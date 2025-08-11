|Мишустин экстренно возвращается в Москву из Киргизии
13:21 15.08.2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин покинул заседание Евразийского межправсовета в Киргизии, чтобы срочно вернуться в Москву.
"Благодарю за внимание. Вместе с тем, прошу меня извинить. Мне необходимо вернуться в Москву. Вы знаете, что сегодня на Аляске состоится саммит с участием президентов России и США, мне необходимо присутствовать в России", - сказал он, покидая заседание.
В соцсети кремлевскими СМИ распространяется шутка о подробностях экстренного возвращения главы правительства - фото заместителя председателя Совета Безопасности Дмитрия Медведева, переписывающегося в пабликах.