Пятница, 15.08.2025
19:10  Геноцид по графику. "Дивный мир" беззакония на Ближнем Востоке, - Сергей Кожемякин
13:21  Мишустин экстренно возвращается в Москву из Киргизии
13:15  В Анкоридж по делу срочно. На Аляске журналистов ждал теплый прием и холодный душ, - Андрей Колесников
13:08  "Совместный танец дракона и слона" как партнеров. Индия и Китай намерены возобновить прямые авиасообщения, - Синьхуа
12:33  Известия: Тактика Трампа и Путина на саммите на Аляске. Что пишут СМИ
11:46  Будет ли вторая встреча с Трампом и где? По пути на Аляску Путин заехал в Магадан
03:17  Страны, не имеющие выхода к морю: опыт ЦА и международное сотрудничество, - Азиз Абдраимов
02:27  Компромисс по-американски. Главный смысл встречи на Аляске, - Ростислав Ищенко
01:40  Европейским партнерам пора заткнуться, - глава Минфина США
00:48  МК: Кремль прервал молчание: с какими козырями Путин едет на Аляску
00:05  ВС РФ отбили контратаки ВСУ в зоне прорыва у Доброполья - итоговая сводка Readovka за 14 августа
Четверг, 14.08.2025
22:36  Премьер Казахстан проверил ход строительства казахстанских санаториев в Кыргызстане
20:50  Так кто же нарушил Советско-японский пакт о нейтралитете? - Анатолий Кошкин
20:01  Ереван могут попросить покинуть Евразийский экономический союз, - Виктория Панфилова
19:28  Глобалисты готовят большую войну между Европой и Россией, - Тая Сильвергельм
14:00  Подробности предстоящей встречи на Аляске
13:10  В Узбекистане предупредили о рисках обучения в зарубежных религиозных школах
12:50  Сможет ли Нацбанк Казахстана сдержать рост курса доллара без валютных интервенций
12:36  Readovka: ВС РФ и ФСБ сорвали разработку и производство новых ракет ВСУ "Сапсан"
12:06  Путин и Жапаров приветствуют VII Кыргызско-Российский экономический форум
11:53  Indian Express: саммит на Аляске отодвигает Европу на второй план
03:40  Podrobno.uz: Кому в Ташкенте выгодно, чтобы базары горели...
02:11  США стремятся затянуть Узбекистан в хлопковую аферу, - Рустам Масалиев
01:59  СВР России: Еврокомиссия нацелена на смену власти в Венгрии
00:53  Сталин и Эйзенхауэр на вершине мавзолея, - Валерий Бурт
00:40  Advance: мир на Украине может спасти Европу от суицида
00:05  Русские войска готовят финальный удар по логистике ВСУ в Покровске - итоговая сводка Readovka за 13 августа
Среда, 13.08.2025
20:15  Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram и WhatsApp. Что это значит
20:11  Турция построит в Киргизии ГЭС для обеспечения электроэнергией Зангезурского коридора, - Виктория Панфилова
13:07  Рекордное за полвека ослабление доллара США, - Валентин Катасонов
12:19  ProFinance: "Китайское удушение". Си овладел темными искусствами торговой войны
11:23  Более 1,6 тысячи афганских беженцев покинули Таджикистан, в том числе принудительно
11:01  За последние пять лет в Киргизии построено более 3 тыс. км дорог
10:52  Взгляд: БРИКС встала стеной за Путиным перед встречей на Аляске
03:52  Британия призвала лидеров ЕС заткнуться, чтоб не злить Трампа
02:46  Казахстан проявил интерес к Армении, - Виктория Панфилова
01:41  Запад в поисках "большой сделки": проект глобализации провалился. США запускают переформатирование, - Олег Яновский
00:36  В успехе саммита на Аляске заинтересованы обе стороны, - Дмитрий Суслов
00:05  ВС РФ прорвали фронт ВСУ на Добропольском направлении – итоговая сводка Readovka за 12 августа
Вторник, 12.08.2025
23:37  Афганистан призвал США признать власть талибов и передать им посольство
20:26  В Казахстане создан Цифровой штаб для ускоренного повсеместного внедрения технологий ИИ
14:12  "Коридор Трампа", или Почему Восток – дело тонкое, - Елена Пустовойтова
12:57  Как Англия за 30 лет "перерисовала" Азербайджан под себя, - Андрей Луговой
12:36  Президент Узбекистана: Только усилением контроля теневую экономику не обуздать
12:29  КТЖ: На станции Достык (Дружба) установлен рекорд по передаче экспортных грузов в Китай
12:23  Взгляд: Конец нефтяной эры признан ошибочным. Мировые корпорации отменили похороны нефти
12:14  Китай остановил крупнейший рудник лития: напередобывали
11:44  Лондон обещает Бишкеку найти инвестиции, - Виктория Панфилова
03:35  В Таджикистане назвали самый коррумпированный город Согда
02:03  Юань и рупия: друг против друга или вместе с рублем – против доллара? - Виктор Малышев
01:59  Президент Киргизии отказался отменять уголовную ответственность за многоженство
01:47  Взгляд: Индия приблизилась к статусу сверхдержавы
00:05  ВС РФ освободили село Предтечино на Константиновском направлении – итоговая сводка Readovka за 11 августа
Понедельник, 11.08.2025
21:10  Иран. Что скрывается за желанием перенести столицу из Тегерана? - Валерий Бурт
18:33  Do Rzeczy: Трамп начал процесс демонтажа проекта "Евросоюз"
17:42  "Ультиматум Путина". В армии и обществе сложился консенсус: Киев капут, - Александр Храмчихин
13:30  О торгах на туркменской товарно-сырьевой бирже
11:44  Ветераны футбола Узбекистана и России сыграют товарищеский матч памяти "Пахтакор-79 "
11:41  Талибы* обвинили Таджикистан и Иран в поставках некачественного бензина
11:19  В Пекине состоялась первая репетиция парада, посвященного 80-летию Победы
11:17  США придумали способ украсть Луну
13:15 15.08.2025

