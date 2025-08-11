Геноцид по графику. "Дивный мир" беззакония на Ближнем Востоке, - Сергей Кожемякин

19:10 15.08.2025 Геноцид по графику. "Дивный мир" беззакония на Ближнем Востоке



Стратегия управляемого хаоса на Ближнем Востоке вступила в новую стадию. Сирия под властью исламистов продолжает истекать кровью и разрывается на части. Израиль, объявив о полной оккупации сектора Газа, расширяет кампанию террора.



Сценарий подчинения



После того как агрессия НАТО в Ливии обернулась фактическим распадом страны и всплеском терроризма, западные элиты разводили руками в лицемерном раскаянии. Мол, кто же мог предполагать! Крокодиловы слезы скрывают циничный расчет: слабые и враждующие друг с другом территории подчинить куда легче, чем единое государство, управляемое национально ориентированными силами.



Теперь отработанный сценарий применяется к Сирии. Приветствуя приход к власти джихадистских группировок, Запад объяснял это тем, что мятежники - единственная сила, способная возродить страну. Этим обосновывалось дипломатическое признание вчерашних боевиков и снятие санкций. Но буржуазная политика никогда не бывает искренней. Не для того покровители исламистов позволили им свергнуть правительство Башара Асада, чтобы признать равными себе субъектами. Ни объединение Сирии, ни ее восстановление не входят в планы сценаристов.



Показательно отношение к курдам. После начала гражданской войны США и другие западные страны разжигали сепаратистские настроения. Курды создали самостоятельные органы власти и собственные отряды - сирийские демократические силы (СДС). Смелый тон в разговоре с Дамаском обеспечивало наличие американских военных баз.



После декабрьского переворота риторика Запада изменилась. Он стал подталкивать курдов к объединению с новыми властями. В марте под давлением Вашингтона главнокомандующий СДС Мазлум Абди согласился на передачу Дамаску военных объектов, аэропортов, погранпереходов, месторождений нефти и газа, а также на вливание вооруженных сил в ряды сирийской армии. Фактическая капитуляция пришлась по душе не всем. Конференция курдских политических групп потребовала федерализации страны с предоставлением автономии этнорелигиозным меньшинствам. Абди был вынужден подчиниться мнению большинства. Он раскритиковал власти за отказ от консультаций с курдами при формировании правительства и принятии временной конституции, отказался сдавать оружие и назвал децентрализацию "лучшим решением для построения государства".



Самопровозглашенный президент Ахмед аш-Шараа отверг "попытки навязать разделение и создать сепаратистские кантоны на условиях федерализма". Временная конституция провозгласила Сирию унитарным государством. Последующие переговоры курдов и Дамаска зашли в тупик, возобновились боевые действия. В начале августа ожесточенные столкновения произошли в провинции Алеппо.



США ведут хитрую политику, с одной стороны, продолжая оказывать поддержку СДС, с другой - публично выступая против федерализации Сирии. Спецпредставитель Вашингтона Том Барак заявил о приверженности государству "с одной нацией, одной армией, одним правительством". "Если вы, ребята, не согласитесь, мы не собираемся быть здесь вечно в качестве няньки и посредника", - пригрозил он курдам.



Другими словами, США целенаправленно разжигают конфликт. С этой же целью они сговорились с Анкарой. Последняя требует разоружения СДС. По словам главы турецкого МИД Хакана Фидана, "попытка разделить Сирию будет рассматриваться как прямая угроза безопасности Турции и может привести к вмешательству". Выступая в конгрессе, глава центрального командования американской армии Майкл Курилла отметил "очень позитивную роль Анкары в процессе интеграции северо-востока Сирии и Дамаска", а также назвал Турцию "важным элементом стабильности в регионе". В начале августа Вашингтон и Анкара по неофициальным каналам довели до курдской администрации ультиматум - в течение месяца завершить переговоры с Дамаском.



Разменная монета



Столь же лицемерно-провокационным является отношение к другим очагам конфликта. Расправы с этноконфессиональной группой алавитов на Западе "не заметили". Напомним: в марте в Латакии, Тартусе и других регионах были убиты около двух тысяч человек. Внесудебные казни продолжились в последующие месяцы. Вопреки заверениям аш-Шараа, никто из участников зверств наказания не понес. Командующий близкой к Турции дивизии "Хамза" Сайф Булад получил после этого звание бригадного генерала. Сохранили свои посты главари других группировок, участвовавших в расправах. Власти открыто потворствуют дискриминации. По словам министра культуры Мухаммада Ясина Салеха, алавиты могут быть либо "честными слугами", либо бандитами.



