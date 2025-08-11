"Совместный танец дракона и слона" как партнеров. Индия и Китай намерены возобновить прямые авиасообщения, - Синьхуа

13:08 15.08.2025

Китай и Индия поддерживают тесные контакты для содействия возобновлению прямого авиасообщения -- МИД КНР



Пекин, 14 августа /Синьхуа/ -- Китай на протяжении некоторого времени поддерживает тесные контакты с Индией для содействия скорейшему возобновлению прямых авиарейсов между двумя странами. Об этом в четверг заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь.



Дипломат сделал соответствующее заявление, комментируя сообщения о том, что Индия и Китай намерены возобновить прямое авиасообщение уже в следующем месяце и что правительство Индии поручило местным авиакомпаниям подготовить рейсы в КНР в кратчайшие сроки.



Линь Цзянь напомнил, что совокупное население Китая и Индии составляет более 2,8 млрд человек. Возобновление прямых авиарейсов между внутренними районами Китая и Индией, добавил он, будет способствовать облегчению поездок между людьми, а также обменам и сотрудничеству.



Отвечая на просьбу прокомментировать позитивную динамику китайско-индийских отношений и сотрудничество двух стран на международной арене, официальный представитель МИД КНР заявил, что "совместный танец дракона и слона" как партнеров, способствующих взаимным успехам, является правильным выбором для сторон, поскольку как Китай, так и Индия являются крупными развивающимися странами и важными членами Глобального Юга.



Линь Цзянь подчеркнул, что Китай готов совместно с Индией прилагать усилия, чтобы воплощать в жизнь важные договоренности, достигнутые лидерами двух стран, неуклонно укреплять политическое взаимодоверие, расширять обмены и сотрудничество, должным образом урегулировать разногласия, исходя из общей картины отношений, а также укреплять взаимодействие и координацию на таких многосторонних площадках, как Шанхайская организация сотрудничества, с целью содействия здоровому и стабильному развитию китайско-индийских отношений.