В Анкоридж по делу срочно
Спецкор "Ъ" отправился на Аляску "передовым" бортом

14 августа в 16:20 самолет с частью российской делегации и журналистами стартовал в Анкоридж. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников передает с борта этого самолета.

Не все журналисты, кто хотел, улетели в Анкоридж. Несколько человек не получили визы даже после повторного собеседования в посольстве (а было и такое). И конечно, без объяснения причин.

Но самое обидное - приехать в аэропорт и узнать, что утром "плюснул", сделав тройной ПЦР-тест.

А ведь и такое тоже было.

На борту "передового" самолета тем не менее оказалось 52 журналиста. Не только те, кто традиционно считается вхожим в "кремлевский пул", но и съемочные группы нескольких федеральных телеканалов, обычно добирающихся до места назначения самостоятельно. Но тут, конечно, был другой случай.

Ажиотаж, да признать, необыкновенный. Журналисты снимают все подряд - стоит только шевельнуться, то есть прежде всего самих себя, ибо больше до вылета снимать оказалось особо некого.

Прямо у выхода из терминала аэропорта стоял Ил-96 Сергея Лаврова, и журналисты вообще-то могли бы обратить внимание на некоторых пассажиров этого борта - например, на посла России в США Александра Дарчиева, который был, конечно, немногословен, но все же сказал, что ушел в отпуск, да вот весь из него и вышел.

Полет, сказали бортпроводницы, займет 9.40. И это, конечно, немного. Ведь он прямой.

Да и визы в посольстве в Москве были получены меньше чем за сутки.

А кто-то жалуется на проблемы и с визами, и с перелетами.

Нет, не заметил.

