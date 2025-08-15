Известия: Тактика Трампа и Путина на саммите на Аляске. Что пишут СМИ

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Пятница, 15.08.2025
12:33 15.08.2025

Тактика Трампа и Путина на саммите на Аляске. Что пишут СМИ
The New York Times: саммит Трампа - большая победа для Путина

15 августа 2025

Перед встречей на Аляске президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп выбирают тактику, согласно которой будут вести переговоры. От российского лидера ждут попыток очаровать собеседника, а от главы Белого дома ожидают жесткой позиции. Что пишут СМИ за несколько часов до встречи президентов - в дайджесте "Известий".

The New York Times: саммит Трампа - большая победа для Путина
Переговоры на Аляске выводят Путина из дипломатической изоляции от Запада, и украинские и европейские лидеры опасаются, что это дает ему возможность повлиять на американского президента. Вряд ли кто-то ожидает от Трампа существенного прогресса в прекращении боевых действий, учитывая, насколько расходятся взгляды на этот конфликт. Но и Россия, и Украина согласны, что сама встреча с Трампом - уже большая победа для Путина.

The New York Times
Президент Украины Владимир Зеленский, отстраненный от участия в переговорах на Аляске о будущем своей страны, пришел к такому же выводу, заявив журналистам во вторник: "Путин в этом победит. Потому что он ищет, извините, фотографии. Ему нужна фотография со встречи с президентом Трампом". Но это больше, чем просто фотосессия. Помимо того, что саммит помог России смягчить статус изгоя на Западе, он посеял раздор в НАТО - давнюю цель России - и отсрочил угрозу Трампа ввести новые жесткие санкции.

До Аляски только два западных лидера - премьер-министры крошечных Словакии и Венгрии - встречались с Путиным после февраля 2022 года. Многие в Европе были ошеломлены решением Трампа провести саммит по Украине без участия Зеленского, и лидеры континента оказали давление на президента, чтобы он не заключал сделку за спиной Украины.

Bloomberg: Путин похвалил США перед саммитом
Путин стремился укрепить свои отношения с Трампом в преддверии саммита, высоко оценив усилия американского лидера по посредничеству в прекращении конфликта на Украине и пообещав экономическое сотрудничество, а также новый договор о контроле над вооружениями. Путин выделил вопросы, находящиеся в центре внимания Трампа, который видит себя главным переговорщиком и хочет прослыть "миротворцем", в то время как сам президент США преуменьшил ожидания от саммита.

Bloomberg
На встрече с высокопоставленными чиновниками в Кремле в четверг Путин похвалил США за "весьма энергичные и искренние усилия" по прекращению боевых действий на Украине. Он также добавил, что готов начать работу над новым договором о контроле над вооружениями, заявив, что соглашение о контроле над стратегическими наступательными вооружениями может "создать долгосрочные условия для мира между нашими странами, а также в Европе и в мире в целом".

Всю неделю Трамп и высокопоставленные чиновники пытались умерить ожидания, а президент назвал саммит "пробной" встречей. Трамп заявил, что он допускает "вероятность в 25%", что его предстоящая встреча с Путиным "не будет успешной", и вновь подчеркнул, что рассматривает ее как предвестник второй, более важной встречи. Позже Трамп предположил, что некоторые страны-союзники могли бы принять участие во второй встрече и что она также может пройти на Аляске.

The Washington Post: как Путин попытается повлиять на Трампа на Аляске
Путин будет опираться на многолетний опыт очаровывания и манипулирования иностранными лидерами, пытаясь убедить Трампа в своей готовности к миру. Одной из важнейших задач станет использование этих навыков для вбивания клина между американским президентом и Зеленским и его сторонниками в Европе после того, как в среду они выступили единым фронтом в поддержку прекращения огня и предоставления Киеву роли в переговорах по его территории.

