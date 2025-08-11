 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
Пятница, 15.08.2025
22:29  Встреча на Аляске!
21:44  МИД и Минобороны Китая призвали США и Японию трезво оценивать историю Второй мировой войны
21:33  ВС РФ ворвались в Петропавловку на Купянском направлении – итоговая сводка Readovka за 15 августа
19:10  Геноцид по графику. "Дивный мир" беззакония на Ближнем Востоке, - Сергей Кожемякин
13:21  Мишустин экстренно возвращается в Москву из Киргизии
13:15  В Анкоридж по делу срочно. На Аляске журналистов ждал теплый прием и холодный душ, - Андрей Колесников
13:08  "Совместный танец дракона и слона" как партнеров. Индия и Китай намерены возобновить прямые авиасообщения, - Синьхуа
12:33  Известия: Тактика Трампа и Путина на саммите на Аляске. Что пишут СМИ
11:46  Будет ли вторая встреча с Трампом и где? По пути на Аляску Путин заехал в Магадан
03:17  Страны, не имеющие выхода к морю: опыт ЦА и международное сотрудничество, - Азиз Абдраимов
02:27  Компромисс по-американски. Главный смысл встречи на Аляске, - Ростислав Ищенко
01:40  Европейским партнерам пора заткнуться, - глава Минфина США
00:48  МК: Кремль прервал молчание: с какими козырями Путин едет на Аляску
00:05  ВС РФ отбили контратаки ВСУ в зоне прорыва у Доброполья - итоговая сводка Readovka за 14 августа
Четверг, 14.08.2025
22:36  Премьер Казахстан проверил ход строительства казахстанских санаториев в Кыргызстане
20:50  Так кто же нарушил Советско-японский пакт о нейтралитете? - Анатолий Кошкин
20:01  Ереван могут попросить покинуть Евразийский экономический союз, - Виктория Панфилова
19:28  Глобалисты готовят большую войну между Европой и Россией, - Тая Сильвергельм
14:00  Подробности предстоящей встречи на Аляске
13:10  В Узбекистане предупредили о рисках обучения в зарубежных религиозных школах
12:50  Сможет ли Нацбанк Казахстана сдержать рост курса доллара без валютных интервенций
12:36  Readovka: ВС РФ и ФСБ сорвали разработку и производство новых ракет ВСУ "Сапсан"
12:06  Путин и Жапаров приветствуют VII Кыргызско-Российский экономический форум
11:53  Indian Express: саммит на Аляске отодвигает Европу на второй план
03:40  Podrobno.uz: Кому в Ташкенте выгодно, чтобы базары горели...
02:11  США стремятся затянуть Узбекистан в хлопковую аферу, - Рустам Масалиев
01:59  СВР России: Еврокомиссия нацелена на смену власти в Венгрии
00:53  Сталин и Эйзенхауэр на вершине мавзолея, - Валерий Бурт
00:40  Advance: мир на Украине может спасти Европу от суицида
00:05  Русские войска готовят финальный удар по логистике ВСУ в Покровске - итоговая сводка Readovka за 13 августа
Среда, 13.08.2025
20:15  Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram и WhatsApp. Что это значит
20:11  Турция построит в Киргизии ГЭС для обеспечения электроэнергией Зангезурского коридора, - Виктория Панфилова
13:07  Рекордное за полвека ослабление доллара США, - Валентин Катасонов
12:19  ProFinance: "Китайское удушение". Си овладел темными искусствами торговой войны
11:23  Более 1,6 тысячи афганских беженцев покинули Таджикистан, в том числе принудительно
11:01  За последние пять лет в Киргизии построено более 3 тыс. км дорог
10:52  Взгляд: БРИКС встала стеной за Путиным перед встречей на Аляске
03:52  Британия призвала лидеров ЕС заткнуться, чтоб не злить Трампа
02:46  Казахстан проявил интерес к Армении, - Виктория Панфилова
01:41  Запад в поисках "большой сделки": проект глобализации провалился. США запускают переформатирование, - Олег Яновский
00:36  В успехе саммита на Аляске заинтересованы обе стороны, - Дмитрий Суслов
00:05  ВС РФ прорвали фронт ВСУ на Добропольском направлении – итоговая сводка Readovka за 12 августа
Вторник, 12.08.2025
23:37  Афганистан призвал США признать власть талибов и передать им посольство
20:26  В Казахстане создан Цифровой штаб для ускоренного повсеместного внедрения технологий ИИ
14:12  "Коридор Трампа", или Почему Восток – дело тонкое, - Елена Пустовойтова
12:57  Как Англия за 30 лет "перерисовала" Азербайджан под себя, - Андрей Луговой
12:36  Президент Узбекистана: Только усилением контроля теневую экономику не обуздать
12:29  КТЖ: На станции Достык (Дружба) установлен рекорд по передаче экспортных грузов в Китай
12:23  Взгляд: Конец нефтяной эры признан ошибочным. Мировые корпорации отменили похороны нефти
12:14  Китай остановил крупнейший рудник лития: напередобывали
11:44  Лондон обещает Бишкеку найти инвестиции, - Виктория Панфилова
03:35  В Таджикистане назвали самый коррумпированный город Согда
02:03  Юань и рупия: друг против друга или вместе с рублем – против доллара? - Виктор Малышев
01:59  Президент Киргизии отказался отменять уголовную ответственность за многоженство
01:47  Взгляд: Индия приблизилась к статусу сверхдержавы
00:05  ВС РФ освободили село Предтечино на Константиновском направлении – итоговая сводка Readovka за 11 августа
Понедельник, 11.08.2025
21:10  Иран. Что скрывается за желанием перенести столицу из Тегерана? - Валерий Бурт
18:33  Do Rzeczy: Трамп начал процесс демонтажа проекта "Евросоюз"
17:42  "Ультиматум Путина". В армии и обществе сложился консенсус: Киев капут, - Александр Храмчихин
13:30  О торгах на туркменской товарно-сырьевой бирже
11:44  Ветераны футбола Узбекистана и России сыграют товарищеский матч памяти "Пахтакор-79 "
ВС РФ ворвались в Петропавловку на Купянском направлении – итоговая сводка Readovka за 15 августа
21:33 15.08.2025

