делегаций занимают примерно одинаковые позиции. Кроме чиновников, на Аляску отправляется большая группа экспертов по всем возможным направлениям. Они, по словам Ушакова, будут находиться "где-то рядом".
США, как писали местные СМИ, старались избежать организации переговоров на военной базе. Однако были вынуждены согласиться на этот вариант, когда стало понятно, что при всем богатстве выбора (а Аляска обладает достаточно развитой инфраструктурой гостеприимства) другой альтернативы нет. Только на этой закрытой территории можно обеспечить необходимый для российско-американской встречи уровень безопасности. (Впрочем, база не впервые выступает местом встречи высоких гостей - ранее здесь принимали императора Японии Хирохито и папу Римского Иоанна Павла II).
Юрий Ушаков отметил, что база - это не только военный объект, но отчасти и мемориальный. Рядом с ней расположены захоронения российских летчиков, погибших в 1942-45 гг при перегоне в СССР самолетов и других грузов из США по лендлизу. "Так что встреча пройдет рядом с таким исторически важным местом, напоминающем о боевом братстве народов наших стран. И это особенно символично в год 80-летия Победы над нацистской Германией и милитаристской Японией", - заявил представитель Кремля. Центральной темой встречи Юрий Ушаков назвал украинский кризис. Обсуждение возможных развязок состоится с учетом предварительных переговоров с участием спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, которые прошли в Кремле 6 августа. Деталей российской позиции помощник главы государства не привел. Однако сразу после переговоров обе стороны заявили, что услышали предложения, которые делают возможной очную встречу президентов России и США. (Напомним, что ранее, в течение полугода, Москва говорила о том, что условия для саммита не созрели).
Дональд Трамп сначала сказал, что планирует обсудить с Владимиром Путиным некий "обмен территориями", но после общения с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами взял свои слова обратно. Теперь президент США называет встречу на Аляске "пробной" и рассчитывает через две минуты понять, готов президент РФ к миру или нет. Эксперты предполагают, что речь может пойти как об обмене, так и о замораживании боевых действий по всей линии соприкосновения в обмен на признание (де-факто) уже подконтрольных РФ территорий Донбасса и Новороссии. Не исключен также вариант сделки, в случае отказа от условий которой (не важно с чьей стороны - Москвы или Киева - этот отказ последует) - США выйдут из процесса урегулирования. Юрий Ушаков, отвечая на вопрос, с каким настроением российская делегация летит в США, не стал демонстрировать избыточного оптимизма и тем более обещать прорыва. "У нас прежде всего деловой настрой", - подчеркнул он.
Кроме украинского кризиса, российская делегация, по его словам, намерена обсудить с американскими визави (а Путин лично с Трампом) "более широкие проблемы обеспечения мира и безопасности", а также острые международные и региональные проблемы. Также на повестке дня - двустороннее сотрудничество. "У него огромный и, к сожалению, пока не задействованный потенциал", - посетовал представитель Кремля.
Елена Егорова