The Washington Post
"Все опасаются, что Путин снова сыграет на самолюбии Трампа, как он уже делал в прошлом, и, кто знает, может быть, он придет с очередным благородно звучащим предложением, или ему вручат какую-нибудь государственную награду", - сказал один европейский чиновник. […] Россия надеется, что личная встреча сыграет на руку Путину. "Трамп и Путин очень симпатизируют друг другу, - сказал кремлевский инсайдер. - Я уверен, что эта личная встреча изменит расклад сил. Она может многое дать. Они действительно симпатизируют друг другу и хорошо общаются".

Многие российские официальные лица и комментаторы считают, что Путину уже удалось склонить Трампа на свою сторону после того, как президент США в последнюю минуту развернул свою угрозу ввести жесткие санкции против России после переговоров его спецпредставителя Стива Уиткоффа с Путиным на прошлой неделе. Вместо этого Путин получил приглашение на Аляску. Формат переговоров один на один, к которому давно стремится Кремль, позволяет максимально использовать преимущество опыта Путина - четверть века у власти - и создает для него возможность прибегнуть к избитой тактике использования полумер, таких как временное ограниченное прекращение огня или обсуждение "рамок мира".

Reuters: какой Трамп будет вести переговоры на Аляске?
Когда Трамп и Путин встретились в Хельсинки в 2018 году, они встревожили союзников дружеской встречей, на которой президент США встал на сторону российского лидера, а не его собственных спецслужб в вопросе вмешательства в выборы. В пятницу Трамп летит на встречу с Путиным на Аляску на фоне иного настроения общественности - недовольный нежеланием России вести переговоры о прекращении конфликта на Украине и разгневанной ракетными ударами.

Reuters
Весь мир ждет, появится ли в Анкоридже более жесткая версия Трампа или же это будет бывший магнат недвижимости, который в прошлом пытался втереться в доверие к хитрому бывшему агенту КГБ. Ответ может иметь глубокие последствия для европейских лидеров, обеспокоенных тем, что Россия, если ей позволят поглотить части Украины, будет вести себя более агрессивно по отношению к союзникам по НАТО, находящимся рядом с ней, таким как Польша, Эстония, Литва и Латвия.

Несмотря на более резкий тон в отношении Путина в последние месяцы, Трамп имеет более продолжительную историю попыток умиротворить российского лидера. В 2022 году Трамп отказался напрямую критиковать Путина, а российский президент, которого избегали многие лидеры, похвалил Трампа за его усилия по улучшению российско-американских отношений.

NBC News: Трамп активизирует кампанию за Нобелевскую премию мира
Ближе к концу первого срока Трампа его советник по национальной безопасности обратился к нему в Овальном кабинете и заявил, что он должен получить Нобелевскую премию мира за свою работу по нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами. Другой помощник в то же время заявил, что предыдущий президент Барак Обама получил награду "ни за что". Вернувшись к власти, Трамп и его помощники активизировали публичную кампанию за получение награды, ссылаясь на ряд мирных соглашений и одновременно доказывая, что повторное пренебрежение к нему было бы несправедливо.

NBC News
Теперь у него есть шанс. В пятницу Трамп отправится на Аляску на встречу с президентом России Владимиром Путиным, цель которой - положить конец [военной операции] с Украиной […]. Шансы на прорыв невелики, но если Трамп станет посредником в заключении перемирия на условиях, справедливых для Украины, это станет дипломатическим триумфом, которого не смогли добиться ни Обама, ни президент Джо Байден.

С начала своего второго срока Трамп семь раз публиковал информацию о премии в своих социальных сетях, шесть из них - в июне и июле. Его основная мысль заключается в том, что, хотя он и заслужил эту награду, он ее не получит. Помощники подчеркивали его роль в урегулировании споров между Израилем и Ираном, Арменией и Азербайджаном, Камбоджей и Таиландом, а также Руандой и Демократической Республикой Конго, способствуя "всемирным призывам" со стороны глав нескольких из этих стран к тому, чтобы Трамп получил премию мира.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1755250380


