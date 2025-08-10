Европейским партнерам пора заткнуться, - глава Минфина США

01:40 15.08.2025

Европейским партнерам пора что-то сделать самим или заткнуться, - глава Минфина США



Если лидеры Европы хотят действовать "единым фронтом" они должны вносить свой вклад, заявил Бессент:



-"Они постоянно твердят: "США должны сделать это, США должны сделать то". Президент Трамп ввел вторичные пошлины на Индию из-за потребления ею российской нефти. А европейцы этого еще не сделали. На самом деле они покупают нефтепродукты, производимые индийскими НПЗ".



