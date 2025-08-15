Компромисс по-американски. Главный смысл встречи на Аляске, - Ростислав Ищенко

Известный политолог, публицист и историк, президент Центра системного анализа и прогнозирования, бывший дипломат Ростислав Ищенко объяснил смысл встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится 15 августа на Аляске.



В интервью "Военному делу" он, в частности, заявил, что глава Белого дома действительно не хочет войны, тем более ядерной.



"Но он хочет, чтобы Америка вновь стала великой, - подчеркнул эксперт. - Поэтому действует доступными ему способами, в том числе наращивая давление и балансируя на грани войны".



Мы же, добавил Ищенко, тоже хотим видеть Россию великой, а китайцы хотят видеть Китай великим. Поэтому, по его мнению, Москва отвечает давлением на давление.



"Но мы также не хотим ядерной войны. Поэтому Путин и собирается встретиться с Трапом, чтобы отвести мир от края пропасти и получить время на поиск выхода из положения", - пояснил политолог.



И, это, считает он, очень позитивный момент, так как, и Россия, и США пытаются найти точки соприкосновения. Однако проблема в том, что, в отличие от Москвы, Вашингтон не готов идти на компромиссы.



По его словам, Россия учитывает, что другие люди могут быть другими, Запад же считает, что все должны быть такими, как они.



"В этом наше принципиальное отличие. Поэтому с американцами очень трудно договариваться. Для них компромисс - это сделайте как мы хотим, а мы вас за это не будем убивать. Но, поскольку Россия и сама может убить кого угодно, то она пытается объяснить американцам, что понятие компромисс подразумевает немного другое", - резюмировал политолог.



