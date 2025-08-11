ВС РФ ворвались в Петропавловку на Купянском направлении – итоговая сводка Readovka за 15 августа

21:33 15.08.2025

ВС РФ ворвались в Петропавловку с востока на Купянском направлении – итоговая сводка Readovka за 15 августа



Михаил Пшеничников



Редакция Readovka собрала самые важные события 15 августа в разрезе СВО. Русские войска прорвались к селу Петропавловка с востока, преодолев несколько километров, насыщенных оборонительными сооружениями противника. Редакция Readovka рассмотрела аномалии при строительстве оборонительных сооружений ВСУ в приграничных с Россией районах Черниговской области.



Сворачивание внешнего оборонительного контура



Части 1-й гвардейской танковой армии ВС РФ сумели с наскока преодолеть полосу украинских полевых укреплений и завязать бои на восточных окраинах села Петропавловка, расположенного в нескольких километрах от Купянска. Обращая внимание на успех русских штурмовиков, нельзя пройти мимо того факта, что, с ходу преодолев дистанцию почти в 6 км, они де-факто разом прошли крупный полевой укрепрайон, который мог вместить от двух рот до батальона пехоты. Это говорит о том, что ВСУ в данном секторе боев просто были вынуждены откатиться с полей перед Петропавловкой и обороняться непосредственно в селе. Вероятно, украинское командование пошло по пути сокращения протяженности линии фронта ввиду необходимости уплотнения оборонительных порядков. Это весьма ожидаемое решение неприятеля. Оно обусловлено тем, что положение ВСУ в боях за северо-западные окраины Купянска и прилегающую сельскую местность становится все более шатким. ВС РФ продолжают обходить Купянск по западному берегу Оскола. К сожалению, до сих пор на все 100% достоверных данных о точном местоположении реальной линии фронта в полосе сел Московка – Соболевка нет. Но тем не менее косвенные признаки указывают на то, что ВСУ по большей части оставили Московку и ввиду угрозы прорыва наших штурмовиков в город стянулись на его окраины, опять же уплотняя оборонительные порядки. Кроме того, ряд источников в отечественном сегменте интернета сообщали о том, что ВС РФ уже действуют в районе Соболевки. Таким образом, трасса Н-26, являющаяся для неприятеля весьма важной с точки зрения логистики, попала под непосредственную угрозу физического перерезания.



Вышеописанные аспекты, разумеется, не могут не потребовать от командования ВСУ пойти на фактическую сдачу как минимум части внешнего оборонительного контура к востоку от Купянска. В этой связи стоит допустить, что с выходом к Петропавловке наших сил 1-я танковая сумеет в обозримом будущем занять практически всю сельскую оборонительную зону Купянской агломерации, включающую Купянск-Узловой и Ковшаровку.



Да, неприятель при таком потенциальном развитии событий потерпит имиджевый ущерб, крупные подготовленные к обороне площади будут сданы, вернее даже сказать, "подарены" нашим войскам. Но это даст ВСУ возможность как минимум высвободить определенные силы для усиления обороны на западном берегу Оскола, при том что восточные окраины сети вышеупомянутых городов весьма тяжелы для прямого штурма – это промышленные, складские районы с участками многоэтажной застройки. При таких особенностях сектора фронта противник вполне может пойти на имиджевые потери ради получения тактических выигрышей.



Разумеется, может быть задан вопрос, а что могут предпринять русские войска для недопущения развития ситуации в интересах неприятеля? У ВС РФ великое множество вариантов. Но в интересах успеха наших бойцов лишний раз их озвучивать не стоит. Русский солдат уже неоднократно доказывал свои высочайшие возможности, поэтому следует запастись терпением и внимательно наблюдать за ходом событий. А как настанет момент истины, то разбирать уже свершившиеся события.



Государство воров



В сети появилось видео, как наши БПЛА "Герань" разносят стройку полевых укреплений ВСУ на севере Черниговской области в районе села Бирино. На материалах отчетливо видно строительную технику и металлические конструкции, из которых потом будут делаться закрытые ходы сообщения.



Встает очень интересный вопрос в свете того, что ВСУ начали возводить укрепления на северных границах Украины еще с начала 2023 года. Множество медиаресурсов незалежной, телепрограмм и прочего с помпой демонстрировали сюжеты о том, что Зеленский лично в сопровождении высокопоставленных военных, госчиновников и иной свиты посещает строительство оборонительных сооружений в Черниговской области, принимает доклады инженеров и дает ценные указания. Теперь же обнаруживается, что спустя более чем два года стройка активно продолжается. С учетом того, что работы начались два с половиной года назад, они должны были давно завершиться. Почему до сих пор шумит стройка? Можно допустить следующие варианты. Первый из них подразумевает, что строительство прежних оборонительных рубежей шло во времена, когда FPV-дроны еще не были столь широко распространены, и поэтому укрепления пришлось перестраивать под новые реалии. Но, отлично зная повадки украинского государства и его мотивацию в первую очередь грести деньги в карманы насквозь коррумпированного военного и гражданского чиновничества, стоит предположить и другое. Работы все это время велись в "вялотекущем" режиме из-за того, что средства, выделяемые на строительство, до стройки не доходили. То есть полоса укреплений до сих пор не готова в полной мере даже на первом оборонительном эшелоне.



Вчера, 14 августа, главным событием дня стало начало сражения 51-й армии ВС РФ с прибывшими украинскими подкреплениями в районе Доброполья.