С таким же отношением столкнулись друзы - другая национально-религиозная группа, близкая к шиизму. Ее представители проживают преимущественно в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии. В мае больше ста человек были убиты после появления смонтированного видео, в котором друзский священнослужитель якобы оскорблял пророка Мухаммеда. За этим последовала расправа над восемью задержанными жителями, регион подвергся блокаде.



Это вызвало массовые протесты друзов, потребовавших международного расследования убийств. Тогда власти прибегли к испытанному способу. Воспользовавшись бытовым конфликтом, они стравили друзов с бедуинскими племенами, а затем под предлогом наведения порядка ввели войска. Жертвами столкновений и расправ стали около тысячи человек, 130 тыс. жителей вынуждены покинуть свои дома.



Неизвестно, чем бы закончился карательный рейд, не произойди вмешательство Израиля. Последний объявил себя защитником друзов и потребовал вывода правительственных сил из Эс-Сувейды. Для придания веса своим словам они нанесли удары по генеральному штабу и району президентского дворца в Дамаске, по военным базам и позициям сирийских войск. После этого аш-Шараа объявил об отводе сил, уверяя, что власти считают защиту прав друзов важнейшей задачей.



Разумеется, для Израиля друзы - разменная монета. Нестабильность в Сирии используется им с целью укрепления своего влияния. Идеологической основой служит концепция "нового Ближнего Востока", одним из пунктов которой является опора на национальные и религиозные меньшинства. Главные сторонники экспансии - крайне правые силы. "Израиль должен быть готов к военным действиям, чтобы заставить сирийский режим заплатить высокую цену и создать мощный фактор сдерживания", - призывает министр финансов, лидер партии "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич. "Единое сирийское государство с эффективным контролем и суверенитетом над всей своей территорией нереально", - добавляет глава израильского МИД Гидеон Саар.



Эти же фигуры защищают политику геноцида против палестинцев. Друзов они тоже предадут, едва это станет выгодно. Уже сейчас, нанося удары и оккупируя часть сирийской территории, Израиль ведет переговоры с Дамаском. Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шейбани и глава израильского министерства стратегического планирования Рон Дермер провели серию встреч в Париже и Баку. Их результатом, как сообщается, стали договоренности о безопасности на юге Сирии.



Кусками сирийского "пирога" пытаются завладеть и другие державы. Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что у Анкары нет планов вывода войск из Сирии. Напротив, она нацелена на расширение программ подготовки тамошних сил безопасности. Пользуясь этим, Турция пытается навязать Дамаску соглашение о разграничении морских границ. В начале августа началась поставка в Сирию азербайджанского природного газа. Топливо поступает с территории Турции, финансирует проект Катарский фонд развития. Арабская монархия укрепляет присутствие в сирийской энергетике и финансовой системе. Дамаску выделен грант для выплаты зарплат в госсекторе, погашен его долг перед Всемирным банком.



Подчиняя себе Сирию, ее покровители закрывают глаза и на зверства, и на откровенные нарушения демократии. Назначенные на сентябрь парламентские выборы запрограммированы на победу провластных сил. Из 210 депутатов треть назначит президент. Остальные будут избираться не напрямую, а коллегиями выборщиков, формируемыми "экспертами и общественными деятелями". Несмотря на откровенную профанацию, задумка приветствуется западными политиками и СМИ как "демократический шаг". Любой головорез может рассчитывать на благосклонность Запада, если это "свой головорез".



"Дивный мир" беззакония



Главным "уполномоченным" империализма в регионе остается Израиль. Он показал пример "дивного нового мира", где правом сильного оправдывается ничем не ограниченное насилие. Число погибших и пропавших без вести в секторе Газа превысило 75 тыс. Над регионом навис голод. Ежедневно от недоедания и связанных с ним болезней умирают десятки человек, в основном - дети.



Вина целиком лежит на властях Израиля и США. С марта они блокируют доставку в сектор Газа помощи ООН и других международных организаций. Распределением продуктов занимается американо-израильский "фонд гуманитарной помощи". Его работа напоминает жуткий социальный эксперимент. Раздача скудных пайков провоцирует давку и драки, толпы голодающих подвергаются обстрелу со стороны израильских военных.