ВС РФ ворвались в Петропавловку с востока на Купянском направлении – итоговая сводка Readovka за 15 августа

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 15 августа в разрезе СВО. Русские войска прорвались к селу Петропавловка с востока, преодолев несколько километров, насыщенных оборонительными сооружениями противника. Редакция Readovka рассмотрела аномалии при строительстве оборонительных сооружений ВСУ в приграничных с Россией районах Черниговской области.

Сворачивание внешнего оборонительного контура

Части 1-й гвардейской танковой армии ВС РФ сумели с наскока преодолеть полосу украинских полевых укреплений и завязать бои на восточных окраинах села Петропавловка, расположенного в нескольких километрах от Купянска. Обращая внимание на успех русских штурмовиков, нельзя пройти мимо того факта, что, с ходу преодолев дистанцию почти в 6 км, они де-факто разом прошли крупный полевой укрепрайон, который мог вместить от двух рот до батальона пехоты. Это говорит о том, что ВСУ в данном секторе боев просто были вынуждены откатиться с полей перед Петропавловкой и обороняться непосредственно в селе. Вероятно, украинское командование пошло по пути сокращения протяженности линии фронта ввиду необходимости уплотнения оборонительных порядков. Это весьма ожидаемое решение неприятеля. Оно обусловлено тем, что положение ВСУ в боях за северо-западные окраины Купянска и прилегающую сельскую местность становится все более шатким. ВС РФ продолжают обходить Купянск по западному берегу Оскола. К сожалению, до сих пор на все 100% достоверных данных о точном местоположении реальной линии фронта в полосе сел Московка – Соболевка нет. Но тем не менее косвенные признаки указывают на то, что ВСУ по большей части оставили Московку и ввиду угрозы прорыва наших штурмовиков в город стянулись на его окраины, опять же уплотняя оборонительные порядки. Кроме того, ряд источников в отечественном сегменте интернета сообщали о том, что ВС РФ уже действуют в районе Соболевки. Таким образом, трасса Н-26, являющаяся для неприятеля весьма важной с точки зрения логистики, попала под непосредственную угрозу физического перерезания.

Вышеописанные аспекты, разумеется, не могут не потребовать от командования ВСУ пойти на фактическую сдачу как минимум части внешнего оборонительного контура к востоку от Купянска. В этой связи стоит допустить, что с выходом к Петропавловке наших сил 1-я танковая сумеет в обозримом будущем занять практически всю сельскую оборонительную зону Купянской агломерации, включающую Купянск-Узловой и Ковшаровку.

Да, неприятель при таком потенциальном развитии событий потерпит имиджевый ущерб, крупные подготовленные к обороне площади будут сданы, вернее даже сказать, "подарены" нашим войскам. Но это даст ВСУ возможность как минимум высвободить определенные силы для усиления обороны на западном берегу Оскола, при том что восточные окраины сети вышеупомянутых городов весьма тяжелы для прямого штурма – это промышленные, складские районы с участками многоэтажной застройки. При таких особенностях сектора фронта противник вполне может пойти на имиджевые потери ради получения тактических выигрышей.

Разумеется, может быть задан вопрос, а что могут предпринять русские войска для недопущения развития ситуации в интересах неприятеля? У ВС РФ великое множество вариантов. Но в интересах успеха наших бойцов лишний раз их озвучивать не стоит. Русский солдат уже неоднократно доказывал свои высочайшие возможности, поэтому следует запастись терпением и внимательно наблюдать за ходом событий. А как настанет момент истины, то разбирать уже свершившиеся события.

Государство воров

В сети появилось видео, как наши БПЛА "Герань" разносят стройку полевых укреплений ВСУ на севере Черниговской области в районе села Бирино. На материалах отчетливо видно строительную технику и металлические конструкции, из которых потом будут делаться закрытые ходы сообщения.

Встает очень интересный вопрос в свете того, что ВСУ начали возводить укрепления на северных границах Украины еще с начала 2023 года. Множество медиаресурсов незалежной, телепрограмм и прочего с помпой демонстрировали сюжеты о том, что Зеленский лично в сопровождении высокопоставленных военных, госчиновников и иной свиты посещает строительство оборонительных сооружений в Черниговской области, принимает доклады инженеров и дает ценные указания. Теперь же обнаруживается, что спустя более чем два года стройка активно продолжается. С учетом того, что работы начались два с половиной года назад, они должны были давно завершиться. Почему до сих пор шумит стройка? Можно допустить следующие варианты. Первый из них подразумевает, что строительство прежних оборонительных рубежей шло во времена, когда FPV-дроны еще не были столь широко распространены, и поэтому укрепления пришлось перестраивать под новые реалии. Но, отлично зная повадки украинского государства и его мотивацию в первую очередь грести деньги в карманы насквозь коррумпированного военного и гражданского чиновничества, стоит предположить и другое. Работы все это время велись в "вялотекущем" режиме из-за того, что средства, выделяемые на строительство, до стройки не доходили. То есть полоса укреплений до сих пор не готова в полной мере даже на первом оборонительном эшелоне.

Вчера, 14 августа, главным событием дня стало начало сражения 51-й армии ВС РФ с прибывшими украинскими подкреплениями в районе Доброполья.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1755282780