Жить мы будем на стадионе "Салли" в Анкоридже, раньше его целевым образом использовали по такому же назначению как ковидный госпиталь.

Все, взлетаем.



Журналисты попали на больничные койки
В Анкоридже их ждал теплый прием и холодный душ

Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников проводит ночь на спортивной арене аляскинских "Морских волков" в ожидании встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом и делится с читателями своими сильными впечатлениями.

Аляска приняла нас с присущим ей радушием. Правда, долго не могли выйти из самолета почти что на родную землю, обнять ее березки, каких тут не меньше, чем в Подмосковье, да и вообще край до боли напоминает не то что камчатский, а самый что ни на есть ярославский.

Но ждали в самолете долго. Словно наше появление оказалось для кого-то все-таки сюрпризом.

Автобус, который вез нас до границы, был старенький и повидал в своей жизни многое, а больше всего - дальние межгородские перевозки.

Да только не автобусы тут главное средство передвижения, а самолет. Небольшой, двухмоторный, на водных лыжах. Летают они здесь как стрекозы.

Все это успеваешь заметить еще до выхода из аэропорта.

Прежде чем выйти, проходишь краткий курс эмоционального общения с американским пограничником, который успевает рассказать тебе о том, как прекрасна Аляска, во всех немыслимых подробностях, а сам он ни о чем тебя спросить уже просто не успевает или, скорее всего, забывает.

Затем едешь на том же автобусе по Анкориджу и понимаешь, что никакого сожаления по поводу исторической утраты на самом деле не испытываешь, как в иных случаях. Над Аляской небо синее, меж берез дожди косые, так похоже на Россию, только все же не Россия. И слава богу.

Что ж, приезжаешь на спортивную арену аляскинской университетской команды "Морские волки", чтобы переночевать тут, как предписано, и обнаруживаешь, что о тебе, как и обо всех российских журналистах, позаботился Международный Красный Крест.

Здесь вспомнили ковидный опыт и развернули ночной госпиталь для журналистов. Черные ширмы, образующие двухместные палаты, комплект белья с одеялом и подушкой, душевые кабины...

Кто-то был настолько шокирован увиденным, что я подумал, а где же тут реанимационные палаты с ИВЛ...

Впрочем, я, к примеру, даже не вздрогнул: а чего еще было ожидать? Походную обстановку нынче диктует время. К тому же разве такие ночевки были, скажем, во время автопробега на желтой "Ладе Калине Спорт" на трассе Чита-Хабаровск? То место в автобусе, то палатка на 60 человек, то просто чистое звездное небо. И в голову не приходило жаловаться. Благодарили судьбу. Как и сейчас.

Не так много слов благодарности нашлось у экипажей трех бортов, которые прилетели из Москвы и тоже поселились в нашем спортцентре. Общества журналистов им, видимо, хватило еще в самолете, и они потихоньку ушли с тренировочной арены, где был разбит госпиталь для нас, на основную, готовую к какому-то концерту.

- Сейчас я дам концерт...- пригрозила одна бортпроводница кому-то невидимому, и угроза была кем-то услышана, ибо, такое впечатление, на арене заработали динамики, и каждое ее слово отдавалось бесконечным эхом.

Между тем состояние основной спортивной площадки не удовлетворило бортпроводниц и пилотов, и они продолжили искать уединения в подтрибунных помещениях.

Наш госпиталь между тем жил своей ночной жизнью: в Москве-то уже рассвело, и телекорреспонденты поминутно, кажется, "прямились", а, кроме друг друга, а также коек-раскладушек, больше похожих на носилки, показывать друг другу по-прежнему было нечего. Что ж, и тут было на что посмотреть.

Между тем до начала встречи Владимира Путина и Дональда Трампа оставалось все меньше времени.

То есть пора было вставать и чистить зубы.

Правда, тут была большая очередь...

Андрей Колесников

Источник - Коммерсантъ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1755252900