Даже эти бесчеловечные действия могут померкнуть перед дальнейшими планами. 8 августа правительство Израиля одобрило полную оккупацию сектора Газа. За уничтожением движения ХАМАС должны последовать бессрочный контроль над системой безопасности региона и формирование органов управления, не связанных с существующими палестинскими партиями (читай: коллаборационистский режим). "Мы не допустим создания палестинского образования, которое поставит под угрозу наше существование и нарушит наше историческое право на Землю Израиля", - заявил министр обороны Исраэль Кац.



Речь не только о секторе Газа. 23 июля израильский парламент большинством голосов принял резолюцию, провозглашающую Западный берег реки Иордан "неотъемлемой частью Земли Израиля, исторической, культурной и духовной родиной еврейского народа". Это "право" утверждается террором и беззаконием. Кабмин одобрил строительство 22 новых еврейских поселений на Западном берегу. Коренное население изгоняется из своих домов. Даже без учета разрушений, произведенных в лагерях беженцев, за последнее время снесены почти 800 домов, без крыши над головой остались 40 тыс. палестинцев. Убиты около тысячи жителей, многие брошены в тюрьмы.



Силовикам активно помогают еврейские поселенцы. За первое полугодие они совершили 757 нападений на палестинцев, сжигая дома и поля, расправляясь с людьми. Власти потакают бесчинствам. Даже формальными обвинительными приговорами завершаются лишь 3 процента атак. В июле среди убитых поселенцами жителей оказался гражданин США Саиф Мусаллат. Жестокому погрому подверглась христианская деревня Тайбех. Это не поколебало поддержку Вашингтоном Израиля. Спикер палаты представителей Майк Джонсон посетил незаконные еврейские поселения. "Иудея и Самария являются передовыми линиями государства Израиль и должны оставаться его неотъемлемой частью", - заявил он.



Хотя политику Израиля на палестинских территориях поддерживают только 32 процента американских граждан, конгресс США одобрил отправку очередной партии оружия - 5 тыс. тяжелых бомб, штурмовые винтовки и т.д. Дональд Трамп открыто вмешался в судебный процесс о коррупции в отношении израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Назвав его "охотой на ведьм", глава Белого дома потребовал "немедленно отменить расследование, помиловав великого героя". "Прокуроры вышли из-под контроля. Соединенные Штаты не собираются мириться с преследованием Нетаньяху", - добавил Трамп.



Это придало израильским властям решимости. Кабмин выразил недоверие генпрокурору Гали Бахара-Миара за ее поддержку расследования. Реальная, а не надуманная "охота на ведьм" развернулась в парламенте. Лидера левой коалиции "Хадаш" Аймана Уду попытались лишить мандата за слова "Газа победит!". Однако противники депутата набрали лишь 73 голоса при необходимых 90. "На этот раз фашизм не победил, - заявил Уда. - Но, что более важно, мы не должны позволить ему восторжествовать. Мы должны освободить оба народа от бремени оккупации. Мы все родились свободными!"



Депутата-коммуниста Офера Кассифа в июле на два месяца отстранили от участия в заседаниях. Поводом стали "антиизраильские заявления", к которым причислены его выступления против геноцида. До этого Кассиф не допускался к работе парламента с ноября по май, в феврале была предпринята попытка его импичмента. Протесты против военных преступлений, однако, становятся все шире. 9 августа десятки тысяч человек протестовали против захвата Газы. Демонстрации объединили евреев и арабов. В такой солидарности и заключается единственная возможность остановить империалистические бойни.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1755274200





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Реализация поручений Президента по обеспечению качественного образования: к 1 сентября планируется открыть 83 новые школы и охватить мерами соцподдержки не менее 500 тыс. детей

- Олжас Бектенов провел совещание по исполнению поручений Президента: создана группа по цифровой трансформации (цифровой штаб)

- Совместное предприятие с Sinotruk создано в Казахстане

- Кадровые перестановки

- Сообщение об итогах выборов акима Кызылжарского района Северо-Казахстанской области, состоявшихся 10 августа 2025 года

- Государственная поддержка, опыт профессионалов и энергия нового поколения: Республиканский молодежный форум стартовал в Казахстане

- Судебные хроники Казахстана: нескончаемый поп-корн (Обзор казахской прессы)

- Министры иностранных дел Казахстана и Армении провели телефонный разговор

- Рост ВВП Казахстана за 7 месяцев 2025 года составил 6,3%

