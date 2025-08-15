Страны, не имеющие выхода к морю: опыт ЦА и международное сотрудничество, - Азиз Абдраимов

03:17 15.08.2025

Страны, не имеющие выхода к морю: опыт ЦА и международное сотрудничество

15.08.2025 | Азиз АБДРАИМОВ



Центральная Азия (ЦА) представляет собой уникальное пространство, где переплетаются интересы многих региональных и глобальных игроков. Сегодня уже не является секретом, что именно от ситуации в ЦА во многом зависит экономическая и политическая обстановка во всей Евразии, переживающей в настоящее время эпоху глобальных потрясений. При этом особенность Центрально-Азиатского региона в том, что страны, расположенные в нем, являются развивающимися и не имеют прямого выхода к морю, что ставит перед ними множество серьезных вызовов. Решить их поодиночке и без международной поддержки невозможно.



Необходимо напомнить, что развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю (англ. Landlocked Developing Countries, LLDC) – это 32 государства с общим населением около 590 млн человек (к 2050 году прогнозируется более 1 млрд). 16 из них находятся в Африке, 10 – в Азии, четыре – в Европе, два – в Латинской Америке, и все они сталкиваются с особыми экономическими и логистическими вызовами из-за отсутствия прямого доступа к мировым торговым путям. В частности, такие страны находятся в полной зависимости от инфраструктуры и административных процедур своих транзитных соседей, имеют высокие транспортные расходы (как правило, на 30% выше, чем у прибрежных стран), а также ограниченный доступ к рынкам и пр.



Поэтому неудивительно, что, имея 7% населения мира, они производят лишь около 1% глобального ВВП. Более того, в большинстве своем у таких государств, как правило, ресурсы крайне ограничены, и даже доступ к электроэнергии в них имеют лишь 61% жителей (92% в мире). Как отмечал на днях Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, "это яркий пример глубокого неравенства, которое ведет к маргинализации".



В этой связи на международном уровне внимание к развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, крайне высок, а в ООН даже приняли решение учредить Международный день информирования о проблемах таких стран, который с нынешнего года отмечается 6 августа. Более того, для совместного решения существующих проблем в 2001 году при содействии ООН была создана группа LLDC, а в последующем приняты различные документы, направленные на преодоление имеющихся в этих государствах проблем.



Правда, несмотря на определенный прогресс в развитии международного сотрудничества по вопросам логистики и транспорта, а также создании нормативной и договорной базы между группой LLDC и транзитными государствами, в полной мере поставленные цели пока не достигнуты. Как отмечают специалисты, сегодня, несмотря на все усилия, развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, все еще остаются на периферии международной экономики и далеки от прорыва в своем развитии.



Уникальность Центральной Азии в сложившейся ситуации заключается в том, что это единственный регион в мире, который состоит исключительно из государств, не имеющих выхода к морю. При этом Азербайджан, Казахстан (самая большая страна в группе LLDC) и Туркменистан обладают доступом к Каспийскому морю, но оно не связано с мировым океаном, а поэтому его часто определяют, как "самое большое в мире бессточное озеро". Более того, Узбекистан и вовсе граничит только со странами, не имеющими выхода к морю, а до ближайшего морского порта необходимо пересечь как минимум две границы.



Поэтому в ЦА торговые издержки в ряде случаев достигают 50% от стоимости товара, а логистические ограничения приводят к затягиванию сроков доставки до 35–45 дней, что в 2–3 раза больше, чем в прибрежных государствах. Проблемой является и то, что в условиях низкого уровня прямых иностранных инвестиций, отсутствия развитой промышленной базы и ограниченного импорта в группе LLDC, в том числе и в Центральной Азии, наблюдается серьезная технологическая отсталость и сохранение экономики, основанной на аграрной и сырьевой специализации. Усугубляют ситуацию в ЦА и проблемы экологии, что уже привело к появлению порядка 2 млн климатических мигрантов, а продолжающееся обмеление Каспийского моря серьезно угрожает транспортной устойчивости региона, а с ним и будущему Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Срединный коридор). А ведь с ним центральноазиатские страны связывают надежды на свое дальнейшее развитие.



В сложившихся условиях, которые в последние годы усугубляются геополитической нестабильностью, региональными конфликтами и нарушением логистических цепочек по всему миру, неудивительным является стремление членов группы LLDC искать совместные и комплексные подходы к решению имеющихся проблем. Причем первые серьезные шаги в данном направлении были осуществлены еще в начале столетия, а знаковым событием можно считать проведение по инициативе Казахстана в 2003 году в Алматы первой Международной конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.



