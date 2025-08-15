Будет ли вторая встреча с Трампом и где? По пути на Аляску Путин заехал в Магадан

11:46 15.08.2025

Путин прилетел в Магадан перед встречей с Трампом на Аляске



МАГАДАН, 15 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин прилетел в Магадан перед запланированной на пятницу встречей с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске, передает корреспондент РИА Новости.



Расстояние между Магаданом и Анкориджем, где пройдет российско-американский саммит, составляет по прямой около 3 тысяч километров или почти 2 тысячи миль. Полетное время между городами - порядка четырех часов.



Путин в предыдущий раз посещал Магаданскую область в декабре 2011 года, будучи премьер-министром. До этого он приезжал в регион в ноябре 2005 года. Тогда президент провел здесь совещание о развитии золотодобывающей отрасли, посетил Магаданский пограничный отряд и осмотрел новый физкультурно-оздоровительный комплекс.



В Госдуме ответили, будет ли вторая встреча Путина и Трампа

15 августа 2025



Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп могут встретиться повторно после переговоров на Аляске, выразил мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, лидеры двух стран - очень умные люди, которые добиваются собственных целей. Он отметил, что первая встреча глав государств обычно носит ознакомительный характер, а конкретные договоренности достигаются в ходе последующих переговоров.



Дело президентов Путина и Трампа решать вопросы так, как им надо, и говорить, о чем они хотят. Наш президент и глава Белого дома - очень умные люди, добивающиеся своих целей. Думаю, за первой встречей последует вторая. Никогда на первых встречах не происходит подписания документов, а вырабатывается концептуальное понимание накопившихся проблем. Главной темой станет Украина, а потом все остальное. Ждать прорывных решений не стоит, - пояснил Колесник.



Ранее политолог Юрий Светов заявил, что мнение представителей украинской власти по саммиту на Аляске не волнует Россию и США. По его словам, на предстоящей встрече Путин и Трамп в первую очередь обсудят вопросы, касающиеся взаимоотношений двух государств, в том числе Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.