|В Анкоридж по делу срочно. На Аляске журналистов ждал теплый прием и холодный душ, - Андрей Колесников
13:15 15.08.2025
В Анкоридж по делу срочно
Спецкор "Ъ" отправился на Аляску "передовым" бортом
14 августа в 16:20 самолет с частью российской делегации и журналистами стартовал в Анкоридж. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников передает с борта этого самолета.
Не все журналисты, кто хотел, улетели в Анкоридж. Несколько человек не получили визы даже после повторного собеседования в посольстве (а было и такое). И конечно, без объяснения причин.
Но самое обидное - приехать в аэропорт и узнать, что утром "плюснул", сделав тройной ПЦР-тест.
А ведь и такое тоже было.
На борту "передового" самолета тем не менее оказалось 52 журналиста. Не только те, кто традиционно считается вхожим в "кремлевский пул", но и съемочные группы нескольких федеральных телеканалов, обычно добирающихся до места назначения самостоятельно. Но тут, конечно, был другой случай.
Ажиотаж, да признать, необыкновенный. Журналисты снимают все подряд - стоит только шевельнуться, то есть прежде всего самих себя, ибо больше до вылета снимать оказалось особо некого.
Прямо у выхода из терминала аэропорта стоял Ил-96 Сергея Лаврова, и журналисты вообще-то могли бы обратить внимание на некоторых пассажиров этого борта - например, на посла России в США Александра Дарчиева, который был, конечно, немногословен, но все же сказал, что ушел в отпуск, да вот весь из него и вышел.
Полет, сказали бортпроводницы, займет 9.40. И это, конечно, немного. Ведь он прямой.
Да и визы в посольстве в Москве были получены меньше чем за сутки.
А кто-то жалуется на проблемы и с визами, и с перелетами.
Нет, не заметил.
Жить мы будем на стадионе "Салли" в Анкоридже, раньше его целевым образом использовали по такому же назначению как ковидный госпиталь.
Все, взлетаем.
Журналисты попали на больничные койки
В Анкоридже их ждал теплый прием и холодный душ
Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников проводит ночь на спортивной арене аляскинских "Морских волков" в ожидании встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом и делится с читателями своими сильными впечатлениями.
Аляска приняла нас с присущим ей радушием. Правда, долго не могли выйти из самолета почти что на родную землю, обнять ее березки, каких тут не меньше, чем в Подмосковье, да и вообще край до боли напоминает не то что камчатский, а самый что ни на есть ярославский.
Но ждали в самолете долго. Словно наше появление оказалось для кого-то все-таки сюрпризом.
Автобус, который вез нас до границы, был старенький и повидал в своей жизни многое, а больше всего - дальние межгородские перевозки.
Да только не автобусы тут главное средство передвижения, а самолет. Небольшой, двухмоторный, на водных лыжах. Летают они здесь как стрекозы.
Все это успеваешь заметить еще до выхода из аэропорта.
Прежде чем выйти, проходишь краткий курс эмоционального общения с американским пограничником, который успевает рассказать тебе о том, как прекрасна Аляска, во всех немыслимых подробностях, а сам он ни о чем тебя спросить уже просто не успевает или, скорее всего, забывает.
Затем едешь на том же автобусе по Анкориджу и понимаешь, что никакого сожаления по поводу исторической утраты на самом деле не испытываешь, как в иных случаях. Над Аляской небо синее, меж берез дожди косые, так похоже на Россию, только все же не Россия. И слава богу.
Что ж, приезжаешь на спортивную арену аляскинской университетской команды "Морские волки", чтобы переночевать тут, как предписано, и обнаруживаешь, что о тебе, как и обо всех российских журналистах, позаботился Международный Красный Крест.
Здесь вспомнили ковидный опыт и развернули ночной госпиталь для журналистов. Черные ширмы, образующие двухместные палаты, комплект белья с одеялом и подушкой, душевые кабины...
Кто-то был настолько шокирован увиденным, что я подумал, а где же тут реанимационные палаты с ИВЛ...
Впрочем, я, к примеру, даже не вздрогнул: а чего еще было ожидать? Походную обстановку нынче диктует время. К тому же разве такие ночевки были, скажем, во время автопробега на желтой "Ладе Калине Спорт" на трассе Чита-Хабаровск? То место в автобусе, то палатка на 60 человек, то просто чистое звездное небо. И в голову не приходило жаловаться. Благодарили судьбу. Как и сейчас.
Не так много слов благодарности нашлось у экипажей трех бортов, которые прилетели из Москвы и тоже поселились в нашем спортцентре. Общества журналистов им, видимо, хватило еще в самолете, и они потихоньку ушли с тренировочной арены, где был разбит госпиталь для нас, на основную, готовую к какому-то концерту.
- Сейчас я дам концерт...- пригрозила одна бортпроводница кому-то невидимому, и угроза была кем-то услышана, ибо, такое впечатление, на арене заработали динамики, и каждое ее слово отдавалось бесконечным эхом.
Между тем состояние основной спортивной площадки не удовлетворило бортпроводниц и пилотов, и они продолжили искать уединения в подтрибунных помещениях.
Наш госпиталь между тем жил своей ночной жизнью: в Москве-то уже рассвело, и телекорреспонденты поминутно, кажется, "прямились", а, кроме друг друга, а также коек-раскладушек, больше похожих на носилки, показывать друг другу по-прежнему было нечего. Что ж, и тут было на что посмотреть.
Между тем до начала встречи Владимира Путина и Дональда Трампа оставалось все меньше времени.
То есть пора было вставать и чистить зубы.
Правда, тут была большая очередь...
Андрей Колесников