Пятница, 15.08.2025
22:29
Встреча на Аляске!
21:44
МИД и Минобороны Китая призвали США и Японию трезво оценивать историю Второй мировой войны
21:33
ВС РФ ворвались в Петропавловку на Купянском направлении – итоговая сводка Readovka за 15 августа
19:10
Геноцид по графику. "Дивный мир" беззакония на Ближнем Востоке, - Сергей Кожемякин
13:21
Мишустин экстренно возвращается в Москву из Киргизии
13:15
В Анкоридж по делу срочно. На Аляске журналистов ждал теплый прием и холодный душ, - Андрей Колесников
13:08
"Совместный танец дракона и слона" как партнеров. Индия и Китай намерены возобновить прямые авиасообщения, - Синьхуа
12:33
Известия: Тактика Трампа и Путина на саммите на Аляске. Что пишут СМИ
11:46
Будет ли вторая встреча с Трампом и где? По пути на Аляску Путин заехал в Магадан
03:17
Страны, не имеющие выхода к морю: опыт ЦА и международное сотрудничество, - Азиз Абдраимов
02:27
Компромисс по-американски. Главный смысл встречи на Аляске, - Ростислав Ищенко
01:40
Европейским партнерам пора заткнуться, - глава Минфина США
00:48
МК: Кремль прервал молчание: с какими козырями Путин едет на Аляску
00:05
ВС РФ отбили контратаки ВСУ в зоне прорыва у Доброполья - итоговая сводка Readovka за 14 августа
Четверг, 14.08.2025
22:36
Премьер Казахстан проверил ход строительства казахстанских санаториев в Кыргызстане
20:50
Так кто же нарушил Советско-японский пакт о нейтралитете? - Анатолий Кошкин
20:01
Ереван могут попросить покинуть Евразийский экономический союз, - Виктория Панфилова
19:28
Глобалисты готовят большую войну между Европой и Россией, - Тая Сильвергельм
14:00
Подробности предстоящей встречи на Аляске
13:10
В Узбекистане предупредили о рисках обучения в зарубежных религиозных школах
12:50
Сможет ли Нацбанк Казахстана сдержать рост курса доллара без валютных интервенций
12:36
Readovka: ВС РФ и ФСБ сорвали разработку и производство новых ракет ВСУ "Сапсан"
12:06
Путин и Жапаров приветствуют VII Кыргызско-Российский экономический форум
11:53
Indian Express: саммит на Аляске отодвигает Европу на второй план
03:40
Podrobno.uz: Кому в Ташкенте выгодно, чтобы базары горели...
02:11
США стремятся затянуть Узбекистан в хлопковую аферу, - Рустам Масалиев
01:59
СВР России: Еврокомиссия нацелена на смену власти в Венгрии
00:53
Сталин и Эйзенхауэр на вершине мавзолея, - Валерий Бурт
00:40
Advance: мир на Украине может спасти Европу от суицида
00:05
Русские войска готовят финальный удар по логистике ВСУ в Покровске - итоговая сводка Readovka за 13 августа
Среда, 13.08.2025
20:15
Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram и WhatsApp. Что это значит
20:11
Турция построит в Киргизии ГЭС для обеспечения электроэнергией Зангезурского коридора, - Виктория Панфилова
13:07
Рекордное за полвека ослабление доллара США, - Валентин Катасонов
12:19
ProFinance: "Китайское удушение". Си овладел темными искусствами торговой войны
11:23
Более 1,6 тысячи афганских беженцев покинули Таджикистан, в том числе принудительно
11:01
За последние пять лет в Киргизии построено более 3 тыс. км дорог
10:52
Взгляд: БРИКС встала стеной за Путиным перед встречей на Аляске
03:52
Британия призвала лидеров ЕС заткнуться, чтоб не злить Трампа
02:46
Казахстан проявил интерес к Армении, - Виктория Панфилова
01:41
Запад в поисках "большой сделки": проект глобализации провалился. США запускают переформатирование, - Олег Яновский
00:36
В успехе саммита на Аляске заинтересованы обе стороны, - Дмитрий Суслов
00:05
ВС РФ прорвали фронт ВСУ на Добропольском направлении – итоговая сводка Readovka за 12 августа
Вторник, 12.08.2025
23:37
Афганистан призвал США признать власть талибов и передать им посольство
20:26
В Казахстане создан Цифровой штаб для ускоренного повсеместного внедрения технологий ИИ
14:12
"Коридор Трампа", или Почему Восток – дело тонкое, - Елена Пустовойтова
12:57
Как Англия за 30 лет "перерисовала" Азербайджан под себя, - Андрей Луговой
12:36
Президент Узбекистана: Только усилением контроля теневую экономику не обуздать
12:29
КТЖ: На станции Достык (Дружба) установлен рекорд по передаче экспортных грузов в Китай
12:23
Взгляд: Конец нефтяной эры признан ошибочным. Мировые корпорации отменили похороны нефти
12:14
Китай остановил крупнейший рудник лития: напередобывали
11:44
Лондон обещает Бишкеку найти инвестиции, - Виктория Панфилова
03:35
В Таджикистане назвали самый коррумпированный город Согда
02:03
Юань и рупия: друг против друга или вместе с рублем – против доллара? - Виктор Малышев
01:59
Президент Киргизии отказался отменять уголовную ответственность за многоженство
01:47
Взгляд: Индия приблизилась к статусу сверхдержавы
00:05
ВС РФ освободили село Предтечино на Константиновском направлении – итоговая сводка Readovka за 11 августа
Понедельник, 11.08.2025
21:10
Иран. Что скрывается за желанием перенести столицу из Тегерана? - Валерий Бурт
18:33
Do Rzeczy: Трамп начал процесс демонтажа проекта "Евросоюз"
17:42
"Ультиматум Путина". В армии и обществе сложился консенсус: Киев капут, - Александр Храмчихин
13:30
О торгах на туркменской товарно-сырьевой бирже
11:44
Ветераны футбола Узбекистана и России сыграют товарищеский матч памяти "Пахтакор-79 "
Встреча на Аляске!
22:29 15.08.2025
Канал Павла Зарубина: Кадры из Анкориджа
Переговоры Путина и Трампа начались в формате "3 на 3"
На переговорах с Путиным сидят Лавров и Ушаков, а с Трампом - глава Госдепа Рубио и спецпосланник Уиткофф.
Источник -
ЗАРУБИН
Постоянный адрес статьи -
https://centrasia.org/newsA.php?st=1755286140
Новости Казахстана
-
Рабочий график главы государства
-
Реализация поручений Президента по обеспечению качественного образования: к 1 сентября планируется открыть 83 новые школы и охватить мерами соцподдержки не менее 500 тыс. детей
-
Олжас Бектенов провел совещание по исполнению поручений Президента: создана группа по цифровой трансформации (цифровой штаб)
-
Совместное предприятие с Sinotruk создано в Казахстане
-
Кадровые перестановки
-
Сообщение об итогах выборов акима Кызылжарского района Северо-Казахстанской области, состоявшихся 10 августа 2025 года
-
Государственная поддержка, опыт профессионалов и энергия нового поколения: Республиканский молодежный форум стартовал в Казахстане
-
Судебные хроники Казахстана: нескончаемый поп-корн (Обзор казахской прессы)
-
Министры иностранных дел Казахстана и Армении провели телефонный разговор
-
Рост ВВП Казахстана за 7 месяцев 2025 года составил 6,3%