По ее итогам была принята Алматинская программа действий на 2004–2014 годы, направленная на снижение транспортных издержек, упрощение пограничных процедур и формирование элементов интегрированной логистики. В 2014 году в Австрии прошла вторая конференция, на которой приняли Венскую программу действий до 2024 года, главной целью которой стала глубокая структурная трансформация экономик участников группы LLDC.



5–8 августа нынешнего года в национальной туристической зоне "Аваза" в туркменском городе Туркменбаши на берегу Каспийского моря прошла третья конференция, в которой приняли участие представители более 30 государств, в том числе России. На ней особый акцент был сделан на необходимости инновационных решений, стратегических партнерств и увеличения инвестиций для реализации потенциала государств группы LLDC. Помимо всего прочего, на мероприятии обсуждались вопросы организации свободного транзита товаров, справедливых тарифов, создания совместных пограничных переходов и зон приграничной торговли, развития совместной транспортной инфраструктуры, создания общих рабочих групп, обмена информацией и передовым опытом, а также многое другое.



По итогам конференции была утверждена программа действий на 2024–2034 годы и принята политическая декларация. Данные документы определяют единую стратегию для развивающихся государств, не имеющих выхода к морю, по пяти направлениям: структурная экономическая трансформация, торговля и региональная интеграция, транспорт и инфраструктура, адаптация к изменению климата и снижение риска бедствий, мобилизация финансирования и партнерств. Декларация также предусматривает увеличение инвестиций со стороны международных финансовых структур, укрепление сотрудничества по линии "Юг – Юг" и более широкое включение интересов группы LLDC в глобальные торговые и климатические повестки.



Кроме того, страны договорились развивать комбинированные транспортные коридоры и инфраструктуры, совершенствовать деятельность логистических центров и сухих портов, укреплять транзитное сотрудничество с соседними странами, провести упрощение таможенных процедур и расширить внедрение цифровых технологий. Все это было поддержано представителями различных международных организаций, пообещавших содействовать развитию представленных в "Авазе" инициатив группы LLDC.



Необходимо отметить, что проведение третьей международной конференции ООН по проблемам развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, именно в Туркменистане было неслучайно, так как именно Центральная Азия сегодня представляет собой пример успешной региональной кооперации, опыт которой вполне может быть использован другими участниками группы LLDC. На протяжении последних двух десятилетий центральноазиатские страны сделали немало на пути совместного решения региональных проблем. Это подтверждается множеством самых различных инициатив и проектов, направленных на увеличение внутрирегиональной торговли и создание единого транспортно-логистического пространства, соединяющего Центральную и Южную Азию, с выходом на глобальные маршруты по линиям "Восток – Запад" и "Север – Юг", а также с подключением к ТМТМ, который многим в ЦА видится историческим шансом изменить свою транзитную роль на евразийском пространстве.



Поэтому в регионе активно ведется строительство новых железнодорожных и автомобильных дорог (например, в 2025 году было запущено строительство железной дороги Китай – Киргизия – Узбекистан), проводится модернизация пограничных переходов, а также активно внедряются передовые технологии, в том числе "умные" транспортные системы для упрощения и ускорения грузооборота.



Кроме того, страны ЦА не только активно работают над вопросами транспорта и логистики, но и стремятся к более тесной экономической интеграции, прекрасно понимая, что поодиночке им не решить существующие проблемы. Об этом свидетельствуют многочисленные встречи на высшем уровне и документы, которые центральноазиатские государства подписывают ради совместного движения вперед.



Наглядно это продемонстрировала прошедшая в 2024 году консультативная встреча глав стран ЦА в Казахстане, где впервые была принята Концепция развития региональной кооперации "Центральная Азия – 2040". Тогда же были утверждены Дорожная карта по развитию регионального сотрудничества и План действий по развитию промышленной кооперации на 2025–2027 годы, а также Меморандум о взаимопонимании по развитию транспортно-логистических центров. Все эти документы, по сути, определили будущее сотрудничество центральноазиатских государств по преодолению современных вызовов и проблем, в том числе связанных с отсутствием у них выхода к морю. Поэтому многие эксперты считают, что именно ЦА постепенно становится тем пространством, где на практике реализуются декларируемые международным сообществом принципы для всей группы LLDC.



Таким образом, необходимо констатировать, что проблемы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в настоящее время имеют серьезное значение как для отдельных регионов, так и всего мира. Особенно это очевидно в нынешней нестабильной геополитической обстановке, когда рушатся прежние международные связи и транспортно-логические цепочки, тем самым увеличивая нестабильность в самых разных уголках планеты. Поэтому поиск решения существующих проблем важен не только для стран, не имеющих выхода к морю, но и всего мирового сообщества.



В этой связи остается надеется, что итоги третьей конференции в "Авазе" и опыт сотрудничества стран ЦА помогут преодолеть нынешние трудности и позволят государствам группы LLDC выйти на новый уровень развития.