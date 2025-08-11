В Анкоридж по делу срочно. На Аляске журналистов ждал теплый прием и холодный душ, - Андрей Колесников

В Анкоридж по делу срочно

Спецкор "Ъ" отправился на Аляску "передовым" бортом



14 августа в 16:20 самолет с частью российской делегации и журналистами стартовал в Анкоридж. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников передает с борта этого самолета.



Не все журналисты, кто хотел, улетели в Анкоридж. Несколько человек не получили визы даже после повторного собеседования в посольстве (а было и такое). И конечно, без объяснения причин.



Но самое обидное - приехать в аэропорт и узнать, что утром "плюснул", сделав тройной ПЦР-тест.



А ведь и такое тоже было.



На борту "передового" самолета тем не менее оказалось 52 журналиста. Не только те, кто традиционно считается вхожим в "кремлевский пул", но и съемочные группы нескольких федеральных телеканалов, обычно добирающихся до места назначения самостоятельно. Но тут, конечно, был другой случай.



Ажиотаж, да признать, необыкновенный. Журналисты снимают все подряд - стоит только шевельнуться, то есть прежде всего самих себя, ибо больше до вылета снимать оказалось особо некого.



Прямо у выхода из терминала аэропорта стоял Ил-96 Сергея Лаврова, и журналисты вообще-то могли бы обратить внимание на некоторых пассажиров этого борта - например, на посла России в США Александра Дарчиева, который был, конечно, немногословен, но все же сказал, что ушел в отпуск, да вот весь из него и вышел.



Полет, сказали бортпроводницы, займет 9.40. И это, конечно, немного. Ведь он прямой.



Да и визы в посольстве в Москве были получены меньше чем за сутки.



А кто-то жалуется на проблемы и с визами, и с перелетами.



Нет, не заметил.



Жить мы будем на стадионе "Салли" в Анкоридже, раньше его целевым образом использовали по такому же назначению как ковидный госпиталь.



Все, взлетаем.



