МИД и Минобороны Китая призвали США и Японию трезво оценивать историю Второй мировой войны

21:44 15.08.2025

Минобороны КНР раскритиковало США за "оправдание" японских военных преступлений во Второй мировой войне



Пекин, 15 августа /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь в пятницу раскритиковал США за попытки "оправдывать" агрессию Японии и ее военные преступления во время Второй мировой войны, назвав это "серьезным надругательством над исторической справедливостью и пренебрежением к чувствам тех, кто пострадал от японской агрессии".



"Во время Второй мировой войны японские фашисты совершили чудовищные преступления и причинили неисчислимые страдания людям по всему миру, включая американцев. Наверное, США испытывают "амнезию" в отношении этого периода истории", - отметил Цзян Бинь, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявлении Госдепартамента США, в котором утверждалось, что 80 лет назад США и Япония "положили конец разрушительной войне в Тихоокеанском регионе".



В этом году отмечается 80-летие Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Победы в Мировой антифашистской войне. Китайская сторона призывает США отказаться от геополитических расчетов, занять правильную историческую позицию по Второй мировой войне и присоединиться к международному сообществу в деле защиты послевоенного мирового порядка, заключил Цзян Бинь.



***



Министр иностранных дел Китая призвал Японию трезво оценивать историю, чтобы заслужить уважение



Куньмин, 15 августа /Синьхуа/ -- Министр иностранных КНР Китая Ван И в пятницу, в 80-ю годовщину безоговорочной капитуляции Японии во Второй мировой войне, призвал японскую сторону извлечь уроки из истории для завоевания уважения и недопущения повторного следования по неверному пути.



Член Политбюро ЦК КПК Ван И заявил об этом на брифинге для СМИ по итогам 10-й встречи глав МИД по сотрудничеству в бассейне реки Ланьцанцзян-Меконг /LMC/, разъясняя позицию Китая по историческим вопросам.



"Хочу в этот особый день вновь подтвердить позицию Китая", - подчеркнул Ван И, отметив, что 80 лет назад Япония потерпела поражение, приняла Потсдамскую декларацию и объявила о своей безоговорочной капитуляции.



Агрессивная война, развязанная японскими милитаристами, причинила огромные страдания народам Китая и других азиатских стран. Сам японский народ также глубоко пострадал от нее, заявил он.



"Ряд международных документов, включая Каирскую и Потсдамскую декларации, четко определили ответственность Японии за войну и потребовали вернуть украденные у Китая территории, включая Тайвань", - указал Ван И. Он добавил, что это неоспоримый итог победы во Всемирной антифашистской войне и важная часть послевоенного мирового порядка.



Однако даже сегодня некоторые силы в Японии продолжают героизировать свою агрессию, отрицать ее, искажать и фальсифицировать историю, и даже стремятся реабилитировать военных преступников, заявил министр.



Он подчеркнул, что такие действия заслуживают презрения и навлекают позор на Японию. Они бросают вызов Уставу ООН, послевоенному мировому порядку, человеческой совести и народам всех стран-победительниц.



"Только трезво взглянув на историю, можно заслужить уважение; только извлекая уроки из истории, можно открыть лучшее будущее; только помня прошлое, можно избежать повторного сворачивания с верного пути. Мы призываем Японию сделать правильный выбор", - резюмировал Ван И.